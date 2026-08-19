Путин: Украинските атаки по руска инфраструктура причиняват щети, но не застрашават страната

Атаките на Въоръжените сили на Украйна срещу промишлени и инфраструктурни обекти в Русия причиняват щети, но не могат да доведат до критични последици за страната, заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
По думите му върху икономическия растеж на Русия влияят редица фактори, сред които санкционният натиск и атаките срещу ключова промишлена и инфраструктурна инфраструктура.
„Редица фактори влияят върху икономическия растеж, включително външен натиск и терористични атаки срещу промишлени и инфраструктурни обекти“, заяви Путин.
Руският президент подчерта, че подобни атаки не са довели и няма да доведат до критични последици за страната, но призна, че нанасят реални щети.
Изявлението му идва на фона на засилващата се украинска кампания с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, включително промишлени, енергийни и логистични обекти.
Украйна през последните седмици увеличи интензивността на далечните удари срещу руска инфраструктура, като сред целите са и обекти от енергийния и военно-промишления сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:36 19.08.2026
2 реалистъ
16:37 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Страшен капан му спретнаха украинците
16:40 19.08.2026
6 Псулер мозъка
16:40 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Малая Токмачка
Коментиран от #20
16:41 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Клоуна пусин 🤡💩
16:43 19.08.2026
12 Сатана Z
Где контранаступ?
Где Сирски?
16:43 19.08.2026
13 Кажи ве руски трол
16:43 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин многоходовия
До коментар #8 от "Трябва удар са атома немедленно":трябва но Сорос ни забрани
16:44 19.08.2026
16 Ти си руски фашист бе!
До коментар #8 от "Трябва удар са атома немедленно":Трябва да те арестуват незабавно!
16:44 19.08.2026
17 Маринов
Коментиран от #19, #23, #54
16:44 19.08.2026
18 Има ни пак
16:45 19.08.2026
19 Путин многоходовия
До коментар #17 от "Маринов":не можем, многоходови сме
16:46 19.08.2026
20 Майка ти
До коментар #9 от "Малая Токмачка":Взех Големий Токмак!
16:46 19.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вова
16:46 19.08.2026
23 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #17 от "Маринов":Чакаме Путин да скочи на НАТО...демек на
Великобритания.
Ако му стиска де.
16:47 19.08.2026
24 И с какви пари ще възтановяват?
До коментар #10 от "Сатана Z":Където е минал руски ботуш, трева не никне! Пак ще мизерстват още 100 години.
16:47 19.08.2026
25 фен на сидеров
16:47 19.08.2026
26 Абе
Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурността на Русия.
А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.
16:48 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
А колко НЕ е свалил никъде не казват.....
16:50 19.08.2026
30 Селски тарикат
16:51 19.08.2026
31 Украинската балтийка Фламинго
16:52 19.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Защо ти трябваше Пусинее ?!
16:53 19.08.2026
34 Ама
16:55 19.08.2026
35 мдааааа
16:56 19.08.2026
36 Къса, дърта движуха
16:56 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
Коментиран от #46
17:00 19.08.2026
40 САЩисан русофил
17:01 19.08.2026
41 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Бивш руски войник Игор Саликов, който заяви, че е служил в структури на руската военна разузнавателна служба и групата Вагнер и е участвал във войната в Донбас от 2014 г. насам, избяга в Нидерландия и заяви, че е готов да свидетелства пред Международния наказателен съд.
Според Саликов руските войски и образуванията, които те контролираха, извършваха операции под фалшив флаг в Донецк: обстрелваха града, излагаха под риск цивилното население, а след това обвиняваха украинската армия.
Саликов твърди, че подобни провокации са имали за цел да ескалират конфликта и да създадат впечатлението, че Украйна умишлено води война срещу рускоговорещото население на Донбас.
Коментиран от #53
17:04 19.08.2026
42 Т Живков
17:06 19.08.2026
43 Абе
17:07 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Картовски
До коментар #39 от "Факти":Ама носят бе ен ве.
17:08 19.08.2026
47 Хахахаха
17:10 19.08.2026
48 Макробиолог
17:14 19.08.2026
49 Само така
17:18 19.08.2026
50 Обикновен човек
17:18 19.08.2026
51 Нямат край
17:18 19.08.2026
52 Като подпукат Москва с ракети
17:19 19.08.2026
53 койдазнай
До коментар #41 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":То има много видеа в нета, на които Гиви, Моторола и разни такива стрелят с миномети и артилерия по Донецк. На времето те сами си ги качваха. За който не знае, това са "герои на Русия"
17:19 19.08.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Маринов":От руснак войник не става, там е проблема.
17:21 19.08.2026
55 Мишел
Коментиран от #56
17:21 19.08.2026
56 Да не си
До коментар #55 от "Мишел":Трол случайно?
17:22 19.08.2026
57 Българин
17:23 19.08.2026
58 Три дена Киев
17:23 19.08.2026
59 Вацев
17:24 19.08.2026
60 Димяща ушанка
17:25 19.08.2026