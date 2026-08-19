"Пхенян омаловажи решението на Тръмп да ограничи ученията с Южна Корея"

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, заяви днес, че решението на американския президент Доналд Тръмп да намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея не заслужава коментар, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Що се отнася до намаляването на мащаба на съвместните военни учения, провеждани от САЩ и Южна Корея, което бе обявено от американския президент, не смятаме, че това заслужава коментар и го намираме за нещо, абсолютно лишено от интерес за нас“, се казва в изявление на Ким Йо-чен.

Изявлението е първата официална реакция на Пхенян на решението на Тръмп да ограничи съвместните американско-южнокорейски маневри. Ученията Ulchi Freedom Shield бяха съкратени от 11 на 5 дни, като беше намален и обхватът на полевата подготовка.

Въпреки това Ким Йо-чен подчерта, че за Пхенян по-важен е самият факт, че ученията продължават, отколкото решението за намаляване на техния мащаб. Северна Корея традиционно определя съвместните маневри като подготовка за евентуално нападение срещу страната.

Решението на Вашингтон дойде, след като Тръмп нарече ученията скъпи и неподходящи и заяви, че отношенията му с Ким Чен-ун са добри. Ходът беше възприет като сигнал за възможно подновяване на дипломатическите усилия между Вашингтон и Пхенян.

Въпреки намаляването на ученията, Северна Корея продължава да разглежда военното сътрудничество между САЩ и Южна Корея като заплаха за сигурността си.