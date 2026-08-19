ОАЕ: Всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени

Директорът на отдела за стратегически комуникации към Министерството на външните работи (МВнР) Афра Ал Хамели отхвърли всички обвинения относно състоянието на икономическите отношения между Обединените арабски емирства и Ислямска република Иран. Ал Хамели потвърди непоколебимия ангажимент на ОАЕ за диалог, сътрудничество и регионална интеграция като основни средства за напредък в мира, стабилността и просперитета в региона.

Ал Хамели подчерта, че в светлината на регионалните ескалации, които подкопават регионалния и международния мир и сигурност, всички търговски и финансови транзакции с Иран са спрени до второ нареждане.

Ал Хамели подчерта, че ОАЕ остават твърдо ангажирани с опазването на целостта на международната финансова система, в съответствие с международното право и най-високите световни стандарти.