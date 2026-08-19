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Федоров критикува управлението и поиска избори в Украйна
  Тема: Украйна

Федоров критикува управлението и поиска избори в Украйна

19 Август, 2026 04:52, обновена 19 Август, 2026 05:00 1 050 7

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Бившият военен министър на сстраната заяви, че демокрацията не може да е заложник на Русия

Федоров критикува управлението и поиска избори в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров взриви политическото пространство в страната с безпрецедентно видеообръщение в личния си YouTube канал. В него влиятелният политик открито призова за намирането на законов механизъм за провеждане на избори в Украйна, въпреки продължаващата война. Федоров бе категоричен, че страната не трябва да позволява на Кремъл да диктува вътрешнополитическия ѝ живот.

„Ако войната продължи още една, две или три години, може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт? Убеден съм, че не. Демокрацията не може да бъде заложник на Русия“, заяви бившият ръководител на отбранителното ведомство, цитиран от Украинская правда.

Криза на лоялността и частни интереси в парламента

Освен призива за възобновяване на изборния процес, Михайло Федоров отправи тежки критики към настоящото държавно управление, като алармира за системна криза на управлението в Украйна. По думите му старата система се самозащитава и блокира ключовите реформи, а корупцията по време на война придобива застрашителни размери.

„Особено опасно е, когато в обществото се зароди усещането, че основният критерий за назначаването на даден човек на длъжност не е неговият професионализъм, резултатите или способността му да променя страната, а единствено личната лояност към системата. Така една модерна държава не може да функционира. Още по-малко държава, която води война за оцеляването си“, подчерта Федоров в анализа си, отразен от Дойче Веле. Той допълни, че в парламента се наблюдават прояви на частни интереси, които подкопават доверието на гражданите.

Политическият контекст и масовите протести

Изказването на бившия министър идва в изключително деликатен момент. На 18 август президентът Володимир Зеленски официално внесе в Върховната рада предложението за назначаването на Евгений Хмара (бивш шеф на спецчастите „Алфа“ към СБУ) за нов постоянен министър на отбраната. Днес, 19 август, се очаква парламентът да гласува номинацията, отбелязва агенция НВ (nv.ua).

Припомняме, че Михайло Федоров бе отстранен от поста в средата на юли 2026 г. заради дълбок стратегически конфликт с тогавашния главнокомандващ ВСУ Александър Сирски относно модернизацията на армията и използването на дронове. Уволнението на Федоров отприщи мащабна вълна от граждански протести в Киев и други големи градове с искане той да бъде върнат на поста. Въпреки че впоследствие Сирски също бе заменен на поста от Михаил Драпатий, Федоров отказа предложенията на Зеленски за други вицепремиерски кресла, настоявайки, че би се върнал само в Министерството на отбраната, за да завърши започнатите реформи, припомня Би Би Си.

Според последните социологически проучвания на Киевския международен институт по социология (КМИС), Федоров остава сред тримата политици с най-високо доверие в Украйна (63%), изпреварвайки по този показател дори президента Зеленски (56%).

Провеждането на избори в страната в момента е законово ограничено от действащото военно положение. Федоров обаче признава, че макар осигуряването на вот за военните на фронта и милионите бежанци зад граница да е огромно предизвикателство, „сложността не означава невъзможност“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    17 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:00 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Човекът

    3 0 Отговор
    се готви да става президент, не че му пука за Украйна

    05:51 19.08.2026

  • 7 любопитен

    1 0 Отговор
    "Бившият военен министър на сстраната заяви...", това сс двете сс в подзаглавието нарочно ли е написано така, или грешката е вярна?

    05:55 19.08.2026

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