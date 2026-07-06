Вашингтон поиска дефанзивна стратегия от Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за The Sunday Times, че Белият дом се противопоставя на мащабни офанзивни операции от страна на Киев.
Той аргументира позицията на Вашингтон с необходимостта от дипломатическо решение и изтъкна неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 г., която нарече „стратегическа и тактическа катастрофа“, наложена тогава от администрацията на Джо Байдън.
Според Ванс модерното бойно поле, доминирано от дронове и системи за наблюдение, прави защитата много по-ефективна от нападението. Той подчерта, че настъпателните възможности на Русия вече са сведени почти до нула, тъй като Москва плаща огромна цена за всеки квадратен километър.
САЩ и НАТО насърчават Киев да се фокусира върху удържането на линиите, което по думите на Ванс ще създаде необходимото пространство за финализиране на преговорите и прекратяване на конфликта.
Източник: The Sunday Times, Ukrainska Pravda
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Втора армия в Света
Коментиран от #5, #6
06:29 06.07.2026
2 Абе,
06:31 06.07.2026
3 хихи
06:32 06.07.2026
4 Сесесере
Коментиран от #7
06:33 06.07.2026
5 Някой си
До коментар #1 от "Втора армия в Света":Сложи си мокра кърпа на главата да ти спадне температурата,може и да спреш да бълнуваш!
06:34 06.07.2026
6 Мурка
До коментар #1 от "Втора армия в Света":а ПЪРВАТА се справи с 25 000 козари и хвана първият колесник за уса
Коментиран от #26
06:34 06.07.2026
7 Дони
До коментар #4 от "Сесесере":ДО ГУЛАГ
06:35 06.07.2026
8 беше тая
Коментиран от #10, #11, #24
06:40 06.07.2026
9 Швейк
Коментиран от #14
06:45 06.07.2026
10 Оня
До коментар #8 от "беше тая":Прав си в съвременната история никой не е успявал да затрие държава, пък била тя и изкуствена!
06:49 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да Тръмп
06:51 06.07.2026
13 Майко мила
Това не го казвай пред никой украинец, че ще те убие на място.
06:51 06.07.2026
14 Дони
До коментар #9 от "Швейк":На изток на изток на изток господа демократи -на изток СИБИР ВИ ЗОВЕ
06:56 06.07.2026
15 Механик
Абе, как е Зеления? Да не е пцекясал от белото?
06:57 06.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тактика
07:03 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце
N.B. Разходния материал е на привършване, ако не се намерят поредни полезни идиоти, то поне да се нанесат максимални щети на руснаците, докато се опитаме да ги излъжем или на всички им писне и макар и да подпишем капитулация да обявим победа и миротворчество. Жертвите не ни интересуват. Това казва тоз.
07:06 06.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ВВП
07:11 06.07.2026
24 Зеленски
До коментар #8 от "беше тая":Не иска да си прибере труповете от Константиновка, защото ще трябва да ги преброи. Това ли е човек на хилядолетието. Насилствено изпратете да умрат за тази страна не де прибират , а се строй мавзолей на Бандера.
07:12 06.07.2026
25 Анонимен
07:15 06.07.2026
26 Някой
До коментар #6 от "Мурка":Мхм, ама тия козари дават дронове и ракети на Рашката...ти си отговори на "умното" заключение!
07:16 06.07.2026