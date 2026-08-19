Иран отхвърли претенциите на САЩ за блокирания Ормузки проток

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Иран официално отхвърли териториалните претенции на САЩ над Ормузкия проток. В официално изявление Техеран нарече изказванията на американския президент Доналд Тръмп „далеч от реалните възможности“ на Вашингтон, предаде Al Jazeera. Повод за острата реакция стана публикация на Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social, където той сподели карта, определяща стратегическия воден път като „нова територия на САЩ“.

Парламентарният говорител на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви пред Меджлиса, че протокът ще остане блокиран за международно корабоплаване, докато Белият дом не вдигне икономическата блокада и не освободи замразените ирански активи, допълва Reuters.

Новата тактика на Тръмп: Икономическо задушаване вместо бомби

Докато реториката се изостря, Вашингтон предприема мащабна промяна в стратегията си. Според CNN, администрацията на Тръмп е решила да смени тактиката и да заложи на пълно „задушаване“ на иранската икономика, вместо да нанася нови мащабни военни удари.

Планът предвижда безпрецедентна икономическа изолация, водена от финансовия министър Скот Бесент. Мерките вече дават тежък отразяващ се ефект върху Техеран, където инфлацията надхвърли 88%, сочи Politico. Паралелно с това САЩ нанесоха и сериозен удар в дигиталното пространство, като официално обвиниха 17 ирански граждани в провеждането на мащабна киберкампания срещу американски държавни институции.

Заплахите срещу Оман и дипломатическият отзвук в Москва

Ескалацията засегна директно и традиционния регионален посредник – Оман. Доналд Тръмп заплаши, че САЩ ще „бомбардират Оман“, ако султанатът попречи на американските планове за управление на корабоплаването в региона.

В Русия, откъдето следят ситуацията отблизо, Съветът на федерацията (Горната камара на руския парламент) излезе с позиция по въпроса. Руските сенатори обясниха агресивната реакция на Тръмп спрямо Оман с факта, че Маскат е отказал да се подчини на американския диктат и продължава автономни преговори с Техеран за корабоплаването, което изкарва Тръмп извън контрол на фона на наближаващите междинни избори в САЩ през ноември.

Пълна икономическа блокада от ОАЕ и ракетни обвинения

Регионалните съюзници на Вашингтон също предприеха радикални ходове. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе спешни разговори с колегата си от Обединените арабски емирства, фокусирани върху сигурността и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, предаде ABC News.

Веднага след това ОАЕ обявиха извънредно решение: Абу Даби напълно преустановява търговията и всички финансови операции с Иран до второ нареждане. Ситуацията се усложни и от военен инцидент, след като ОАЕ обвиниха Иран, че е изстрелял две балистични ракети по тяхна територия, паднали в морето. Външното министерство в Техеран категорично отхвърли тези обвинения, определяйки ги като „напълно безпочвени“ и вредящи на добросъседските отношения, пише The Hindu.

Дипломатическите канали между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица, а корабоплаването през най-важния петролен възел в света е почти напълно парализирано.