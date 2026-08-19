Русия започна да внася горива заради недостиг на вътрешния пазар

Русия започна да внася горива за вътрешния си пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи и повишеното сезонно търсене. Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.
„В момента вносът вече е започнал“, заяви Новак, без да уточни какви количества се доставят и от кои държави.
Вицепремиерът съобщи още, че руските власти са приели нормативни промени, позволяващи производството на допълнителни количества горива с по-ниски екологични стандарти - „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“.
Очаква се в близко бъдеще няколко руски нефтопреработвателни завода да възобновят работа след планови ремонти, което според Новак ще увеличи предлагането на горива на вътрешния пазар.
Правителството следи ежедневно ситуацията и работи с петролните компании и регионалните власти за пренасочване на доставките към районите, в които има недостиг.
„Правителството постоянно следи развитието на събитията. Наблюдаваме ситуацията заедно с компаниите и регионите ежедневно. Проучваме къде е необходимо допълнително да пренасочим потоците, защото в момента наистина настъпва втори етап - напрегната ситуация на пазара“, каза Новак.
Русия традиционно е нетен износител на петролни продукти, но сега е принудена да прибегне до внос заради продължаващите украински атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура. Ударите ограничиха капацитета за преработка на суров петрол и допринесоха за недостиг на бензин и други горива в редица региони.
Недостигът започна да се задълбочава през май и до юли обхвана значителна част от страната. През август бензиностанции в Москва и Московска област отново въведоха ограничения върху количествата гориво, които клиентите могат да закупят.
„Газпром Нефт“ ограничи продажбите на бензин и дизелово гориво на автоматизираните си бензиностанции в Москва до 40 литра на клиент, докато на останалите обекти на компанията лимитът е 60 литра на автомобил.
„Роснефт“ въведе ограничение от 30 литра бензин на автомобил в своите бензиностанции в страната, като продажбите на дизелово гориво остават без ограничения. „Татнефт“ ограничи бензина до 50 литра на автомобил, а „Лукойл“ също въведе ограничения в Москва и околностите.
За да увеличи наличностите на вътрешния пазар, Москва вече предприе редица извънредни мерки, сред които ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, облекчаване на изискванията към качеството на произвежданите горива и внос на петролни продукти.
Украйна атакува руски нефтопреработвателни предприятия с дронове с цел да ограничи възможностите на Москва да финансира и снабдява военните си операции, както и да намали приходите ѝ от енергийния сектор, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 мдааааа
Коментиран от #48
19:26 19.08.2026
3 Пич
Направо - от Лукойл връщат на обратно!!!
А бе, ей......!!!
Коментиран от #9
19:27 19.08.2026
4 Смешни ватенки
Коментиран от #71
19:28 19.08.2026
5 Герге ,
19:28 19.08.2026
6 Ха-ха….
Ставате смешни 🤣
Коментиран от #18
19:28 19.08.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #14, #21, #24, #76, #80
19:28 19.08.2026
8 Вашият президент
Коментиран от #27
19:28 19.08.2026
9 Пичи ,
До коментар #3 от "Пич":Целият вълняк ли изгоре ?
Коментиран от #30
19:30 19.08.2026
10 Kaлпазанин
19:30 19.08.2026
11 Да обобщим
ЗАКРИВАЙ!
19:30 19.08.2026
12 Клети съветски Zoмбита 🤪
Обаче копейките са НЕЕЕЕЕ, не може да бъде ... 🤣🤣🤣🤣
19:31 19.08.2026
13 Многоходовото
19:31 19.08.2026
14 Тоя па боклук пише от Москва
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Марш бе!
Коментиран от #23, #58
19:32 19.08.2026
15 хихи
19:32 19.08.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #84
19:32 19.08.2026
17 Ами
19:34 19.08.2026
18 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #6 от "Ха-ха….":Кой е смешен, Александър Новак, вицепремиера на Руската Федерация ?!
Честно да си кажем, Путин е по смешен, хайде да се посмеем на най-големия клоун - BaгинаМиp Пусин 😂
19:34 19.08.2026
19 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
19:35 19.08.2026
20 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #36, #41
19:35 19.08.2026
21 Оди се Пери
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":С чеченците яките и бурятите
Коментиран от #29
19:35 19.08.2026
22 Смях в залата
😆
19:36 19.08.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Тоя па боклук пише от Москва":Снимка от метрото искаш ли Сега, Насери ме в Телеграмм, пиши и Ти пращам снимка
Коментиран от #33, #81
19:36 19.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ело мари
и русофободебилите ще потвърдят че е така
19:36 19.08.2026
26 Говорещ руски на високо ниво
19:36 19.08.2026
27 Ама
До коментар #8 от "Вашият президент":Плана за разпад на федерацията обаче
19:37 19.08.2026
28 Чиба, северно-азиатски ибpик !
19:37 19.08.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Оди се Пери":Прайдовците сте в БГ, в Москва прайдове нямаме
19:37 19.08.2026
30 Пич
До коментар #9 от "Пичи ,":Откъде да ти знам въшняка! Погледни се, и виж дали ти е изгорел!
Коментиран от #40
19:37 19.08.2026
31 Мишел
Коментиран от #39
19:37 19.08.2026
32 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #34
19:38 19.08.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Намери ме,хахаах
19:38 19.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Говорещ руски на високо ниво":Личи, че си мноооооггооооо необразован.
За " Покупателна способност " Чувал ли си?
Явно - не. Бегай у лево, при прайда
Коментиран от #37
19:40 19.08.2026
35 Говорещ руски на високо ниво
19:41 19.08.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Говорещ руски на високо ниво":Днес един колега му звънна приятел от Иркутск. Говориха и за бензина. Всичко било наред.
Коментиран от #43
19:42 19.08.2026
37 Желая ти всичко най хубаво
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Скоро мостът в керчи ще бъде взривен с фп - 9. Чакат ги да се изнесат без жертви.
Коментиран от #42
19:43 19.08.2026
38 Абе Ватенки
Коментиран от #45, #47
19:44 19.08.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Мишел":А спътници има ли свалени? Не,? Аааа, значи Рассвета си работи.
Коментиран от #69
19:44 19.08.2026
40 Пичи ,
До коментар #30 от "Пич":Вълняка , Пичи , вълняка ... 😁
Коментиран от #74
19:45 19.08.2026
41 Що е то
До коментар #20 от "Говорещ руски на високо ниво":Преди седмица беше 85 рубли.
19:45 19.08.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Желая ти всичко най хубаво":Добре, чакаме, хахаха. Като стане пиши, хахах
Коментиран от #46
19:45 19.08.2026
43 А бе що ме
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Боли за Блатария бе.Горете и трайте.И да гласуваш за вожда Ка Путин другия месец да те вземе на фронта.Не искаш ли да станеш герой и да се бориш с фашизма.Ей промит едногънков Матрософффф затваряй чофффката.
19:46 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Няма по-големи примитиви
До коментар #38 от "Абе Ватенки":от впиянчените дърти русофобни олигофрени в този сайт.
Коментиран от #49
19:47 19.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Абе Ватенки":Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.
Коментиран от #50, #52, #54
19:48 19.08.2026
48 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "мдааааа":А Куба започва да внася захар. Това го могат само комунистите!
19:48 19.08.2026
49 Чикита епилирана ли си
До коментар #45 от "Няма по-големи примитиви":Ти го намаам в русофилския ауспух.Връщай бг.паспорта и се о ми тай.
19:48 19.08.2026
50 Патриот
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ДГИ-Движение Граждански Инициативи
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
Да направим всички паметници с петолъчки на чакъл
Коментиран от #53
19:49 19.08.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Тиха руская":Не ми казвай как кмзваш галено на тая която те е роднала
19:49 19.08.2026
52 Не им отваряй очите да говедата
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Простаците си остават простаци.
Коментиран от #56
19:49 19.08.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Патриот":Да Го....
Коментиран от #55
19:50 19.08.2026
54 А бе у с ра няк
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нали Симонян и Соловйев ми крещяха Киев за 3 деня бе.Тъ по пи тек.Берлин за седмица и Лисабон за 19 дни.Ей тъй по Чи ки се че не ми умувай .
19:50 19.08.2026
55 А бе Новорусийск
До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Добре гореше.
Коментиран от #64, #66
19:51 19.08.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Не им отваряй очите да говедата":Не се отваря нещо кое-то го НЯМА..
19:52 19.08.2026
57 И каво
Работа отива на закриване а
Коментиран от #59
19:52 19.08.2026
58 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #14 от "Тоя па боклук пише от Москва":😂😂😂😂😂😂😂😂Леко да не се изпуснеш!
19:52 19.08.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "И каво":Да, Така е. Ха-ха-ха, Пробваха се ня колко и преди укрите... Знаеш ли?
19:53 19.08.2026
60 Прогресивен чорап
19:55 19.08.2026
61 Росомаха
19:55 19.08.2026
62 Шафьоро
Коментиран от #68
19:55 19.08.2026
63 Сатана Z
Европейци. Ако Иран удари по нефтохим няма да имате горива докато не се разпадне козината,в която превърната оная България, която помня.
Коментиран от #77
19:55 19.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Т - блогер
19:56 19.08.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "А бе Новорусийск":И Киев. И Одеса. А, те са украински, хахахх
19:57 19.08.2026
67 Пачему
Коментиран от #73
19:58 19.08.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Шафьоро":Виж ком 7
19:58 19.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Росомаха
20:02 19.08.2026
71 Да живее НАТО
До коментар #4 от "Смешни ватенки":Толкова много ги е страх да не взривят танкера от Индия, че го прекарват над Норвегия и Швеция към мурманск, да не би да го ударят с фп1.
20:02 19.08.2026
72 че те
20:02 19.08.2026
73 Ами
До коментар #67 от "Пачему":Руска работа какво да се прави
20:03 19.08.2026
74 Пич
До коментар #40 от "Пичи ,":Абе викай му как си искаш, откак ти го запалиха...
20:03 19.08.2026
75 Фицо
20:05 19.08.2026
76 Важното е
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да има едър патладжан и майонеза ,да се забавлявате
20:06 19.08.2026
77 Евгени Минчев
До коментар #63 от "Сатана Z":Приятелю в Лондон всичко по план ли е ,да не забравиш ,че утре имаме сбирка
20:09 19.08.2026
78 Живи и здрави
20:11 19.08.2026
79 Росомаха
Коментиран от #82
20:12 19.08.2026
80 Туй
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Блогарите от Москва сте про100 сте лаппп ааааа чи
20:13 19.08.2026
81 Пусни
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Снимка от заправката ,дето чакаш очеред
20:14 19.08.2026
82 Драги Русомахо,
До коментар #79 от "Росомаха":Изненадан съм, че не караш Лада. А Тойотата я закарай на сервиз. Харчи двойно, има и нещо.
Коментиран от #90
20:16 19.08.2026
83 666
20:16 19.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ум рем от срам
Как ше има,...190 танкера,танкерчета, корабли и шлепове монголски.. уни!щ!ож!ени от ВСУ!
42 ТАНКЕРА, конфискувани от САЩ!! Хахахаха
2 танкера унищожени от Англия!
2 танкера унищожени от Франция!
..А..
ПОПАЙ ПЕДОФИЛ МОРЯКА па убежал в родната Яку:тия!
Ааааахахаха
Коментиран от #86
20:19 19.08.2026
86 Възраждане
До коментар #85 от "Ум рем от срам":Факт.
Бяха ми дали на монголья една смешна пилотка която му е с 5 Номера ПО- голяма
Хихихихи
20:21 19.08.2026
87 стоян георгиев
20:27 19.08.2026
88 Руснак
Коментиран от #92
20:28 19.08.2026
89 Пригожин
20:28 19.08.2026
90 Росомаха
До коментар #82 от "Драги Русомахо,":Нищо и няма. Бях преди няколко месеца на фирмен сервиз. Защо се очудваш е не карам Москвич? Това ми е втора Тойота. Първата беше като слънце, но забраниха дизела и се наложи да купя хибридна. Отидох в магазина, оставих дизела и купих хибрид. Дай боже всекиму в България.
Коментиран от #91
20:29 19.08.2026
91 стоян георгиев
До коментар #90 от "Росомаха":В русия са забранили дизела? Стига бе!
Коментиран от #93
20:30 19.08.2026
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "Руснак":Ще става и по зле като спре хляба.водката лесно се сменя с лосион за баня,но при хляба се получават известни проблеми.
20:31 19.08.2026
93 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #91 от "стоян георгиев":В Брюксел, приятелю! В Русия не съм бил 30 години.
20:32 19.08.2026
94 А ЕВРОПА
УКРАЙНА НЕ ВНАСЯ ЩОТО НЯМА КАК
20:36 19.08.2026