Катастрофа със загинал край Плевен

Катастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама“ в посока Плевен.

По първоначални данни са се сблъскали два автомобила.

При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите.

На място се извършват огледи от разследващ полицай.

Движението в района не е възпрепятствано.

По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента.

Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.