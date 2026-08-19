ОАЕ: Всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени

Директорът на отдела за стратегически комуникации към Министерството на външните работи (МВнР) Афра Ал Хамели отхвърли всички обвинения относно състоянието на икономическите отношения между Обединените арабски емирства и Ислямска република Иран. Ал Хамели потвърди непоколебимия ангажимент на ОАЕ за диалог, сътрудничество и регионална интеграция като основни средства за напредък в мира, стабилността и просперитета в региона.
Ал Хамели подчерта, че в светлината на регионалните ескалации, които подкопават регионалния и международния мир и сигурност, всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени до второ нареждане.
Ал Хамели подчерта, че ОАЕ остават твърдо ангажирани с опазването на целостта на международната финансова система, в съответствие с международното право и най-високите световни стандарти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аятолаха
20:07 19.08.2026
2 Помак
20:07 19.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #9
20:08 19.08.2026
4 Ами
20:17 19.08.2026
5 Kaлпазанин
20:21 19.08.2026
6 Сатана Z
20:21 19.08.2026
7 АБЕ мани....
20:26 19.08.2026
8 Абе
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В гешка си. ОАЕ са втората"Швейцария" на света. И досега не посягаха на личните средства на вишия ешелон на режима на аятоласите сега това се променя и е важното от новината. Колкото до износ нанефт отстраните отзалива има такъв макар и ограничен и усложнен. Точно затова и цената на нефта не 180 долара както очкваха аятоласите, а под 100 долара което им обърка стратегията тотално и изпадат в паническа медийнапропаганда. За сметка на това износа и вноса към иранските пристанища в залива е нулев и е реалната причина за истерията на режима която наблюдаваме сега
20:32 19.08.2026
9 Милен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тези хора не ги мисли, имат толкова нефт и пари, че даже не можеш да си представиш, мисли за заемите на мистър Боташ!
20:43 19.08.2026
10 Ще каже човек че
20:58 19.08.2026
11 Нещо съвсем се бъгна
21:02 19.08.2026
12 Основната функция на парите
21:04 19.08.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
ГИ ТЪРПЯХТЕ ТЕЗ🗣
ДА ВИ СПИРАТ АЛЪШ ВЕРИША....
21:44 19.08.2026
14 Това ли е ?
22:09 19.08.2026