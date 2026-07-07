Новини
Свят »
Норвегия »
Норвегия призова Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна

Норвегия призова Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна

7 Юли, 2026 09:15, обновена 7 Юли, 2026 09:17 818 25

  • норвегия-
  • китай-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • прекратяване на войната

Осло вижда потенциал за по-тясно сътрудничество между Европа и Китай, но смята, че близките отношения на Пекин с Москва възпрепятстват този процес

Норвегия призова Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Норвегия призова Китай да използва връзките си с руското ръководство, за да съдейства за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори. В същото време Осло заяви, че подобна стъпка би могла да допринесе и за подобряване на отношенията между Пекин и европейските държави. Това заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му именно Китай разполага с най-добрия и най-пряк достъп до руското ръководство, което му дава възможност да изиграе важна роля в усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

„Очакваме, надяваме се и настоятелно призоваваме Китай да използва този канал“, заяви Стьоре.

Норвежкият премиер подчерта, че съществува потенциал за по-задълбочено сътрудничество между Европа и Китай, но продължаващата война в Украйна и близките отношения между Пекин и Москва ограничават възможностите за подобно развитие.

Подобна позиция изрази и министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде, който определи разговорите с китайската страна относно прекратяването на войната като „конструктивни и обнадеждаващи“.

Според Норвегия мирните преговори трябва да започнат без предварителни условия, като първата стъпка бъде прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия в Украйна.

„Това само по себе си е голяма отстъпка от страна на Украйна. Става въпрос за нейна територия“, подчерта Йонас Гар Стьоре.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    35 5 Отговор
    Европейските лидери са наркомани и дрънкат глупости...! Все едно някой идиот да ме призове да престана да си пия ракията с Иван с който цял живот си я пием заедно в кръчмата и да извикам Асан да я пия с него....!

    09:22 07.07.2026

  • 2 Китайски метеоролог

    31 6 Отговор
    Норвегия да си такова родител 1 !

    Коментиран от #18

    09:23 07.07.2026

  • 3 Китаецът

    7 27 Отговор
    Единствено Китай е заинтересован от тази война. Така разсипва Русия и води до упадък и разпад, след това Китай без бой ще си вземе всички земи и то с лихвите, които Руският цар е откраднал от Китай през 19ти век.

    Коментиран от #12, #21

    09:26 07.07.2026

  • 4 Гориил

    23 5 Отговор
    Тъй като недоверието и раздорите в Европа продължават, въпросът вече не е просто дали Америка ще бъде добър съюзник за Европа. Въпросът е дали европейците могат да бъдат добри съюзници един за друг.

    09:26 07.07.2026

  • 5 .....

    24 7 Отговор
    Китай много се е смял, а до скоро беше време европейците да нареждат и движат нещата, вече са никой и молят тоя и оня за нещо си, а никой не ги бръсне за слива. По света вече от клуба на богатите им викат клуба на тежките некадърници, навсякъде им се подиграват, ако ги поканят някъде по някакви форуми е само да си правят гaврa с тях.

    Коментиран от #8

    09:27 07.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    22 7 Отговор
    Китай за будали ли ги вземат? Да оставят Русия сама срещу целия Запад, за да я разфасоват и следващите да бъдат Китай. Западът е съгласен и с комунисти да се съюзи , на да постигне целите си.

    Коментиран от #15

    09:29 07.07.2026

  • 7 млад еврас

    26 4 Отговор
    Хахахаха та Китай в момента изкупува фалиралите европейски предприятия, заводи, складове на безценица, закво му е да спира войната, еврастите са все по неадекватни.

    09:30 07.07.2026

  • 8 Китай има голяма

    8 27 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    изгода Русия да продължава да воюва, защото така става все по-слаба и бедна. Китай иска бедна и и зависима Русия, за да продължава да я владее.

    Коментиран от #11

    09:32 07.07.2026

  • 9 евробезсилие

    22 5 Отговор
    Гледайте си вашите съюзници.Китай ще продължи да доставя всичко необходимо на руския си съюзник.Русия и Китай ще си повеждат ежегодните учения заедно по няколко пъти в годината срещу общите им врагове.

    09:35 07.07.2026

  • 10 Всеки

    21 4 Отговор
    ...ден изпращате хиляди тонове оръжие на фронта, пък Китай да се намеси...като те седят отстрани и още не се включват. Тия наистина на запад са изтласкани легеня

    09:35 07.07.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Китай има голяма":

    Че кога Китай в владял Русия, че да продължава, бе? Китай претендира за завладяни от Русия китайски територии, а не обратното. Ха тогава, кой кого е завладявал?

    09:36 07.07.2026

  • 12 Гений си

    0 19 Отговор

    До коментар #3 от "Китаецът":

    Китай разсипва Русуя, САЩ - Европа. Танту за кукуругу..

    09:44 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КИТАЙ НЯМА

    7 17 Отговор
    Изгода войната да спира .

    Русия затъва и
    ДРУГАРЯ СИ
    Ги чака да спрат да дишат.

    После идва Сопата
    По ПРОЗЗТАТА ТИКВА на ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС.

    09:52 07.07.2026

  • 15 Напротив

    6 17 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Китай почна да разфасова
    Русия .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Сибир заприлича на Шахматна дъска.

    09:55 07.07.2026

  • 16 Софиянец

    16 5 Отговор
    A що норвегия и останалите западни фашисти не използват влиянието си върху киефските дбили и не спрат да войната? Или защо изобщо я започнаха, първо на този въпрос да си отговорят!

    09:57 07.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    17 5 Отговор
    😂 значи 1во започваме война, а после се молим на други да я спрат, щото я губим! Бухахаха
    Натовско евро фашисткия позор няма граници 😂

    09:59 07.07.2026

  • 18 Хахахаха

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Китайски метеоролог":

    Га ньо в ци те изобщо нямате родители!

    10:04 07.07.2026

  • 19 Факти

    6 10 Отговор
    Да не е луд Китай да спре войната. Той иска Русия да му е подчинена, а Европа да харчи пари за оръжие, вместо за технологичен прогрес.

    10:08 07.07.2026

  • 20 Боа

    9 4 Отговор
    Кои сте вие,шведски мравки и Китай?

    10:11 07.07.2026

  • 21 Град Козлодуй

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Китаецът":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    10:17 07.07.2026

  • 22 Трътлю

    3 0 Отговор
    Тия биха Бразилия и почнаха да кукуригат и те

    10:32 07.07.2026

  • 23 млад еврас

    4 0 Отговор
    Русия и Китай са съюзници, защо всички си мислят, че отношенията им са като на САЩ и ЕС на васал и подчинен, но това е евроатлантическото мислене и мислят, че всички са като тях, Китай не изкупува Русия а ЕС и в момента купува всичко де що е фалирало, така и така във всички ЕС заводи и фабрики всичко роботизирано е китайско та веднага го пускат в действие.

    10:42 07.07.2026

  • 24 Хи хи

    0 0 Отговор
    А ние призоваваме Тръмп да освободи Гренландия от датска окупация !

    10:43 07.07.2026

  • 25 ЗИЛ 117

    1 0 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    10:44 07.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания