Тръмп събира криптоиндустрията в Белия дом на фона на нови регулаторни промени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме по-късно днес представители на криптовалутния сектор в Белия дом, докато американските финансови регулатори предприемат нови стъпки към създаването на регулаторна рамка за определени цифрови активи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според официалния график Тръмп трябва да направи изявление заедно с представители на технологичния сектор. Белият дом не е предоставил допълнителни подробности за срещата.

Според „Семафор“ сред участниците ще бъдат председателят на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) Майк Селиг, председателят на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) Пол Аткинс и съветникът по въпросите на криптовалутите Патрик Уит.

Поканени са и представители на компании и търговски организации, сред които Coinbase, Ripple, Andreessen Horowitz и Nasdaq. Първоначално се очакваше да участват и представители на пазарите за прогнози, но впоследствие те са отпаднали от програмата.

Администрацията на Тръмп следва политика, благоприятна за криптосектора, откакто президентът се завърна в Белия дом през януари 2025 г. По-широкото законодателство за регулиране на криптоактивите обаче все още остава блокирано в Конгреса.

Само ден преди срещата SEC предложи дългоочаквани правила, според които определени предлагания на токени могат да бъдат освободени от част от изискванията, прилагани към ценните книжа. Промените биха улеснили криптокомпаниите при емитирането на токени и набирането на капитал.

CFTC също се очаква да обсъди регулирането на криптовалутите с представители на сектора на среща утре.

Срещата в Белия дом се провежда и на фона на продължаващи въпроси относно връзката между политиката на администрацията и криптобизнеса на семейство Тръмп. Според Ройтерс президентът е спечелил над 1,4 млрд. долара от свързани със семейството му криптопроекти.

Сред тях са World Liberty Financial и мемкойнът Trump.

Проучване на Reuters/Ipsos от тази седмица показва, че мнозинството от анкетираните американци смятат, че Тръмп и семейството му са се облагодетелствали по неподходящ начин от криптосектора след завръщането му на власт. Според анкетираните личните му бизнес интереси също оказват влияние върху политическите решения.

Тръмп заявява, че не участва в ежедневното управление на семейния бизнес и че инвестициите му се управляват независимо. Белият дом отхвърля твърденията за нередности.