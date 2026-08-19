Новини
Бизнес »
ОАЕ: Всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени
  Тема: ОАЕ

ОАЕ: Всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени

19 Август, 2026 20:00 859 14

  • оае-
  • иран-
  • търговия-
  • спряна-
  • второ нареждане

Решението е валидно до второ нареждане

ОАЕ: Всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Директорът на отдела за стратегически комуникации към Министерството на външните работи (МВнР) Афра Ал Хамели отхвърли всички обвинения относно състоянието на икономическите отношения между Обединените арабски емирства и Ислямска република Иран. Ал Хамели потвърди непоколебимия ангажимент на ОАЕ за диалог, сътрудничество и регионална интеграция като основни средства за напредък в мира, стабилността и просперитета в региона.

Ал Хамели подчерта, че в светлината на регионалните ескалации, които подкопават регионалния и международния мир и сигурност, всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени до второ нареждане.

Ал Хамели подчерта, че ОАЕ остават твърдо ангажирани с опазването на целостта на международната финансова система, в съответствие с международното право и най-високите световни стандарти.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолаха

    6 2 Отговор
    Голям праз

    20:07 19.08.2026

  • 2 Помак

    7 2 Отговор
    Заради сатаната Тръмп и уса

    20:07 19.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Последните месеци държавите от Персийския залив нямат никакви приходи и карат на заеми.Вече изтеглиха 500 млрд долара.Колко време ще изкарат така?

    Коментиран от #8, #9

    20:08 19.08.2026

  • 4 Ами

    2 6 Отговор
    На всички в региона им писна от режима на аятоласите.Какво ли ще се случи?

    20:17 19.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Бачкат само по еврейските и хамерските обекти и офиси ракетни транзакции ,вие сте еврейска провинция

    20:21 19.08.2026

  • 6 Сатана Z

    3 3 Отговор
    И кво може да предложи колония като ОАЕ на Иран освен пясък или нефт ?

    20:21 19.08.2026

  • 7 АБЕ мани....

    2 1 Отговор
    Начи... фашистката П едерация и Амуджистан станаа Като копие на Тревопасните монголья от концлагера С.Корея

    20:26 19.08.2026

  • 8 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В гешка си. ОАЕ са втората"Швейцария" на света. И досега не посягаха на личните средства на вишия ешелон на режима на аятоласите сега това се променя и е важното от новината. Колкото до износ нанефт отстраните отзалива има такъв макар и ограничен и усложнен. Точно затова и цената на нефта не 180 долара както очкваха аятоласите, а под 100 долара което им обърка стратегията тотално и изпадат в паническа медийнапропаганда. За сметка на това износа и вноса към иранските пристанища в залива е нулев и е реалната причина за истерията на режима която наблюдаваме сега

    20:32 19.08.2026

  • 9 Милен

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тези хора не ги мисли, имат толкова нефт и пари, че даже не можеш да си представиш, мисли за заемите на мистър Боташ!

    20:43 19.08.2026

  • 10 Ще каже човек че

    2 2 Отговор
    ОАЕ има собствена финансова система. Пълни смешници

    20:58 19.08.2026

  • 11 Нещо съвсем се бъгна

    1 1 Отговор
    тази цялост на международната финансова система. Като батерията на телефон стана даже. С тея може, с другите не може, ток няма и с никой не може ..тоя санкции налагал, другият санкции налагал ...

    21:02 19.08.2026

  • 12 Основната функция на парите

    0 0 Отговор
    е нарушена, па друго не знам

    21:04 19.08.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АРАПИТЕ МНОГО ДЪЛГО
    ГИ ТЪРПЯХТЕ ТЕЗ🗣
    ДА ВИ СПИРАТ АЛЪШ ВЕРИША....

    21:44 19.08.2026

  • 14 Това ли е ?

    0 0 Отговор
    Невижданата и нечувана санкция дето оранжевия парадираше? ОАЕ ако махнем петрола и чужденците дето робуват там си е чист генератор само на естествена тор и на нищо друго. Сирия, Либия и Ирак които бяха разсипани разполагаха с направо огромен интелектуален и индустриален потенциал в сравнение с тия.

    22:09 19.08.2026