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Вредни ли са ветрогенераторите за здравето

Вредни ли са ветрогенераторите за здравето

8 Юли, 2026 08:34 1 327 26

  • вятърна енергия-
  • ветрогенератори-
  • енергетика-
  • вятърни турбини

Имат ли основание опасенията на някои хора, че вятърните турбини са вредни за здравето - особено на онези, които живеят в близост до тези съоръжения?

Вредни ли са ветрогенераторите за здравето - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въпросът за отражението на вятърните турбини върху живеещите в близост до тях е бил проучен щателно от американски изследователи съвместно с учени от университета в Аугсбург, а резултатите от тяхното дългосрочно изследване са поместени в научното списание PNAS.

За целта са били анализирани данните от анкети сред 120 000 американски домакинства, провеждани ежегодно от 2011 до 2023 г., както и много допълнителна информация, като например съобщения за депресии, нарушения на съня, хронични главоболия и лекарства, използвани от анкетираните.

"Вятърните турбини не оказват съществено въздействие върху здравето"

Изследователите са взели предвид и данните за размера на ветрогенераторите, тяхната мощност, точното им местоположение и кога са пуснати в експлоатация. Данните за закупените лекарства е трябвало да покажат дали в резултат от работата на ветрогенераторите е имало увеличение на броя на заболяванията.

Никлас Рот и колегите му от Колумбийския университет в Ню Йорк и Университета в Питсбърг са сравнили данните на различни райони – със и без инсталации за добив на енергия от вятъра. А заключението им гласи, че сред съответните домакинства в САЩ „не се наблюдават значителни ефекти върху здравето“ на хората.

Критики към методологията

Въпреки това има критики към проучването, пише по-нататък АРД. Изданието цитира психоложката Гундула Хюбнер от Медицинския факултет в Хамбург и Университета в Хале, която определя като методологичен недостатък това, че голяма част от участниците в изследването живее на големи разстояния от вятърните турбини. „Затова не е изненадващо, че не се откриват никакви ефекти", посочва тя.

Според Никлас Рот не е напълно сигурно дали резултатите от това проучване са релевантни и за Германия, където гъстотата на населението е различна, а вятърните турбини са по-големи. Но от друга страна това не означава непременно, че резултатите в Германия биха били съвсем различни.

Всъщност резултатите потвърждават изводите от други проучвания по същата тема, правени в Европа. Например от Нидерландия, включващо годишни извадки от периода 2012–2021 г. между 350 000 до 560 000 души, което също не е установило връзка между рисковете за здравето и „живеенето в близост до вятърни турбини“.

Друго проучване, проведено от Масачузетския технологичен институт (MIT) и университета на Тексас през 2022 г., дори отчита благоприятни за здравето ефекти от вятърната енергия, макар и косвени - тя намалява дела на използване на изкопаемите горива и по този начин подобрява качеството на въздуха. Специално за САЩ вятърната енергия би могла дори да донесе икономическа полза от над осем милиарда щатски долара от намалената смъртност, посочва още АРД.

Причиняват ли стрес вятърни турбини?

Гундула Хюбнер се е опитала да си изясни обачедали няма странични ефекти, например наличие на симптоми на стрес или напрежение, причинени от шума на ветрогенераторите - дори ако те не водят непременно до заболяване. Проучванията включват въпроси и за увеличената консумация на кафе, недостига на сън и приемането на лекарства. В проучване от 2019 г. в Германия и Швейцария съвместно с Университета Бъркли в САЩ 4,3 процента от анкетираните са заявили, че се чувстват „силно обезпокоени“ от шума на инсталациите. „В САЩ този процент е бил дори само 1,1%“, казва Хюбнер. Светлинното замърсяване пречи още по-малко: на едва десет от над 800 души. Заключението на Хюбнер: „Няма заболявания, а само неудобства, но и те засягат малък на брой хора."

Засегнатите да участват в процеса на взимане на решения

Въпреки това тя препоръчва на политиците да включват засегнатите жители в процеса на вземането на решения и планирането на такива съоръжения. За същото се обявява и екипът около Никлас Рот – при това на доста ранен етап от планирането, както и да се отчитат внимателно местните въздействия като шум, разстояния и други, посочва още АРД.

Автор: Ян Керкхоф ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    30 1 Отговор
    Има си хас "изследователите" да откеият, че са вредни. Нали тогава ще трябва да плащат здравни компенсации и да местят тез чудовищнни перки, от които някой тарикат печели, а всички останали трябва да търпим и да му плащаме "ЕКО"ток на четворни цени. А колко прици уббивват в небето!

    08:42 08.07.2026

  • 2 Фен

    29 1 Отговор
    Щом ДВ казва, че не са, явно са.

    08:43 08.07.2026

  • 3 Вятърни турбини на грантове

    24 1 Отговор
    Ниската честота на вибрациите (под 20Hz), които произвеждат вятърните генератори, прогонва дивите животни в района, убива питомните и причинява безплодие при жените.

    Коментиран от #15

    08:43 08.07.2026

  • 4 Без име

    17 0 Отговор
    Руснаците направиха експеримент във Вишневое дали обеднения уран е вреден. Очакваме резултати.

    08:43 08.07.2026

  • 5 ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ Е

    4 13 Отговор
    РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ ЧОРАП И ...................... НЕГОВОТО "ПРОГРЕСИВНО" ФАШИСТКО КОТИЛО ...................... ФАКТ !

    08:44 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

    15 1 Отговор
    Е голяма ЗЕЛЕНА ИЗМАМА. Дано вкички евроатлантици ги пратят да живеята по д някоя перка до фотоволтаик.

    08:50 08.07.2026

  • 8 пак вони

    2 15 Отговор
    Пак води на руски башибозук. Вятърна или въглищна централа генератора е един и същ. Въглищата струват пари и замърсяват въздуха, вятъра е безплатен. Който има нещо в главата си ще разбере. За останалите и златна централа да е , все същото.

    08:51 08.07.2026

  • 9 Де да знам дали са вредни

    9 0 Отговор
    Но като много “зелени” неща обезобразяват природата.

    08:53 08.07.2026

  • 10 Дзак

    6 0 Отговор
    В Германия, ветрогенераторните паркове са буквално на няколко стотин метра от къщите. И там има общини, които си продават земята.

    08:54 08.07.2026

  • 11 Отнесени от вихъра

    8 1 Отговор
    Нова невероятна драма в стил Дойче зеле.

    08:54 08.07.2026

  • 12 Някой

    11 0 Отговор
    Зелето отново на амбразурата. До сега не съм мислил, че перките са вредни за здравето на хората, но след тази статия почвам да си променям мнението.

    08:56 08.07.2026

  • 13 DW - Пропаганден машинен

    9 1 Отговор
    А дали DW отново не ви лъжат и баламосват, а? Нещо, като ковид"ваксините" са безвредни, а?
    Ветрогенераторите действат, кат мъчението "китайска капка"!

    08:57 08.07.2026

  • 14 Миру

    7 0 Отговор
    Прозорецът на Овертон работи безотказно

    09:09 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДаЛиБе

    3 0 Отговор
    Най-много да ти се схване врата , като ги гледаш от долу!
    А щом видях САЩ в статията , масово всички хАмИрикАнци сами по себе си, са си вредни за здравето!
    Моля Ви , ако нямате какво да пишете , по-добре напишете някоя статия за някоя Плеймейтка или фолкажийка , и да има повече картинки!

    09:15 08.07.2026

  • 17 Глог

    1 3 Отговор
    Вятърните турбини не оказват съществено въздействие върху здравето ,

    единствено Безплодие....

    Коментиран от #21

    09:20 08.07.2026

  • 18 Бг дебил

    2 0 Отговор
    То щот в градовете е много тихо!

    09:27 08.07.2026

  • 19 Грешно заглавие и грешно мислене

    0 0 Отговор
    Докога ще мислим само за влияние върху хората.
    По-важно е влиянието върху природата защото тя пряко влияе върху човека.
    Да не са забравили така наречените анализатори че тази планета не е само за човека.

    Коментиран от #20

    09:32 08.07.2026

  • 20 аха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Грешно заглавие и грешно мислене":

    От тези си дето въглищата и радиацията не оказват влияние на природата или от тия дето искат да се върнат в пещерите?
    Най кесно е даьсе критикува без да се дава алтернатива.

    09:35 08.07.2026

  • 21 с тоя акъл дето "имаш"

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Глог":

    Дано да сложат една до твоята къща

    09:36 08.07.2026

  • 22 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Да, доказано е.

    09:38 08.07.2026

  • 23 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Нещо което не може да се рециклира, издава вибрации, намира се в морето или на чернозем (ако сте пълни дупки).. Да не говорим колко не ефективни са

    09:40 08.07.2026

  • 24 БеГемот

    1 0 Отговор
    А вятърните мелници как се отразяват на здравето....

    09:41 08.07.2026

  • 25 коко

    1 1 Отговор
    Авторът на тази писанка явно никога не еэминавал близо до работещ ветрогенератор. Мощните нискочестотни колебания които създава са крайно неприятни и едва ли полезни.Лошо е че ЕС се управлява от ограничени умствено кокошки които затварят атомните централи и за които как се затварят капачките на бутилките и удобни ли са дамските превръзки са огромни проблеми...

    09:42 08.07.2026

  • 26 Вятърни турбини на грантове

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ердоган":

    Нискочестотният шум на съвременните хладилници обикновено е с честота между 50 Hz и 120 Hz - резонанса от компресора

    09:45 08.07.2026

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