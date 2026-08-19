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В Хърватия е арестуван още един заподозрян за взривовете, повредили газопроводите „Северен поток“
  Тема: Украйна

В Хърватия е арестуван още един заподозрян за взривовете, повредили газопроводите „Северен поток“

19 Август, 2026 13:48 812 14

  • германия-
  • северен поток-
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  • украйна-
  • русия

Експлозиите, станали месеци след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., повредиха газопровода „Северен поток 1“ - жизненоважно съоръжение за руските доставки на газ за Европа, както и "Северен поток 2", който тогава все още не е бил пуснат в експлоатация

В Хърватия е арестуван още един заподозрян за взривовете, повредили газопроводите „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Федералната прокуратура на Германия съобщи днес, че е бил арестуван още един заподозрян във връзка с експлозиите, нанесли щети на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението той е идентифициран само като Владимир З., украински гражданин.

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Заподозреният е бил арестуван в Пула, Хърватия, от местните полицейски власти въз основа на европейска заповед за арест.

Експлозиите, станали месеци след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., повредиха газопровода „Северен поток 1“ - жизненоважно съоръжение за руските доставки на газ за Европа, както и "Северен поток 2", който тогава все още не е бил пуснат в експлоатация, отбелязва Ройтерс.

Техническата възможност за възстановяване на газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“ съществува, а в Европа има политически сили, които подкрепят подобен сценарий. Това заяви през юни пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС.

„Технически, безспорно, това е възможно“, каза Дмитриев в отговор на въпрос дали в обозрима перспектива може да бъде възстановен транзитът на руски газ по този маршрут.

По думите му важен сигнал е позицията на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която според него открито подкрепя възобновяването на проекта.

„Те започнаха разследване защо бе взривен „Северен поток“. Германците разбират, че поради факта, че не получават руска енергия, която е по-предвидима и евтина, цените на енергията в Германия са се повишили с 30–40 процента“, заяви Дмитриев.

Той допълни, че отказът от руски енергийни доставки е нанесъл сериозни икономически щети на Европа.

„Европа загуби над 3 трилиона долара заради този отказ от руската енергия“, подчерта Дмитриев.

По-рано заместник-ръководителят и експерт по външна политика на парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Маркус Фронмайер заяви пред ТАСС, че Германия още има интерес към евентуално възобновяване на работата на „Северен поток“ след приключване на конфликта в Украйна.

На 26 септември 2022 г. газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“, изградени по дъното на Балтийско море за доставка на руски природен газ към Европа, бяха повредени вследствие на експлозии.

Общата проектна мощност на двата газопровода е 110 милиарда кубически метра природен газ годишно.

След инцидента Генералната прокуратура на Русия образува дело за акт на международен тероризъм.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава Уктайна

    4 5 Отговор
    Героем слава!!

    Коментиран от #14

    13:50 19.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор
    да не е от митичните руски нацисти на ПБ, с които занимават бг гуведа тия дни, за отвличане на вниманието от безбройте им предателства

    13:50 19.08.2026

  • 3 Атлантик

    5 1 Отговор
    Владимир З? Зеленски?

    13:50 19.08.2026

  • 4 Прасето е полу мъртво

    1 4 Отговор
    Украйна ще го разчлени

    13:51 19.08.2026

  • 5 ДА НЕ СА АРЕСТУВАЛИ

    6 2 Отговор
    Хънтър Байдън в Хърватска?

    13:51 19.08.2026

  • 6 Тридневният стратег е полезен за НАТО

    3 4 Отговор
    Ако остане на влст още 5 години русия ще се разпадне

    13:52 19.08.2026

  • 7 И в България има

    3 2 Отговор
    Нашите не работят по въпроса.

    13:52 19.08.2026

  • 8 Боби френския за Русия и Ким мен ун

    2 5 Отговор
    Всички трябва да разберем че русия е труп

    13:52 19.08.2026

  • 9 Член 5 от кой ни пази

    6 1 Отговор
    Член 5 не успя да ни опази от украинците - не знам от какво може да ни опази, взривяват в Монако хора, взривяват европейски проекти като газопровода - но иначе ни пази от хибридни атаки (разбирай тотална цензура за да не се говори истината) :)

    13:53 19.08.2026

  • 10 Механик

    4 0 Отговор
    Опааааа... и тоя украинец.Некакви санкции на Украина няма ли да има или пак да викаме, че са виновни руснаците?

    13:56 19.08.2026

  • 11 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    I какъв е проблема на ЕС.нали нещатат руски газ . Дайте медал на биологич...т отпа.ък украи...ец

    Коментиран от #13

    13:57 19.08.2026

  • 12 туй онуй

    0 0 Отговор
    Значи когато говорим за Зеленчук..той е Володимир, а когато хващаме терорист–укроинец той става Владимир..много интересно..шизофрения..

    14:05 19.08.2026

  • 13 До Три дни пада Киев и става Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Но москва претендира да мине под Украински Ботуш

    14:07 19.08.2026

  • 14 Педофила Губи войната

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Уктайна":

    Рано или Късно Русия ще се разпадне
    Въпрос на време

    14:08 19.08.2026

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