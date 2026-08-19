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„Открита атака срещу независимостта ни“: МНС осъди санкциите на САЩ

„Открита атака срещу независимостта ни“: МНС осъди санкциите на САЩ

19 Август, 2026 16:41, обновена 19 Август, 2026 16:57 1 640 9

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  • сащ-
  • санкции

От съда в Хага определиха мерките като „открита атака“ срещу независимостта на съдебната институция

„Открита атака срещу независимостта ни“: МНС осъди санкциите на САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международният наказателен съд (МНС) категорично отхвърли санкциите, обявени от САЩ срещу неговата председателка Томоко Акане, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези санкции представляват открита атака срещу независимостта на безпристрастна съдебна институция“, заявиха от съда в Хага.

Освен срещу Акане американското правителство възнамерява да наложи санкции и на високопоставения сенегалски юрист Абдулай Сейе.

Според МНС мерките „подкопават върховенството на закона“ и застрашават международния правен ред. Съдът подчерта, че ще продължи да изпълнява мандата си независимо и безпристрастно, в съответствие с Римския статут и в интерес на жертвите на международни престъпления.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са оправдани, тъй като Акане и Сейе са участвали в усилията на МНС за разследване, арест или преследване на държавни служители, чиито правителства не признават юрисдикцията на съда.

САЩ, Израел и Русия не признават юрисдикцията на МНС.

Сейе е сред водещите прокурори в разследването срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа. През 2024 г. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху.

Съдът е подложен на засилен натиск от американската администрация, особено заради разследването срещу израелския премиер. От началото на 2025 г. Вашингтон наложи санкции на редица служители на МНС.

По данни на съда американските санкции вече засягат 9 от общо 18 съдии, двамата заместник-прокурори, бившия главен прокурор и един служител от САЩ.

Мерките включват замразяване на активи в САЩ и ограничения върху достъпа до международни финансови услуги, предоставяни от американски банки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха така

    11 3 Отговор
    Хи хи хи
    волoдiмiр
    сега инаките Ша видят звезди посред бЕл ден, като мнс-то издаде заповед за ареста
    на Доналд, Тръмп де

    17:04 19.08.2026

  • 2 Хи их хи

    12 3 Отговор
    Пука им на краварите за някакъв съд, че бил той и "независим"!

    17:07 19.08.2026

  • 3 не може да бъде

    9 0 Отговор
    М-да-а ...ето това е казус -санкциите на САЩ срещу други държави не са открита атака срещу независимостта на тези държави - напр.Куба -а виж ти.. срещу МНС са такава атака!!?А изобщо санкции без съгласието на ООН какво представляват и защо т.н.МНС /който вече нито е съд нито е международен/ си затваря очите!?...но какво да прави като и самото ООН си затваря очите!?...Според мен ООН трябва вече да се нарича не ООН а ОРН .организация на разединените нации...!?

    17:09 19.08.2026

  • 4 Ами ДА...!

    10 0 Отговор
    Като осъдихте първият приятел на Тръмп -...,,Биби"...,разбира се,че ще е така...!

    17:11 19.08.2026

  • 5 САЩ и Върховенство на правото?

    15 0 Отговор
    Тва виц ли е? В тази държава отдавна правото е субективно понятие и се управлява от престъпници

    17:25 19.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЩЕ ПАДНЕ,,АКАНЕ,,НА ГЛАДНО!

    17:26 19.08.2026

  • 7 Янко

    4 0 Отговор
    Много интересно се получава.Тамън този съд да осъди Путин и американците го качиха горе на черешата

    17:29 19.08.2026

  • 8 Сатаняху е отврат, но Марко Рубио е прав

    4 0 Отговор
    Марко Рубио заяви, че санкциите са оправдани, тъй като Акане и Сейе са участвали в усилията на МНС за разследване, арест или преследване на държавни служители, чиито правителства не признават юрисдикцията на съда.

    САЩ, Израел и Русия не признават юрисдикцията на МНС.

    И не само САЩ, Израел и Русия не признават юрисдикцията на МНС, а още и такива държави като Китай, Индия, Пакистан, Иран, Индонезия и т.н. - половината от Човешкия род не признава съда на Римския масонски статут.

    Защото МНС в Хага не само, че е на Римския масонски статут на неолибералната аристокрация в Европа и на някои милиардери в САЩ, но е ОТВРАТИТЕЛНАТА ПОДМЯНА - МЕНТЕТО на Съда на ООН в Хага!

    17:31 19.08.2026

  • 9 Свидетел

    4 1 Отговор
    Нищо ново! Но съм учуден от народите на земното кълбо, защо все още търпят това невежество и надменност на това .......о племе! Все още ли някои се гордеят, че са ги помагали или спасили през втората световна война? ...и когато това племе изчезне, ще настъпи мир по целия свят!

    18:07 19.08.2026