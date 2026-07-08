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Сибига: Балистичната отбрана е ключът към прекратяване на войната

Сибига: Балистичната отбрана е ключът към прекратяване на войната

8 Юли, 2026 11:22 748 9

  • русия-
  • андрий сибига-
  • прекратяване на войната-
  • балистична отбрана

Украйна настоява за спешни доставки на системи за противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи, които да ограничат руските балистични удари

Сибига: Балистичната отбрана е ключът към прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия разчита на балистичните ракети като на последното си сериозно военно предимство, а укрепването на противовъздушната отбрана е един от най-важните инструменти за принуждаване на Москва да прекрати войната. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

По думите му балистичната отбрана не означава единствено защита на цивилното население.

„Путин разчита на балистичния тероризъм като свое последно предимство. Следователно балистичната отбрана не е просто средство за спасяване на човешки живот, а начин да бъде принудена Москва да прекрати войната“, заяви Сибига.

Първият дипломат на Украйна подчерта, че противовъздушната отбрана продължава да бъде основен приоритет за Киев, като страната спешно се нуждае от допълнителни системи и боеприпаси за защита срещу руските балистични атаки.

„Спешно се нуждаем от навременни доставки на системи за противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи, особено с наближаването на зимата“, посочи той.

Според Сибига именно контролът над въздушното пространство ще бъде решаващ за развитието на войната.

„Битката за небето ще определи траекторията на войната. Победата във въздуха е от решаващо значение за нейното прекратяване“, заяви украинският външен министър.

По време на форума в Анкара президентът на Украйна Володимир Зеленски също постави акцент върху необходимостта от допълнителни доставки на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. По думите му именно тези системи са от решаващо значение за способността на Украйна да неутрализира руските балистични ракети и да защитава цивилното население и критичната инфраструктура.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    22 5 Отговор
    На нас ни продъниха ушите че бандерите са в офанзива и ударите по руската логистика са поредния, 165ти гейммейджър, а тоя за отбрана говори.

    11:24 08.07.2026

  • 2 всичко

    20 5 Отговор
    за укройна е приключило още през 2014г...след това посредници от НАТО решили че може да започнат заличаване на укройна..и трябва да признаем успяха..

    11:27 08.07.2026

  • 3 горски

    22 3 Отговор
    Какво прави Зеленски ,на събрание на Нато.....това е въпросът....И НАТО отбранителен съюз ли е или дама на на повикване....

    Коментиран от #4

    11:34 08.07.2026

  • 4 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "горски":

    НАто стана прайд откакто започнаха да си избелват анусите.

    Коментиран от #6

    11:49 08.07.2026

  • 5 Шеф диригент

    4 0 Отговор
    Каквото каже Зеленски, това прави натото, ЕС изпълнява всичките му желания. Без него не може нито да се открие, нито да се закрие каквото и да е важно заседание,без значение Украйна членува ли някъде си или не. Никой не смее да му противоречи или да му отказва Всички му се подчиняват. Е, кой е шефа на колективния запад. Урсула изглежда като негова секретарка, а Рюте като момче за поръчки.

    12:21 08.07.2026

  • 6 Ти като

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Избели твоя съжаляваш ли?

    12:23 08.07.2026

  • 7 Тиква

    3 0 Отговор
    Осраинска зурла,най хитра и подла нация, гледам на това изчадие и казвам, наистина така

    12:24 08.07.2026

  • 8 Перо

    3 0 Отговор
    Да, пълната издръжка на войната от ЕС е “ключът към прекратяване на войната” и купуване на имоти в чужбина от управниците на режима!

    12:27 08.07.2026

  • 9 БАНко

    2 0 Отговор
    УКРАИНСКИ ЗАКОНИ ЗАБРАНЯВАТ СКЛАДИРАНЕ НА БОМБИ И СНАРЯДИ В БЛИЗОСТ ДО НАСЕЛЕНО МЯСТО , ЗАТОВА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН Е НАРЕДИЛ НАТОВСКИТЕ СКЛАДОВЕ С УРАНОВИ СНАРЯДИ ДА СЕ СКЛАДИРАТ В ....КВАРТАЛ ВИШНЕВО , КИЕВ !!! СТОТИЦИ ДОМОВЕТЕ СА РАЗРУШЕНИ ОТ ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ ВЕЧЕ ВТОРИ ДЕН !!! УКРАИНЦИТЕ ИСКАТ КРАЙ НА ВОЙНАТА И ДОКЛАДВАТ НА РУСИЯ ЗА НАХОЖДЕНИЕТО НА ТЦК , ВОЙСКИТЕ , СКЛАДОВЕТЕ НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА !!!

    12:34 08.07.2026

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