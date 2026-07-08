Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява Турция и други държави да използват влиянието си, за да убедят Украйна да прекрати ударите по международна енергийна инфраструктура. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.
По-рано Русия обяви, че украинските сили са нанесли удар по компресорната станция „Краснодарская“ на „Газпром“, която обслужва износа на природен газ по газопровода „Син поток“.
Песков определи атаката като „много опасна“ и заяви, че Русия предприема мерки за ограничаване на риска от подобни удари в бъдеще.
Говорителят на Кремъл коментира и темата за евентуално разполагане на ядрени оръжия в Литва. По думите му страната няма да стане по-сигурна, ако продължи с плановете си да премахне забраната за разполагане на подобни оръжия на своя територия.
Подобни намерения са заявявани и от Финландия, която има обща граница с Русия с дължина около 1340 километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
14:08 08.07.2026
2 точен
Ами ударете ги вие както трябва
Коментиран от #5
14:08 08.07.2026
3 Европеец
Коментиран от #6, #25, #37
14:10 08.07.2026
4 Олеле, как се извъртяха нещата
14:12 08.07.2026
5 Хахахаха
До коментар #2 от "точен":Ами рашите удрят вече 5-та година. Толкова си могат. На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи на удари! Рашата за няколко месеца фалира! А ще става по-зле за рашите, защото вече излиза доста украинско оръжие, което нямат как да спрат. Но тупин, докато не затрие раша няма да се спре.
Коментиран от #15
14:12 08.07.2026
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Европеец":Толкова са слаби рашите. Това са фактите.
14:13 08.07.2026
7 Гост
14:13 08.07.2026
8 Хахахаха
14:15 08.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бацето
Не може да се пишат линкове, та потърсете из нета
Коментиран от #18, #23
14:15 08.07.2026
11 Лесно е
Вместо да хленчите на тоя-оня.
14:16 08.07.2026
12 ВРЕМЕ Е, ПУ ТЮ В ЦИ, Русия да спре
14:16 08.07.2026
13 Казуар
14:17 08.07.2026
14 Примати
14:17 08.07.2026
15 точен
До коментар #5 от "Хахахаха":тъй , тъй, и аз чакам украинците, ама ако 51 държави не помагат на тях - сещаш ли се какво става?
И просто тази война беше излишна. Но хората бяха излъгани и от двете страни
И сега ние с тебе също плащаме индиректно,
Коментиран от #21, #24
14:19 08.07.2026
16 хе хе
14:19 08.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахахаха
До коментар #10 от "Бацето":Ами точно реални клипове гледаме бе копей. Гледаме как рашата гори, НПЗ горят, опашките по бензиностанциите с биещи се за бензин руснаци. Копейките трябва да видите реалността, а не руската пропаганда, защото излиза че живеете в два свята. Едно говорят по теуевизията, а фактите излизат други.
14:19 08.07.2026
19 Какво хленчите
14:21 08.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хахахаха
До коментар #15 от "точен":Аз плащам за моята сигурност, за сигурността на семейството ми и за сигурността на европейските граждани. Защото моята и нашата (незнам за твоята) сигурност зависи от войната в Украйна. Нямам проблем да плащам за това. Аз всъщност не искам войната, естествено за да не се плаща, но Европа война не е направила и не е започвала. Войната ще спре, когато тупин я загуби.
Коментиран от #32
14:22 08.07.2026
22 От Москва до Туансе
14:22 08.07.2026
23 Гост
До коментар #10 от "Бацето":На практика, какво е казал чичкото с мустачето от снимката, нещо друго ли?
14:22 08.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
До коментар #3 от "Европеец":Украйна атакува Турция ,ето затова..Както с гръмването на СП се атакува Германия..Т.е.целта на онзи който е гръмнал СП е била атака срещу Германия!
Коментиран от #26, #36, #39
14:30 08.07.2026
26 Трът
До коментар #25 от "Атина Палада":😂😂😂😂😂
14:36 08.07.2026
27 Хъ хъ хъ
Хъ хъ.
Коментиран от #29
14:38 08.07.2026
28 малко истински факти
Коментиран от #30
14:42 08.07.2026
29 Атина Палада
До коментар #27 от "Хъ хъ хъ":Катар за да възобнови износ на газ ,му били необходими в най добрият случай,няколко години за ремонта ..Основно за Европа и Китай изнасяше .
Коментиран от #31
14:45 08.07.2026
30 Да се оплачат
До коментар #28 от "малко истински факти":На арменският поп.
Коментиран от #34
14:45 08.07.2026
31 Тихо бе тръбар!
До коментар #29 от "Атина Палада":Л@пай и се потапяй.Не ми умувай.
14:48 08.07.2026
32 Атина Палада
До коментар #21 от "Хахахаха":Яко са ти промили горната тикв@:))))) нема спасение за теб и белите престилки са безсилни ..
14:48 08.07.2026
33 Лотария
14:50 08.07.2026
34 оня с коня
До коментар #30 от "Да се оплачат":Няма как да се оплачат на Арменския поп защото той вече е Западняк и не приема руснаци.
14:52 08.07.2026
35 Чебурашкаленд
15:10 08.07.2026
36 Баш тъй ще да е
До коментар #25 от "Атина Палада":Повярвах ти напълно.
15:12 08.07.2026
37 Путин
До коментар #3 от "Европеец":Децата ни са на запад. И яхтите и имотите.
Коментиран от #40
15:25 08.07.2026
38 Омерзен
15:33 08.07.2026
39 Европеец
До коментар #25 от "Атина Палада":Коментарът ти е наивен..... По тая логика задържането на танкери от така наречения руски сенчест флот не са насочени срещу Русия, аз срещу Либерия,, Нигер и други шипинг държави....
15:34 08.07.2026
40 Европеец
До коментар #37 от "Путин":На олигарсите да, възможно е и на някой от средния и горния управленски ешалон...... В Русия е див капитализъм и грешка на либералния Путин, че не се разправи с олигарсите.....
15:38 08.07.2026
41 Ауууу
15:43 08.07.2026
42 ....
15:50 08.07.2026