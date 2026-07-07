Норвегия призова Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна

Норвегия призова Китай да използва връзките си с руското ръководство, за да съдейства за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори. В същото време Осло заяви, че подобна стъпка би могла да допринесе и за подобряване на отношенията между Пекин и европейските държави. Това заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
По думите му именно Китай разполага с най-добрия и най-пряк достъп до руското ръководство, което му дава възможност да изиграе важна роля в усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.
„Очакваме, надяваме се и настоятелно призоваваме Китай да използва този канал“, заяви Стьоре.
Норвежкият премиер подчерта, че съществува потенциал за по-задълбочено сътрудничество между Европа и Китай, но продължаващата война в Украйна и близките отношения между Пекин и Москва ограничават възможностите за подобно развитие.
Подобна позиция изрази и министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде, който определи разговорите с китайската страна относно прекратяването на войната като „конструктивни и обнадеждаващи“.
Според Норвегия мирните преговори трябва да започнат без предварителни условия, като първата стъпка бъде прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия в Украйна.
„Това само по себе си е голяма отстъпка от страна на Украйна. Става въпрос за нейна територия“, подчерта Йонас Гар Стьоре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
09:22 07.07.2026
2 Китайски метеоролог
Коментиран от #18
09:23 07.07.2026
3 Китаецът
Коментиран от #12, #21
09:26 07.07.2026
4 Гориил
09:26 07.07.2026
5 .....
Коментиран от #8
09:27 07.07.2026
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
09:29 07.07.2026
7 млад еврас
09:30 07.07.2026
8 Китай има голяма
До коментар #5 от ".....":изгода Русия да продължава да воюва, защото така става все по-слаба и бедна. Китай иска бедна и и зависима Русия, за да продължава да я владее.
Коментиран от #11
09:32 07.07.2026
9 евробезсилие
09:35 07.07.2026
10 Всеки
09:35 07.07.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Китай има голяма":Че кога Китай в владял Русия, че да продължава, бе? Китай претендира за завладяни от Русия китайски територии, а не обратното. Ха тогава, кой кого е завладявал?
09:36 07.07.2026
12 Гений си
До коментар #3 от "Китаецът":Китай разсипва Русуя, САЩ - Европа. Танту за кукуругу..
09:44 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 КИТАЙ НЯМА
Русия затъва и
ДРУГАРЯ СИ
Ги чака да спрат да дишат.
После идва Сопата
По ПРОЗЗТАТА ТИКВА на ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС.
09:52 07.07.2026
15 Напротив
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Китай почна да разфасова
Русия .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Сибир заприлича на Шахматна дъска.
09:55 07.07.2026
16 Софиянец
09:57 07.07.2026
17 стоян георгиев
Натовско евро фашисткия позор няма граници 😂
09:59 07.07.2026
18 Хахахаха
До коментар #2 от "Китайски метеоролог":Га ньо в ци те изобщо нямате родители!
10:04 07.07.2026
19 Факти
10:08 07.07.2026
20 Боа
10:11 07.07.2026
21 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Китаецът":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
10:17 07.07.2026
22 Трътлю
10:32 07.07.2026
23 млад еврас
10:42 07.07.2026
24 Хи хи
10:43 07.07.2026
25 ЗИЛ 117
10:44 07.07.2026