„Открита атака срещу независимостта ни“: МНС осъди санкциите на САЩ

Международният наказателен съд (МНС) категорично отхвърли санкциите, обявени от САЩ срещу неговата председателка Томоко Акане, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези санкции представляват открита атака срещу независимостта на безпристрастна съдебна институция“, заявиха от съда в Хага.

Освен срещу Акане американското правителство възнамерява да наложи санкции и на високопоставения сенегалски юрист Абдулай Сейе.

Според МНС мерките „подкопават върховенството на закона“ и застрашават международния правен ред. Съдът подчерта, че ще продължи да изпълнява мандата си независимо и безпристрастно, в съответствие с Римския статут и в интерес на жертвите на международни престъпления.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са оправдани, тъй като Акане и Сейе са участвали в усилията на МНС за разследване, арест или преследване на държавни служители, чиито правителства не признават юрисдикцията на съда.

САЩ, Израел и Русия не признават юрисдикцията на МНС.

Сейе е сред водещите прокурори в разследването срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа. През 2024 г. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху.

Съдът е подложен на засилен натиск от американската администрация, особено заради разследването срещу израелския премиер. От началото на 2025 г. Вашингтон наложи санкции на редица служители на МНС.

По данни на съда американските санкции вече засягат 9 от общо 18 съдии, двамата заместник-прокурори, бившия главен прокурор и един служител от САЩ.

Мерките включват замразяване на активи в САЩ и ограничения върху достъпа до международни финансови услуги, предоставяни от американски банки.