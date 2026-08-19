САЩ обявиха война на Международния наказателен съд

САЩ предприеха мащабна дипломатическа и икономическа офанзива, която разтърсва международната сцена и пренарежда съюзите от Азия до Латинска Америка.

Към ранните часове на 19 август администрацията във Вашингтон води битки на няколко фронта, залагайки на агресивни санкции, преки преговори с диктатори и стратегически търговски отстъпки.

Война срещу Международния наказателен съд (МНС)

Белият дом влезе в челен сблъсък с правосъдието в Гаага. Държавният секретар Марко Рубио обяви налагането на тежки санкции срещу председателя на МНС Томоко Акане и прокурора Абдулай Сейе. Рубио нарече трибунала „корумпирана и радикална глобалистка организация“ и се зарече САЩ да го ликвидират „стъпка по стъпка“.

Отговорът на съда не закъсня. В официално изявление пред медийната платформа Korrespondent.net от МНС подчертаха, че американският натиск директно подкопава върховенството на закона и международния правен ред, но магистратите няма да отстъпят от мандата си.

Пхенян пред ядрена война, Тръмп готви среща с Ким

В Азия напрежението достигна критична точка. Северна Корея предупреди, че съвместните военни маневри на САЩ и Южна Корея тласкат региона към „прага на ядрена война“. В опит да омекоти ситуацията, президентът Доналд Тръмп нареди на Пентагона драстично да съкрати мащаба на ученията Ulchi Freedom Shield, определяйки ги като „прекалено скъпи и провокативни“.

Зад кулисите обаче се подготвя сензация. Източници на The Wall Street Journal разкриха, че Тръмп е наредил на съветниците си да организират лична среща с Ким Чен-ун през ноември 2026 г. в Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Целта е спешно възобновяване на преговорите по ядрената програма на Пхенян.

Петролният триумф във Венецуела и мирът в Близкия изток

Вашингтон бележи огромни икономически успехи в Латинска Америка. По данни на американското енергийно министерство, САЩ вече получават близо 50% от общия обем на добивания венецуелски петрол чрез нови споразумения с държавната компания PDVSA. Това гарантира енергийна стабилност на американския пазар на фона на глобалната несигурност.

Паралелно с това Държавният департамент работи по създаването на секретна тристранна система за предотвратяване на военни конфликти между Израел, Сирия и Турция, за да се гарантира сигурността по границите на Близкия изток.

Търговско примирие с Канада

На икономическия фронт Тръмп прояви неочаквана тактическа гъвкавост. Провеждащите се среднощни преговори в последната минута между САЩ и Канада са напът да предотвратят налагането на тежките 50-процентови мита върху канадски стоки. Според информация на изданието Politico, американският президент е склонен да отсрочи или отмени налозите, след като Отава се съгласи на сериозни отстъпки в млечния сектор и вноса на американски автомобили.

Вътрешни скандали: Милиарди за ракети и корупция

Докато пренарежда световната карта, Белият дом е изправен пред тежки вътрешни проблеми. Американската армия обяви план за мащабно превъоръжаване, изисквайки закупуването на над 133 000 управляеми ракети от типа GMLRS в рамките на следващите осем години.

В същото време социалната криза в страната се задълбочава – официален доклад разкри, че стряскащите 75% от бездомните хора в САЩ страдат от тежка наркотична зависимост. На политическата сцена пък избухна нов трус, след като водещ американски сенатор публично обвини ФБР, че умишлено прикрива мащабни финансови престъпления, свързани със семейството на бившия президент Джо Байдън.