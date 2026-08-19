19 август 1934 г. Хитлер става фюрер

На 19 август 1934 г. в Германия се провежда референдум. Близо 89,9 % гласуват в подкрепа за създаването на поста фюрер – обединяващ правата и задълженията на канцлера и президента, който се заема от Адолф Хитлер.
Година по-рано той става канцлер след като неговата партия получава мандат да състави коалиционно правителство като най-голямата политическа сила в парламента. На 2 август 1934 г. тогавашният президент Паул Лудвиг Ханс Антон фон Бенекендорф унд фон Хинденбург почива.
Това открива пътя пред Хитлер да проведе референдум.
Непосредствено след това гласуване Хитлер въвежда диктатура, като използва държавния апарат, за да смаже всяка съпротива. Не бива да се мисли, че този процес се свежда до постепенно ерозиране на гражданските права или на правата на обвинените криминални престъпници. Всичко става много бързо и често пъти нацистите дори не си правят труда да се занимават със съдебни дела.
Много от политическите им противници са смазвани от бой или направо избивани. Въпреки това в предвоенните години Хитлер има искрената подкрепа на повечето германци, защото успява да намали безработицата и да съживи икономиката.
Тогава Хитлер поставя Германия на пътя на завоеванията, който ще доведе до Втората световна война. Първите си териториални придобивки спечелва практически без бой. Англия и Франция, улисани в собствените си икономически проблеми, така отчаяно се нуждаят от мир, че не се намесват, когато Хитлер нарушава Версайския договор и започва да изгражда германската армия, нито когато негови войски окупират Рейнската област и строят там укрепления (март 1936 г.), нито когато със сила анексира Австрия (март 1938 г.). Те дори приемат мълчаливо (септември 1938 г.) анексирането на Судетската област, добре укрепения граничен район на Чехословакия.
Международното споразумение, известно като Мюнхенски пакт, на което англичаните и французите разчитат да донесе „мир в наши дни“, оставя Чехословакия с вързани ръце и само няколко месеца по-късно Хитлер завзема останалата част от страната. На всеки етап той хитро съчетава аргументи в полза на действията си със заплахи, че ще започне война, ако желанията му не бъдат изпълнени, и всеки път западните демокрации отстъпват кротко. Англия и Франция обаче са твърдо решени да бранят Полша, следващата цел на Хитлер.
Той бърза да вземе предпазни мерки, като през август 1939 г. подписва „пакт за ненападение“ със Сталин — всъщност агресивен съюз, с който двамата диктатори се разбират как да си поделят Полша. Девет дни по-късно Германия напада Полша, а след още шестнайсет дни същото прави и Съветският съюз. Въпреки че Англия и Франция обявяват война на Германия, Полша много скоро е разгромена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЯМ много ГОЛЯМ
Коментиран от #51
04:35 19.08.2020
2 Истинския приятел на България
Коментиран от #6
04:40 19.08.2020
3 Химлер
05:07 19.08.2020
4 СКОРПИОН
Коментиран от #5, #9, #13, #43
05:14 19.08.2020
5 Лош материал
До коментар #4 от "СКОРПИОН":Ти другарю там ли беше, или си го чел в учебниците по марксизъм-ленинизъм?.....
Коментиран от #12, #44
05:20 19.08.2020
6 един от стадото
До коментар #2 от "Истинския приятел на България":историята учи. И от загубите се печели, не сме го правели само ние. Сега щяхме да внасяме жито от Добруджа, а ние даже изнасяме..
Коментиран от #25
05:24 19.08.2020
7 баба Зоя
- А, вие не сте ли мъртви бе пичове?
Хитлер се обърнал и казал:
- Не сме. Влез, ще те нахраним и ще те напоим, ама трябва да ни отговориш на един въпрос.
Зачудил се пича.
- И къв е тоа въпрос?
- Със Сталин мислим да избием 7 милиона евреи и 7 камили. Как ти се струва?
- Е, добре, а защо тия камили?
Хитлер сръгал Сталин и му казал:
- Видя ли бе, за евреите никой няма да пита!
Коментиран от #10, #45
05:31 19.08.2020
8 роси плевналиев
05:45 19.08.2020
9 Балада за комуниста
До коментар #4 от "СКОРПИОН":"Не човек, а желязо!" -
просъскал агентът фашист.
Тихо мъртвият казал:
"Не, комунист!"...
05:46 19.08.2020
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СКОРПИОН
До коментар #5 от "Лош материал":никакъв другар не съм ти дано хитлер гори в ада тоя фашист изби много хора ясно ли ти е какъв марксизъм какъв ленинизъм явно ти не си човек а монархо фашит БОГ да пази БЪЛГАРИЯ да има мир па света и у нас войната убива да има МИР МИР МИР
05:58 19.08.2020
13 Милиарди
До коментар #4 от "СКОРПИОН":Хора? Ти тези цифри ги нямаш за нищо.
Коментиран от #14, #19
06:03 19.08.2020
14 СКОРПИОН
До коментар #13 от "Милиарди":над милиярд души е избил хитлер дано гори в ада БОГ да ни пази от такива изверги психопати
Коментиран от #15, #17, #18, #29
06:23 19.08.2020
15 Шалом
До коментар #14 от "СКОРПИОН":Комунист в БОГ не вярва.... Вярва само на шекелите и на сатаната.
Не споменавай безцелно името БОЖИЕ !
Коментиран от #20
06:30 19.08.2020
16 Ххх
"Съдбата й се усмихна в лицето на Адолф Хитлер и тя също отвърна с усмивка." Така започва новата биография на Лени Рифенщал, написана от Стивън Бах като различен и увлекателен опит за интерпретация на живота и творчеството на "нацистката муза", както я наричат някои.
Рифенщал доживя до 101 години и макар че през по-голямата част от дългия си живот фотографираше мускулести африканци и шарени риби, това, с което се свързва името й, са два нейни документални филма. "Триумф на волята" е посветен на Конгреса на националсоциалистите в Нюрнберг през 1934 г. Вторият й най-известен филм е "Олимпия" и разказва за олимпийските игри в Берлин от 1936 г. Лени Рифенщал, наричана кинематографът на Хитлер, никога не демонстрира угризения за филмите си, прославящи Третия райх. През целия си живот Рифенщал си приписва невинност и незнание за съществуването на холокоста и завежда близо 50 съдебни дела за клевета срещу онези, които твърдят обратното.
Коментиран от #23
06:30 19.08.2020
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 123456
До коментар #14 от "СКОРПИОН":СКОРПИОН-е, пий си редовно хапчетата и стой на сянка през деня. Ясно е, че с четенето си приключил малко след Буквар-а.. като ти гледам правописа, може и да не си го довършил. Айде да не се изказваме неподготвени. Това, което ефрейторът е дал на България без капка пролята кръв е прецедент в новата ни история (да не кажа в цялата ни история). А кой е убил и защо е убил, версии много, седни и чети. Все пак, "Jedem das seine" казва много повече от трите думи участващи във фразата.
Коментиран от #21, #53
06:38 19.08.2020
19 шумкар
До коментар #13 от "Милиарди":Другаря още е сънен или се моли на луцифер в някой партиен клуб.
06:39 19.08.2020
20 СКОРПИОН
До коментар #15 от "Шалом":безпартиен съм вие от къде знаете кой е вярващ и кой е атеист ти не си всички разбра ли дано гори в пй тоест в пъкъла хитлер и всички фашисти който избиха милиярди хора даже имаше газови камери тия са били садисти психопати
Коментиран от #24
06:39 19.08.2020
21 СКОРПИОН
До коментар #18 от "123456":пии си ти лекарствата хапчетата ти не си доктор нито лекар а за жегата гледай твоята си сянка
06:41 19.08.2020
22 Наполеон
Коментиран от #33
06:43 19.08.2020
23 Червен еврейски интернационал
До коментар #16 от "Ххх":Холокост е имало и има само в главите на тези,които все още управляват държавите и съзнанието ни.
06:47 19.08.2020
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 един от стадото
До коментар #6 от "един от стадото":някои по- млади не знаят, границата ни с Румъния минаваше на 20тина км от Варна, Кранево. Ходете и се радвайте на двореца в Балчик, румънската кралица си печеше дирника там, българите в Добруджа учеха в ръмънски училища на румънски, има стари хора там, още помнят. А ген. Колев не много преди това на тях и на едни други като тях, да ги питаш какво правят тук им показа кон боб яде ли. Кон боб не яде, ама с генерала на него хвърчаха зелки. Ето тия същите и такива като тях докараха Варна до границата и още малко и София щеше да бъде там, до сръбската..Не казвам да се вдига паметник на Хитлер, не трябваше да се вдигат на Сталин. Поне ги изравниха и двамата монументално, за другото историята знае, и нито комуниста от желязо, нито фашиста във кафяво имат думата. Само чичо слугувал на чокоите знае истината...
06:53 19.08.2020
26 Сойка Присмехулка
07:05 19.08.2020
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ххх
Написана е от немския поет и активист на партията Хорст Весел (1907 – 1930) който след своята насилствена смърт през 1930 г. става герой-мъченик на нацисткото движение. Песента е създадена през 1927 г., по-много стара мелодия.
След като е смъртоносно ранен през 1930 г. от Алберт Хелером, член на Комунистическата партия на Германия историята на живота и смъртта се превърнала в символ на борба и мъченичество за идеите на националсоциализма, а той в мъченик за идеи и герой на националсоциалистическото движение.
07:08 19.08.2020
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Протестър
07:55 19.08.2020
31 WAFFEN SS
Коментиран от #39
07:55 19.08.2020
32 ЧЕКМЕДЖЕТО НА МАФИЯТА
07:56 19.08.2020
33 Сталин
До коментар #22 от "Наполеон":Такъв е животът. Аз щях да го нападна, ако не бе той. Може би трябваше да изчака, но е прекалено горд. Виж Мусолини с удоволствие щеше да направи катеначо
07:57 19.08.2020
34 РЕАЛИСТ
08:07 19.08.2020
35 плевен
08:14 19.08.2020
36 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #41
08:37 19.08.2020
37 адаша
08:45 19.08.2020
38 ДОКО
09:45 19.08.2020
39 Ото Фон
До коментар #31 от "WAFFEN SS":"АКО" в исторически план е забранено понятие . А иначе в житейски план - мирише лошо , и цапа гащи. При подписването пакта Молотов - Рибентроп , руснаците подаряват на фюрера, книга с избрани цитати на Бисмарк . Където се говори , че Германия трябва да се стреми винаги към приятелство със Русия , и единственият начин да бъде Русия победена , е чрез организиране на вътрешна революция , или гражданска война. руснаците бавно запрягат , но после много бързо карат. Е ако беше и Хитлер нещо попрочел , и най-важното осъзнал , то всички щяхме сега да сме много по-добре.
09:48 19.08.2020
40 ЖЕЛЕЗЕН
ДРУГИЯ ВАЖЕН ВЪПРОС Е КЪДЕ ПОТЪНАХА СТОТИЦИТЕ ТОНОВЕ ФАШИСКО ОГРАБЕНО ЗЛАТО И ТАМ СЕ МЪЛЧИ И КРИЕ АМА ОСНОВНО В ШВЕЙЦАРСКИ БАНКИ,ВАТИКАНА И ФЕД.
Коментиран от #42
10:08 19.08.2020
41 диктатори
До коментар #36 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Истината с тези прословути газови камери е следната. През Полша , Силезия, Померания се намират военните заводи на Хитлер . Тези огромни индустриални центрове , се захранват постоянно с депортирано население , военно-пленници , еврей , и всичко което , за германците , живота им не струва 5 пари. По същество това са безплатни роби , с низка преживяемост , и вследствие на това всекидневно са умирали хиляди , от болести , недохранване , тежък физически труд. Понякога са били използвани за експерименти , тровени с Циклон-Б . Съответно труповете им трябва да се кремират , за да не тръгнат болести и зарази. Естествено пропагандата преекспонира събитията - Все едно германците са изгорели милиони живи хора за удоволствие. По подобен начин се преекспонират десетките милиони жертви на сталинският терор, хиляди са убитите , но милионите са депортирани да бачкат на студа , докато мнозина от тях не се връщат.
Коментиран от #46
10:13 19.08.2020
42 Крокодила свърши пред Москва
До коментар #40 от "ЖЕЛЕЗЕН":Най-важният въпрос винаги е бил , от къде е произхода на парите , за да се стартират процеси и явления. Както казва Бай-Тошо - Ми като нямаш пари??? . Хитлер много дълго време купува суровини , плаща на индустриални концерни с пари дадени зад океана. Името Ротшилд дали говори нещо. Редовно хранено , и подпомагано , малкото крокодилче , се превръща в голям и свиреп крокодил , който излезе от контрол , и за една бройка да погълне целият свят , барабар със своите дресьори.
10:28 19.08.2020
43 По последни
До коментар #4 от "СКОРПИОН":Данни от Израел Хитлер е допринесъл за смъртта на около 2,5 милиарда евреи и около 200 до 300 души други жертви. Евреите са най- засегнати. Няма нищо, че са около 14 млн общо. Щом пропагандата го пише, значи наивните като теб се кълнат в истинността. Милиарди жертви от ВСВ? Милиарди мозъчни клетки ти липсват щом пишеш подобни глупости.
11:14 19.08.2020
44 Гошо
До коментар #5 от "Лош материал":В учебниците по марксизъм ленинизъм ,никога и никъде не е писано че Хитлер е бил "психопат и садист чудовище в човешки образ"
Точно тия неща ги пише в демократичните читанки
11:38 19.08.2020
45 Гошо
До коментар #7 от "баба Зоя":Хе хе хареса ми
11:43 19.08.2020
46 Гошо
До коментар #41 от "диктатори":Болшинството от тези са умряли зимата на 45 В Германия по това време вече е глад Проблем е било изхранването на самата армия ,какво остава за лагерите Другото което е коремния тиф или салмонелозата Тогава проблем по цял свят
Коментиран от #47
11:53 19.08.2020
47 Госあ
До коментар #46 от "Гошо":Абсолютно. И не знам кой нормален гледа още простотиите по американските телевизии
12:01 19.08.2020
48 Йофили
Обаче какви са тези българи които възхваляват едновременно и Русия и Фашизма?
Именно те са същата измет и трябва да бъдат пуснати в морето с по едно камиче на крачката.
Поне да нахранят рибиците.
Коментиран от #50
12:45 19.08.2020
49 Роза
18:01 19.08.2020
50 един от стадото
До коментар #48 от "Йофили":ми слагат явно знак на равенство в някакъв смисъл. Не го разбирай в най- прекия, макар да са имали много сходни мнения по някои въпроси. По скоро виждат сблъсъка на два титана, ду пе се иска да удариш Русия, но и такова се иска да устоиш на германеца. Когато титаните се биеха за Сталинград и на Курск, ония си чешеха мъ дята още.. Респект и на двете армии, като бойни качества
19:43 19.08.2020
51 копи пейст
До коментар #1 от "ГОЛЯМ много ГОЛЯМ":. Хитлер освобождава Германия от Международните банкови картели. Когато Хитлер става канцлер на Германия, германският народ няма работа, няма пари и гладува. Един варел пълен със сто милиарда марки не може да купи, дори един хляб по това време. Много германци живеят в бараки, тъй като безброй домове и ферми са били иззети от банките на Ротшилд/Рокфелер. В книгата си, „Магията на парите“ от 1967 г., президентът на Райхсбанк, Д-р Ялмар Хорас Грийли Шахт разкрива голямата тайна: „Драматичното обезценяване на марката започва скоро след „приватизирането“ на Райхсбанк, или оставянето и в ръцете на частни инвеститори.“ С други думи, отговорност за следвоенната хиперинфлация поема не правителството на Германия, а по-скоро частната централна банка в Германия, която има монопол върху създаването на парите. Немската икономика бива разбита и опустошена от банкери…, до пристигането на Хитлер. След като бива избран, Хитлер отказва да играе по свирката на Рокфелер/Ротшилд и едно от първите неща, които прави е да оправи корумпираната, базирана на дългове финансова система. Това станало, чрез емитиране на собствени пари. Новите пари не били обезпечени със злато или друга чужда валута, тъй като всичко това било в ръцете на световните банкери, а били обезпечени с труда на самите немци. Правителството плащало на работниците със сертификати, а с тях работниците плащали за другите стоки и услуги, като по този начин се създавали и допълнителни работни места. В отговор на новата
23:16 19.08.2020
52 СКОРПИОН
Коментиран от #57
10:03 20.08.2020
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 СКОРПИОН
12:41 20.08.2020
55 Росомаха
Пактът Молотов Рибентроп за ненападение е подписан СЛЕД като такъв е подписан от Полша, Англия и Франция.
СССР навлиза в Полша в територии, които преди ПСВ са били руски губернии. Полската войска и правителство са избягали в чужбина и не се водят битки.
04:47 19.08.2026
56 Зеленото:
05:18 19.08.2026
57 Никман
До коментар #52 от "СКОРПИОН":Скорпион като зодиакален знак или като буболечка?
05:53 19.08.2026