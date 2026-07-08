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Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура

Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура

8 Юли, 2026 14:06 1 596 42

  • русия-
  • турция-
  • кремъл-
  • удари-
  • енергийна инфраструктура

Москва твърди, че Украйна е атакувала обект на „Газпром“, свързан с износа на природен газ

Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява Турция и други държави да използват влиянието си, за да убедят Украйна да прекрати ударите по международна енергийна инфраструктура. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

По-рано Русия обяви, че украинските сили са нанесли удар по компресорната станция „Краснодарская“ на „Газпром“, която обслужва износа на природен газ по газопровода „Син поток“.

Песков определи атаката като „много опасна“ и заяви, че Русия предприема мерки за ограничаване на риска от подобни удари в бъдеще.

Говорителят на Кремъл коментира и темата за евентуално разполагане на ядрени оръжия в Литва. По думите му страната няма да стане по-сигурна, ако продължи с плановете си да премахне забраната за разполагане на подобни оръжия на своя територия.

Подобни намерения са заявявани и от Финландия, която има обща граница с Русия с дължина около 1340 километра.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    73 12 Отговор
    да се помоли на Зеленски да подпише указ че няма да бомбардира енергетиката в продължение на 3 дни. Но повече Зеленски едва ли ще му отпусне. От началото на войната, Русия бомбардира газовата инфраструктура ин електроцентралите на Украйна и всички копейки ръкопляскаха. Сега руснаците се молят на Турция да им помогне да убедят Украйна да спре. Нещо доста посърнаха руснаците...

    14:08 08.07.2026

  • 2 точен

    21 34 Отговор
    Тъй де,
    Ами ударете ги вие както трябва

    Коментиран от #5

    14:08 08.07.2026

  • 3 Европеец

    18 44 Отговор
    Жалка работа..... Толкова ли са слаби руснаците, че искат помощ от Турция за справяне с украинската хунта биеща по съоръженията за пренос на газ..... Крайно време е либералният Путин да се вземе в ръце и да приключва с украинската хунта....

    Коментиран от #6, #25, #37

    14:10 08.07.2026

  • 4 Олеле, как се извъртяха нещата

    45 8 Отговор
    Хахаха

    14:12 08.07.2026

  • 5 Хахахаха

    56 10 Отговор

    До коментар #2 от "точен":

    Ами рашите удрят вече 5-та година. Толкова си могат. На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи на удари! Рашата за няколко месеца фалира! А ще става по-зле за рашите, защото вече излиза доста украинско оръжие, което нямат как да спрат. Но тупин, докато не затрие раша няма да се спре.

    Коментиран от #15

    14:12 08.07.2026

  • 6 Хахахаха

    43 9 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Толкова са слаби рашите. Това са фактите.

    14:13 08.07.2026

  • 7 Гост

    40 7 Отговор
    С техните камъни... Сега не е като те да го правят. А това, самая магучая да вика "моля, другарко, кажете му да не ме удря" вече е просто върхът!

    14:13 08.07.2026

  • 8 Хахахаха

    41 7 Отговор
    Следващата новина ще е - тупин моли тръмп, да използва влиянието си, да спре ударите от ВСУ по русия, защото фалират.

    14:15 08.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бацето

    7 37 Отговор
    Тези статии в Факти са глупости в голямата си част...На практика не е така. И е доста по-сложно, но тук сега русия се гърчи яко и видите ли тя е молещата се. Гледайте реални клипове и анализи и си отваряйте очите, иначе е с най-много ядрени заряди ама...дано не стане да ги ползва.
    Не може да се пишат линкове, та потърсете из нета

    Коментиран от #18, #23

    14:15 08.07.2026

  • 11 Лесно е

    44 8 Отговор
    Изтегляте се от Украйна и готово.
    Вместо да хленчите на тоя-оня.

    14:16 08.07.2026

  • 12 ВРЕМЕ Е, ПУ ТЮ В ЦИ, Русия да спре

    10 23 Отговор
    ВРЕМЕ Е, ПУ ТЮ В ЦИ, Русия да спре петрола и газа за Унгария. За всички от НАТО, и другите колонии на САЩ. И ядреното гориво да спрат, и блокаж на всичко за АЕЦите от СССР и Русия. Зърното и торовете, металите, всичко. ИЗГОНВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ НАТО. Но Путин е купил много хотели и МИЛИОНИ апартаменти в Турция и Унгария, ИНВЕСТИРАЛПАРИТЕ СИ.

    14:16 08.07.2026

  • 13 Казуар

    41 7 Отговор
    Другарю Песков, забрави ли, че през зимата при минус 20 градуса руснаците бомбардираха топлофикациите и електроразпределителните предприятия в Украйна.

    14:17 08.07.2026

  • 14 Примати

    28 7 Отговор
    И това доживяхме. Няма смисъл да пиша различните параметри на ударените рафинерии. Само ви подсещам с повишено внимание да следите следващите няколко нощи. 😎

    14:17 08.07.2026

  • 15 точен

    9 29 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    тъй , тъй, и аз чакам украинците, ама ако 51 държави не помагат на тях - сещаш ли се какво става?
    И просто тази война беше излишна. Но хората бяха излъгани и от двете страни
    И сега ние с тебе също плащаме индиректно,

    Коментиран от #21, #24

    14:19 08.07.2026

  • 16 хе хе

    36 7 Отговор
    Кремъл: "Помогите, помогите, пожалуйста! Нас биют очень плохо! Помогите, братья турки!"

    14:19 08.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    33 6 Отговор

    До коментар #10 от "Бацето":

    Ами точно реални клипове гледаме бе копей. Гледаме как рашата гори, НПЗ горят, опашките по бензиностанциите с биещи се за бензин руснаци. Копейките трябва да видите реалността, а не руската пропаганда, защото излиза че живеете в два свята. Едно говорят по теуевизията, а фактите излизат други.

    14:19 08.07.2026

  • 19 Какво хленчите

    24 6 Отговор
    Евакуирайте се при Кимчето докато мине опасността. Ни си носете храна, Кимовите другари не си дояждат.

    14:21 08.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахахаха

    27 8 Отговор

    До коментар #15 от "точен":

    Аз плащам за моята сигурност, за сигурността на семейството ми и за сигурността на европейските граждани. Защото моята и нашата (незнам за твоята) сигурност зависи от войната в Украйна. Нямам проблем да плащам за това. Аз всъщност не искам войната, естествено за да не се плаща, но Европа война не е направила и не е започвала. Войната ще спре, когато тупин я загуби.

    Коментиран от #32

    14:22 08.07.2026

  • 22 От Москва до Туансе

    15 6 Отговор
    Нет еН Пе Зе

    14:22 08.07.2026

  • 23 Гост

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бацето":

    На практика, какво е казал чичкото с мустачето от снимката, нещо друго ли?

    14:22 08.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Украйна атакува Турция ,ето затова..Както с гръмването на СП се атакува Германия..Т.е.целта на онзи който е гръмнал СП е била атака срещу Германия!

    Коментиран от #26, #36, #39

    14:30 08.07.2026

  • 26 Трът

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    😂😂😂😂😂

    14:36 08.07.2026

  • 27 Хъ хъ хъ

    18 5 Отговор
    Някой ще мръзне тази зима.И това няма да е Европа.
    Хъ хъ.

    Коментиран от #29

    14:38 08.07.2026

  • 28 малко истински факти

    18 5 Отговор
    Я как ревът мацковскийте клоуни комуноидни , направо музика за ушите ...

    Коментиран от #30

    14:42 08.07.2026

  • 29 Атина Палада

    8 10 Отговор

    До коментар #27 от "Хъ хъ хъ":

    Катар за да възобнови износ на газ ,му били необходими в най добрият случай,няколко години за ремонта ..Основно за Европа и Китай изнасяше .

    Коментиран от #31

    14:45 08.07.2026

  • 30 Да се оплачат

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "малко истински факти":

    На арменският поп.

    Коментиран от #34

    14:45 08.07.2026

  • 31 Тихо бе тръбар!

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Л@пай и се потапяй.Не ми умувай.

    14:48 08.07.2026

  • 32 Атина Палада

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Яко са ти промили горната тикв@:))))) нема спасение за теб и белите престилки са безсилни ..

    14:48 08.07.2026

  • 33 Лотария

    17 0 Отговор
    Какво бе Песков, боли ли?

    14:50 08.07.2026

  • 34 оня с коня

    12 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да се оплачат":

    Няма как да се оплачат на Арменския поп защото той вече е Западняк и не приема руснаци.

    14:52 08.07.2026

  • 35 Чебурашкаленд

    9 2 Отговор
    Втарая в мире самая праваславная отново ще се наложи да целува Корана. Пълна безпомощност и голям срам. Руските люде губят войната.

    15:10 08.07.2026

  • 36 Баш тъй ще да е

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Повярвах ти напълно.

    15:12 08.07.2026

  • 37 Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Децата ни са на запад. И яхтите и имотите.

    Коментиран от #40

    15:25 08.07.2026

  • 38 Омерзен

    3 3 Отговор
    Спрете войната замразете линията на съприкосновение и ударите ще спрат. И без това заграбихте по голямата част от Донбас, всеки км ви е далавера. Ненаситни животни.

    15:33 08.07.2026

  • 39 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Коментарът ти е наивен..... По тая логика задържането на танкери от така наречения руски сенчест флот не са насочени срещу Русия, аз срещу Либерия,, Нигер и други шипинг държави....

    15:34 08.07.2026

  • 40 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Путин":

    На олигарсите да, възможно е и на някой от средния и горния управленски ешалон...... В Русия е див капитализъм и грешка на либералния Путин, че не се разправи с олигарсите.....

    15:38 08.07.2026

  • 41 Ауууу

    3 1 Отговор
    руснаците за три дена щеше да превземат Украйна сега се молят на Турция да спрат ударите по рафинериите.Путин трябва незабавно да поиска мир и да вземе това което е превзел защото може палачинката да се преобърне и Украйна да стигнат до Москва.

    15:43 08.07.2026

  • 42 ....

    1 0 Отговор
    Вие първи започнахте.

    15:50 08.07.2026

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