Пред нас са блеснали житата...

Докато обсъждаме защо София не е предпочетена за домакин на "Евровизия 2027" и изпълняващият длъжността кмет Васил Терзиев настоявал да разбере какви са критериите за избор (критерии, които знаят всички кандидати), МОСВ е извършило последващ контрол дали предписанията към СПТО - завода за боклук на столицата, са изпълнени.
Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Ваня Григорова
Не са - отпадъци на територията на завода, отпадъци ИЗВЪН територията на завода. Все още не са осигурили отдалечен достъп до системата за видеонаблюдение, предписание за което има още от миналата година. Наложена е санкция, не пише колко. Пише обаче, че за миналата година санкциите срещу завода, съответно срещу Столична община, са в размер на близо 79 000 евро. Тези наказания не се плащат от джоба на директора или от джоба на кмета. Плащат ги столичани!
Смениха директора на СПТО г-н Савов, след като повече от година алармирам за нередностите. Не познавам новия директор, назначен от Терзиев, но и да е най-добрия експерт не може да се справи без визия от общината какво правим с RDF-а, когато няма къде да се оползотвори. А вече в края на третата година от мандата, г-н кметът все още няма ИДЕЯ как да изгради Фаза 3 на завода.
Какво трябва да се направи сега и веднага?
--> изграждане на поне още две депа, които да поемат отпадъците, докато се изгради Фаза 3
--> спешно, по най-бързия начин да се избере технологията - има поне три варианта за оползотворяване, да се изготви проект за Фаза 3 оползотворяване на отпадъците и да се потърси финансиране
Трета година няма дори проект. Скоро ще стане година от началото на кризата със сметосъбирането, която щеше да бъде решена в рамките на една седмица, след това на две, на месец и така 10 месеца дотук. Някой още да се чуди защо Бургас беше избран, а не София?
Впрочем, тук няма как да не повдигна въпроса защо миналата година при правителство на ГЕРБ, Терзиев беше пожален и РИОСВ не публикува резултатите от проверките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #8, #10
10:11 19.08.2026
2 ...
Коментиран от #6
10:12 19.08.2026
3 Цвете
Коментиран от #9
10:16 19.08.2026
4 Цвете
10:17 19.08.2026
5 Бай Тошо къде си?
..изгубили всичко, ние от златното време - се скитаме немили не драги , но в родината..
Бай Тошо къде си?
10:21 19.08.2026
6 Точно добре
До коментар #2 от "...":Тя си е била синдикат и нищо не е направила
Сега лае като разпрана
Ефект никакъв
Но заплата Й върви редовно
10:32 19.08.2026
7 Хохо
10:33 19.08.2026
8 Има варианти
До коментар #1 от "Дзак":Може да се създаде няккакво НПО, да след ситуацията с дрон от въздуха. Кмета ще им преведе по сметката 70-80 хил. евро и готово...
10:34 19.08.2026
9 Що пък да не стане?
До коментар #3 от "Цвете":Кадърна кака, с чар, умна, начетена, има синдикален опит.
Идеална е...
10:38 19.08.2026
10 Мериленд
До коментар #1 от "Дзак":Григорова освен да преказва друго не знае. Ако има предложение да го направи. Нали е общински съветник какво е предложила. Интересно какво ли щеше да направи, ако беше спечелила изборите.
10:45 19.08.2026
11 дядо дръмпир
Коментиран от #19
10:55 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Васко ДС-то
11:03 19.08.2026
14 Само да предложа
11:09 19.08.2026
15 Ваня Г.
11:10 19.08.2026
16 УдоМача
11:28 19.08.2026
17 Спас
11:34 19.08.2026
18 Пълен Провал
11:38 19.08.2026
19 Защо
До коментар #11 от "дядо дръмпир":София е мръсна още от времет на Бойко кмет.А че Само София става за Евровизия спор няма.Ама пусти политики и др. работи.Като не сте извали и живяли в София не пишете глупости селяци озъбени.
Боклуците ги правят такива като вас.Как да смогне кмета като сте прекалено много надошли и не се интегрирате.На тази държава най-големия проблем са и масовата тростотия ,мързел и некадърност.
11:39 19.08.2026