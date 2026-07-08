Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява Турция и други държави да използват влиянието си, за да убедят Украйна да прекрати ударите по международна енергийна инфраструктура. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

По-рано Русия обяви, че украинските сили са нанесли удар по компресорната станция „Краснодарская“ на „Газпром“, която обслужва износа на природен газ по газопровода „Син поток“.

Песков определи атаката като „много опасна“ и заяви, че Русия предприема мерки за ограничаване на риска от подобни удари в бъдеще.

Говорителят на Кремъл коментира и темата за евентуално разполагане на ядрени оръжия в Литва. По думите му страната няма да стане по-сигурна, ако продължи с плановете си да премахне забраната за разполагане на подобни оръжия на своя територия.

Подобни намерения са заявявани и от Финландия, която има обща граница с Русия с дължина около 1340 километра.