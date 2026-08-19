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САЩ обявиха война на Международния наказателен съд

САЩ обявиха война на Международния наказателен съд

19 Август, 2026 05:32, обновена 19 Август, 2026 05:40 948 14

  • сащ-
  • мнс-
  • хага-
  • санкции-
  • южна корея-
  • венецуела-
  • близкия изток

От Хага до Пхенян и Каракас – Вашингтон налага нов глобален ред чрез санкции, тайни преговори и петролен натиск

САЩ обявиха война на Международния наказателен съд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ предприеха мащабна дипломатическа и икономическа офанзива, която разтърсва международната сцена и пренарежда съюзите от Азия до Латинска Америка.

Към ранните часове на 19 август администрацията във Вашингтон води битки на няколко фронта, залагайки на агресивни санкции, преки преговори с диктатори и стратегически търговски отстъпки.

Война срещу Международния наказателен съд (МНС)

Белият дом влезе в челен сблъсък с правосъдието в Гаага. Държавният секретар Марко Рубио обяви налагането на тежки санкции срещу председателя на МНС Томоко Акане и прокурора Абдулай Сейе. Рубио нарече трибунала „корумпирана и радикална глобалистка организация“ и се зарече САЩ да го ликвидират „стъпка по стъпка“.

Отговорът на съда не закъсня. В официално изявление пред медийната платформа Korrespondent.net от МНС подчертаха, че американският натиск директно подкопава върховенството на закона и международния правен ред, но магистратите няма да отстъпят от мандата си.

Пхенян пред ядрена война, Тръмп готви среща с Ким

В Азия напрежението достигна критична точка. Северна Корея предупреди, че съвместните военни маневри на САЩ и Южна Корея тласкат региона към „прага на ядрена война“. В опит да омекоти ситуацията, президентът Доналд Тръмп нареди на Пентагона драстично да съкрати мащаба на ученията Ulchi Freedom Shield, определяйки ги като „прекалено скъпи и провокативни“.

Зад кулисите обаче се подготвя сензация. Източници на The Wall Street Journal разкриха, че Тръмп е наредил на съветниците си да организират лична среща с Ким Чен-ун през ноември 2026 г. в Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Целта е спешно възобновяване на преговорите по ядрената програма на Пхенян.

Петролният триумф във Венецуела и мирът в Близкия изток

Вашингтон бележи огромни икономически успехи в Латинска Америка. По данни на американското енергийно министерство, САЩ вече получават близо 50% от общия обем на добивания венецуелски петрол чрез нови споразумения с държавната компания PDVSA. Това гарантира енергийна стабилност на американския пазар на фона на глобалната несигурност.

Паралелно с това Държавният департамент работи по създаването на секретна тристранна система за предотвратяване на военни конфликти между Израел, Сирия и Турция, за да се гарантира сигурността по границите на Близкия изток.

Търговско примирие с Канада

На икономическия фронт Тръмп прояви неочаквана тактическа гъвкавост. Провеждащите се среднощни преговори в последната минута между САЩ и Канада са напът да предотвратят налагането на тежките 50-процентови мита върху канадски стоки. Според информация на изданието Politico, американският президент е склонен да отсрочи или отмени налозите, след като Отава се съгласи на сериозни отстъпки в млечния сектор и вноса на американски автомобили.

Вътрешни скандали: Милиарди за ракети и корупция

Докато пренарежда световната карта, Белият дом е изправен пред тежки вътрешни проблеми. Американската армия обяви план за мащабно превъоръжаване, изисквайки закупуването на над 133 000 управляеми ракети от типа GMLRS в рамките на следващите осем години.

В същото време социалната криза в страната се задълбочава – официален доклад разкри, че стряскащите 75% от бездомните хора в САЩ страдат от тежка наркотична зависимост. На политическата сцена пък избухна нов трус, след като водещ американски сенатор публично обвини ФБР, че умишлено прикрива мащабни финансови престъпления, свързани със семейството на бившия президент Джо Байдън.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Междуселски

    10 0 Отговор
    Международен, международен, колко да е международен?

    Коментиран от #13, #14

    05:46 19.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Навремето
    заселниците са крадяли само коне-
    следващите
    крадяха всичко, но се прикриваха зад маската на добрия Чичо Сам-
    сегашните
    крадат всичко от всички, без да се крият и без да ги е СРАМ❗

    05:48 19.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    "Белият дом влезе в челен сблъсък с правосъдието в Гаага. "🤔🤔🤔🤔
    Някой знае ли къде е Гага❓

    Коментиран от #9

    05:53 19.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Скоро и на слънцето и луната ,че много топло

    05:53 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селският масур оранжев

    3 0 Отговор
    Пак е в криза. Скоро ще изпращаме венци във Вашингтон! Състоянието на Дончо се влошава с всеки час, и д-р не може ла се аправи!

    05:58 19.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идва":

    ТСВ отдавна е в ход❗
    Просто никой не смее да каже истината, а днешните "съветници" разполагат с богат арсенал от (л)€в.фемизми❗

    06:03 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Милен дънк редакторки без цици

    3 0 Отговор
    Лейди Гага постоянно пътува. Не се знае къде е точно сега.

    Коментиран от #12

    06:15 19.08.2026

  • 11 Не знам, ама

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идва":

    Северна Корея заплаши и Тръмп веднага иска да организира среща???? Кой е по велик???? Или някой е по слаб???

    06:17 19.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Милен дънк редакторки без цици":

    МайЛенчо ползва гугльоПЕРЕВОДЧИК😉
    От там са ТрАмп и Гаага❗

    06:25 19.08.2026

  • 13 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Междуселски":

    Светът да се обедини и изолира перкулясалите.

    06:28 19.08.2026

  • 14 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Междуселски":

    А нещо санкции няма ли.... за венецуелския театър. Да направим сво в македония тогава. Ей така ... просто по примера на сащщщ

    06:30 19.08.2026