Китай и Русия стартират мащабни военноморски маневри край Циндао

Военноморските сили на Китай и Русия ще проведат съвместни военни учения в морската акватория и въздушното пространство около източния китайски пристанищен град Циндао.

Официалното съобщение беше направено от Министерството на националната отбрана на Китай. Маневрите са част от годишния план за сътрудничество между двете армии. Те отразяват ускоряващата се тенденция за задълбочаване на двустранните военни връзки.

Ключови параметри на маневрите

Локация: Водите и въздушното пространство край град Циндао, провинция Шандонг, Източен Китай.

Водите и въздушното пространство край град Циндао, провинция Шандонг, Източен Китай. Времеви обхват: Маневрите ще се състоят през текущия месец юли 2026 г..

Маневрите ще се състоят през текущия месец юли 2026 г.. Патрули в океана: След приключване на тренировъчната фаза, част от корабите ще се насочат към Тихия океан за съвместни морски патрули.

След приключване на тренировъчната фаза, част от корабите ще се насочат към Тихия океан за съвместни морски патрули. Официална цел: Съвместно справяне с предизвикателствата пред сигурността и запазване на регионалния мир и стабилност.

Геополитически контекст и разузнавателен отзвук

Новината за ученията съвпада с усложнената международна обстановка и засиленото противопоставяне с Вашингтон и неговите азиатски съюзници, включително Япония и Филипините. Пекин и Москва провеждат маневри под наслова „Морско сътрудничество“ (Joint Sea) ежегодно, като традицията датира още от 2012 г.. Тези учения се разглеждат от международните анализатори като ясен сигнал за противодействие на американското военно присъствие в региона.

Обявяването на маневрите край Циндао идва непосредствено след разкритията на западни разузнавателни източници, че Москва е одобрила строго секретни програми за военно обучение на най-високо равнище съвместно с Китай. Според изтекли секретни документи, висши генерали от двете държави са провели специализирани курсове по радиологична, химическа и биологична защита (РХБЗ). Тези разкрития предизвикаха сериозна тревога в Европейския съюз и НАТО по отношение на дълбочината на интеграцията между двете армии.

Източници: Reuters, Associated Press, Nikkei Asia, China Daily и Global Times