Вашингтон поиска дефанзивна стратегия от Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за The Sunday Times, че Белият дом се противопоставя на мащабни офанзивни операции от страна на Киев.

Той аргументира позицията на Вашингтон с необходимостта от дипломатическо решение и изтъкна неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 г., която нарече „стратегическа и тактическа катастрофа“, наложена тогава от администрацията на Джо Байдън.

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Според Ванс модерното бойно поле, доминирано от дронове и системи за наблюдение, прави защитата много по-ефективна от нападението. Той подчерта, че настъпателните възможности на Русия вече са сведени почти до нула, тъй като Москва плаща огромна цена за всеки квадратен километър.

САЩ и НАТО насърчават Киев да се фокусира върху удържането на линиите, което по думите на Ванс ще създаде необходимото пространство за финализиране на преговорите и прекратяване на конфликта.

Източник: The Sunday Times, Ukrainska Pravda