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САЩ обявиха край на въздушните удари срещу Иран след поразяването на 80 цели

САЩ обявиха край на въздушните удари срещу Иран след поразяването на 80 цели

8 Юли, 2026 05:53, обновена 8 Юли, 2026 05:58 1 128 10

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Вашингтон се надява на преговори, докато съюзниците в Близкия изток се опитват да спрат ескалацията след масирания американски отговор в Ормузкия проток

САЩ обявиха край на въздушните удари срещу Иран след поразяването на 80 цели - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати приключиха вълната от офанзивни въздушни удари срещу Иран, предприети в отговор на атаките срещу търговски танкери в Ормузкия проток. Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви официално в социалните мрежи, че операцията е приключила успешно на 7 юли, след като са били поразени над 80 ключови военни обекта на иранска територия.

По информация на CENTCOM, американските сили са използвали прецизно насочвани боеприпаси. Нападението е било насочено срещу критична инфраструктура, включително:

  • Ирански системи за противовъздушна отбрана (ПВО)
  • Мрежи за командване и контрол
  • Крайбрежни радарни позиции
  • Противокорабни ракетни комплекси
  • Над 60 бойни лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC)

Дипломация под напрежение и ролята на Тръмп

Въпреки мащаба на военния удар, Белият дом не затваря вратата за дипломация. Според информация на The Wall Street Journal, САЩ биха искали да продължат преговорите с Техеран веднага след приключването на настоящата операция.

Междувременно изданието Axios разкрива ключови детайли около вземането на решението. Според техен доклад, заповедта за незабавните удари срещу Иран е била издадена лично от президента Доналд Тръмп, докато той се е намирал на дипломатическо посещение в турската столица Анкара.

Опасения от ескалация

Регионалните партньори на Вашингтон реагират със сериозна тревога. Телевизия CNN съобщава, че съюзниците на САЩ в Близкия изток в момента полагат неимоверни дипломатически усилия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация и директен регионален военен конфликт. Напрежението се засилва и от планираната визита на шефа на Пентагона в Израел, която има за цел да координира следващите стъпки по сигурността.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За спиране на ескалацията и преговори

    6 2 Отговор
    може да се говори само, след отговора на Иран.

    Вашингтон се надява на преговори, докато съюзниците в Близкия изток се опитват да спрат ескалацията

    Коментиран от #3

    06:03 08.07.2026

  • 2 Не разбирам

    6 4 Отговор
    Първо бомбят, веднага следва искане за мир? Убиваш човек, след което го каниш на преговори?

    Коментиран от #4

    06:12 08.07.2026

  • 3 Какво

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "За спиране на ескалацията и преговори":

    може да отговори Иран, те са на колене! Могат да пратят една две ракети (които биват свалени) колкото за вечерните новини в Техеран, но нищо не могат да направят на САЩ.

    Коментиран от #8

    06:15 08.07.2026

  • 4 Това

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбирам":

    че не разбираш е ясно. Иран напада 3 танкера през нощта и наруши примирието, САЩ отговориха съответно. Така че:
    - първо Иран нарушава примирието
    - второ САЩ ги наказват

    Дано си разбра сега. Не е толкова сложно в крайна сметка

    Коментиран от #5

    06:16 08.07.2026

  • 5 Не ти се рабира!

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    Вероятно не си чел споразумението, а?

    Там ясно е написано и подписано от двете страни, че Иран контролира преминаващите танкери и маршрута им.

    Коментиран от #7

    06:27 08.07.2026

  • 6 Мишел

    1 2 Отговор
    Тъпи, но упорити янки. Не постигнаха нито една от целите на войната, която обявиха на Иран.. Ударите срещу Иран имат ефект, обратен на този, който САЩ очакват. Вместо преговори, сега ще се засили кризата с нефтогазодобива в района и в света. А тази криза удря най- силно САЩ .

    06:31 08.07.2026

  • 7 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не ти се рабира!":

    Какво значи И ран да "контролира" преминаващите Танкери - да ги насочва един по един за да не се сблъскат,или ДА ИСКА ПО 2МЛН Долара?САЩ ясто казаха че всякакви Такси за преминаване са изключени.Май Европа най-после се събуди и се взе решение да изпрати Военни Кораби за Ескорт на Танкерите!

    Коментиран от #9

    06:36 08.07.2026

  • 8 Ооо бъркаш

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Не всички американски обекти в района са унищожени!

    САЩ ще научат по трудния начин , че Иран е решен споразумението да се спазва. И хитринки не минават.
    И всички виждат, кой предизвиква световна икономическа криза

    06:36 08.07.2026

  • 9 Прочети споразумението

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    преди да пишеш остроумията си!

    А Европа щяла изпрати...:) от умрял писмо???

    06:41 08.07.2026

  • 10 Бат Петьо Парчето

    0 0 Отговор
    БАЙ ДОНЧА ИМ ГО НАБИ ДО МАКАРИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ КАМИЛАРИ

    06:42 08.07.2026