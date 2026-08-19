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Мощни удари с дронове по Москва и Запорожие, има пострадали
  Тема: Украйна

Мощни удари с дронове по Москва и Запорожие, има пострадали

19 Август, 2026 04:28, обновена 19 Август, 2026 04:38 1 109 23

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  • война

Нова вълна от безпилотни атаки блокира руската столица, докато в Украйна се водят ожесточени боеве

Мощни удари с дронове по Москва и Запорожие, има пострадали - 1
Снимка: Виталий Соколенко
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт между Русия и Украйна навлезе в изключително интензивна фаза в ранните часове на днешния ден, белязана от масирани въздушни нападения и ожесточени сухопътни сблъсъци.

Руската столица Москва беше подложена на атаки с дронове за втора поредна нощ, което доведе до сериозен хаос във въздушния транспорт, съобщават световните агенции.

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Противовъздушната отбрана на Руската федерация е свалила най-малко 21 безпилотни летателни апарата при приближаването им към мегаполиса. Заради непосредствената опасност руските авиационни власти въведоха извънредни мерки за сигурност. Международните летища „Домодедово“ и „Жуковски“ бяха напълно затворени за полети. Другите две големи летища – „Внуково“ и „Шереметиево“ – въведоха специален режим на работа, обслужвайки пристигащите и заминаващите самолети единствено по предварително съгласувано индивидуално споразумение с военните диспечери.

На 18 август вечерта руските потребители докладваха за сериозни и масови смущения в достъпа до интернет услуги, банкови приложения, платформи за комуникация и сайтове в цялата страна. Най-интензивни сигнали за технически затруднения са получени от Москва и региона, като едновременно с това няколко столични квартала потънаха в тъмнина.

Прекъсването на електрозахранването засегна Гагарински и Даниловски район, както и Хамовници и частично Замоскворечье. В югозападната част на града се стигна до временно затваряне на търговски център „Гагарински“, спиране на трамвайния транспорт и затруднения в движението на подземната железница по Калужско-Рижската линия.

Комуналните компании и причината за аварията

Според информация от руския регистратор на домейни и хостинг провайдър Reg.ru, техническите проблеми в мрежата са пряк резултат от прекъсване на електроподаването на стратегически телекомуникационен обект. Става въпрос за Московската междугородна телефонна станция № 9 (ММТС-9), която играе ролята на гръбначен център за руския интернет трафик и поддържа инфраструктурата на точката за обмен MSK-IX.

Очевидци и местни канали в Telegram съобщиха за инцидент и пожар в район близо до улица „Вавилов“ и ТЕЦ-20. Въпреки първоначалните спекулации за взрив, от градското стопанство на Москва обявиха, че прекъсването е възникнало в рамките на технологично превключване на източниците на енергоснабдяване. До късната вечер комуналните служби и операторите като „Ростелеком“ бяха активирали резервни дизелови генератори, като по-голяма част от мрежовите и енергийни функции са били възстановени.

Ситуацията остава критична и на територията на Украйна. Южният град Запорожие беше атакуван от вълна от дронове, при което по първоначални данни на местните власти един човек е загинал, а шестима други са ранени.

Паралелно с това Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви, че е получила тревожна информация за експлозия на дрон на автобусна спирка за работници в района на окупираната от руските сили Запорожка АЕЦ. Инцидентът за пореден път засилва опасенията от глобална ядрена катастрофа в най-голямата атомна централа в Европа.

На самата фронтова линия интензивността на военните действия достига рекордни нива. Според официалния сутрешен доклад на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, разпространен от държавната агенция Укринформ, на 18 август са регистрирани рекордните 192 бойни сблъсъка по цялото протежение на фронта. И двете страни продължават да хвърлят огромни ресурси в битката, като използването на безпилотни технологии се превръща в основно оръжие за нанасяне на удари дълбоко в тила на врага.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    5 28 Отговор
    яжтеУмpелият ХУЙсиренясал вие дето мpазите Bарварина пyтин

    Коментиран от #5

    04:56 19.08.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 24 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    оха нека им е сладко сиренето ха ха ха

    04:57 19.08.2026

  • 6 Златни ти уста

    6 27 Отговор

    До коментар #2 от "Ледена епоха ще":

    Пък к да не се окаже истина и си объркал Москва с Киев ни повдигна духа поне.

    Че съвсем ни бяха потънали гемиите.

    04:57 19.08.2026

  • 7 Много е

    3 23 Отговор
    Банално.

    04:57 19.08.2026

  • 8 Росомаха

    6 26 Отговор

    До коментар #2 от "Ледена епоха ще":

    Как си я представяш тая работа? По-добре помисли за България. Запаси от храна са останали за по-малко от месец и след това ще има гладни бунтове. Или нови заеми за прехрана на населението.

    04:58 19.08.2026

  • 9 оня с коня

    4 26 Отговор

    До коментар #2 от "Ледена епоха ще":

    Форумните разбирачи сте кре.тените на Мрежата!

    04:59 19.08.2026

  • 10 Росомаха

    9 27 Отговор
    Българската икономика е в пълен блокаж. След месец свършват горивата и храните. Тръгнали в руската паница да гледат.

    05:02 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Англия се крие зад н.а.т.о.

    11 29 Отговор
    Фукате се , че сте стигнали и задминали Москва и по нататък.
    Удряйте, а после просите подкрепа и оръжие защото били ви бомбардирали и настоявате да бъдем солидарни с вас.
    Удряте , но не си мислите , че светът е длъжен да ви осигури победа от позиция на силата.
    А бандерите да не забравят, длъжници са на Руския цар , че са все още живи.

    05:10 19.08.2026

  • 13 Ба бааааа

    7 26 Отговор
    Острова ке потъне

    05:10 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 жик так

    9 29 Отговор
    Репортер на фатките да не е вързан към телефона на потника ? Много бързо ги спретнахте тия новини .

    05:17 19.08.2026

  • 17 Шляпаш ли минусите Милене

    5 1 Отговор
    Шляпай, шляпай щот скоро ша шляпаш с ръце .

    05:38 19.08.2026

  • 18 до оня под коня

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    И като се събуди изпотен, видя че коня ти яко те раздира, nymияp.

    05:39 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моща на Наркомана

    6 2 Отговор
    Мощни, мощни колко па да са мощни тези удари по Москва?

    05:52 19.08.2026

  • 21 7676

    4 2 Отговор
    Вярно било, доктор Гълъбова казала че урко феновете били диагностицирани пожизнено нямало лек за тях! За това не ги пускали в психиатрията!

    05:53 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 абе мощното си е мощно

    3 1 Отговор
    От цялата тази мощна словесна какафония не разбрах, колко мощни дрона са пробили руското ПВО, колко мощно са ударили и какви мощни обекти в столицата!

    06:09 19.08.2026

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