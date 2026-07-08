Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара западните лидери ще използват украинския президент Володимир Зеленски единствено според собствените си интереси. Това съобщава ТАСС, предава Фокус.

„Те ще си стискат ръцете. Ще гонят Зеленски като топка за пинг-понг в цвят каки, използвайки го по начин, който им е изгоден. Всичко ще бъде както винаги“, заяви Захарова.

По думите ѝ зад закрити врати западните държави ще бъдат принудени да обсъдят темата за това, което тя нарече „киевски тероризъм“.

„Терористичното чудовище, което колективният Запад отгледа и подхранваше, вече достигна и до самия него. То стигна и до Княжество Монако“, заяви говорителят на Руското външно министерство.

Захарова допълни, че според нея държавите, които са подкрепяли Киев, вече сами изпитват последиците от тази политика.

Изявлението ѝ идва след атентата в Монако на 29 юни, когато мощна експлозия разтърси жилищна сграда. Според френски медии при взрива бяха ранени украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка Анна Насобина и синът им.

По подозрение за участие в нападението международно беше издирвана украинската гражданка Анастасия Березовска, която впоследствие беше открита мъртва. До момента мотивът за атентата не е официално обявен, а разследването продължава.