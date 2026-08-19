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19 август 1934 г. Хитлер става фюрер

19 август 1934 г. Хитлер става фюрер

19 Август, 2026 04:17 7 848 57

  • хитлер-
  • фюрер-
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  • трети рйх

Хитлер нарушава Версайския договор и започва да изгражда германската армия

19 август 1934 г. Хитлер става фюрер - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 август 1934 г. в Германия се провежда референдум. Близо 89,9 % гласуват в подкрепа за създаването на поста фюрер – обединяващ правата и задълженията на канцлера и президента, който се заема от Адолф Хитлер.

Година по-рано той става канцлер след като неговата партия получава мандат да състави коалиционно правителство като най-голямата политическа сила в парламента. На 2 август 1934 г. тогавашният президент Паул Лудвиг Ханс Антон фон Бенекендорф унд фон Хинденбург почива.

Това открива пътя пред Хитлер да проведе референдум.

Непосредствено след това гласуване Хитлер въвежда диктатура, като използва държавния апарат, за да смаже всяка съпротива. Не бива да се мисли, че този процес се свежда до постепенно ерозиране на гражданските права или на правата на обвинените криминални престъпници. Всичко става много бързо и често пъти нацистите дори не си правят труда да се занимават със съдебни дела.

Много от политическите им противници са смазвани от бой или направо избивани. Въпреки това в предвоенните години Хитлер има искрената подкрепа на повечето германци, защото успява да намали безработицата и да съживи икономиката.

Тогава Хитлер поставя Германия на пътя на завоеванията, който ще доведе до Втората световна война. Първите си териториални придобивки спечелва практически без бой. Англия и Франция, улисани в собствените си икономически проблеми, така отчаяно се нуждаят от мир, че не се намесват, когато Хитлер нарушава Версайския договор и започва да изгражда германската армия, нито когато негови войски окупират Рейнската област и строят там укрепления (март 1936 г.), нито когато със сила анексира Австрия (март 1938 г.). Те дори приемат мълчаливо (септември 1938 г.) анексирането на Судетската област, добре укрепения граничен район на Чехословакия.

Международното споразумение, известно като Мюнхенски пакт, на което англичаните и французите разчитат да донесе „мир в наши дни“, оставя Чехословакия с вързани ръце и само няколко месеца по-късно Хитлер завзема останалата част от страната. На всеки етап той хитро съчетава аргументи в полза на действията си със заплахи, че ще започне война, ако желанията му не бъдат изпълнени, и всеки път западните демокрации отстъпват кротко. Англия и Франция обаче са твърдо решени да бранят Полша, следващата цел на Хитлер.

Той бърза да вземе предпазни мерки, като през август 1939 г. подписва „пакт за ненападение“ със Сталин — всъщност агресивен съюз, с който двамата диктатори се разбират как да си поделят Полша. Девет дни по-късно Германия напада Полша, а след още шестнайсет дни същото прави и Съветският съюз. Въпреки че Англия и Франция обявяват война на Германия, Полша много скоро е разгромена.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЯМ много ГОЛЯМ

    53 17 Отговор
    И започва възхода на Германия и падението на еврейския болшевизъм

    Коментиран от #51

    04:35 19.08.2020

  • 2 Истинския приятел на България

    66 8 Отговор
    На 4 май 1941 г. в Германския Райхстаг Адолф Хитлер произнася една историческа реч, която се отнася до водените военни действия от германската армия на Балканите. Съвсем малка и незначителна част от тази реч военният историк о.з. майор Лука Малеев цитира в биографията на Адолф Хитлер, с пълният текст на която имахте възможност скоро да се запознаете. В тази си реч водачът на Третият германски райх Адолф Хитлер най-тържествено оповестява, че със своите военни действия Германия, подпомогната от своя съюзник Италия във войната срещу Сърбия и Гърция е изпълнила своя дълг към бойните си съюзници от Първата световна война България и Унгария, които са ограбени от съседите си на Парижката мирна конференция през 1919 г.

    Коментиран от #6

    04:40 19.08.2020

  • 3 Химлер

    68 15 Отговор
    Ах колко е жалко че не спечели войната!

    05:07 19.08.2020

  • 4 СКОРПИОН

    22 72 Отговор
    хитлер беше психопат и садист чудовище в човешки образ който изби милиярди хора

    Коментиран от #5, #9, #13, #43

    05:14 19.08.2020

  • 5 Лош материал

    49 19 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРПИОН":

    Ти другарю там ли беше, или си го чел в учебниците по марксизъм-ленинизъм?.....

    Коментиран от #12, #44

    05:20 19.08.2020

  • 6 един от стадото

    30 6 Отговор

    До коментар #2 от "Истинския приятел на България":

    историята учи. И от загубите се печели, не сме го правели само ние. Сега щяхме да внасяме жито от Добруджа, а ние даже изнасяме..

    Коментиран от #25

    05:24 19.08.2020

  • 7 баба Зоя

    50 2 Отговор
    Муджахидин скита из пустинята и вижда една палатка. Решава да влезе вътре да помоли хората за вода. Отива до входа, повдига платнището и вижда вътре една маса, а на нея седят Хитлер и Сталин.
    - А, вие не сте ли мъртви бе пичове?
    Хитлер се обърнал и казал:
    - Не сме. Влез, ще те нахраним и ще те напоим, ама трябва да ни отговориш на един въпрос.
    Зачудил се пича.
    - И къв е тоа въпрос?
    - Със Сталин мислим да избием 7 милиона евреи и 7 камили. Как ти се струва?
    - Е, добре, а защо тия камили?
    Хитлер сръгал Сталин и му казал:
    - Видя ли бе, за евреите никой няма да пита!

    Коментиран от #10, #45

    05:31 19.08.2020

  • 8 роси плевналиев

    11 6 Отговор
    ...аС съм само един мирен демУкрат

    05:45 19.08.2020

  • 9 Балада за комуниста

    22 7 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРПИОН":

    "Не човек, а желязо!" -
    просъскал агентът фашист.
    Тихо мъртвият казал:
    "Не, комунист!"...

    05:46 19.08.2020

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СКОРПИОН

    13 37 Отговор

    До коментар #5 от "Лош материал":

    никакъв другар не съм ти дано хитлер гори в ада тоя фашист изби много хора ясно ли ти е какъв марксизъм какъв ленинизъм явно ти не си човек а монархо фашит БОГ да пази БЪЛГАРИЯ да има мир па света и у нас войната убива да има МИР МИР МИР

    05:58 19.08.2020

  • 13 Милиарди

    24 5 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРПИОН":

    Хора? Ти тези цифри ги нямаш за нищо.

    Коментиран от #14, #19

    06:03 19.08.2020

  • 14 СКОРПИОН

    9 37 Отговор

    До коментар #13 от "Милиарди":

    над милиярд души е избил хитлер дано гори в ада БОГ да ни пази от такива изверги психопати

    Коментиран от #15, #17, #18, #29

    06:23 19.08.2020

  • 15 Шалом

    27 9 Отговор

    До коментар #14 от "СКОРПИОН":

    Комунист в БОГ не вярва.... Вярва само на шекелите и на сатаната.
    Не споменавай безцелно името БОЖИЕ !

    Коментиран от #20

    06:30 19.08.2020

  • 16 Ххх

    16 0 Отговор
    А снимката, с която е илюстрирана статията дали не е от филма "Триумф на волята", създаден от Лени Рифенщал през 1935 г. ?.......
    "Съдбата й се усмихна в лицето на Адолф Хитлер и тя също отвърна с усмивка." Така започва новата биография на Лени Рифенщал, написана от Стивън Бах като различен и увлекателен опит за интерпретация на живота и творчеството на "нацистката муза", както я наричат някои.
    Рифенщал доживя до 101 години и макар че през по-голямата част от дългия си живот фотографираше мускулести африканци и шарени риби, това, с което се свързва името й, са два нейни документални филма. "Триумф на волята" е посветен на Конгреса на националсоциалистите в Нюрнберг през 1934 г. Вторият й най-известен филм е "Олимпия" и разказва за олимпийските игри в Берлин от 1936 г. Лени Рифенщал, наричана кинематографът на Хитлер, никога не демонстрира угризения за филмите си, прославящи Третия райх. През целия си живот Рифенщал си приписва невинност и незнание за съществуването на холокоста и завежда близо 50 съдебни дела за клевета срещу онези, които твърдят обратното.

    Коментиран от #23

    06:30 19.08.2020

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 123456

    19 7 Отговор

    До коментар #14 от "СКОРПИОН":

    СКОРПИОН-е, пий си редовно хапчетата и стой на сянка през деня. Ясно е, че с четенето си приключил малко след Буквар-а.. като ти гледам правописа, може и да не си го довършил. Айде да не се изказваме неподготвени. Това, което ефрейторът е дал на България без капка пролята кръв е прецедент в новата ни история (да не кажа в цялата ни история). А кой е убил и защо е убил, версии много, седни и чети. Все пак, "Jedem das seine" казва много повече от трите думи участващи във фразата.

    Коментиран от #21, #53

    06:38 19.08.2020

  • 19 шумкар

    17 4 Отговор

    До коментар #13 от "Милиарди":

    Другаря още е сънен или се моли на луцифер в някой партиен клуб.

    06:39 19.08.2020

  • 20 СКОРПИОН

    6 19 Отговор

    До коментар #15 от "Шалом":

    безпартиен съм вие от къде знаете кой е вярващ и кой е атеист ти не си всички разбра ли дано гори в пй тоест в пъкъла хитлер и всички фашисти който избиха милиярди хора даже имаше газови камери тия са били садисти психопати

    Коментиран от #24

    06:39 19.08.2020

  • 21 СКОРПИОН

    4 16 Отговор

    До коментар #18 от "123456":

    пии си ти лекарствата хапчетата ти не си доктор нито лекар а за жегата гледай твоята си сянка

    06:41 19.08.2020

  • 22 Наполеон

    35 5 Отговор
    Хитлер допусна една единствена грешка , но тя се оказа смъртоносна . Нападна Русия .

    Коментиран от #33

    06:43 19.08.2020

  • 23 Червен еврейски интернационал

    24 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ххх":

    Холокост е имало и има само в главите на тези,които все още управляват държавите и съзнанието ни.

    06:47 19.08.2020

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 един от стадото

    20 6 Отговор

    До коментар #6 от "един от стадото":

    някои по- млади не знаят, границата ни с Румъния минаваше на 20тина км от Варна, Кранево. Ходете и се радвайте на двореца в Балчик, румънската кралица си печеше дирника там, българите в Добруджа учеха в ръмънски училища на румънски, има стари хора там, още помнят. А ген. Колев не много преди това на тях и на едни други като тях, да ги питаш какво правят тук им показа кон боб яде ли. Кон боб не яде, ама с генерала на него хвърчаха зелки. Ето тия същите и такива като тях докараха Варна до границата и още малко и София щеше да бъде там, до сръбската..Не казвам да се вдига паметник на Хитлер, не трябваше да се вдигат на Сталин. Поне ги изравниха и двамата монументално, за другото историята знае, и нито комуниста от желязо, нито фашиста във кафяво имат думата. Само чичо слугувал на чокоите знае истината...

    06:53 19.08.2020

  • 26 Сойка Присмехулка

    10 7 Отговор
    Дали няма да стане възможно с новата ни конституция и Баце да обедини двата поста, а?

    07:05 19.08.2020

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ххх

    11 2 Отговор
    „Вдигнете знамето високо" (на немски: Die Fahne hoch) е истинското име на песента станала известна като "Песента на Хорст Весел“ (на немски: Horst-Wessel-Lied) е маршова песен на СА от 1929 г., и официален партиен химн на Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП), между годините 1930 – 1945 и втори национален химн на Германия от1933 до 1945 г. Обикновено позната като „Horst-Wessel-Lied“ („Песен на Хорст Весел“) или като „Die Fahne hoch“ („Знамето високо“), тя е широко изпълнявана в Третия Райх (1933 – 45), включително и за официални мероприятия, но не и като официален химн.
    Написана е от немския поет и активист на партията Хорст Весел (1907 – 1930) който след своята насилствена смърт през 1930 г. става герой-мъченик на нацисткото движение. Песента е създадена през 1927 г., по-много стара мелодия.
    След като е смъртоносно ранен през 1930 г. от Алберт Хелером, член на Комунистическата партия на Германия историята на живота и смъртта се превърнала в символ на борба и мъченичество за идеите на националсоциализма, а той в мъченик за идеи и герой на националсоциалистическото движение.

    07:08 19.08.2020

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Протестър

    12 6 Отговор
    Абе добре, че не спечели войната, че как иначе без проблеми щяхме да опънем палатки и да има бира скара? Щяхме вече да сме на екскурзия в Полша в товарни вагони

    07:55 19.08.2020

  • 31 WAFFEN SS

    14 8 Отговор
    АКО БЕШЕ ПОБЕДИЛ ВЪВ ВОЙНАТА СЕГА ТУК ЩЕШЕ ДА Е РАЙ ЗА ЖИВЕЕНЕ,АМА УВИ СЪДБАТА РЕШИ ДРУГО!

    Коментиран от #39

    07:55 19.08.2020

  • 32 ЧЕКМЕДЖЕТО НА МАФИЯТА

    9 13 Отговор
    БОЙКО БОРИСОВ И ТОЙ ИСКА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ДА СТАНЕ ФЮРЕР С ИЗМЕНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА. ИСКА ДА БЕТОНИРА ФАШИСТКАТА СИ МАФИОТСКА СТРУКТУРА ГЕРБ.

    07:56 19.08.2020

  • 33 Сталин

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Наполеон":

    Такъв е животът. Аз щях да го нападна, ако не бе той. Може би трябваше да изчака, но е прекалено горд. Виж Мусолини с удоволствие щеше да направи катеначо

    07:57 19.08.2020

  • 34 РЕАЛИСТ

    14 4 Отговор
    Колко елементарно написано. Видиш ли, Англия и Франция били улисани и проспали възхода на Хитлер и създаването на немската военна машина.

    08:07 19.08.2020

  • 35 плевен

    13 4 Отговор
    Пилците се броят на есен. Глупаво е да философствате какво е щяло да стане. Теглете чертата, и вижте какво е останало от Германия след започнатата от него война: Като територия -преполовена, като икономика- изравнена със земята, като население- намалено и обърнато в джендърската вяра. Окупирана и до сега.

    08:14 19.08.2020

  • 36 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 12 Отговор
    хитлер е бил психопат а фашистите са били садисти фашистите са горяли деца и хора в газовите камери а у нас ни управлява хунтата герб

    Коментиран от #41

    08:37 19.08.2020

  • 37 адаша

    6 1 Отговор
    А нашия Фюрер на 27.07.2009г.

    08:45 19.08.2020

  • 38 ДОКО

    6 3 Отговор
    ОТ НОВАТА НИ ИСТОРИЯ НАЙ ВЕЛИКИЯТ ЧОВЕК

    09:45 19.08.2020

  • 39 Ото Фон

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "WAFFEN SS":

    "АКО" в исторически план е забранено понятие . А иначе в житейски план - мирише лошо , и цапа гащи. При подписването пакта Молотов - Рибентроп , руснаците подаряват на фюрера, книга с избрани цитати на Бисмарк . Където се говори , че Германия трябва да се стреми винаги към приятелство със Русия , и единственият начин да бъде Русия победена , е чрез организиране на вътрешна революция , или гражданска война. руснаците бавно запрягат , но после много бързо карат. Е ако беше и Хитлер нещо попрочел , и най-важното осъзнал , то всички щяхме сега да сме много по-добре.

    09:48 19.08.2020

  • 40 ЖЕЛЕЗЕН

    8 3 Отговор
    ВАЖНИЯ ВЪПРОС КОЙ ФИНАНСИРА И СПОНСОРИРА ЕДНА МАЛОБРОЙНА ПАРТИЙКА ДЖУДЖЕ И С КАКВА ЦЕЛ И НАДЕЖДИ.ПРОИЗХОДА НА ТЕЗИ ПАРИ И ПОСОКАТА ОТ КЪДЕТО СА ДОШЛИ Е ЯСНА ,НО СЕ МЪЛЧИ ПО ВЪПРОСА И ОТ НЕМАЙ КЪДЕ СЕ КАЗВА ХЕНРИ ,ФОРД,ПАКО РАБАН И СТОТИЦИ ВЛИЯТЕЛНИ БИЗНЕСМЕНИ ОТ САЩ,ШВЕЙЦАРИЯ ДАЖЕ И АНГЛИЧАНИ И ПРОЧИЕ.А КОЙ ЗАХРАНИ С СТРАТЕГИЧЕСКИ СУРОВИНИ ТРЕТИЯ РАЙХ Е ПРДЕЛНО ЯСНО-СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ НА СТАЛИН ДО 22 05 1941 Е ПОСЛЕДНИЯ ЕШЕЛОН С РУДА ОТ СССР ЗА ТРЕТИЯ РАЙХ.
    ДРУГИЯ ВАЖЕН ВЪПРОС Е КЪДЕ ПОТЪНАХА СТОТИЦИТЕ ТОНОВЕ ФАШИСКО ОГРАБЕНО ЗЛАТО И ТАМ СЕ МЪЛЧИ И КРИЕ АМА ОСНОВНО В ШВЕЙЦАРСКИ БАНКИ,ВАТИКАНА И ФЕД.

    Коментиран от #42

    10:08 19.08.2020

  • 41 диктатори

    15 4 Отговор

    До коментар #36 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Истината с тези прословути газови камери е следната. През Полша , Силезия, Померания се намират военните заводи на Хитлер . Тези огромни индустриални центрове , се захранват постоянно с депортирано население , военно-пленници , еврей , и всичко което , за германците , живота им не струва 5 пари. По същество това са безплатни роби , с низка преживяемост , и вследствие на това всекидневно са умирали хиляди , от болести , недохранване , тежък физически труд. Понякога са били използвани за експерименти , тровени с Циклон-Б . Съответно труповете им трябва да се кремират , за да не тръгнат болести и зарази. Естествено пропагандата преекспонира събитията - Все едно германците са изгорели милиони живи хора за удоволствие. По подобен начин се преекспонират десетките милиони жертви на сталинският терор, хиляди са убитите , но милионите са депортирани да бачкат на студа , докато мнозина от тях не се връщат.

    Коментиран от #46

    10:13 19.08.2020

  • 42 Крокодила свърши пред Москва

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЖЕЛЕЗЕН":

    Най-важният въпрос винаги е бил , от къде е произхода на парите , за да се стартират процеси и явления. Както казва Бай-Тошо - Ми като нямаш пари??? . Хитлер много дълго време купува суровини , плаща на индустриални концерни с пари дадени зад океана. Името Ротшилд дали говори нещо. Редовно хранено , и подпомагано , малкото крокодилче , се превръща в голям и свиреп крокодил , който излезе от контрол , и за една бройка да погълне целият свят , барабар със своите дресьори.

    10:28 19.08.2020

  • 43 По последни

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРПИОН":

    Данни от Израел Хитлер е допринесъл за смъртта на около 2,5 милиарда евреи и около 200 до 300 души други жертви. Евреите са най- засегнати. Няма нищо, че са около 14 млн общо. Щом пропагандата го пише, значи наивните като теб се кълнат в истинността. Милиарди жертви от ВСВ? Милиарди мозъчни клетки ти липсват щом пишеш подобни глупости.

    11:14 19.08.2020

  • 44 Гошо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Лош материал":

    В учебниците по марксизъм ленинизъм ,никога и никъде не е писано че Хитлер е бил "психопат и садист чудовище в човешки образ"
    Точно тия неща ги пише в демократичните читанки

    11:38 19.08.2020

  • 45 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "баба Зоя":

    Хе хе хареса ми

    11:43 19.08.2020

  • 46 Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "диктатори":

    Болшинството от тези са умряли зимата на 45 В Германия по това време вече е глад Проблем е било изхранването на самата армия ,какво остава за лагерите Другото което е коремния тиф или салмонелозата Тогава проблем по цял свят

    Коментиран от #47

    11:53 19.08.2020

  • 47 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Гошо":

    Абсолютно. И не знам кой нормален гледа още простотиите по американските телевизии

    12:01 19.08.2020

  • 48 Йофили

    2 3 Отговор
    Фашистите са измет-това е ясно.
    Обаче какви са тези българи които възхваляват едновременно и Русия и Фашизма?
    Именно те са същата измет и трябва да бъдат пуснати в морето с по едно камиче на крачката.
    Поне да нахранят рибиците.

    Коментиран от #50

    12:45 19.08.2020

  • 49 Роза

    2 1 Отговор
    И Хитлер,и Сталин са били патологични личности,но природно хитри.С хитрост са се докопали до властта.И двамата са гледали на загиналите войници като на статистически бройки, а не на хора.Дори дъщерята на Сталин,Светлана,признава в интервю,че баща и е бил жесток човек и не иска да си спомня за него.В една някогашна антивоенна песен се казва"Хора,бдете,за да има мир!"Какво по-красноречиво от това малко,забравено стихче?!

    18:01 19.08.2020

  • 50 един от стадото

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Йофили":

    ми слагат явно знак на равенство в някакъв смисъл. Не го разбирай в най- прекия, макар да са имали много сходни мнения по някои въпроси. По скоро виждат сблъсъка на два титана, ду пе се иска да удариш Русия, но и такова се иска да устоиш на германеца. Когато титаните се биеха за Сталинград и на Курск, ония си чешеха мъ дята още.. Респект и на двете армии, като бойни качества

    19:43 19.08.2020

  • 51 копи пейст

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЯМ много ГОЛЯМ":

    . Хитлер освобождава Германия от Международните банкови картели. Когато Хитлер става канцлер на Германия, германският народ няма работа, няма пари и гладува. Един варел пълен със сто милиарда марки не може да купи, дори един хляб по това време. Много германци живеят в бараки, тъй като безброй домове и ферми са били иззети от банките на Ротшилд/Рокфелер. В книгата си, „Магията на парите“ от 1967 г., президентът на Райхсбанк, Д-р Ялмар Хорас Грийли Шахт разкрива голямата тайна: „Драматичното обезценяване на марката започва скоро след „приватизирането“ на Райхсбанк, или оставянето и в ръцете на частни инвеститори.“ С други думи, отговорност за следвоенната хиперинфлация поема не правителството на Германия, а по-скоро частната централна банка в Германия, която има монопол върху създаването на парите. Немската икономика бива разбита и опустошена от банкери…, до пристигането на Хитлер. След като бива избран, Хитлер отказва да играе по свирката на Рокфелер/Ротшилд и едно от първите неща, които прави е да оправи корумпираната, базирана на дългове финансова система. Това станало, чрез емитиране на собствени пари. Новите пари не били обезпечени със злато или друга чужда валута, тъй като всичко това било в ръцете на световните банкери, а били обезпечени с труда на самите немци. Правителството плащало на работниците със сертификати, а с тях работниците плащали за другите стоки и услуги, като по този начин се създавали и допълнителни работни места. В отговор на новата

    23:16 19.08.2020

  • 52 СКОРПИОН

    2 3 Отговор
    " Скъпи, мои" ,малки неданосени червени плъхчета! Не е в мой стил да влизам в полемика с такива недодяланичета като Вас, но не мога да остана безразличен, когато обсебвате псевдонима ми СКОРПИОН, и да го използвате за диалог между вас! Все пак, това е част от моята самоличност! Много смешно и жалко е, да се опитвате да имитирате стила ми на писане, по всичко си личи, че това е много трудна задача за вас, защото умствения ви багаж е много лек! Всички поредни номера: № /5/,/9/,/12/,/14/,/18/,/20/,/21/,/43/, под които сте си писали и отговаряли, са некомпетентни, и нямат нищо общо със самоличността на СКОРПИОН! Много сте жалки," скъпи" ми жълтурчета, всичко което се опитвате да правите, е характерна черта на "другарите" комунисти, а може би, някой от вас са техни внуци и правнуци! Жалко за България! Но, да спрем до тук, и да продължим! Много пъти съм го казвал : Комунстите са фашисти и фашистите са комунисти! Те дойдоха на влест чрез преврат,скалъпиха просташкия народен съд, изградиха лагери на смърта по сталински- хитлеристки модел, избиха интелигенцията и още над 60 000 българи без съд и присъда, храниха прасетата с човешки трупове, и още хиляди издевателства над българския народ! Това, ако не е фашизъм, здраве му кажи! Как мислите, днес тази партия БКП-БСП с криминална биография , може ли да има претенции за власт и управление на държавата?! Партия забранена със закон за ПОЛИТИКО-КРИМИНАЛНОТО си управление на 05.05.2000г. Има ли право,

    Коментиран от #57

    10:03 20.08.2020

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 СКОРПИОН

    1 1 Отговор
    До ФАКТИ.БГ! Благодаря, удовлетворен съм! Премахнахте ми коментара, но оставяте мнаго други глупости, нецензурни думи, написани! Защо?! Как да му кажеш на глупака, че е глупак, за да те разбере, трябва да му отговориш по същия начин, и това в никакъв случай не те приравнява с него! Не може глупака да те прави на глупак и ти да му се усмихваш защото си по-добър от него! Приемете още веднъж, моята най-голяма благодарност!!! СКОРПИОН!

    12:41 20.08.2020

  • 55 Росомаха

    1 2 Отговор
    Хитлер е бил неграмотен психопат. Пишел е несвързано и с много грешки. От чин ефрейтор, той става главнокомандващ и обрича милиони германци на смърт с безумните си заповеди.
    Пактът Молотов Рибентроп за ненападение е подписан СЛЕД като такъв е подписан от Полша, Англия и Франция.
    СССР навлиза в Полша в територии, които преди ПСВ са били руски губернии. Полската войска и правителство са избягали в чужбина и не се водят битки.

    04:47 19.08.2026

  • 56 Зеленото:

    2 1 Отговор
    Искам да съм Фюрер.. на целия свят!

    05:18 19.08.2026

  • 57 Никман

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "СКОРПИОН":

    Скорпион като зодиакален знак или като буболечка?

    05:53 19.08.2026

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