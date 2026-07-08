Вредни ли са ветрогенераторите за здравето

Въпросът за отражението на вятърните турбини върху живеещите в близост до тях е бил проучен щателно от американски изследователи съвместно с учени от университета в Аугсбург, а резултатите от тяхното дългосрочно изследване са поместени в научното списание PNAS.

За целта са били анализирани данните от анкети сред 120 000 американски домакинства, провеждани ежегодно от 2011 до 2023 г., както и много допълнителна информация, като например съобщения за депресии, нарушения на съня, хронични главоболия и лекарства, използвани от анкетираните.

"Вятърните турбини не оказват съществено въздействие върху здравето"

Изследователите са взели предвид и данните за размера на ветрогенераторите, тяхната мощност, точното им местоположение и кога са пуснати в експлоатация. Данните за закупените лекарства е трябвало да покажат дали в резултат от работата на ветрогенераторите е имало увеличение на броя на заболяванията.

Никлас Рот и колегите му от Колумбийския университет в Ню Йорк и Университета в Питсбърг са сравнили данните на различни райони – със и без инсталации за добив на енергия от вятъра. А заключението им гласи, че сред съответните домакинства в САЩ „не се наблюдават значителни ефекти върху здравето“ на хората.

Критики към методологията

Въпреки това има критики към проучването, пише по-нататък АРД. Изданието цитира психоложката Гундула Хюбнер от Медицинския факултет в Хамбург и Университета в Хале, която определя като методологичен недостатък това, че голяма част от участниците в изследването живее на големи разстояния от вятърните турбини. „Затова не е изненадващо, че не се откриват никакви ефекти", посочва тя.

Според Никлас Рот не е напълно сигурно дали резултатите от това проучване са релевантни и за Германия, където гъстотата на населението е различна, а вятърните турбини са по-големи. Но от друга страна това не означава непременно, че резултатите в Германия биха били съвсем различни.

Всъщност резултатите потвърждават изводите от други проучвания по същата тема, правени в Европа. Например от Нидерландия, включващо годишни извадки от периода 2012–2021 г. между 350 000 до 560 000 души, което също не е установило връзка между рисковете за здравето и „живеенето в близост до вятърни турбини“.

Друго проучване, проведено от Масачузетския технологичен институт (MIT) и университета на Тексас през 2022 г., дори отчита благоприятни за здравето ефекти от вятърната енергия, макар и косвени - тя намалява дела на използване на изкопаемите горива и по този начин подобрява качеството на въздуха. Специално за САЩ вятърната енергия би могла дори да донесе икономическа полза от над осем милиарда щатски долара от намалената смъртност, посочва още АРД.

Причиняват ли стрес вятърни турбини?

Гундула Хюбнер се е опитала да си изясни обачедали няма странични ефекти, например наличие на симптоми на стрес или напрежение, причинени от шума на ветрогенераторите - дори ако те не водят непременно до заболяване. Проучванията включват въпроси и за увеличената консумация на кафе, недостига на сън и приемането на лекарства. В проучване от 2019 г. в Германия и Швейцария съвместно с Университета Бъркли в САЩ 4,3 процента от анкетираните са заявили, че се чувстват „силно обезпокоени“ от шума на инсталациите. „В САЩ този процент е бил дори само 1,1%“, казва Хюбнер. Светлинното замърсяване пречи още по-малко: на едва десет от над 800 души. Заключението на Хюбнер: „Няма заболявания, а само неудобства, но и те засягат малък на брой хора."

Засегнатите да участват в процеса на взимане на решения

Въпреки това тя препоръчва на политиците да включват засегнатите жители в процеса на вземането на решения и планирането на такива съоръжения. За същото се обявява и екипът около Никлас Рот – при това на доста ранен етап от планирането, както и да се отчитат внимателно местните въздействия като шум, разстояния и други, посочва още АРД.

Автор: Ян Керкхоф ARD