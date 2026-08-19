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Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея

Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея

19 Август, 2026 18:55 949 12

  • северна корея-
  • доналд тръмп-
  • южна корея-
  • учения-
  • решение

Северна Корея заяви, че намаляването на мащаба на съвместните маневри не заслужава коментар

Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, заяви днес, че решението на американския президент Доналд Тръмп да намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея не заслужава коментар, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Що се отнася до намаляването на мащаба на съвместните военни учения, провеждани от САЩ и Южна Корея, което бе обявено от американския президент, не смятаме, че това заслужава коментар и го намираме за нещо, абсолютно лишено от интерес за нас“, се казва в изявление на Ким Йо-чен.

Изявлението е първата официална реакция на Пхенян на решението на Тръмп да ограничи съвместните американско-южнокорейски маневри. Ученията Ulchi Freedom Shield бяха съкратени от 11 на 5 дни, като беше намален и обхватът на полевата подготовка.

Въпреки това Ким Йо-чен подчерта, че за Пхенян по-важен е самият факт, че ученията продължават, отколкото решението за намаляване на техния мащаб. Северна Корея традиционно определя съвместните маневри като подготовка за евентуално нападение срещу страната.

Решението на Вашингтон дойде, след като Тръмп нарече ученията скъпи и неподходящи и заяви, че отношенията му с Ким Чен-ун са добри. Ходът беше възприет като сигнал за възможно подновяване на дипломатическите усилия между Вашингтон и Пхенян.

Въпреки намаляването на ученията, Северна Корея продължава да разглежда военното сътрудничество между САЩ и Южна Корея като заплаха за сигурността си.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българино!

    9 12 Отговор
    ДГИ-Движение Граждански Инициативи

    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    Да направим всички паметници с петолъчки на чакъл

    Коментиран от #2, #11

    19:01 19.08.2026

  • 2 Фил

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българино!":

    Преди да отсечеш едно дърво посади друго !
    Лесно се руши,но граденето е съвсем друга работа.
    А и какво общо има коментара ти с темата отгоре?

    19:11 19.08.2026

  • 3 Картаген

    13 1 Отговор
    Само тази от снимката може да оправи Територията !
    За година ще вкара в релси самопровъзгласили се монарси;
    Разни олигарси ;
    чекмеджета,парапети
    И всякакви чалгатромпети.

    Коментиран от #6

    19:15 19.08.2026

  • 4 Читател

    9 0 Отговор
    И там ще запалят война краварите слуги на рогатия.

    19:16 19.08.2026

  • 5 Истината

    13 0 Отговор
    Хаха, тръмп се мазни на Ким, а те избърсаха пода с него.....

    19:17 19.08.2026

  • 6 Казанлъшкия

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Картаген":

    И ще викаме името на вожда и насън , ще взимаме по 50$ месечно с които едвам да се изхранваме. Не, мерси.

    19:20 19.08.2026

  • 7 Ъъъ

    10 0 Отговор
    "Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея"

    А какво трябваше да направи Пхенян по този повод? Да се кланят до земи и да благодарят на Тръмп, че е ограничило ученията? Хората просто не се интересуват и не коментират решенията на Тръмп...Какъв всъщност е проблема, че цяла статия е написана за това?🤔

    Коментиран от #10

    19:24 19.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Така трябва ,малко приказки и като дойдат пред вратата само б@@ ,така се прави с нечовеци които са свикнали само да грабят и правят от народите модерни роби

    19:24 19.08.2026

  • 9 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Учения около Китай/Северна Корея, бутат шилата на Тайван, пред портите на Иран са, в Украйна са, в цяла Латинска Америка са.... Тия си врат гагите навсякъде, но нямат една спечелена война... А уж имали най-армията в света ...Вчера пак четем, как щели да налеят $22 милиарда в "томахавки", които били най-..... какви бяха..... най;мощните ракети в света ли бяха, че не се сещам каква беше квалификацията? И това за ракети, които са разработени през 70-те години на миналия век.... Щото нямат други....🤣

    19:47 19.08.2026

  • 10 Прометей

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъ":

    Точно това направиха Колективните.Оранжевият перчем ни сложи 15 % мито ,за Което получи поклони и це лувки по ботушите , а акуш ерката рече , че ,,това е най-доброто , което може да постигнем".

    Коментиран от #12

    20:10 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Прометей":

    "а акуш ерката рече , че ,,това е най-доброто , което може да постигнем".

    Това показва какво да очакваме, когато преговарят акушерка и бизнесмен....

    20:22 19.08.2026

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