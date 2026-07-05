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Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

5 Юли, 2026 03:24, обновена 5 Юли, 2026 05:12 1 218 7

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В телефонен разговор руският лидер очерта максималистичните си цели на фронта, докато Белият дом отрича да има окончателна сделка за териториите

Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, в който изрично потвърди, че Москва настоява за пълен контрол над целия регион Донбас като задължително условие за всяко бъдещо мирно споразумение. Разговорът, описан от Кремъл като „конструктивен“, съвпадна с честванията на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Информацията от дипломатическите канали и отчетите от бойното поле очертават следните ключови факти към 5:05 часа на 5 юли 2026 г.:

Ключовите акценти от разговора

  • Позицията на Путин: Руският държавен глава заяви пред Тръмп, че политико-дипломатическото решение на конфликта трябва изцяло да се съобрази с фундаменталния подход на Москва, включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.
  • Отговорът на Тръмп: Американският президент предложи съдействие за намиране на сделка и посочи, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са готови за нова визита в Москва. Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично.
  • Посредничеството на САЩ: Американските дипломатически усилия са частично забавени, тъй като администрацията на Тръмп е силно фокусирана върху паралелния конфликт с Иран.

Противоречиви данни от бойното поле

По време на разговора Владимир Путин представи своя оценка за ситуацията на фронта, заявявайки, че руските части напредват уверено.

  • Казусът „Константиновка“: Според доклада на руското командване до Путин, силите на Москва са поели контрол над стратегически важния град Константиновка в Донецка област.
  • Опровержението от Киев: Украинският президент Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отхвърлиха това твърдение, наричайки го „поредната руска лъжа“, и заявиха, че градът остава под украински контрол.

Реакцията на Украйна

Паралелно с това Володимир Зеленски също проведе разговор с Доналд Тръмп по случай 4 юли. Зеленски определи диалога като „много добър“ и изтъкна, че „американската решителност ще има решаващо значение“ за края на войната. Украинският лидер и Тръмп се договориха да продължат преките си дискусии на предстоящата среща на върха на НАТО.

Източници: БТА, Crypto Briefing, Reuters, NOVA


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    04:04 05.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

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  • 6 Подло джудже

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  • 7 анонимен

    0 0 Отговор
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    05:20 05.07.2026