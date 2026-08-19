Русия започна да внася горива заради недостиг на вътрешния пазар

Русия започна да внася горива за вътрешния си пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи и повишеното сезонно търсене. Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.

„В момента вносът вече е започнал“, заяви Новак, без да уточни какви количества се доставят и от кои държави.

Вицепремиерът съобщи още, че руските власти са приели нормативни промени, позволяващи производството на допълнителни количества горива с по-ниски екологични стандарти - „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“.

Очаква се в близко бъдеще няколко руски нефтопреработвателни завода да възобновят работа след планови ремонти, което според Новак ще увеличи предлагането на горива на вътрешния пазар.

Правителството следи ежедневно ситуацията и работи с петролните компании и регионалните власти за пренасочване на доставките към районите, в които има недостиг.

„Правителството постоянно следи развитието на събитията. Наблюдаваме ситуацията заедно с компаниите и регионите ежедневно. Проучваме къде е необходимо допълнително да пренасочим потоците, защото в момента наистина настъпва втори етап - напрегната ситуация на пазара“, каза Новак.

Русия традиционно е нетен износител на петролни продукти, но сега е принудена да прибегне до внос заради продължаващите украински атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура. Ударите ограничиха капацитета за преработка на суров петрол и допринесоха за недостиг на бензин и други горива в редица региони.

Недостигът започна да се задълбочава през май и до юли обхвана значителна част от страната. През август бензиностанции в Москва и Московска област отново въведоха ограничения върху количествата гориво, които клиентите могат да закупят.

„Газпром Нефт“ ограничи продажбите на бензин и дизелово гориво на автоматизираните си бензиностанции в Москва до 40 литра на клиент, докато на останалите обекти на компанията лимитът е 60 литра на автомобил.

„Роснефт“ въведе ограничение от 30 литра бензин на автомобил в своите бензиностанции в страната, като продажбите на дизелово гориво остават без ограничения. „Татнефт“ ограничи бензина до 50 литра на автомобил, а „Лукойл“ също въведе ограничения в Москва и околностите.

За да увеличи наличностите на вътрешния пазар, Москва вече предприе редица извънредни мерки, сред които ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, облекчаване на изискванията към качеството на произвежданите горива и внос на петролни продукти.

Украйна атакува руски нефтопреработвателни предприятия с дронове с цел да ограничи възможностите на Москва да финансира и снабдява военните си операции, както и да намали приходите ѝ от енергийния сектор, отбелязва Ройтерс.