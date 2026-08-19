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Пазят Седемте рилски езера от хилядите туристи през август

Пазят Седемте рилски езера от хилядите туристи през август

19 Август, 2026 10:03 909 12

  • седемте рилски езера-
  • туристи-
  • август

Парковата дирекция напомня, че бивакуването е разрешено единствено около хижа „Рилски езера“ и хижа „Седемте езера“

Пазят Седемте рилски езера от хилядите туристи през август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районът на Седемте рилски езера отново е сред най‑натоварените туристически зони в страната през август, а тази седмица контролът е допълнително засилен заради традиционната паневритмия на последователите на Петър Дънов. По данни на Национален парк „Рила“ между 3 000 и 6 000 души седмично посещават циркуса през летния сезон, а в дните на паневритмията броят им достига двойно повече. Това налага разширяване на охранителните екипи и прилагане на допълнителни мерки за опазване на природната среда, съобщи БНТ.

Парковата дирекция е командировала служители от няколко участъка, които подпомагат екипа в района на Дупница. Те следят движението по маркираните маршрути, поведението на туристите и спазването на режима в защитената територия. Забранени са всички алтернативни трасета, които съкращават пътя между хижите и езерата, както и навлизането в потоците и водните тела, които са източник на питейна вода за 25 населени места и няколко големи града.

Според парковата охрана сигналите са постоянни, особено през юли и август. Установени са шест влизания в езерата през този сезон, всички са санкционирани. Има и опити за разпъване на палатки. Последният сигнал е за чужди граждани, които са прибрали палатките преди да бъдат санкционирани. Туристи продължават да използват забранени преки пътеки и да се движат извън маркировката.

„Забранен е риболовът, а хората, които отиват с домашни любимци, като кучета, трябва да бъдат на повод с каишка и да се движат по маркираните пътеки“, напомни Стефан Кирилов - главен експерт в НП "Рила".

Парковата дирекция напомня, че бивакуването е разрешено единствено около хижа „Рилски езера“ и хижа „Седемте езера“. Всички други места – край бреговете, по склоновете и в циркуса – са забранени.

За да се подпомогне контролната дейност, се използват дронове, които позволяват бързо достигане до труднодостъпни места и наблюдение на туристическия поток. На терен са поставени и фотокапани, които първоначално служат за мониторинг на биологичното разнообразие, но вече подпомагат и контрола върху нарушенията.

„Фотокапаните се използват за мониторинг на биологичното разнообразие, но подпомагат и контролната дейност — дори могат да дават своевременна информация в пожарна обстановка“, каза Кирилов.

Планира се изграждането на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари, включваща наблюдателни кули със специализирани камери. Рила, като най‑високата планина в страната, е сред първите райони, където се тества подходящата инфраструктура.

Глобите за нарушения в Национален парк „Рила“ са значителни - 500–5000 лв за физически лица и 1000–10 000 лв за юридически лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 5 Отговор
    Дъновистите няма да замърсят парка, защото са чисти и бели души.

    Коментиран от #4, #12

    10:08 19.08.2026

  • 2 Еретик

    4 8 Отговор
    Ето ви ерес - Тези загубени езера винаги са ми били безинтересни и незначителни! А и около тях всичко е сухо и грозно!

    Коментиран от #10

    10:08 19.08.2026

  • 3 Така

    3 0 Отговор
    Трябва да бъде! Те са източник на много населени места! Утре какво ще пишете ако се стигне до отравяне на някой от тях, че държавата не си свършила работата!

    10:24 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вичо

    3 1 Отговор
    Седнали на брега и гледат.Какво?Психясали индивиди.

    Коментиран от #8

    10:33 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Моше

    2 1 Отговор
    Глобите трябва да са в евро, а не във вече отдавна отпадналата нещастна валута лев! Освен това дъновистите са секта и следва да бъдат преследвани и разследвани за сектантска дейност.

    10:34 19.08.2026

  • 8 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вичо":

    А тия които видяха ба брега на морето в утрото на първи юли и крещят истерично кати видяха слънцето какви са ?

    11:17 19.08.2026

  • 9 Ти си

    3 0 Отговор
    Спрете лифта и джиповете които извозват "туристи" до езерата и ще видите че ще намалее налива и ще останат само качествени любители на природата които не отиват до там по сандали и джапанки само за да си направят селфи за Фейсбук.
    А ако се въведе такса за влизане в парка ще ограничите още пишман туристите ...

    11:24 19.08.2026

  • 10 Еклесиарх

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еретик":

    затова ще посетиш аутодафе!

    11:32 19.08.2026

  • 11 шопо с търнокопо

    3 0 Отговор
    Ограничете достъпа до Рилските езера! Това е безумие! Ако искаме да остане нещо за ддецата ни...

    11:34 19.08.2026

  • 12 дановиските

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    💩 миришат на джасмин

    11:34 19.08.2026

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