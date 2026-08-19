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Катастрофа със загинал край Плевен

Катастрофа със загинал край Плевен

19 Август, 2026 20:06 1 370 6

  • катастрофа-
  • загинал-
  • плевен

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама“ в посока Плевен

Катастрофа със загинал край Плевен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама“ в посока Плевен.

По първоначални данни са се сблъскали два автомобила.

При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите.

На място се извършват огледи от разследващ полицай.

Движението в района не е възпрепятствано.

По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента.

Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас без край

    12 2 Отговор
    Е по пътищата на България , няма маркировки , никакви ускорителни ленти , дупки видими и невидими , които създават опасности , всичко е леш , а увеличиха винетките мам@цата им. Царство му Небесно на човека , отишъл си без време.

    20:17 19.08.2026

  • 2 МПС

    5 2 Отговор
    Високите глоби и камерите работят

    20:23 19.08.2026

  • 3 Дудов

    4 2 Отговор
    Тая загиналия преди катастрофата жив ли е бил или е бил загинал вече???

    Коментиран от #5

    20:51 19.08.2026

  • 4 Справедлив

    4 0 Отговор
    Районът не е обезопасен и е много натоварен.

    20:56 19.08.2026

  • 5 Да.

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дудов":

    Ама вече бил по-добре.

    21:05 19.08.2026

  • 6 ЯКИМ У

    0 0 Отговор
    ...ПЪТНИК...🙏

    21:39 19.08.2026

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