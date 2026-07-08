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Захарова: На срещата на НАТО ще използват Зеленски като „топка за пинг-понг“

Захарова: На срещата на НАТО ще използват Зеленски като „топка за пинг-понг“

8 Юли, 2026 10:25, обновена 8 Юли, 2026 10:24 747 17

  • мария захарова-
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  • среща

Говорителят на руското външно министерство отправи остри критики към Запада и свърза атентата в Монако с действията на Киев

Захарова: На срещата на НАТО ще използват Зеленски като „топка за пинг-понг“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара западните лидери ще използват украинския президент Володимир Зеленски единствено според собствените си интереси. Това съобщава ТАСС, предава Фокус.

„Те ще си стискат ръцете. Ще гонят Зеленски като топка за пинг-понг в цвят каки, използвайки го по начин, който им е изгоден. Всичко ще бъде както винаги“, заяви Захарова.

По думите ѝ зад закрити врати западните държави ще бъдат принудени да обсъдят темата за това, което тя нарече „киевски тероризъм“.

„Терористичното чудовище, което колективният Запад отгледа и подхранваше, вече достигна и до самия него. То стигна и до Княжество Монако“, заяви говорителят на Руското външно министерство.

Захарова допълни, че според нея държавите, които са подкрепяли Киев, вече сами изпитват последиците от тази политика.

Изявлението ѝ идва след атентата в Монако на 29 юни, когато мощна експлозия разтърси жилищна сграда. Според френски медии при взрива бяха ранени украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка Анна Насобина и синът им.

По подозрение за участие в нападението международно беше издирвана украинската гражданка Анастасия Березовска, която впоследствие беше открита мъртва. До момента мотивът за атентата не е официално обявен, а разследването продължава.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАХАРОВА, ЧАДО

    12 11 Отговор
    Зеленски ви спука от бомбене.

    10:27 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 май на ес мисирките им стана ясно

    11 10 Отговор
    че са си сложили отдавна таралеж в гащите
    или
    храни псе да те лае

    10:28 08.07.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    8 5 Отговор
    ти ли искаш да си на неговото място и сега ревнуваш...преди 30тина години може би щеше да имаш някакъв шанс.

    10:29 08.07.2026

  • 5 а теб пък Кой те пита

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кой те пита":

    смешен русоуфободебил мразещ себе си

    10:30 08.07.2026

  • 6 СЛАВА УКРАИНУ

    8 5 Отговор
    Бой по бърлогата на Звяра . Бой по Кре.млин и Вал.дай.

    10:32 08.07.2026

  • 7 Без име

    6 1 Отговор
    Само един дежурен, май са ви спрели парите.

    10:32 08.07.2026

  • 8 В ЦВЯТ КОКА

    3 3 Отговор
    ТОВА ОТ КОЕТО ПРАВЕХА КОКА КОЛАТА.МАЙ ВЕЧЕ ГО МАХНАХА ЗАЩОТО ЗЕ ВЗЕЛ ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО.А ИНАЧЕ ХОРАТА ИМАТ ТРАДИЦИИ-ВЗРИВИХА СЕВЕРНИТЕ ПОТОЦИ , ТУКА ЦЯЛ ГРАД УСПЯХА ДА ВДИГНАТ ПРЕДИ ДА ГИ УСЕТЯТ.КАКВО Е ЗА ТЯХ ЕДНА БОМБА В МОНАКО.ТРЪМП КАКЪВТО И ДА Е ГИ УСЕТИ И ГИ МАХНА ОТ ГЛАВАТА СИ , АМА УРСУЛА ,,, ЗЕЛЕНА СДЕЛКА , ЗЕЛЕНА ТИКВА , НЯМА НАДЕЖДА

    10:33 08.07.2026

  • 9 писарке що не допълваш

    6 4 Отговор
    украинската гражданка Анастасия Березовска, която впоследствие беше открита мъртва
    убита от урк служби край киев. по телевизията го казаха вчера а вие не

    10:33 08.07.2026

  • 10 Дзак

    1 6 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    10:34 08.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Да го ползват за да се освободят от напрежението.Дупето му изглежда меко

    Коментиран от #12

    10:35 08.07.2026

  • 12 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За това са мющериите!

    10:36 08.07.2026

  • 13 ЯЯЯЯ

    5 1 Отговор
    Ами теб Путинчо за какво те ползва ма? Само дето пинг-понгата ви остави без бензин. Голям смях сте!

    10:44 08.07.2026

  • 14 Руска

    4 2 Отговор
    мърша поръсена с френски парфюм.

    10:49 08.07.2026

  • 15 Хаха

    3 2 Отговор
    Тази мисирка мяза на поизтрезняла.... Браво, ама медведчето кога?

    10:50 08.07.2026

  • 16 Алооо

    4 2 Отговор
    Вещер, яхвай метлата и дим да те няма обратно в каторгата!

    10:53 08.07.2026

  • 17 Тъпа ушанка

    2 2 Отговор
    Празни мисли на един празен човек.

    11:00 08.07.2026

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