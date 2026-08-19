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Русия под натиск: петролен срив, корупционни арести и забрана на руската култура в Украйна

Русия под натиск: петролен срив, корупционни арести и забрана на руската култура в Украйна

19 Август, 2026 17:55 1 267 89

  • русия-
  • петрол-
  • срив-
  • корупция-
  • арести-
  • забрана-
  • подкуп-
  • култура-
  • украйна

Черноморският износ на руски петрол се срива с 15%, украински военен шеф е арестуван за подкупи, а Полтава налага 600 000 гривни глоба за руско караоке

Русия под натиск: петролен срив, корупционни арести и забрана на руската култура в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

15% срив на руския петролен експорт през Черно море

Икономическият натиск върху Русия се засилва и на енергийния фронт. Руският износ на суров петрол през ключовите западни пристанища отбеляза драстичен спад от 15% спрямо предварително планираните обеми за август. Основната причина за този срив са сериозните проблеми и заплахите за сигурността в главното черноморско пристанище Новоросийск, където през последната седмица зареждането на танкери беше почти изцяло парализирано.

Според данни на пазарни анализатори, цитирани от Reuters , доставките от Новоросийск са паднали наполовина спрямо нивата от началото на лятото. Това принуждава Русия да пренасочва част от товарите си към Балтийско море, опитвайки се да спаси приходите за държавния бюджет в условията на затягащи се международни санкции и постоянни атаки от страна на Украйна.

Арест за шефа на ТЦК в Николаев за подкупи

На този фон в Украйна продължава безмилостната борба с вътрешната корупция по време на мобилизация. Началникът на Николаевския областен териториален център за комплектоване (ТЦК) беше официално отстранен от длъжност и арестуван от правоохранителните органи. На висшия военен чиновник е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, но съдът му е предоставил правото да излезе на свобода срещу рекордна гаранция от 4,6 милиона гривни.

Разследването е установило, че началникът е ръководил схема за вземане на подкупи на обща стойност 15 000 долара. Срещу тези суми той е заличавал мъже от мобилизационните регистри в системата „Обериг“ и е уреждал незаконни отсрочки, както съобщават украинските медии LIGA.net и Pravda.com.ua . Случаят е част от мащабна чистка, задействана от украинското правителство в стотици военни комисариати в цялата страна.

600 000 гривни глоба в Полтава за руско караоке

Вътрешният фронт в Украйна се затяга и по отношение на културния продукт на страната-агресор. Голям хотелско-ресторантски комплекс в град Полтава беше санкциониран с огромната глоба от 600 000 гривни. Наказанието е наложено след мащабно журналистическо разследване, което доказало, че обектът е работил незаконно като нощен клуб по време на полицейския час.

Основното нарушение, предизвикало обществено недоволство, е публичното пускане в караоке залите на песни на руски изпълнители, които открито подкрепят войната срещу Украйна (като Григорий Лепс и Баста). Местните власти в Полтава наложиха пълен мораториум върху рускоезичните продукти, а при последвалата проверка данъчните служители са открили и редица нарушения, свързани с неофициално наети служители и незаконна продажба на алкохол, информира Правда Жизнь .


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раша на колене

    17 31 Отговор
    Няма горива ,купони за храна ,икономически срив и 2 милиона при кобзон в Украйна
    Честито

    Коментиран от #16

    17:55 19.08.2026

  • 2 Пич

    47 9 Отговор
    Глупостите започват още със заглавието, и продължават в цялата статия!!!

    Коментиран от #45, #67

    17:56 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Комплексарят Путин е психопат с ботокс

    11 31 Отговор
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    Видьо Видев и Приятели на Слънцето

    17:57 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мохамед от Кабул

    24 8 Отговор
    А защо САЩ избяга от Афганистан след 20 години там?

    Коментиран от #9, #10, #19

    17:58 19.08.2026

  • 7 Руска култура?

    10 22 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    17:58 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чети внимателно фактите

    7 26 Отговор

    До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":

    В Европа и САЩ всичко е спокойно! Няма бомби,взривове ,дронове и ракети! А раша и чалмите аятоласи всеки ден ги бомбят! На техните територии! Раша даде досега милиони убити и осакатени! А са още на 50 км.от границата си и се бият за няколко села в Украйна. На чалмите САЩ им изби военното ръководство + върховният им лидер аятолаха. В САЩ никога не е имало бомби освен самоубийствените атентати на мохамедани септември 2001 г. Следващия месец САЩ влезе в Афганистан ,изби лидерите на талибаните и ги прогони в планините сврени в пещерите. След това ликвидира и лидера на "Ал Кайда" Бин Ладен скрил се в Пакистан. САЩ стоя в Афганистан 20 г. (2001 - 2021), като през 2021 г. Байдън и главатарите на талибаните подписаха споразумение че повече никога няма да извършват атентати в САЩ. САЩ въоръжи 300-хилядна правителствена армия на Афганистан и се изтегли след подписаното споразумение. След няколко месеца талибаните отново взеха властта, явно там си искат шериата. Но спазват споразумението и не си и помислят да закачат Америка. За 20 г. Американците дадоха няколко стотин жертви предимно при самоубийствени атентати. За разлика от руснаците които бяха 10 г.( 1979-1989) в Афганистан ,бяха прогонени оттам и дадоха 16 хиляди убити и 36 хиляди ранени и инвалиди. И избягаха панически като последната тяхна военна част 120 армия на ген.Борис Громов беше подигравана от муджахихините при бягството през прохода Саланг.

    Коментиран от #61

    17:58 19.08.2026

  • 10 А ГДЕ

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":

    СССР?

    Коментиран от #13

    17:58 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А чий

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "А ГДЕ":

    Ормуз?

    Коментиран от #31

    18:00 19.08.2026

  • 14 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    19 4 Отговор
    Ареста на корумпиран бандеровец Бело натиск върху Русия. Тия съвсем изтрещяха.

    18:00 19.08.2026

  • 15 Руските наташки в Украйна са много

    9 9 Отговор
    Въртят задници по нощните клубове. И на Слънчака е така, ама с наши пари.

    Коментиран от #18, #29

    18:02 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Захари Стоянов

    10 18 Отговор
    Кат Русия няма втора
    Тъй мизерна на света,
    Но за всички тъпи хора
    Тя е първа висота.

    Коментиран от #20

    18:03 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мохамед от Мацква

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":

    И маскалите ги изгониха от Афганистан като бити пееерази.

    Коментиран от #25

    18:04 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор
    А "ФОРТЕЦИЯ" МАЛАЯ ТОКМАЧКА - ВСЕ
    ......
    ДАЖЕ НАЙ-КОНСЕРВАТИВНИТЕ РУСКИ БЛОГЕРИ ГО СЪОБЩАВАТ:)

    18:04 19.08.2026

  • 22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    16 5 Отговор
    Ситуацията на фронта в Украйна остава критична след серия от целенасочени въздушни нападения от страна на руските освободителни сили. В рамките на днешния следобед бяха регистрирани тежки удари в две ключови направления - Житомир и Херсон.

    18:05 19.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъхъ ъхъ

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мохамед от Мацква":

    Руснаците излязоха агент там в боен ред
    Американците бягаха като плъхове и оставиха техника за 800 млрд.д .
    Готви се за фронта Духалоф

    Коментиран от #55

    18:06 19.08.2026

  • 26 Многоходовото

    4 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #32

    18:06 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЗАЩО НЯМА НОВИНИ

    12 4 Отговор
    За дискотеката в кииф снощи. Пак е имало силни изпълнения, хитове и бисове.

    Коментиран от #35, #38

    18:07 19.08.2026

  • 29 Точен сте

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Руските наташки в Украйна са много":

    На Слънчака е фраш с Наташки.Ама викат-я из Украйну.

    18:08 19.08.2026

  • 30 Айляк

    6 4 Отговор
    А пък върху Украйна нема никакъв натиск - там сичко е песен, пей сърце, цветя и рози и т.н...

    18:08 19.08.2026

  • 31 1945

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "А чий":

    днес иран загубиха контрол над Ормуз. Ще става американска територия

    18:08 19.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейки

    5 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    18:08 19.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишел

    6 8 Отговор
    След успешна атака днес, ВСУ удариха един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия. Поразения обект е нефтопреработвателния завод „Башнефт-УНПЗ“ в Уфа, административната столица на руската Република Башкирия (Башкортостан).

    Коментиран от #41, #43, #44

    18:11 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Нямат край

    5 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #42

    18:12 19.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Удариха

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    На Марко Тотев дреболиите.
    Всички Нептуни им ги тряскат като мисирки

    Коментиран от #49

    18:13 19.08.2026

  • 42 Аде бегай

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Нямат край":

    Шматка

    18:13 19.08.2026

  • 43 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Те тоя комплекс го удрят поне трети път вече.Понеже е много голям има още какво да се удря там

    Коментиран от #78

    18:13 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хаха 🤣

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    остави заглавието, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, руските крепостни са от 1год без интернет, сега започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    Коментиран от #51

    18:14 19.08.2026

  • 46 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    6 5 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    18:15 19.08.2026

  • 47 Госあ

    5 4 Отговор
    украински нацисти. кой забранява култура? м? откупи за живот....

    Коментиран от #50, #53

    18:15 19.08.2026

  • 48 Маша и Медведья

    5 3 Отговор
    Таваришчи , бензина нет , но вы держитесь ...😁

    18:16 19.08.2026

  • 49 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Удариха":

    Абе да продължават така да ги тряскат.То досега Украйна нищо не е ударила.Всичко което гори е не е от ракети и дронове а от паднали обломки.Поне така казват руснаците а на тях може да се вярва

    18:16 19.08.2026

  • 50 Русия,Уфа

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Госあ":

    Пуфа,пуфа🔥

    18:17 19.08.2026

  • 51 Мухахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "хаха 🤣":

    Аве гладньо не мисли за Русия те са добре ти не си днес изкара ли за баничка

    18:17 19.08.2026

  • 52 Горски

    5 4 Отговор
    Интересно санкциите срещу кой са? Американска компания гръцки кораб руски петрол.
    Аха сега се сетих срещу Европа са. Освен това в Германия циврят с кървави сълзи, че руснаците са изтърбушили и изгорили до основи в 4о4 огромен склад принадлежащ на германска компания. Говори се, че доста милиарди са отишли на вятъра. Странното е, че всъщност руснаците си траят по въпроса с изключение на гаврите на неколцина пропагандисти над Германия. Интересно. Всяка следваща статия е със заглавие" ... най-големият удар .....". И друго забелязвам, когато Украйна поразява Руски петролни съоръжения това е геройство, а когато Русия отговаря със същото Укрите реват на умряло. След като руснаците затвориха черноморските пристанища на 4о4, господарите на киевската хунта изгубха 50% от износа на стомана, 95% от износа на чугун, 50% от износа на желязна руда, почти 100% от износа на селскостопанска продукция. Само загубите от износ на пшеница се оценяват на около $70млн дневно. А изглежда, че руснаците едва що са запрегнали.

    Коментиран от #57

    18:18 19.08.2026

  • 53 Руснак и култура?

    4 6 Отговор

    До коментар #47 от "Госあ":

    Ти чуваш ли се изобщо?

    Коментиран от #56

    18:18 19.08.2026

  • 54 Мишел

    4 1 Отговор
    Също днес, друг поразен голям военен обект в Русия. Това е руския завод за авиобомби - военен завод "Свредлов", намиращ се край Дзержинск. Удареният завод е със 100 годишна история и е най-големия производител на взривни вещества и авиобомби в Русия.

    Коментиран от #62

    18:19 19.08.2026

  • 55 Чети добре

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ъхъ ъхъ":

    руснаците напуснаха Афганистан прогонени под дъжд от снаряди и бомби, докато не Байдън а края на мандата на Тръмп подписа споразумение с талибаните че САЩ ще се изтегли защото е безсмислено да стои там повече но талибаните се задължават никога повече да не си помислят за терористични акции в САЩ и по света и да закрият "Ал -Кайда" и го спазват вече 6 години. А оръжие САЩ не са подарявали никому защото когато се изтеглиха на власт в Афганистан беше светско правителство въоръжено от тях. После след 8 месеца когато талибаните отново взеха властта ако е попаднало част от тях в техни ръце не е проблем на САЩ -
    Споразумението от 2020 г.: Подписано от пратеника на Тръмп Залмай Халилзад и талибанския лидер Мулла Барадар в Доха. То обеща изтегляне на САЩ до май 2021 г. срещу ангажимент талибаните да не атакуват американски обекти повече никога и да спрат връзките си с Ал Каида.

    Коментиран от #63, #73

    18:20 19.08.2026

  • 56 Ако не беше

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Руснак и култура?":

    Русия сега щеше да си с фес и нямашефда имаш държава.
    Така че твоята простотия е антикултура

    18:20 19.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Азз

    5 3 Отговор
    Защо всички украинци в БГ говорят на руски?

    Между другото, всички украинци които съм питал - мразят зелето

    Коментиран от #64

    18:21 19.08.2026

  • 59 Д-р Гьобелс

    2 1 Отговор
    Една лъжа повторена 100 пъти се превръща в истина.

    18:21 19.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Точен сте

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Чети внимателно фактите":

    Войната на СССР в Афганистан продължава от 25 декември 1979 г. до 15 февруари 1989 г. Съветският съюз претърпява стратегическо поражение и се изтегля, след като дава над 16 000 жертви, без да постигне политическите си цели или да стабилизира просаветското правителство.Причини за неуспехаПартизанска война: Моджахедите използват познаването на планините и получават тайна помощ с оръжие и пари от САЩ, Китай и арабските страни.

    18:23 19.08.2026

  • 62 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    Поразен е завод за производство на твърдо ракетно гориво

    Коментиран от #66

    18:24 19.08.2026

  • 63 Руснаците

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Чети добре":

    Излязоха в пълен боен ред.
    Колегата е прав
    Гледахме ги по нашата телевизия, а американците бягаха.
    В Афганистан американец няма да стъпи повече, но руснаците са приети

    Коментиран от #79

    18:24 19.08.2026

  • 64 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Азз":

    Всички"украинци" в Бг са руснаци избягали от "освободените" територии.

    Коментиран от #70

    18:25 19.08.2026

  • 65 СМЯХ В ЗАЛАТА

    3 5 Отговор
    Защо защитниците на семейните ценности Русия са в челните световни класации за разводи и целият им политически елит крие извънбрачни деца в прогнилият запад? 🤔🤔🤔

    Кой може да ми отговори?

    Коментиран от #69

    18:25 19.08.2026

  • 66 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    Какво могат да поразят дроновете?
    Вредите са им поправими, докато при ракетите са непоправими

    Коментиран от #71

    18:26 19.08.2026

  • 67 Kaлпазанин

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То тва тука до е ежедневие ,тия мисирки ако са умни няма да драскат тук ,повече истина исе намира е коментатаеите ,личи си че това е подссйт на еврейското зеле а мисирките са завършили благоевградския

    18:27 19.08.2026

  • 68 А ЛЕВА?

    2 0 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    18:28 19.08.2026

  • 69 Ха ХаХа

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "СМЯХ В ЗАЛАТА":

    Дай имена бе
    Турук.
    А Епщайн..?
    ..

    Коментиран от #72

    18:28 19.08.2026

  • 70 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Вземи се окачи на клон мошеннико

    18:30 19.08.2026

  • 71 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ХаХа":

    Ако беше поне малко умен щеше да си наясно че когато става въпрос за нещо което гори силно и лесно .Не ти трябва ракета за да го унищожиш.Това може да стане и със клечка кибрит.

    Коментиран от #74

    18:31 19.08.2026

  • 72 Къв Епщайн те гони ве

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    Ходи се ползвай копейките преди хептен да се обезценят.
    На тоя само Моссад са му в главата

    18:33 19.08.2026

  • 73 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Чети добре":

    Млади момко ... Всички знаят, че Ал Кайда беше създадена и
    покровителствана от САЩ, а Осама Бин Ладен и хората му са
    обучавани от американци, както почти всички терористични групировки.
    Всички видяха че американците се изнизаха както пр@дня из гащи,
    ти ми разправяш за някакъв си договор който са били подписали :)

    Коментиран от #76

    18:34 19.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Така е НО

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ами":

    Нека да не забравяме, че и България е обучавала край Враца в края на 70те и началото на 80те това, коетж наричаме днес терористи от "братски" ислямски републики!

    Коментиран от #86

    18:37 19.08.2026

  • 77 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    Унищожихте Русия, нали .
    Пропадна.Превзехте я.
    Моли да мир....

    Коментиран от #80

    18:37 19.08.2026

  • 78 Салмонел

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    Хи хи хи
    волoдiмiр
    ударили са си лешниците, х0х0лите де, с две жълти павета.....ама не сЪ уцелили.....уцелили са си палците, та сЪ е получило жълтосиньо....

    18:39 19.08.2026

  • 79 Гледал си по телевизията чушки

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаците":

    Американците се изтеглиха когато на власт беше светско тяхно правителство, чак след 8 месеца талибаните си върнаха властта ,а руснаците бягаха обстрелвани и 1996 г.когато талибаните взеха властта от муджахидините избиха всички про-руски ръководители на Афганистан от преди начело с бившия президент генерал Наджибула когото влачиха вързан за камионетка и окачиха на уличен стълб -
    По време на изтеглянето на съветските войски от Афганистан (приключило на 15 февруари 1989 г.), проходът и тунелът Саланг в планините Хиндукуш играят ролята на жизненоважен и изключително опасен стратегически коридор, през който преминава основната част от бронираните колони и живата сила на 40-а армия по пътя им на север към съветската граница обстрелвани и подиграванк от войските на муджахидините .Стратегическо значение на Саланг при отстъплениетоЕдинствен път на север: Шосето през прохода Саланг и дългият 2,67 км тунел (изграден с българо-съветско/съветско участие през 60-те години) е единствената целогодишна северно-южна връзка, свързваща Кабул и централните части с Узбекистан и СССР.

    Коментиран от #81, #82

    18:39 19.08.2026

  • 80 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Не още но и това ще стане.Рано или късно всичко се връща там от където е започнало.Скъпа Москва, ако усещаш миризма на дим, това сме ние. Ако чуваш бръмчене, това също сме ние. Ако се паникьосваш - добре. С уважение, Украински рояк дронове. Послепис: Ние не чукаме

    Коментиран от #83

    18:40 19.08.2026

  • 81 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Гледал си по телевизията чушки":

    Като гледам в Сирия какво светско правителството сложиха,
    да сме благодарни че още не са ни направили джамахирия :)

    18:43 19.08.2026

  • 82 Това най много ми хареса от фактите

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Гледал си по телевизията чушки":

    По време на изтеглянето на съветските войски от Афганистан (приключило на 15 февруари 1989 г.), проходът и тунелът Саланг в планините Хиндукуш играят ролята на жизненоважен и изключително опасен стратегически коридор, през който преминава основната част от бронираните колони и живата сила на 40-а армия по пътя им на север към съветската граница обстрелвани и подигравани от войските на муджахидините .Стратегическо значение на Саланг при отстъплениетоЕдинствен път на север: Шосето през прохода Саланг и дългият 2,67 км тунел (изграден с българо-съветско/съветско участие през 60-те години) е

    18:43 19.08.2026

  • 83 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Соломон":

    Това че не чукате е вярно, защото сте изчукани.
    Колко % руски територии превзехте?
    Колко % украински територии върнахме?
    Нула процента .
    Изчукаха
    ви 25% най богатата територия даваща 80% от бюджета.
    Чук,чук укрогювендиьо.
    ..

    18:44 19.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 НИЩО ВЯРНО ОТ ЛЛЛАЙНОМЕТИТЕ

    1 1 Отговор
    ПОРЕДНИТЕ ПАСКВИЛИ ОТ ЛЛЛАЙНОМЕТИТЕ .
    в Украйна продължава безмилостната борба с вътрешната корупция - БЛЯ,БЛЯ БЛЯ,
    15% срив на руския петролен експорт .
    СПРЕТЕ С ИЗЛАГАЦИЯТА СИ.
    ИМА ДОСОВЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ , ВИЕ СТЕ ФЕЙК , НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА ДАЖЕ И ИСТИНАТА ДА ПИШЕТЕ , ТОЛКОВА СТЕ ОООСРРРАНИ!

    18:49 19.08.2026

  • 86 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Така е НО":

    Преди век и половина в Легията в Сърбия също са обучавани терористи
    като Раковски и Левски, които да развалят рахатлъка на султана.
    За едни това са терористи, за други национални герои.
    Въпрос на гледна точка :)

    18:49 19.08.2026

  • 87 Григор

    1 1 Отговор
    "Русия под натиск:"
    Пълни глупости, Ели! Този "натиск" върху Русия е от 2022 година. И какво? Ами нищо. Руснаците сами започнаха да развиват отрасли от които преди внасяха продукти. Най-яркия пример е селското стопанство. А иначе, ако си забелязала, те си произвеждат всичко сами и на никого не разчитат. Глупостите за изостаналост са за идиоти. Може ли страна, която е водеща в космическата техника, военната техника и ядрената енергетика да е "бензиностанция"? Това е обяснение за олигофрени, защото високите технологии са именно в тези сфери, които посочих. Ето още един пример. Русия пусна на вода атомната подводница "Хабаровск", която е носител на подводния дрон "Посейдон" с ядрена задвижваща установка. Строежът е започнал през 2014 година. Как ти се струва, това дали е високотехнологично изделие?!

    18:56 19.08.2026

  • 88 още натиск ,още смилане

    1 0 Отговор
    А натискача ѝ славно се самоубива !!! Помля ги горките натискачи ! Така я натискат ,че ги смила !

    18:57 19.08.2026

  • 89 Още

    1 0 Отговор
    И като добавим, че руснаците масово са започнали да теглят спестяванията си от банките от страх путин да не ги национализира, банкова криза е много вероятна. Както при нас при управлението на Виденов. Сума ти банки фалираха.

    19:00 19.08.2026

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