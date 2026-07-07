Норвегия призова Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна

Норвегия призова Китай да използва връзките си с руското ръководство, за да съдейства за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори. В същото време Осло заяви, че подобна стъпка би могла да допринесе и за подобряване на отношенията между Пекин и европейските държави. Това заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му именно Китай разполага с най-добрия и най-пряк достъп до руското ръководство, което му дава възможност да изиграе важна роля в усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

„Очакваме, надяваме се и настоятелно призоваваме Китай да използва този канал“, заяви Стьоре.

Норвежкият премиер подчерта, че съществува потенциал за по-задълбочено сътрудничество между Европа и Китай, но продължаващата война в Украйна и близките отношения между Пекин и Москва ограничават възможностите за подобно развитие.

Подобна позиция изрази и министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде, който определи разговорите с китайската страна относно прекратяването на войната като „конструктивни и обнадеждаващи“.

Според Норвегия мирните преговори трябва да започнат без предварителни условия, като първата стъпка бъде прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия в Украйна.

„Това само по себе си е голяма отстъпка от страна на Украйна. Става въпрос за нейна територия“, подчерта Йонас Гар Стьоре.