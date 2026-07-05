Новини
Свят »
Гърция »
Камери в Атина ще следят за преминаване на червен светофар

Камери в Атина ще следят за преминаване на червен светофар

5 Юли, 2026 12:05 742 8

  • шофьори-
  • червен светофар-
  • атина-
  • гърция-
  • камери

В момента, в който светофарът стане червен, камерите ще се активират

Камери в Атина ще следят за преминаване на червен светофар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още близо 400 камери ще следят пътния трафик в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". В момента приключва инсталирането на 388 нови камери за видеонаблюдение на 100 кръстовища в гръцката столица. Предвидено е те да записват и глобяват шофьорите, преминаващи на червен светофар, предаде БТА.

Камерите, произведени в Италия, се разполагат така, че да наблюдават задните части на превозните средства, приближаващи се към светофара.

В момента, в който светофарът стане червен, камерите ще се активират. На определено място на платното пред светофарите се полагат бели линии и всяко превозно средство, което пресече тези линии, след като светне червена светлина, ще бъде заснемано, а шофьорът ще бъде глобяван.

Планира се камерите да влязат в експлоатация постепенно. Първите 100 камери ще започнат да записват до август.

Данните, записани от камерите, ще бъдат проверени от служители на пътната полиция. При потвърждение на глобите, те ще бъдат препращани на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    4 3 Отговор
    Ферари е по бързо от камерите!

    Коментиран от #5

    12:08 05.07.2026

  • 2 Абе

    3 5 Отговор
    няма държава в Европа, където да има толкова много камери за санкциониране на шофьорите, като в България !

    Коментиран от #7

    12:19 05.07.2026

  • 3 Скоро ще има

    6 4 Отговор
    И в тоалетните камери и по улиците ще ни измерват с тях с помоща на камери и ИИ броят на вдишванията и дълбочината им, за да ни вземт "такса кислород"? Тея психопати вече въвеждат и цифрови евра и цифровият концлагер. Защо не си организираме друга система, без психопати да налагат тяхната система на нас?

    12:20 05.07.2026

  • 4 ТуТуу-нджия

    5 0 Отговор
    Давайте и за Турция, Хърватия, Черна Гора, Италия и т.н. информация, българите не ходят само в Гърция на почивка!

    12:20 05.07.2026

  • 5 Има вече начин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Как полицията да ги хваща. Даже и с 300 км в час можем да ги спрем и глобим.

    12:21 05.07.2026

  • 6 Някой си

    3 0 Отговор
    Ми то в САЩ е така от може би 50 и повече години !

    12:29 05.07.2026

  • 7 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    В България реално няма камери! В България трябва да се променят много неща, пътна инфраструктура, закона за застраховането, и застраховката да е на основният шофьор, а не на автомобила! Задължително регистриран адрес на нощуване на автомобила!

    12:38 05.07.2026

  • 8 УдоМача

    1 0 Отговор
    А какво правим с тези правещи ляв завой при пуснато движение в двете посоки?? Най-много да накарате хората да почнат да минават рисково и да зачестят челните удари!!!

    13:02 05.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания