САЩ обявиха край на въздушните удари срещу Иран след поразяването на 80 цели

Съединените щати приключиха вълната от офанзивни въздушни удари срещу Иран, предприети в отговор на атаките срещу търговски танкери в Ормузкия проток. Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви официално в социалните мрежи, че операцията е приключила успешно на 7 юли, след като са били поразени над 80 ключови военни обекта на иранска територия.

По информация на CENTCOM, американските сили са използвали прецизно насочвани боеприпаси. Нападението е било насочено срещу критична инфраструктура, включително:

Ирански системи за противовъздушна отбрана (ПВО)

Мрежи за командване и контрол

Крайбрежни радарни позиции

Противокорабни ракетни комплекси

Над 60 бойни лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC)

Дипломация под напрежение и ролята на Тръмп

Въпреки мащаба на военния удар, Белият дом не затваря вратата за дипломация. Според информация на The Wall Street Journal, САЩ биха искали да продължат преговорите с Техеран веднага след приключването на настоящата операция.

Междувременно изданието Axios разкрива ключови детайли около вземането на решението. Според техен доклад, заповедта за незабавните удари срещу Иран е била издадена лично от президента Доналд Тръмп, докато той се е намирал на дипломатическо посещение в турската столица Анкара.

Опасения от ескалация

Регионалните партньори на Вашингтон реагират със сериозна тревога. Телевизия CNN съобщава, че съюзниците на САЩ в Близкия изток в момента полагат неимоверни дипломатически усилия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация и директен регионален военен конфликт. Напрежението се засилва и от планираната визита на шефа на Пентагона в Израел, която има за цел да координира следващите стъпки по сигурността.