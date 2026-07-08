Украински дронове поразиха петролна инфраструктура в Русия на над 1500 километра от границата

Украински дронове са нанесли удари по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, намираща се на повече от 1500 километра от границата между Русия и Украйна. Това съобщи Службата за сигурност на Украйна, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По данни на украинската служба атакуваното съоръжение е част от транспортната система „Транснефт-Урал“ и има годишен капацитет от около 2 милиона тона петролни продукти.

Силите за специални операции на украинските въоръжени сили са нанесли удари и по два нефтопреработвателни завода в Нижнекамск, в руската република Татарстан. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от командването на украинските специални сили.

Според съобщението атаките са били извършени през нощта срещу сряда, като са били поразени нефтопреработвателният комплекс „ТАНЕКО“ и заводът „ТАИФ-НК“. Украинската страна твърди, че няколко дрона успешно са достигнали целите си.

„ТАНЕКО“ е сред най-големите и модерни нефтопреработвателни предприятия в Русия, като заводът разполага с висока степен на преработка на суров петрол. „ТАИФ-НК“ е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск с капацитет до 8,5 милиона тона суров петрол годишно.

Украинската агенция съобщава още, че през нощта дронове са поразили девет танкера, свързвани с руския т.нар. „сенчест флот“.

Отделно се съобщава за пожар на Керченския полуостров в Крим, който е засегнал голяма електроразпределителна подстанция. Според мониторинговата група „Кримски вятър“, цитирана от Укринформ, информацията е потвърдена чрез сателитни снимки.

Съобщава се, че град Керч е останал без електрозахранване. Жители са съобщили и за експлозии в Керч, района на Бахчисарай, около топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.

Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена.