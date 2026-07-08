Вредни ли са ветрогенераторите за здравето

Въпросът за отражението на вятърните турбини върху живеещите в близост до тях е бил проучен щателно от американски изследователи съвместно с учени от университета в Аугсбург, а резултатите от тяхното дългосрочно изследване са поместени в научното списание PNAS.
За целта са били анализирани данните от анкети сред 120 000 американски домакинства, провеждани ежегодно от 2011 до 2023 г., както и много допълнителна информация, като например съобщения за депресии, нарушения на съня, хронични главоболия и лекарства, използвани от анкетираните.
"Вятърните турбини не оказват съществено въздействие върху здравето"
Изследователите са взели предвид и данните за размера на ветрогенераторите, тяхната мощност, точното им местоположение и кога са пуснати в експлоатация. Данните за закупените лекарства е трябвало да покажат дали в резултат от работата на ветрогенераторите е имало увеличение на броя на заболяванията.
Никлас Рот и колегите му от Колумбийския университет в Ню Йорк и Университета в Питсбърг са сравнили данните на различни райони – със и без инсталации за добив на енергия от вятъра. А заключението им гласи, че сред съответните домакинства в САЩ „не се наблюдават значителни ефекти върху здравето“ на хората.
Критики към методологията
Въпреки това има критики към проучването, пише по-нататък АРД. Изданието цитира психоложката Гундула Хюбнер от Медицинския факултет в Хамбург и Университета в Хале, която определя като методологичен недостатък това, че голяма част от участниците в изследването живее на големи разстояния от вятърните турбини. „Затова не е изненадващо, че не се откриват никакви ефекти", посочва тя.
Според Никлас Рот не е напълно сигурно дали резултатите от това проучване са релевантни и за Германия, където гъстотата на населението е различна, а вятърните турбини са по-големи. Но от друга страна това не означава непременно, че резултатите в Германия биха били съвсем различни.
Всъщност резултатите потвърждават изводите от други проучвания по същата тема, правени в Европа. Например от Нидерландия, включващо годишни извадки от периода 2012–2021 г. между 350 000 до 560 000 души, което също не е установило връзка между рисковете за здравето и „живеенето в близост до вятърни турбини“.
Друго проучване, проведено от Масачузетския технологичен институт (MIT) и университета на Тексас през 2022 г., дори отчита благоприятни за здравето ефекти от вятърната енергия, макар и косвени - тя намалява дела на използване на изкопаемите горива и по този начин подобрява качеството на въздуха. Специално за САЩ вятърната енергия би могла дори да донесе икономическа полза от над осем милиарда щатски долара от намалената смъртност, посочва още АРД.
Причиняват ли стрес вятърни турбини?
Гундула Хюбнер се е опитала да си изясни обачедали няма странични ефекти, например наличие на симптоми на стрес или напрежение, причинени от шума на ветрогенераторите - дори ако те не водят непременно до заболяване. Проучванията включват въпроси и за увеличената консумация на кафе, недостига на сън и приемането на лекарства. В проучване от 2019 г. в Германия и Швейцария съвместно с Университета Бъркли в САЩ 4,3 процента от анкетираните са заявили, че се чувстват „силно обезпокоени“ от шума на инсталациите. „В САЩ този процент е бил дори само 1,1%“, казва Хюбнер. Светлинното замърсяване пречи още по-малко: на едва десет от над 800 души. Заключението на Хюбнер: „Няма заболявания, а само неудобства, но и те засягат малък на брой хора."
Засегнатите да участват в процеса на взимане на решения
Въпреки това тя препоръчва на политиците да включват засегнатите жители в процеса на вземането на решения и планирането на такива съоръжения. За същото се обявява и екипът около Никлас Рот – при това на доста ранен етап от планирането, както и да се отчитат внимателно местните въздействия като шум, разстояния и други, посочва още АРД.
Автор: Ян Керкхоф ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гошка
08:42 08.07.2026
2 Фен
08:43 08.07.2026
3 Вятърни турбини на грантове
Коментиран от #15
08:43 08.07.2026
4 Без име
08:43 08.07.2026
5 ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ Е
08:44 08.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА
08:50 08.07.2026
8 пак вони
08:51 08.07.2026
9 Де да знам дали са вредни
08:53 08.07.2026
10 Дзак
08:54 08.07.2026
11 Отнесени от вихъра
08:54 08.07.2026
12 Някой
08:56 08.07.2026
13 DW - Пропаганден машинен
Ветрогенераторите действат, кат мъчението "китайска капка"!
08:57 08.07.2026
14 Миру
09:09 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДаЛиБе
А щом видях САЩ в статията , масово всички хАмИрикАнци сами по себе си, са си вредни за здравето!
Моля Ви , ако нямате какво да пишете , по-добре напишете някоя статия за някоя Плеймейтка или фолкажийка , и да има повече картинки!
09:15 08.07.2026
17 Глог
единствено Безплодие....
Коментиран от #21
09:20 08.07.2026
18 Бг дебил
09:27 08.07.2026
19 Грешно заглавие и грешно мислене
По-важно е влиянието върху природата защото тя пряко влияе върху човека.
Да не са забравили така наречените анализатори че тази планета не е само за човека.
Коментиран от #20
09:32 08.07.2026
20 аха
До коментар #19 от "Грешно заглавие и грешно мислене":От тези си дето въглищата и радиацията не оказват влияние на природата или от тия дето искат да се върнат в пещерите?
Най кесно е даьсе критикува без да се дава алтернатива.
09:35 08.07.2026
21 с тоя акъл дето "имаш"
До коментар #17 от "Глог":Дано да сложат една до твоята къща
09:36 08.07.2026
22 Баце ЕООД
09:38 08.07.2026
23 Баце ЕООД
09:40 08.07.2026
24 БеГемот
09:41 08.07.2026
25 коко
09:42 08.07.2026
26 Вятърни турбини на грантове
До коментар #15 от "Ердоган":Нискочестотният шум на съвременните хладилници обикновено е с честота между 50 Hz и 120 Hz - резонанса от компресора
09:45 08.07.2026