15% срив на руския петролен експорт през Черно море

Икономическият натиск върху Русия се засилва и на енергийния фронт. Руският износ на суров петрол през ключовите западни пристанища отбеляза драстичен спад от 15% спрямо предварително планираните обеми за август. Основната причина за този срив са сериозните проблеми и заплахите за сигурността в главното черноморско пристанище Новоросийск, където през последната седмица зареждането на танкери беше почти изцяло парализирано.

Според данни на пазарни анализатори, цитирани от Reuters , доставките от Новоросийск са паднали наполовина спрямо нивата от началото на лятото. Това принуждава Русия да пренасочва част от товарите си към Балтийско море, опитвайки се да спаси приходите за държавния бюджет в условията на затягащи се международни санкции и постоянни атаки от страна на Украйна.

Арест за шефа на ТЦК в Николаев за подкупи

На този фон в Украйна продължава безмилостната борба с вътрешната корупция по време на мобилизация. Началникът на Николаевския областен териториален център за комплектоване (ТЦК) беше официално отстранен от длъжност и арестуван от правоохранителните органи. На висшия военен чиновник е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, но съдът му е предоставил правото да излезе на свобода срещу рекордна гаранция от 4,6 милиона гривни.

Разследването е установило, че началникът е ръководил схема за вземане на подкупи на обща стойност 15 000 долара. Срещу тези суми той е заличавал мъже от мобилизационните регистри в системата „Обериг“ и е уреждал незаконни отсрочки, както съобщават украинските медии LIGA.net и Pravda.com.ua . Случаят е част от мащабна чистка, задействана от украинското правителство в стотици военни комисариати в цялата страна.

600 000 гривни глоба в Полтава за руско караоке

Вътрешният фронт в Украйна се затяга и по отношение на културния продукт на страната-агресор. Голям хотелско-ресторантски комплекс в град Полтава беше санкциониран с огромната глоба от 600 000 гривни. Наказанието е наложено след мащабно журналистическо разследване, което доказало, че обектът е работил незаконно като нощен клуб по време на полицейския час.

Основното нарушение, предизвикало обществено недоволство, е публичното пускане в караоке залите на песни на руски изпълнители, които открито подкрепят войната срещу Украйна (като Григорий Лепс и Баста). Местните власти в Полтава наложиха пълен мораториум върху рускоезичните продукти, а при последвалата проверка данъчните служители са открили и редица нарушения, свързани с неофициално наети служители и незаконна продажба на алкохол, информира Правда Жизнь .