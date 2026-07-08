Сибига: Балистичната отбрана е ключът към прекратяване на войната

Русия разчита на балистичните ракети като на последното си сериозно военно предимство, а укрепването на противовъздушната отбрана е един от най-важните инструменти за принуждаване на Москва да прекрати войната. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

По думите му балистичната отбрана не означава единствено защита на цивилното население.

„Путин разчита на балистичния тероризъм като свое последно предимство. Следователно балистичната отбрана не е просто средство за спасяване на човешки живот, а начин да бъде принудена Москва да прекрати войната“, заяви Сибига.

Първият дипломат на Украйна подчерта, че противовъздушната отбрана продължава да бъде основен приоритет за Киев, като страната спешно се нуждае от допълнителни системи и боеприпаси за защита срещу руските балистични атаки.

„Спешно се нуждаем от навременни доставки на системи за противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи, особено с наближаването на зимата“, посочи той.

Според Сибига именно контролът над въздушното пространство ще бъде решаващ за развитието на войната.

„Битката за небето ще определи траекторията на войната. Победата във въздуха е от решаващо значение за нейното прекратяване“, заяви украинският външен министър.

По време на форума в Анкара президентът на Украйна Володимир Зеленски също постави акцент върху необходимостта от допълнителни доставки на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. По думите му именно тези системи са от решаващо значение за способността на Украйна да неутрализира руските балистични ракети и да защитава цивилното население и критичната инфраструктура.