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Русия започна да внася горива заради недостиг на вътрешния пазар

Русия започна да внася горива заради недостиг на вътрешния пазар

19 Август, 2026 19:25 899 94

  • русия-
  • горива-
  • недостиг-
  • вътрешен пазар

Украинските удари по нефтопреработвателни заводи и сезонното търсене ограничават предлагането на бензин и дизелово гориво

Русия започна да внася горива заради недостиг на вътрешния пазар - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия започна да внася горива за вътрешния си пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи и повишеното сезонно търсене. Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.

„В момента вносът вече е започнал“, заяви Новак, без да уточни какви количества се доставят и от кои държави.

Вицепремиерът съобщи още, че руските власти са приели нормативни промени, позволяващи производството на допълнителни количества горива с по-ниски екологични стандарти - „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“.

Очаква се в близко бъдеще няколко руски нефтопреработвателни завода да възобновят работа след планови ремонти, което според Новак ще увеличи предлагането на горива на вътрешния пазар.

Правителството следи ежедневно ситуацията и работи с петролните компании и регионалните власти за пренасочване на доставките към районите, в които има недостиг.

„Правителството постоянно следи развитието на събитията. Наблюдаваме ситуацията заедно с компаниите и регионите ежедневно. Проучваме къде е необходимо допълнително да пренасочим потоците, защото в момента наистина настъпва втори етап - напрегната ситуация на пазара“, каза Новак.

Русия традиционно е нетен износител на петролни продукти, но сега е принудена да прибегне до внос заради продължаващите украински атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура. Ударите ограничиха капацитета за преработка на суров петрол и допринесоха за недостиг на бензин и други горива в редица региони.

Недостигът започна да се задълбочава през май и до юли обхвана значителна част от страната. През август бензиностанции в Москва и Московска област отново въведоха ограничения върху количествата гориво, които клиентите могат да закупят.

„Газпром Нефт“ ограничи продажбите на бензин и дизелово гориво на автоматизираните си бензиностанции в Москва до 40 литра на клиент, докато на останалите обекти на компанията лимитът е 60 литра на автомобил.

„Роснефт“ въведе ограничение от 30 литра бензин на автомобил в своите бензиностанции в страната, като продажбите на дизелово гориво остават без ограничения. „Татнефт“ ограничи бензина до 50 литра на автомобил, а „Лукойл“ също въведе ограничения в Москва и околностите.

За да увеличи наличностите на вътрешния пазар, Москва вече предприе редица извънредни мерки, сред които ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, облекчаване на изискванията към качеството на произвежданите горива и внос на петролни продукти.

Украйна атакува руски нефтопреработвателни предприятия с дронове с цел да ограничи възможностите на Москва да финансира и снабдява военните си операции, както и да намали приходите ѝ от енергийния сектор, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мдааааа

    22 4 Отговор
    Смех ...

    Коментиран от #48

    19:26 19.08.2026

  • 3 Пич

    13 9 Отговор
    Да бе...!!!
    Направо - от Лукойл връщат на обратно!!!
    А бе, ей......!!!

    Коментиран от #9

    19:27 19.08.2026

  • 4 Смешни ватенки

    23 14 Отговор
    Смях в блатото

    Коментиран от #71

    19:28 19.08.2026

  • 5 Герге ,

    5 3 Отговор
    Сакаш ли , Профилактично те футаря ?

    19:28 19.08.2026

  • 6 Ха-ха….

    15 10 Отговор
    Ха-ха-ха-хааа
    Ставате смешни 🤣

    Коментиран от #18

    19:28 19.08.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 21 Отговор
    Пиша от Москва, много ми е зле, нямаме яйца, бензин и интернет... Забравших какао друго нямаме. А, сети се. Ракети нямаме. Украинците монат да потвърдят, Ха-ха-ха. Тези от Баба Алино, те занят, тях питайте, хахаах

    Коментиран от #14, #21, #24, #76, #80

    19:28 19.08.2026

  • 8 Вашият президент

    21 9 Отговор
    Абе Нищо не разбирате, това е част от плана на многоходовия.

    Коментиран от #27

    19:28 19.08.2026

  • 9 Пичи ,

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Целият вълняк ли изгоре ?

    Коментиран от #30

    19:30 19.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    14 13 Отговор
    Глупавите кокошки не се спряхте с вашите глупости ,а жито и торове внася ли че нещо изтървате и дам да се ос@@@@@ с тъпотиите си ,ма последните мапса и вижте какво е и каква е тази държава и трябва ли ти преводач да си говориш с тях ,а не само лиж@@@@@ англосаксонски и еврейско дир@@@@

    19:30 19.08.2026

  • 11 Да обобщим

    21 7 Отговор
    Индокитайската бензиноколонка внася бензин от Беларус, Индия и Мароко.
    ЗАКРИВАЙ!

    19:30 19.08.2026

  • 12 Клети съветски Zoмбита 🤪

    25 8 Отговор
    Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак ...

    Обаче копейките са НЕЕЕЕЕ, не може да бъде ... 🤣🤣🤣🤣

    19:31 19.08.2026

  • 13 Многоходовото

    23 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:31 19.08.2026

  • 14 Тоя па боклук пише от Москва

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Марш бе!

    Коментиран от #23, #58

    19:32 19.08.2026

  • 15 хихи

    21 8 Отговор
    Раша се правеше на ловец, а стана жертва 😅😅😅

    19:32 19.08.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    5 17 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    Коментиран от #84

    19:32 19.08.2026

  • 17 Ами

    17 7 Отговор
    Руския позор край няма. След една "СВО" така става

    19:34 19.08.2026

  • 18 Клоуна пусин 🤡💩

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха….":

    Кой е смешен, Александър Новак, вицепремиера на Руската Федерация ?!
    Честно да си кажем, Путин е по смешен, хайде да се посмеем на най-големия клоун - BaгинаМиp Пусин 😂

    19:34 19.08.2026

  • 19 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    19 5 Отговор
    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    19:35 19.08.2026

  • 20 Говорещ руски на високо ниво

    14 4 Отговор
    Дойде от Индия на 05.08. По 120 000 рубли за.тон и населението не иска да плати защото трябва да го продава по 240 рубли за литър А 95. В момента е 140 рубли.

    Коментиран от #36, #41

    19:35 19.08.2026

  • 21 Оди се Пери

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С чеченците яките и бурятите

    Коментиран от #29

    19:35 19.08.2026

  • 22 Смях в залата

    13 3 Отговор
    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    19:36 19.08.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя па боклук пише от Москва":

    Снимка от метрото искаш ли Сега, Насери ме в Телеграмм, пиши и Ти пращам снимка

    Коментиран от #33, #81

    19:36 19.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ело мари

    7 12 Отговор
    тоз пълнеж го въртите и претопляте от 1 месец
    и русофободебилите ще потвърдят че е така

    19:36 19.08.2026

  • 26 Говорещ руски на високо ниво

    11 4 Отговор
    В. Момента е на пристанището м мурманск

    19:36 19.08.2026

  • 27 Ама

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вашият президент":

    Плана за разпад на федерацията обаче

    19:37 19.08.2026

  • 28 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    10 3 Отговор
    Пишеш, от панелката, noHacpaн до yши.

    19:37 19.08.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Оди се Пери":

    Прайдовците сте в БГ, в Москва прайдове нямаме

    19:37 19.08.2026

  • 30 Пич

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Пичи ,":

    Откъде да ти знам въшняка! Погледни се, и виж дали ти е изгорел!

    Коментиран от #40

    19:37 19.08.2026

  • 31 Мишел

    14 5 Отговор
    Отново провал за руския "аналог на Starlink". Украинските сили удариха за втори път ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго". Разстоянието от украинската граница до ракетно-космическия център е около 900 км. Ударът е бил в западната част на комплекса, която е изцяло разрушена.

    Коментиран от #39

    19:37 19.08.2026

  • 32 Говорещ руски на високо ниво

    7 6 Отговор
    В момента в руция има 42 милиона пенсионери със средна пенсия 18 000 рублей

    Коментиран от #34

    19:38 19.08.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 12 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Намери ме,хахаах

    19:38 19.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Личи, че си мноооооггооооо необразован.
    За " Покупателна способност " Чувал ли си?
    Явно - не. Бегай у лево, при прайда

    Коментиран от #37

    19:40 19.08.2026

  • 35 Говорещ руски на високо ниво

    10 2 Отговор
    Вече вадят ножове ,чакащите на километриичните опашки от коли по заправките ( бензиностанция).

    19:41 19.08.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Днес един колега му звънна приятел от Иркутск. Говориха и за бензина. Всичко било наред.

    Коментиран от #43

    19:42 19.08.2026

  • 37 Желая ти всичко най хубаво

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Скоро мостът в керчи ще бъде взривен с фп - 9. Чакат ги да се изнесат без жертви.

    Коментиран от #42

    19:43 19.08.2026

  • 38 Абе Ватенки

    13 2 Отговор
    Втората Световна свърши,вие на 60 км от Донбас.За това ли погребахте1,4 милиона ватенки.Язък за великото блато,великата империя.

    Коментиран от #45, #47

    19:44 19.08.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 9 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    А спътници има ли свалени? Не,? Аааа, значи Рассвета си работи.

    Коментиран от #69

    19:44 19.08.2026

  • 40 Пичи ,

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Вълняка , Пичи , вълняка ... 😁

    Коментиран от #74

    19:45 19.08.2026

  • 41 Що е то

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Преди седмица беше 85 рубли.

    19:45 19.08.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "Желая ти всичко най хубаво":

    Добре, чакаме, хахаха. Като стане пиши, хахах

    Коментиран от #46

    19:45 19.08.2026

  • 43 А бе що ме

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Боли за Блатария бе.Горете и трайте.И да гласуваш за вожда Ка Путин другия месец да те вземе на фронта.Не искаш ли да станеш герой и да се бориш с фашизма.Ей промит едногънков Матрософффф затваряй чофффката.

    19:46 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма по-големи примитиви

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Абе Ватенки":

    от впиянчените дърти русофобни олигофрени в този сайт.

    Коментиран от #49

    19:47 19.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Абе Ватенки":

    Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
    1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
    2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
    3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
    4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.

    Коментиран от #50, #52, #54

    19:48 19.08.2026

  • 48 Хаха хаха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "мдааааа":

    А Куба започва да внася захар. Това го могат само комунистите!

    19:48 19.08.2026

  • 49 Чикита епилирана ли си

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Няма по-големи примитиви":

    Ти го намаам в русофилския ауспух.Връщай бг.паспорта и се о ми тай.

    19:48 19.08.2026

  • 50 Патриот

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ДГИ-Движение Граждански Инициативи

    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    Да направим всички паметници с петолъчки на чакъл

    Коментиран от #53

    19:49 19.08.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Тиха руская":

    Не ми казвай как кмзваш галено на тая която те е роднала

    19:49 19.08.2026

  • 52 Не им отваряй очите да говедата

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Простаците си остават простаци.

    Коментиран от #56

    19:49 19.08.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #50 от "Патриот":

    Да Го....

    Коментиран от #55

    19:50 19.08.2026

  • 54 А бе у с ра няк

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нали Симонян и Соловйев ми крещяха Киев за 3 деня бе.Тъ по пи тек.Берлин за седмица и Лисабон за 19 дни.Ей тъй по Чи ки се че не ми умувай .

    19:50 19.08.2026

  • 55 А бе Новорусийск

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Добре гореше.

    Коментиран от #64, #66

    19:51 19.08.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Не им отваряй очите да говедата":

    Не се отваря нещо кое-то го НЯМА..

    19:52 19.08.2026

  • 57 И каво

    6 2 Отговор
    Бензиностанцията с ракети вече използва ракети от Северна корея и внася гориво от Индия.
    Работа отива на закриване а

    Коментиран от #59

    19:52 19.08.2026

  • 58 Слава на Руската армия Освободителка!

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя па боклук пише от Москва":

    😂😂😂😂😂😂😂😂Леко да не се изпуснеш!

    19:52 19.08.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "И каво":

    Да, Така е. Ха-ха-ха, Пробваха се ня колко и преди укрите... Знаеш ли?

    19:53 19.08.2026

  • 60 Прогресивен чорап

    7 1 Отговор
    Добре дошли в средновековието.....чакай,вие никога не сте излизали от него,крепостни селяндури!

    19:55 19.08.2026

  • 61 Росомаха

    0 4 Отговор
    40 литра бензин на автомобил е достатъчно да се напълни резервоара до горе. Мойта Тойота не може да побере 40 литра. Побира около 30 литра. За фронта горива има без ограничения.

    19:55 19.08.2026

  • 62 Шафьоро

    4 0 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #68

    19:55 19.08.2026

  • 63 Сатана Z

    1 4 Отговор
    В БГ като има горива,защо колите гният по тротоари дворове и паркинги,а българете се тъпчат като сардини в консеви във вмирисани автобуси за да са преместят от точка А до точка Б и обратно?
    Европейци. Ако Иран удари по нефтохим няма да имате горива докато не се разпадне козината,в която превърната оная България, която помня.

    Коментиран от #77

    19:55 19.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Т - блогер

    0 0 Отговор
    Не забравяйте лазерната технология на японските фирми,,Mitsubishi,, и ,,Kawasaki,, в картечниците.

    19:56 19.08.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "А бе Новорусийск":

    И Киев. И Одеса. А, те са украински, хахахх

    19:57 19.08.2026

  • 67 Пачему

    6 0 Отговор
    Топ производител на петрол внася бензин, а крепостните зареждат с купони?

    Коментиран от #73

    19:58 19.08.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Шафьоро":

    Виж ком 7

    19:58 19.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Росомаха

    0 4 Отговор
    Какъв е тоя рев за Москва? Кажете как е в Киев. Смъкват те на улицата от колата и на фронта, а колата чао. Колата изчезва безследно, а ти изчезваш безследно на фронта.

    20:02 19.08.2026

  • 71 Да живее НАТО

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смешни ватенки":

    Толкова много ги е страх да не взривят танкера от Индия, че го прекарват над Норвегия и Швеция към мурманск, да не би да го ударят с фп1.

    20:02 19.08.2026

  • 72 че те

    2 0 Отговор
    отдавна внасят !

    20:02 19.08.2026

  • 73 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пачему":

    Руска работа какво да се прави

    20:03 19.08.2026

  • 74 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пичи ,":

    Абе викай му как си искаш, откак ти го запалиха...

    20:03 19.08.2026

  • 75 Фицо

    1 0 Отговор
    и Орбан от къде ги помпят?

    20:05 19.08.2026

  • 76 Важното е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да има едър патладжан и майонеза ,да се забавлявате

    20:06 19.08.2026

  • 77 Евгени Минчев

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Сатана Z":

    Приятелю в Лондон всичко по план ли е ,да не забравиш ,че утре имаме сбирка

    20:09 19.08.2026

  • 78 Живи и здрави

    2 0 Отговор
    да е вечно !

    20:11 19.08.2026

  • 79 Росомаха

    0 2 Отговор
    Съмнявам се, че обикновения българин като си плати тока му остават пари да зарежда по 40 литра бензин всеки ден. Споделете. Вие зареждате ли по 40 литра бензин на ден? Мойта Тойота с 40 литра изминава 1000 километра.

    Коментиран от #82

    20:12 19.08.2026

  • 80 Туй

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блогарите от Москва сте про100 сте лаппп ааааа чи

    20:13 19.08.2026

  • 81 Пусни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Снимка от заправката ,дето чакаш очеред

    20:14 19.08.2026

  • 82 Драги Русомахо,

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Росомаха":

    Изненадан съм, че не караш Лада. А Тойотата я закарай на сервиз. Харчи двойно, има и нещо.

    Коментиран от #90

    20:16 19.08.2026

  • 83 666

    2 0 Отговор
    Бензиностанцията с ракети вече няма и бензин. 🤣

    20:16 19.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ум рем от срам

    2 1 Отговор
    Нема беГзин,а?!?
    Как ше има,...190 танкера,танкерчета, корабли и шлепове монголски.. уни!щ!ож!ени от ВСУ!
    42 ТАНКЕРА, конфискувани от САЩ!! Хахахаха
    2 танкера унищожени от Англия!
    2 танкера унищожени от Франция!
    ..А..
    ПОПАЙ ПЕДОФИЛ МОРЯКА па убежал в родната Яку:тия!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #86

    20:19 19.08.2026

  • 86 Възраждане

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ум рем от срам":

    Факт.
    Бяха ми дали на монголья една смешна пилотка която му е с 5 Номера ПО- голяма
    Хихихихи

    20:21 19.08.2026

  • 87 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Зимата ще е интересно събитие в русия.дали българската копейка ще праща колети на гладните си руски събратя?в никакъв случай.копея е известен че никога о про никакви обстоятелства не би помогнал .

    20:27 19.08.2026

  • 88 Руснак

    1 0 Отговор
    Лошо е положението ,бендзин Нет

    Коментиран от #92

    20:28 19.08.2026

  • 89 Пригожин

    1 0 Отговор
    А где бензин

    20:28 19.08.2026

  • 90 Росомаха

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Драги Русомахо,":

    Нищо и няма. Бях преди няколко месеца на фирмен сервиз. Защо се очудваш е не карам Москвич? Това ми е втора Тойота. Първата беше като слънце, но забраниха дизела и се наложи да купя хибридна. Отидох в магазина, оставих дизела и купих хибрид. Дай боже всекиму в България.

    Коментиран от #91

    20:29 19.08.2026

  • 91 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Росомаха":

    В русия са забранили дизела? Стига бе!

    Коментиран от #93

    20:30 19.08.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Руснак":

    Ще става и по зле като спре хляба.водката лесно се сменя с лосион за баня,но при хляба се получават известни проблеми.

    20:31 19.08.2026

  • 93 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    В Брюксел, приятелю! В Русия не съм бил 30 години.

    20:32 19.08.2026

  • 94 А ЕВРОПА

    2 0 Отговор
    ВНАСЯ ГОРИВА ОТ РУСИЯ
    УКРАЙНА НЕ ВНАСЯ ЩОТО НЯМА КАК

    20:36 19.08.2026

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