Русия под натиск: петролен срив, корупционни арести и забрана на руската култура в Украйна

15% срив на руския петролен експорт през Черно море
Икономическият натиск върху Русия се засилва и на енергийния фронт. Руският износ на суров петрол през ключовите западни пристанища отбеляза драстичен спад от 15% спрямо предварително планираните обеми за август. Основната причина за този срив са сериозните проблеми и заплахите за сигурността в главното черноморско пристанище Новоросийск, където през последната седмица зареждането на танкери беше почти изцяло парализирано.
Според данни на пазарни анализатори, цитирани от Reuters , доставките от Новоросийск са паднали наполовина спрямо нивата от началото на лятото. Това принуждава Русия да пренасочва част от товарите си към Балтийско море, опитвайки се да спаси приходите за държавния бюджет в условията на затягащи се международни санкции и постоянни атаки от страна на Украйна.
Арест за шефа на ТЦК в Николаев за подкупи
На този фон в Украйна продължава безмилостната борба с вътрешната корупция по време на мобилизация. Началникът на Николаевския областен териториален център за комплектоване (ТЦК) беше официално отстранен от длъжност и арестуван от правоохранителните органи. На висшия военен чиновник е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, но съдът му е предоставил правото да излезе на свобода срещу рекордна гаранция от 4,6 милиона гривни.
Разследването е установило, че началникът е ръководил схема за вземане на подкупи на обща стойност 15 000 долара. Срещу тези суми той е заличавал мъже от мобилизационните регистри в системата „Обериг“ и е уреждал незаконни отсрочки, както съобщават украинските медии LIGA.net и Pravda.com.ua . Случаят е част от мащабна чистка, задействана от украинското правителство в стотици военни комисариати в цялата страна.
600 000 гривни глоба в Полтава за руско караоке
Вътрешният фронт в Украйна се затяга и по отношение на културния продукт на страната-агресор. Голям хотелско-ресторантски комплекс в град Полтава беше санкциониран с огромната глоба от 600 000 гривни. Наказанието е наложено след мащабно журналистическо разследване, което доказало, че обектът е работил незаконно като нощен клуб по време на полицейския час.
Основното нарушение, предизвикало обществено недоволство, е публичното пускане в караоке залите на песни на руски изпълнители, които открито подкрепят войната срещу Украйна (като Григорий Лепс и Баста). Местните власти в Полтава наложиха пълен мораториум върху рускоезичните продукти, а при последвалата проверка данъчните служители са открили и редица нарушения, свързани с неофициално наети служители и незаконна продажба на алкохол, информира Правда Жизнь .
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 раша на колене
Честито
Коментиран от #16
17:55 19.08.2026
2 Пич
Коментиран от #45, #67
17:56 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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Видьо Видев и Приятели на Слънцето
17:57 19.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мохамед от Кабул
Коментиран от #9, #10, #19
17:58 19.08.2026
7 Руска култура?
17:58 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чети внимателно фактите
До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":В Европа и САЩ всичко е спокойно! Няма бомби,взривове ,дронове и ракети! А раша и чалмите аятоласи всеки ден ги бомбят! На техните територии! Раша даде досега милиони убити и осакатени! А са още на 50 км.от границата си и се бият за няколко села в Украйна. На чалмите САЩ им изби военното ръководство + върховният им лидер аятолаха. В САЩ никога не е имало бомби освен самоубийствените атентати на мохамедани септември 2001 г. Следващия месец САЩ влезе в Афганистан ,изби лидерите на талибаните и ги прогони в планините сврени в пещерите. След това ликвидира и лидера на "Ал Кайда" Бин Ладен скрил се в Пакистан. САЩ стоя в Афганистан 20 г. (2001 - 2021), като през 2021 г. Байдън и главатарите на талибаните подписаха споразумение че повече никога няма да извършват атентати в САЩ. САЩ въоръжи 300-хилядна правителствена армия на Афганистан и се изтегли след подписаното споразумение. След няколко месеца талибаните отново взеха властта, явно там си искат шериата. Но спазват споразумението и не си и помислят да закачат Америка. За 20 г. Американците дадоха няколко стотин жертви предимно при самоубийствени атентати. За разлика от руснаците които бяха 10 г.( 1979-1989) в Афганистан ,бяха прогонени оттам и дадоха 16 хиляди убити и 36 хиляди ранени и инвалиди. И избягаха панически като последната тяхна военна част 120 армия на ген.Борис Громов беше подигравана от муджахихините при бягството през прохода Саланг.
Коментиран от #61
17:58 19.08.2026
10 А ГДЕ
До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":СССР?
Коментиран от #13
17:58 19.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А чий
До коментар #10 от "А ГДЕ":Ормуз?
Коментиран от #31
18:00 19.08.2026
14 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
18:00 19.08.2026
15 Руските наташки в Украйна са много
Коментиран от #18, #29
18:02 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Захари Стоянов
Тъй мизерна на света,
Но за всички тъпи хора
Тя е първа висота.
Коментиран от #20
18:03 19.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мохамед от Мацква
До коментар #6 от "Мохамед от Кабул":И маскалите ги изгониха от Афганистан като бити пееерази.
Коментиран от #25
18:04 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДАЖЕ НАЙ-КОНСЕРВАТИВНИТЕ РУСКИ БЛОГЕРИ ГО СЪОБЩАВАТ:)
18:04 19.08.2026
22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
18:05 19.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ъхъ ъхъ
До коментар #19 от "Мохамед от Мацква":Руснаците излязоха агент там в боен ред
Американците бягаха като плъхове и оставиха техника за 800 млрд.д .
Готви се за фронта Духалоф
Коментиран от #55
18:06 19.08.2026
26 Многоходовото
Коментиран от #32
18:06 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЗАЩО НЯМА НОВИНИ
Коментиран от #35, #38
18:07 19.08.2026
29 Точен сте
До коментар #15 от "Руските наташки в Украйна са много":На Слънчака е фраш с Наташки.Ама викат-я из Украйну.
18:08 19.08.2026
30 Айляк
18:08 19.08.2026
31 1945
До коментар #13 от "А чий":днес иран загубиха контрол над Ормуз. Ще става американска територия
18:08 19.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Копейки
18:08 19.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мишел
Коментиран от #41, #43, #44
18:11 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Нямат край
Коментиран от #42
18:12 19.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Удариха
До коментар #36 от "Мишел":На Марко Тотев дреболиите.
Всички Нептуни им ги тряскат като мисирки
Коментиран от #49
18:13 19.08.2026
42 Аде бегай
До коментар #39 от "Нямат край":Шматка
18:13 19.08.2026
43 Соломон
До коментар #36 от "Мишел":Те тоя комплекс го удрят поне трети път вече.Понеже е много голям има още какво да се удря там
Коментиран от #78
18:13 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хаха 🤣
До коментар #2 от "Пич":остави заглавието, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, руските крепостни са от 1год без интернет, сега започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
Коментиран от #51
18:14 19.08.2026
46 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
18:15 19.08.2026
47 Госあ
Коментиран от #50, #53
18:15 19.08.2026
48 Маша и Медведья
18:16 19.08.2026
49 Соломон
До коментар #41 от "Удариха":Абе да продължават така да ги тряскат.То досега Украйна нищо не е ударила.Всичко което гори е не е от ракети и дронове а от паднали обломки.Поне така казват руснаците а на тях може да се вярва
18:16 19.08.2026
50 Русия,Уфа
До коментар #47 от "Госあ":Пуфа,пуфа🔥
18:17 19.08.2026
51 Мухахаха
До коментар #45 от "хаха 🤣":Аве гладньо не мисли за Русия те са добре ти не си днес изкара ли за баничка
18:17 19.08.2026
52 Горски
Аха сега се сетих срещу Европа са. Освен това в Германия циврят с кървави сълзи, че руснаците са изтърбушили и изгорили до основи в 4о4 огромен склад принадлежащ на германска компания. Говори се, че доста милиарди са отишли на вятъра. Странното е, че всъщност руснаците си траят по въпроса с изключение на гаврите на неколцина пропагандисти над Германия. Интересно. Всяка следваща статия е със заглавие" ... най-големият удар .....". И друго забелязвам, когато Украйна поразява Руски петролни съоръжения това е геройство, а когато Русия отговаря със същото Укрите реват на умряло. След като руснаците затвориха черноморските пристанища на 4о4, господарите на киевската хунта изгубха 50% от износа на стомана, 95% от износа на чугун, 50% от износа на желязна руда, почти 100% от износа на селскостопанска продукция. Само загубите от износ на пшеница се оценяват на около $70млн дневно. А изглежда, че руснаците едва що са запрегнали.
Коментиран от #57
18:18 19.08.2026
53 Руснак и култура?
До коментар #47 от "Госあ":Ти чуваш ли се изобщо?
Коментиран от #56
18:18 19.08.2026
54 Мишел
Коментиран от #62
18:19 19.08.2026
55 Чети добре
До коментар #25 от "Ъхъ ъхъ":руснаците напуснаха Афганистан прогонени под дъжд от снаряди и бомби, докато не Байдън а края на мандата на Тръмп подписа споразумение с талибаните че САЩ ще се изтегли защото е безсмислено да стои там повече но талибаните се задължават никога повече да не си помислят за терористични акции в САЩ и по света и да закрият "Ал -Кайда" и го спазват вече 6 години. А оръжие САЩ не са подарявали никому защото когато се изтеглиха на власт в Афганистан беше светско правителство въоръжено от тях. После след 8 месеца когато талибаните отново взеха властта ако е попаднало част от тях в техни ръце не е проблем на САЩ -
Споразумението от 2020 г.: Подписано от пратеника на Тръмп Залмай Халилзад и талибанския лидер Мулла Барадар в Доха. То обеща изтегляне на САЩ до май 2021 г. срещу ангажимент талибаните да не атакуват американски обекти повече никога и да спрат връзките си с Ал Каида.
Коментиран от #63, #73
18:20 19.08.2026
56 Ако не беше
До коментар #53 от "Руснак и култура?":Русия сега щеше да си с фес и нямашефда имаш държава.
Така че твоята простотия е антикултура
18:20 19.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Азз
Между другото, всички украинци които съм питал - мразят зелето
Коментиран от #64
18:21 19.08.2026
59 Д-р Гьобелс
18:21 19.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Точен сте
До коментар #9 от "Чети внимателно фактите":Войната на СССР в Афганистан продължава от 25 декември 1979 г. до 15 февруари 1989 г. Съветският съюз претърпява стратегическо поражение и се изтегля, след като дава над 16 000 жертви, без да постигне политическите си цели или да стабилизира просаветското правителство.Причини за неуспехаПартизанска война: Моджахедите използват познаването на планините и получават тайна помощ с оръжие и пари от САЩ, Китай и арабските страни.
18:23 19.08.2026
62 Соломон
До коментар #54 от "Мишел":Поразен е завод за производство на твърдо ракетно гориво
Коментиран от #66
18:24 19.08.2026
63 Руснаците
До коментар #55 от "Чети добре":Излязоха в пълен боен ред.
Колегата е прав
Гледахме ги по нашата телевизия, а американците бягаха.
В Афганистан американец няма да стъпи повече, но руснаците са приети
Коментиран от #79
18:24 19.08.2026
64 Ами
До коментар #58 от "Азз":Всички"украинци" в Бг са руснаци избягали от "освободените" територии.
Коментиран от #70
18:25 19.08.2026
65 СМЯХ В ЗАЛАТА
Кой може да ми отговори?
Коментиран от #69
18:25 19.08.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Соломон":Какво могат да поразят дроновете?
Вредите са им поправими, докато при ракетите са непоправими
Коментиран от #71
18:26 19.08.2026
67 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Пич":То тва тука до е ежедневие ,тия мисирки ако са умни няма да драскат тук ,повече истина исе намира е коментатаеите ,личи си че това е подссйт на еврейското зеле а мисирките са завършили благоевградския
18:27 19.08.2026
68 А ЛЕВА?
18:28 19.08.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #65 от "СМЯХ В ЗАЛАТА":Дай имена бе
Турук.
А Епщайн..?
..
Коментиран от #72
18:28 19.08.2026
70 Ами
До коментар #64 от "Ами":Вземи се окачи на клон мошеннико
18:30 19.08.2026
71 Соломон
До коментар #66 от "Ха ХаХа":Ако беше поне малко умен щеше да си наясно че когато става въпрос за нещо което гори силно и лесно .Не ти трябва ракета за да го унищожиш.Това може да стане и със клечка кибрит.
Коментиран от #74
18:31 19.08.2026
72 Къв Епщайн те гони ве
До коментар #69 от "Ха ХаХа":Ходи се ползвай копейките преди хептен да се обезценят.
На тоя само Моссад са му в главата
18:33 19.08.2026
73 Ами
До коментар #55 от "Чети добре":Млади момко ... Всички знаят, че Ал Кайда беше създадена и
покровителствана от САЩ, а Осама Бин Ладен и хората му са
обучавани от американци, както почти всички терористични групировки.
Всички видяха че американците се изнизаха както пр@дня из гащи,
ти ми разправяш за някакъв си договор който са били подписали :)
Коментиран от #76
18:34 19.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Така е НО
До коментар #73 от "Ами":Нека да не забравяме, че и България е обучавала край Враца в края на 70те и началото на 80те това, коетж наричаме днес терористи от "братски" ислямски републики!
Коментиран от #86
18:37 19.08.2026
77 Ха ХаХа
Пропадна.Превзехте я.
Моли да мир....
Коментиран от #80
18:37 19.08.2026
78 Салмонел
До коментар #43 от "Соломон":Хи хи хи
волoдiмiр
ударили са си лешниците, х0х0лите де, с две жълти павета.....ама не сЪ уцелили.....уцелили са си палците, та сЪ е получило жълтосиньо....
18:39 19.08.2026
79 Гледал си по телевизията чушки
До коментар #63 от "Руснаците":Американците се изтеглиха когато на власт беше светско тяхно правителство, чак след 8 месеца талибаните си върнаха властта ,а руснаците бягаха обстрелвани и 1996 г.когато талибаните взеха властта от муджахидините избиха всички про-руски ръководители на Афганистан от преди начело с бившия президент генерал Наджибула когото влачиха вързан за камионетка и окачиха на уличен стълб -
По време на изтеглянето на съветските войски от Афганистан (приключило на 15 февруари 1989 г.), проходът и тунелът Саланг в планините Хиндукуш играят ролята на жизненоважен и изключително опасен стратегически коридор, през който преминава основната част от бронираните колони и живата сила на 40-а армия по пътя им на север към съветската граница обстрелвани и подиграванк от войските на муджахидините .Стратегическо значение на Саланг при отстъплениетоЕдинствен път на север: Шосето през прохода Саланг и дългият 2,67 км тунел (изграден с българо-съветско/съветско участие през 60-те години) е единствената целогодишна северно-южна връзка, свързваща Кабул и централните части с Узбекистан и СССР.
Коментиран от #81, #82
18:39 19.08.2026
80 Соломон
До коментар #77 от "Ха ХаХа":Не още но и това ще стане.Рано или късно всичко се връща там от където е започнало.Скъпа Москва, ако усещаш миризма на дим, това сме ние. Ако чуваш бръмчене, това също сме ние. Ако се паникьосваш - добре. С уважение, Украински рояк дронове. Послепис: Ние не чукаме
Коментиран от #83
18:40 19.08.2026
81 Ами
До коментар #79 от "Гледал си по телевизията чушки":Като гледам в Сирия какво светско правителството сложиха,
да сме благодарни че още не са ни направили джамахирия :)
18:43 19.08.2026
82 Това най много ми хареса от фактите
До коментар #79 от "Гледал си по телевизията чушки":По време на изтеглянето на съветските войски от Афганистан (приключило на 15 февруари 1989 г.), проходът и тунелът Саланг в планините Хиндукуш играят ролята на жизненоважен и изключително опасен стратегически коридор, през който преминава основната част от бронираните колони и живата сила на 40-а армия по пътя им на север към съветската граница обстрелвани и подигравани от войските на муджахидините .Стратегическо значение на Саланг при отстъплениетоЕдинствен път на север: Шосето през прохода Саланг и дългият 2,67 км тунел (изграден с българо-съветско/съветско участие през 60-те години) е
18:43 19.08.2026
83 Ха ХаХа
До коментар #80 от "Соломон":Това че не чукате е вярно, защото сте изчукани.
Колко % руски територии превзехте?
Колко % украински територии върнахме?
Нула процента .
Изчукаха
ви 25% най богатата територия даваща 80% от бюджета.
Чук,чук укрогювендиьо.
..
18:44 19.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 НИЩО ВЯРНО ОТ ЛЛЛАЙНОМЕТИТЕ
в Украйна продължава безмилостната борба с вътрешната корупция - БЛЯ,БЛЯ БЛЯ,
15% срив на руския петролен експорт .
СПРЕТЕ С ИЗЛАГАЦИЯТА СИ.
ИМА ДОСОВЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ , ВИЕ СТЕ ФЕЙК , НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА ДАЖЕ И ИСТИНАТА ДА ПИШЕТЕ , ТОЛКОВА СТЕ ОООСРРРАНИ!
18:49 19.08.2026
86 Ами
До коментар #76 от "Така е НО":Преди век и половина в Легията в Сърбия също са обучавани терористи
като Раковски и Левски, които да развалят рахатлъка на султана.
За едни това са терористи, за други национални герои.
Въпрос на гледна точка :)
18:49 19.08.2026
87 Григор
Пълни глупости, Ели! Този "натиск" върху Русия е от 2022 година. И какво? Ами нищо. Руснаците сами започнаха да развиват отрасли от които преди внасяха продукти. Най-яркия пример е селското стопанство. А иначе, ако си забелязала, те си произвеждат всичко сами и на никого не разчитат. Глупостите за изостаналост са за идиоти. Може ли страна, която е водеща в космическата техника, военната техника и ядрената енергетика да е "бензиностанция"? Това е обяснение за олигофрени, защото високите технологии са именно в тези сфери, които посочих. Ето още един пример. Русия пусна на вода атомната подводница "Хабаровск", която е носител на подводния дрон "Посейдон" с ядрена задвижваща установка. Строежът е започнал през 2014 година. Как ти се струва, това дали е високотехнологично изделие?!
18:56 19.08.2026
88 още натиск ,още смилане
18:57 19.08.2026
89 Още
19:00 19.08.2026