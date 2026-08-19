Новини
Свят »
Русия »
Путин: Украинските атаки по руска инфраструктура причиняват щети, но не застрашават страната
  Тема: Украйна

Путин: Украинските атаки по руска инфраструктура причиняват щети, но не застрашават страната

19 Август, 2026 16:35 938 60

  • владимир путин-
  • русия-
  • щети-
  • всу-
  • украйна

Руският президент заяви, че санкционният натиск и ударите по промишлени обекти влияят върху икономическия растеж

Путин: Украинските атаки по руска инфраструктура причиняват щети, но не застрашават страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Атаките на Въоръжените сили на Украйна срещу промишлени и инфраструктурни обекти в Русия причиняват щети, но не могат да доведат до критични последици за страната, заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите му върху икономическия растеж на Русия влияят редица фактори, сред които санкционният натиск и атаките срещу ключова промишлена и инфраструктурна инфраструктура.

Още новини от Украйна

„Редица фактори влияят върху икономическия растеж, включително външен натиск и терористични атаки срещу промишлени и инфраструктурни обекти“, заяви Путин.

Руският президент подчерта, че подобни атаки не са довели и няма да доведат до критични последици за страната, но призна, че нанасят реални щети.

Изявлението му идва на фона на засилващата се украинска кампания с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, включително промишлени, енергийни и логистични обекти.

Украйна през последните седмици увеличи интензивността на далечните удари срещу руска инфраструктура, като сред целите са и обекти от енергийния и военно-промишления сектор.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 27 Отговор
    Слава на Русия -Освободителката на България

    16:36 19.08.2026

  • 2 реалистъ

    23 9 Отговор
    Путин щял да иска разрешение от Зеленски да проведе някаква бутафория с танкове на Красная площадъ. Резил.

    16:37 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Страшен капан му спретнаха украинците

    16 6 Отговор
    на Путин с този Крим, като не реагираха тогава. Руснаците си помислиха, че могат да вземат всичко.

    16:40 19.08.2026

  • 6 Псулер мозъка

    11 3 Отговор
    Не засташават мен и моя бункер в Камчатка хахаха

    16:40 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Малая Токмачка

    15 2 Отговор
    превзеха ли я?

    Коментиран от #20

    16:41 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Клоуна пусин 🤡💩

    12 4 Отговор
    Пусин е издал указ икономиката да расте и готово . 🤣🤣🤣

    16:43 19.08.2026

  • 12 Сатана Z

    5 11 Отговор
    А где селфито на Зеленски от Константиновка?
    Где контранаступ?
    Где Сирски?

    16:43 19.08.2026

  • 13 Кажи ве руски трол

    9 2 Отговор
    Този опозиюорения как има лице да излиза и да говори?

    16:43 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин многоходовия

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва удар са атома немедленно":

    трябва но Сорос ни забрани

    16:44 19.08.2026

  • 16 Ти си руски фашист бе!

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва удар са атома немедленно":

    Трябва да те арестуват незабавно!

    16:44 19.08.2026

  • 17 Маринов

    2 12 Отговор
    Путин, и до кога ще се влачите? И много важно, че засега има само щети. Спрете ги, бе, защо само декларации към Киев? Гръмнете един Посейдон около Англия и им кажете да се изнесат от Окраина заедно с ракети, съветници, дронове и инфо от спътници. Ако си правят оглушки, да следва втора по близка изненада с 50 метрова вълна и пак. Вижте Натаняху. А наркомана още го пазите, така сте обещали, да не го убивате. За какво ви е? Запартъци!

    Коментиран от #19, #23, #54

    16:44 19.08.2026

  • 18 Има ни пак

    12 2 Отговор
    Зимата е много близко. Диктаторът го пропуска този момент явно. Без ток, вода и горива народа му ще се опитва да оцелява.

    16:45 19.08.2026

  • 19 Путин многоходовия

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    не можем, многоходови сме

    16:46 19.08.2026

  • 20 Майка ти

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Малая Токмачка":

    Взех Големий Токмак!

    16:46 19.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вова

    8 1 Отговор
    Даже е гот!Раята ме боготвори!

    16:46 19.08.2026

  • 23 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    Чакаме Путин да скочи на НАТО...демек на
    Великобритания.
    Ако му стиска де.

    16:47 19.08.2026

  • 24 И с какви пари ще възтановяват?

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Където е минал руски ботуш, трева не никне! Пак ще мизерстват още 100 години.

    16:47 19.08.2026

  • 25 фен на сидеров

    3 6 Отговор
    ако застрашат страната, знаем отговора !

    16:47 19.08.2026

  • 26 Абе

    8 2 Отговор
    Какви удари?
    Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурността на Русия.
    А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.

    16:48 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    10 3 Отговор
    Путин свалил 360 дрона на Украйна
    А колко НЕ е свалил никъде не казват.....

    16:50 19.08.2026

  • 30 Селски тарикат

    11 2 Отговор
    Бункерен тарикат!

    16:51 19.08.2026

  • 31 Украинската балтийка Фламинго

    4 4 Отговор
    Жабето требе бавно да се вари преди да бъде изядено.

    16:52 19.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    16 2 Отговор
    Доста тъn милиционер излезе този бакшиш Путлер.

    16:53 19.08.2026

  • 34 Ама

    12 1 Отговор
    Този говори вече за удари, а не засамозапалване след пушене на неразрешено място. Явно е зле много работа тогава

    16:55 19.08.2026

  • 35 мдааааа

    2 0 Отговор
    Усещам , че даже се кефите ..

    16:56 19.08.2026

  • 36 Къса, дърта движуха

    13 0 Отговор
    Когато не излизаш от бункера ...всичко изглежда ,че е наред .😂

    16:56 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    4 0 Отговор
    Видни руски подлоги, евг и на други места да ви го турят. Руските пари не носят щастие и ще ви преседнат.

    Коментиран от #46

    17:00 19.08.2026

  • 40 САЩисан русофил

    5 0 Отговор
    Движухата ви прави по-силни.

    17:01 19.08.2026

  • 41 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    6 1 Отговор
    „Обстрелвахме сами Донецк, за да обвиним Украйна.“
    Бивш руски войник Игор Саликов, който заяви, че е служил в структури на руската военна разузнавателна служба и групата Вагнер и е участвал във войната в Донбас от 2014 г. насам, избяга в Нидерландия и заяви, че е готов да свидетелства пред Международния наказателен съд.
    Според Саликов руските войски и образуванията, които те контролираха, извършваха операции под фалшив флаг в Донецк: обстрелваха града, излагаха под риск цивилното население, а след това обвиняваха украинската армия.
    Саликов твърди, че подобни провокации са имали за цел да ескалират конфликта и да създадат впечатлението, че Украйна умишлено води война срещу рускоговорещото население на Донбас.

    Коментиран от #53

    17:04 19.08.2026

  • 42 Т Живков

    5 0 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    17:06 19.08.2026

  • 43 Абе

    6 0 Отговор
    Няма страшно всичко е по план, но чий се оказа плана е друга работа.

    17:07 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Картовски

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Ама носят бе ен ве.

    17:08 19.08.2026

  • 47 Хахахаха

    6 0 Отговор
    Е добре, щом не застрашават страната, ВСУ може да удря още, да не се притесняват.

    17:10 19.08.2026

  • 48 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Добър ден,не става дума за дъбок тил ,а за континент. Каквито и грешки и простотии като решения да взимат в Кремъл, това винаги ги е вадело от кереча.

    17:14 19.08.2026

  • 49 Само така

    4 0 Отговор
    Жалък страхлив некадърен монголоид

    17:18 19.08.2026

  • 50 Обикновен човек

    4 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    17:18 19.08.2026

  • 51 Нямат край

    3 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:18 19.08.2026

  • 52 Като подпукат Москва с ракети

    3 1 Отговор
    Путлрр пак ще каже, че няма страшно! 🤥

    17:19 19.08.2026

  • 53 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    То има много видеа в нета, на които Гиви, Моторола и разни такива стрелят с миномети и артилерия по Донецк. На времето те сами си ги качваха. За който не знае, това са "герои на Русия"

    17:19 19.08.2026

  • 54 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    От руснак войник не става, там е проблема.

    17:21 19.08.2026

  • 55 Мишел

    0 2 Отговор
    Украйна не води война с Русия за победа, а води война до последния украинец.

    Коментиран от #56

    17:21 19.08.2026

  • 56 Да не си

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Трол случайно?

    17:22 19.08.2026

  • 57 Българин

    0 2 Отговор
    Това си ясна и точна критика към работата на оня Маджар. Ако не си оправи дроновете, урките са обречени!

    17:23 19.08.2026

  • 58 Три дена Киев

    2 0 Отговор
    Непабедимииии

    17:23 19.08.2026

  • 59 Вацев

    0 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    17:24 19.08.2026

  • 60 Димяща ушанка

    0 0 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    17:25 19.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания