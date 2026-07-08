САЩ обявиха край на въздушните удари срещу Иран след поразяването на 80 цели

Съединените щати приключиха вълната от офанзивни въздушни удари срещу Иран, предприети в отговор на атаките срещу търговски танкери в Ормузкия проток. Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви официално в социалните мрежи, че операцията е приключила успешно на 7 юли, след като са били поразени над 80 ключови военни обекта на иранска територия.
По информация на CENTCOM, американските сили са използвали прецизно насочвани боеприпаси. Нападението е било насочено срещу критична инфраструктура, включително:
- Ирански системи за противовъздушна отбрана (ПВО)
- Мрежи за командване и контрол
- Крайбрежни радарни позиции
- Противокорабни ракетни комплекси
- Над 60 бойни лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC)
Дипломация под напрежение и ролята на Тръмп
Въпреки мащаба на военния удар, Белият дом не затваря вратата за дипломация. Според информация на The Wall Street Journal, САЩ биха искали да продължат преговорите с Техеран веднага след приключването на настоящата операция.
Междувременно изданието Axios разкрива ключови детайли около вземането на решението. Според техен доклад, заповедта за незабавните удари срещу Иран е била издадена лично от президента Доналд Тръмп, докато той се е намирал на дипломатическо посещение в турската столица Анкара.
Опасения от ескалация
Регионалните партньори на Вашингтон реагират със сериозна тревога. Телевизия CNN съобщава, че съюзниците на САЩ в Близкия изток в момента полагат неимоверни дипломатически усилия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация и директен регионален военен конфликт. Напрежението се засилва и от планираната визита на шефа на Пентагона в Израел, която има за цел да координира следващите стъпки по сигурността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За спиране на ескалацията и преговори
Вашингтон се надява на преговори, докато съюзниците в Близкия изток се опитват да спрат ескалацията
Коментиран от #3
06:03 08.07.2026
2 Не разбирам
Коментиран от #4
06:12 08.07.2026
3 Какво
До коментар #1 от "За спиране на ескалацията и преговори":може да отговори Иран, те са на колене! Могат да пратят една две ракети (които биват свалени) колкото за вечерните новини в Техеран, но нищо не могат да направят на САЩ.
Коментиран от #8
06:15 08.07.2026
4 Това
До коментар #2 от "Не разбирам":че не разбираш е ясно. Иран напада 3 танкера през нощта и наруши примирието, САЩ отговориха съответно. Така че:
- първо Иран нарушава примирието
- второ САЩ ги наказват
Дано си разбра сега. Не е толкова сложно в крайна сметка
Коментиран от #5
06:16 08.07.2026
5 Не ти се рабира!
До коментар #4 от "Това":Вероятно не си чел споразумението, а?
Там ясно е написано и подписано от двете страни, че Иран контролира преминаващите танкери и маршрута им.
Коментиран от #7
06:27 08.07.2026
6 Мишел
06:31 08.07.2026
7 оня с коня
До коментар #5 от "Не ти се рабира!":Какво значи И ран да "контролира" преминаващите Танкери - да ги насочва един по един за да не се сблъскат,или ДА ИСКА ПО 2МЛН Долара?САЩ ясто казаха че всякакви Такси за преминаване са изключени.Май Европа най-после се събуди и се взе решение да изпрати Военни Кораби за Ескорт на Танкерите!
Коментиран от #9
06:36 08.07.2026
8 Ооо бъркаш
До коментар #3 от "Какво":Не всички американски обекти в района са унищожени!
САЩ ще научат по трудния начин , че Иран е решен споразумението да се спазва. И хитринки не минават.
И всички виждат, кой предизвиква световна икономическа криза
06:36 08.07.2026
9 Прочети споразумението
До коментар #7 от "оня с коня":преди да пишеш остроумията си!
А Европа щяла изпрати...:) от умрял писмо???
06:41 08.07.2026
10 Бат Петьо Парчето
06:42 08.07.2026