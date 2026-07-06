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Вашингтон поиска дефанзивна стратегия от Украйна
  Тема: Украйна

Вашингтон поиска дефанзивна стратегия от Украйна

6 Юли, 2026 06:21, обновена 6 Юли, 2026 06:24 1 838 26

  • сащ-
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  • украйна-
  • русия

Администрацията на Доналд Тръмп настоява Украйна изцяло да премине към отбрана, за да се подпомогнат мирните преговори

Вашингтон поиска дефанзивна стратегия от Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за The Sunday Times, че Белият дом се противопоставя на мащабни офанзивни операции от страна на Киев.

Той аргументира позицията на Вашингтон с необходимостта от дипломатическо решение и изтъкна неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 г., която нарече „стратегическа и тактическа катастрофа“, наложена тогава от администрацията на Джо Байдън.

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Според Ванс модерното бойно поле, доминирано от дронове и системи за наблюдение, прави защитата много по-ефективна от нападението. Той подчерта, че настъпателните възможности на Русия вече са сведени почти до нула, тъй като Москва плаща огромна цена за всеки квадратен километър.

САЩ и НАТО насърчават Киев да се фокусира върху удържането на линиите, което по думите на Ванс ще създаде необходимото пространство за финализиране на преговорите и прекратяване на конфликта.

Източник: The Sunday Times, Ukrainska Pravda


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Втора армия в Света

    14 25 Отговор
    Добра новина!! Вчера Купянск беше освободен, стотици руснаци са обкръжени в града! Честито!

    Коментиран от #5, #6

    06:29 06.07.2026

  • 2 Абе,

    12 1 Отговор
    Ванс екретен!

    06:31 06.07.2026

  • 3 хихи

    14 3 Отговор
    Няма да стане само с дефанзивната тактика, ще трябва офанзива на ВСУ и завземане на Киев иначе мир няма да има....

    06:32 06.07.2026

  • 4 Сесесере

    10 19 Отговор
    Докато се защитават, украинците подпалиха блатото! Ако им отвържат ръцете, докъде ли ще стигнат!

    Коментиран от #7

    06:33 06.07.2026

  • 5 Някой си

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Втора армия в Света":

    Сложи си мокра кърпа на главата да ти спадне температурата,може и да спреш да бълнуваш!

    06:34 06.07.2026

  • 6 Мурка

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Втора армия в Света":

    а ПЪРВАТА се справи с 25 000 козари и хвана първият колесник за уса

    Коментиран от #26

    06:34 06.07.2026

  • 7 Дони

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    ДО ГУЛАГ

    06:35 06.07.2026

  • 8 беше тая

    8 22 Отговор
    Украйна удиви световната общност. Вместо с помощите да изкупува остарялото въоръжение на съюзниците си, Украйна вложи част от парите в развитието на собствения си ВПК и в момента пройзвежда с около 50% повече оръже от необходимото на ВСИ. Останалото оръжие дори изнася в трети страни. Така отпаднаха унизителните условия на Запада - "Ние ще ви даваме оръжия, но няма да стреляте по руснаците извън Украйна." Зеленски е човека на Хилядолетието!

    Коментиран от #10, #11, #24

    06:40 06.07.2026

  • 9 Швейк

    11 1 Отговор
    Най добрата отбрана е нападението

    Коментиран от #14

    06:45 06.07.2026

  • 10 Оня

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "беше тая":

    Прав си в съвременната история никой не е успявал да затрие държава, пък била тя и изкуствена!

    06:49 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да Тръмп

    3 4 Отговор
    Ще трябва да спасява Бункерния Плъх.

    06:51 06.07.2026

  • 13 Майко мила

    11 6 Отговор
    "Зеленски е човека на хилядолетието!"....
    Това не го казвай пред никой украинец, че ще те убие на място.

    06:51 06.07.2026

  • 14 Дони

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    На изток на изток на изток господа демократи -на изток СИБИР ВИ ЗОВЕ

    06:56 06.07.2026

  • 15 Механик

    8 2 Отговор
    Демек нещо като дефанзивна офанзива ли? Нещо като "40-дневен натиск" с голо дупе?
    Абе, как е Зеления? Да не е пцекясал от белото?

    06:57 06.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тактика

    6 2 Отговор
    Безусловната капитулация и разоръжаване на терористите си е добра дефанзивна стратегия. Вече нямат празни места за гробища.

    07:03 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце

    2 1 Отговор
    И сега, след всичко казано, с КОЙ в крайна сметка воюва Русия?
    N.B. Разходния материал е на привършване, ако не се намерят поредни полезни идиоти, то поне да се нанесат максимални щети на руснаците, докато се опитаме да ги излъжем или на всички им писне и макар и да подпишем капитулация да обявим победа и миротворчество. Жертвите не ни интересуват. Това казва тоз.

    07:06 06.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ВВП

    0 0 Отговор
    Киев трябва да бъде изравнен със земята .Това е най добрата стратегия .

    07:11 06.07.2026

  • 24 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "беше тая":

    Не иска да си прибере труповете от Константиновка, защото ще трябва да ги преброи. Това ли е човек на хилядолетието. Насилствено изпратете да умрат за тази страна не де прибират , а се строй мавзолей на Бандера.

    07:12 06.07.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този с лакираните нокти

    07:15 06.07.2026

  • 26 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Мхм, ама тия козари дават дронове и ракети на Рашката...ти си отговори на "умното" заключение!

    07:16 06.07.2026