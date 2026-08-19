Путин: Украинските атаки по руска инфраструктура причиняват щети, но не застрашават страната

Атаките на Въоръжените сили на Украйна срещу промишлени и инфраструктурни обекти в Русия причиняват щети, но не могат да доведат до критични последици за страната, заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите му върху икономическия растеж на Русия влияят редица фактори, сред които санкционният натиск и атаките срещу ключова промишлена и инфраструктурна инфраструктура.

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„Редица фактори влияят върху икономическия растеж, включително външен натиск и терористични атаки срещу промишлени и инфраструктурни обекти“, заяви Путин.

Руският президент подчерта, че подобни атаки не са довели и няма да доведат до критични последици за страната, но призна, че нанасят реални щети.

Изявлението му идва на фона на засилващата се украинска кампания с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, включително промишлени, енергийни и логистични обекти.

Украйна през последните седмици увеличи интензивността на далечните удари срещу руска инфраструктура, като сред целите са и обекти от енергийния и военно-промишления сектор.