Рецепта на деня: Зеленчукови кенели с карфиол и праз

Необходими продукти:

карфиол - 600 г;

праз - 1 голям стрък;

яйца - 2 бр.;

галета - 80 г;

настърган кашкавал - 80 г;

магданоз - 3 с.л.;

чесън - 1 скилидка;

зехтин - 3 с.л.;

куркума - 1/2 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.

За млечния сос:

кисело мляко - 200 г;

копър - 2 с.л.;

лимонов сок - 1 с.л.;

сол - 1 щипка.

За сервиране:

лимон - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Карфиолът се почиства от листата, накъсва се на розички и се измива добре. Слага се в тенджера с вряща подсолена вода и се вари 8-10 минути, докато омекне, но без да се разпада. Отцежда се много добре и се оставя за няколко минути да изстине, защото излишната влага може да направи зеленчуковите кенели прекалено меки.

Празът се почиства, разрязва се по дължина и се измива между пластовете. Нарязва се на ситно.

В тиган се загрява 1 с.л. зехтин и празът се задушава 5-6 минути на умерен огън, докато омекне и стане леко сладък на вкус. Добавя се ситно нарязаният чесън и се разбърква още 30 секунди, само колкото да отпусне аромат.

Отцеденият карфиол се намачква с вилица или преса за картофи. Не е нужно да става на гладко пюре - малките парченца дават приятна текстура на печените кенели.

Към карфиола се добавят задушеният праз, яйцата, галетата, настърганият кашкавал, магданозът, куркумата, солта и черният пипер. Сместа се разбърква добре и се оставя за 10 минути, за да може галетата да поеме влагата.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тава се покрива с хартия за печене и се намазва леко със зехтин. С помощта на две супени лъжици от сместа се оформят продълговати кенели. Подреждат се в тавата на малко разстояние една от друга и се намазват отгоре с останалия зехтин, за да получат апетитна златиста коричка.

Кенелите се пекат 25-30 минути, докато се стегнат, зачервят се по краищата и станат златисти отгоре. Ако фурната пече по-слабо, могат да се оставят още 3-4 минути, но трябва да се следи да не изсъхнат.

За млечния сос киселото мляко се разбърква с нарязания копър, лимоновия сок и щипка сол. По желание сосът може да се остави в хладилник за 10 минути, за да се обединят ароматите.

Печените зеленчукови кенели с карфиол и праз се сервират топли, с млечен сос и резени лимон. Подходящи са като леко основно ястие, зеленчуково предястие или гарнитура. Остатъците се съхраняват в затворена кутия в хладилник до 2 дни и се затоплят за кратко във фурна, за да възвърнат коричката си, пише gotvach.bg.