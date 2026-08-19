Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Пред нас са блеснали житата...

Пред нас са блеснали житата...

19 Август, 2026 10:00 1 984 19

  • боклук-
  • бали-
  • завод за боклук-
  • софия-
  • ваня григорова-
  • васил терзиев

За миналата година санкциите срещу завода, съответно срещу Столична община, са в размер на близо 79 000 евро. Тези наказания не се плащат от джоба на директора или от джоба на кмета. Плащат ги столичани!

Пред нас са блеснали житата... - 1
Снимка: Фейсбук
Ваня Григорова Ваня Григорова синдикалист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато обсъждаме защо София не е предпочетена за домакин на "Евровизия 2027" и изпълняващият длъжността кмет Васил Терзиев настоявал да разбере какви са критериите за избор (критерии, които знаят всички кандидати), МОСВ е извършило последващ контрол дали предписанията към СПТО - завода за боклук на столицата, са изпълнени.

Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Ваня Григорова

Не са - отпадъци на територията на завода, отпадъци ИЗВЪН територията на завода. Все още не са осигурили отдалечен достъп до системата за видеонаблюдение, предписание за което има още от миналата година. Наложена е санкция, не пише колко. Пише обаче, че за миналата година санкциите срещу завода, съответно срещу Столична община, са в размер на близо 79 000 евро. Тези наказания не се плащат от джоба на директора или от джоба на кмета. Плащат ги столичани!

Смениха директора на СПТО г-н Савов, след като повече от година алармирам за нередностите. Не познавам новия директор, назначен от Терзиев, но и да е най-добрия експерт не може да се справи без визия от общината какво правим с RDF-а, когато няма къде да се оползотвори. А вече в края на третата година от мандата, г-н кметът все още няма ИДЕЯ как да изгради Фаза 3 на завода.

Какво трябва да се направи сега и веднага?

--> изграждане на поне още две депа, които да поемат отпадъците, докато се изгради Фаза 3

--> спешно, по най-бързия начин да се избере технологията - има поне три варианта за оползотворяване, да се изготви проект за Фаза 3 оползотворяване на отпадъците и да се потърси финансиране

Трета година няма дори проект. Скоро ще стане година от началото на кризата със сметосъбирането, която щеше да бъде решена в рамките на една седмица, след това на две, на месец и така 10 месеца дотук. Някой още да се чуди защо Бургас беше избран, а не София?

Впрочем, тук няма как да не повдигна въпроса защо миналата година при правителство на ГЕРБ, Терзиев беше пожален и РИОСВ не публикува резултатите от проверките.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 7 Отговор
    Григорова има ли предложение какво да се прави този боклук. Ако бях на Терзиев щях да забравя пластмасови опаковки за хранителни стоки и за бита!

    Коментиран от #8, #10

    10:11 19.08.2026

  • 2 ...

    13 9 Отговор
    не знам дали е синдикалист, но се държи и приказва като трол. добре че не стана кмет на софия.

    Коментиран от #6

    10:12 19.08.2026

  • 3 Цвете

    9 6 Отговор
    ЗАПОМНИ ТИ, ЧЕ КМЕТ НА СОФИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕШ, КОЛКОТО И ДА ПЛЮЕШ.КАКВО ТЕ " ПОСЪВЕТВАХА " БСП? УЖ СИ СЕ " ОТКАЗАЛА " ОТ ТЯХ, НО ВИНАГИ ТИ ИДВА ВДЪХНОВЕНИЕТО ИМЕННО ОТ ТЕЗИ, КОИТО ОГРАБИХА ,ОПОСКАХА ДЪРЖАВАТА НИ. ТЕ И ДНЕС СА ЦИНИЦИ.НАПРАВИ СИ САМА СПРАВКА ,КОЛКО НА БРОЙ МИЛИОНЕРИ ИМА СРЕД ТЯХ, НО ЗАПОЧНИ ОТ 1990 ГОДИНА. ПЪРВИ В СПИСЪКА Е ГЕОРГИ ГЕРГОВ, ТЕ ОСТАНАЛИТЕ ЩЕ ИЗНИКНАТ КАТО ЛАНСКИТЕ ГЪБИ.

    Коментиран от #9

    10:16 19.08.2026

  • 4 Цвете

    4 4 Отговор
    ЗАПОМНИ ТИ, ЧЕ КМЕТ НА СОФИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕШ, КОЛКОТО И ДА ПЛЮЕШ.КАКВО ТЕ " ПОСЪВЕТВАХА " БСП? УЖ СИ СЕ " ОТКАЗАЛА " ОТ ТЯХ, НО ВИНАГИ ТИ ИДВА ВДЪХНОВЕНИЕТО ИМЕННО ОТ ТЕЗИ, КОИТО ОГРАБИХА ,ОПОСКАХА ДЪРЖАВАТА НИ. ТЕ И ДНЕС СА ЦИНИЦИ.НАПРАВИ СИ САМА СПРАВКА ,КОЛКО НА БРОЙ МИЛИОНЕРИ ИМА СРЕД ТЯХ, НО ЗАПОЧНИ ОТ 1990 ГОДИНА. ПЪРВИ В СПИСЪКА Е ГЕОРГИ ГЕРГОВ, ТЕ ОСТАНАЛИТЕ ЩЕ ИЗНИКНАТ КАТО ЛАНСКИТЕ ГЪБИ.

    10:17 19.08.2026

  • 5 Бай Тошо къде си?

    12 5 Отговор
    Превърнаха страната ни в помийна яма вкл. и с ядрени отпадъци. Убиха селското стопанство, армията, взеха ни златото, унищожиха националната ни валута, направиха децата ни джендъри и фашисти..

    ..изгубили всичко, ние от златното време - се скитаме немили не драги , но в родината..
    Бай Тошо къде си?

    10:21 19.08.2026

  • 6 Точно добре

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Тя си е била синдикат и нищо не е направила
    Сега лае като разпрана
    Ефект никакъв
    Но заплата Й върви редовно

    10:32 19.08.2026

  • 7 Хохо

    4 3 Отговор
    Дупка до дупка василка кметункова юровизия. По булевардите кратери при тралалазците

    10:33 19.08.2026

  • 8 Има варианти

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Може да се създаде няккакво НПО, да след ситуацията с дрон от въздуха. Кмета ще им преведе по сметката 70-80 хил. евро и готово...

    10:34 19.08.2026

  • 9 Що пък да не стане?

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Кадърна кака, с чар, умна, начетена, има синдикален опит.
    Идеална е...

    10:38 19.08.2026

  • 10 Мериленд

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Григорова освен да преказва друго не знае. Ако има предложение да го направи. Нали е общински съветник какво е предложила. Интересно какво ли щеше да направи, ако беше спечелила изборите.

    10:45 19.08.2026

  • 11 дядо дръмпир

    5 3 Отговор
    Този кмет-терзиев е много мърляв.не знам каква чистота подържа в дома си ,но в софия толкова мръсно е само при неговото кметуване.сега има и завод за боклук.убеден съм , при жената кмет- предишната , София щеше да спечели пред Бургас!

    Коментиран от #19

    10:55 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Васко ДС-то

    4 2 Отговор
    Оставка на Васко некадърника превърнал София в мръсно и изкъртено гето

    11:03 19.08.2026

  • 14 Само да предложа

    4 0 Отговор
    За евровизията: Терзиев, ходи пеш из София и ще разбереш критериите.

    11:09 19.08.2026

  • 15 Ваня Г.

    3 1 Отговор
    Моля софиянци изхвърляйте боклука в края на селото

    11:10 19.08.2026

  • 16 УдоМача

    1 0 Отговор
    ...и шат на патката главата :)

    11:28 19.08.2026

  • 17 Спас

    2 1 Отговор
    Елементарен кадър жена.Личи че има готови схеми от изрази по определени теми.Къде истина къде полу.Знае се коя е мафията в общината-ГЕРБ Пеевски ВМРО все още но лае само срещу кмета.Много прилича на онзи Тошко дето го наградиха със служба за сина му.А и някой плаща да виси всяка седмица по телевизиите.Има и още 1-2 такива всяка уж защитава народеца.

    11:34 19.08.2026

  • 18 Пълен Провал

    2 1 Отговор
    И да не ви харесва, права е.

    11:38 19.08.2026

  • 19 Защо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядо дръмпир":

    София е мръсна още от времет на Бойко кмет.А че Само София става за Евровизия спор няма.Ама пусти политики и др. работи.Като не сте извали и живяли в София не пишете глупости селяци озъбени.
    Боклуците ги правят такива като вас.Как да смогне кмета като сте прекалено много надошли и не се интегрирате.На тази държава най-големия проблем са и масовата тростотия ,мързел и некадърност.

    11:39 19.08.2026