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Белгийската федерация ще настоява за преразглеждане на регламентите на ФИФА

Белгийската федерация ще настоява за преразглеждане на регламентите на ФИФА

8 Юли, 2026 06:45 979 4

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КБФА се гордее с начина, по който „червените дяволи“ отговориха на терена снощи

Белгийската федерация ще настоява за преразглеждане на регламентите на ФИФА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кралската белгийска футболна асоциация (КБФА) излезе с ново изявление относно ситуацията с отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. Футболистът на Монако успя да вземе участие в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Белгия (1:4), след като дисквалификацията му за червен картон в предишния двубой срещу Босна и Херцеговина (2:0) беше временно спряна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е взел лично участие в процеса по спиране на наказанието.

„Кралската белгийска футболна асоциация (КБФА) остава решена да търси преразглеждане на настоящите регламенти на ФИФА и начина, по който те се прилагат.

КБФА се гордее с начина, по който „червените дяволи“ отговориха на терена снощи. В същото време КБФА ще продължи да се занимава с ФИФА извън футболния терен. Твърдо сме убедени, че международният футбол се нуждае от дисциплинарна и управленска система, която напълно спазва принципите на правна сигурност, прозрачност, равно третиране на всички и честна игра. Ясните процедури, зачитането на правото на защита и последователното прилагане на регламентите са от ключово значение за запазване на доверието на националните асоциации, треньорите, играчите, феновете и всички останали участници в нашия спорт.

Независимо от спортния резултат, КБФА ще продължи да настоява ФИФА да прилага тези принципи правилно и последователно, като изключва всякакви прояви на произволен подход. Чувстваме, че в това ни подкрепят милиони футболни фенове по целия свят, както и много други национални асоциации.

Накрая, от името на треньорския щаб и играчите, бихме искали искрено да благодарим на белгийските фенове за тяхната невероятна и постоянна подкрепа по време на цялото Световно първенство. Сега цялото ни внимание е изцяло насочено към четвъртфиналния мач срещу Испания, който ще се състои в петък“, се казва в изявлението, цитирано от журналиста Бен Джейкъбс.


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