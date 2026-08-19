Пред нас са блеснали житата...

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Докато обсъждаме защо София не е предпочетена за домакин на "Евровизия 2027" и изпълняващият длъжността кмет Васил Терзиев настоявал да разбере какви са критериите за избор (критерии, които знаят всички кандидати), МОСВ е извършило последващ контрол дали предписанията към СПТО - завода за боклук на столицата, са изпълнени.

Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Ваня Григорова

Не са - отпадъци на територията на завода, отпадъци ИЗВЪН територията на завода. Все още не са осигурили отдалечен достъп до системата за видеонаблюдение, предписание за което има още от миналата година. Наложена е санкция, не пише колко. Пише обаче, че за миналата година санкциите срещу завода, съответно срещу Столична община, са в размер на близо 79 000 евро. Тези наказания не се плащат от джоба на директора или от джоба на кмета. Плащат ги столичани!

Смениха директора на СПТО г-н Савов, след като повече от година алармирам за нередностите. Не познавам новия директор, назначен от Терзиев, но и да е най-добрия експерт не може да се справи без визия от общината какво правим с RDF-а, когато няма къде да се оползотвори. А вече в края на третата година от мандата, г-н кметът все още няма ИДЕЯ как да изгради Фаза 3 на завода.

Какво трябва да се направи сега и веднага?

--> изграждане на поне още две депа, които да поемат отпадъците, докато се изгради Фаза 3

--> спешно, по най-бързия начин да се избере технологията - има поне три варианта за оползотворяване, да се изготви проект за Фаза 3 оползотворяване на отпадъците и да се потърси финансиране

Трета година няма дори проект. Скоро ще стане година от началото на кризата със сметосъбирането, която щеше да бъде решена в рамките на една седмица, след това на две, на месец и така 10 месеца дотук. Някой още да се чуди защо Бургас беше избран, а не София?

Впрочем, тук няма как да не повдигна въпроса защо миналата година при правителство на ГЕРБ, Терзиев беше пожален и РИОСВ не публикува резултатите от проверките.