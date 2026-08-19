Катастрофа със загинал край Плевен

Катастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.
Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама“ в посока Плевен.
По първоначални данни са се сблъскали два автомобила.
При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите.
На място се извършват огледи от разследващ полицай.
Движението в района не е възпрепятствано.
По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента.
Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас без край
20:17 19.08.2026
2 МПС
20:23 19.08.2026
3 Дудов
Коментиран от #5
20:51 19.08.2026
4 Справедлив
20:56 19.08.2026
5 Да.
До коментар #3 от "Дудов":Ама вече бил по-добре.
21:05 19.08.2026
6 ЯКИМ У
21:39 19.08.2026