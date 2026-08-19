"Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея"

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, заяви днес, че решението на американския президент Доналд Тръмп да намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея не заслужава коментар, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Що се отнася до намаляването на мащаба на съвместните военни учения, провеждани от САЩ и Южна Корея, което бе обявено от американския президент, не смятаме, че това заслужава коментар и го намираме за нещо, абсолютно лишено от интерес за нас“, се казва в изявление на Ким Йо-чен.
Изявлението е първата официална реакция на Пхенян на решението на Тръмп да ограничи съвместните американско-южнокорейски маневри. Ученията Ulchi Freedom Shield бяха съкратени от 11 на 5 дни, като беше намален и обхватът на полевата подготовка.
Въпреки това Ким Йо-чен подчерта, че за Пхенян по-важен е самият факт, че ученията продължават, отколкото решението за намаляване на техния мащаб. Северна Корея традиционно определя съвместните маневри като подготовка за евентуално нападение срещу страната.
Решението на Вашингтон дойде, след като Тръмп нарече ученията скъпи и неподходящи и заяви, че отношенията му с Ким Чен-ун са добри. Ходът беше възприет като сигнал за възможно подновяване на дипломатическите усилия между Вашингтон и Пхенян.
Въпреки намаляването на ученията, Северна Корея продължава да разглежда военното сътрудничество между САЩ и Южна Корея като заплаха за сигурността си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българино!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
Да направим всички паметници с петолъчки на чакъл
Коментиран от #2, #11
19:01 19.08.2026
2 Фил
До коментар #1 от "Българино!":Преди да отсечеш едно дърво посади друго !
Лесно се руши,но граденето е съвсем друга работа.
А и какво общо има коментара ти с темата отгоре?
19:11 19.08.2026
3 Картаген
За година ще вкара в релси самопровъзгласили се монарси;
Разни олигарси ;
чекмеджета,парапети
И всякакви чалгатромпети.
Коментиран от #6
19:15 19.08.2026
4 Читател
19:16 19.08.2026
5 Истината
19:17 19.08.2026
6 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Картаген":И ще викаме името на вожда и насън , ще взимаме по 50$ месечно с които едвам да се изхранваме. Не, мерси.
19:20 19.08.2026
7 Ъъъ
А какво трябваше да направи Пхенян по този повод? Да се кланят до земи и да благодарят на Тръмп, че е ограничило ученията? Хората просто не се интересуват и не коментират решенията на Тръмп...Какъв всъщност е проблема, че цяла статия е написана за това?🤔
Коментиран от #10
19:24 19.08.2026
8 Kaлпазанин
19:24 19.08.2026
9 Ъъъ
19:47 19.08.2026
10 Прометей
До коментар #7 от "Ъъъ":Точно това направиха Колективните.Оранжевият перчем ни сложи 15 % мито ,за Което получи поклони и це лувки по ботушите , а акуш ерката рече , че ,,това е най-доброто , което може да постигнем".
Коментиран от #12
20:10 19.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъъъ
До коментар #10 от "Прометей":"а акуш ерката рече , че ,,това е най-доброто , което може да постигнем".
Това показва какво да очакваме, когато преговарят акушерка и бизнесмен....
20:22 19.08.2026