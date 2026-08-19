Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отхвърли претенциите на САЩ за блокирания Ормузки проток

Иран отхвърли претенциите на САЩ за блокирания Ормузки проток

19 Август, 2026 05:17, обновена 19 Август, 2026 05:28 784 1

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • война

Техеран определи исканията на Доналд Тръмп като абсолютно нереални на фона на икономическата война

Иран отхвърли претенциите на САЩ за блокирания Ормузки проток - 1
Мохамед Багер Галибаф, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Иран официално отхвърли териториалните претенции на САЩ над Ормузкия проток. В официално изявление Техеран нарече изказванията на американския президент Доналд Тръмп „далеч от реалните възможности“ на Вашингтон, предаде Al Jazeera. Повод за острата реакция стана публикация на Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social, където той сподели карта, определяща стратегическия воден път като „нова територия на САЩ“.

Парламентарният говорител на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви пред Меджлиса, че протокът ще остане блокиран за международно корабоплаване, докато Белият дом не вдигне икономическата блокада и не освободи замразените ирански активи, допълва Reuters.

Новата тактика на Тръмп: Икономическо задушаване вместо бомби

Докато реториката се изостря, Вашингтон предприема мащабна промяна в стратегията си. Според CNN, администрацията на Тръмп е решила да смени тактиката и да заложи на пълно „задушаване“ на иранската икономика, вместо да нанася нови мащабни военни удари.

Планът предвижда безпрецедентна икономическа изолация, водена от финансовия министър Скот Бесент. Мерките вече дават тежък отразяващ се ефект върху Техеран, където инфлацията надхвърли 88%, сочи Politico. Паралелно с това САЩ нанесоха и сериозен удар в дигиталното пространство, като официално обвиниха 17 ирански граждани в провеждането на мащабна киберкампания срещу американски държавни институции.

Заплахите срещу Оман и дипломатическият отзвук в Москва

Ескалацията засегна директно и традиционния регионален посредник – Оман. Доналд Тръмп заплаши, че САЩ ще „бомбардират Оман“, ако султанатът попречи на американските планове за управление на корабоплаването в региона.

В Русия, откъдето следят ситуацията отблизо, Съветът на федерацията (Горната камара на руския парламент) излезе с позиция по въпроса. Руските сенатори обясниха агресивната реакция на Тръмп спрямо Оман с факта, че Маскат е отказал да се подчини на американския диктат и продължава автономни преговори с Техеран за корабоплаването, което изкарва Тръмп извън контрол на фона на наближаващите междинни избори в САЩ през ноември.

Пълна икономическа блокада от ОАЕ и ракетни обвинения

Регионалните съюзници на Вашингтон също предприеха радикални ходове. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе спешни разговори с колегата си от Обединените арабски емирства, фокусирани върху сигурността и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, предаде ABC News.

Веднага след това ОАЕ обявиха извънредно решение: Абу Даби напълно преустановява търговията и всички финансови операции с Иран до второ нареждане. Ситуацията се усложни и от военен инцидент, след като ОАЕ обвиниха Иран, че е изстрелял две балистични ракети по тяхна територия, паднали в морето. Външното министерство в Техеран категорично отхвърли тези обвинения, определяйки ги като „напълно безпочвени“ и вредящи на добросъседските отношения, пише The Hindu.

Дипломатическите канали между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица, а корабоплаването през най-важния петролен възел в света е почти напълно парализирано.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Днес фащ пак се събужда нас@@@@,блокирали блокирания пролив 😂🤣🤣🤣🤣🤣а как са цените във обора и на запад надолу или нагоре ,само в Иран ли има инфлация ???избори идат и зима

    05:52 19.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания