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Украински дронове поразиха петролна инфраструктура в Русия на над 1500 километра от границата
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха петролна инфраструктура в Русия на над 1500 километра от границата

8 Юли, 2026 14:45 1 734 92

  • украйна-
  • дронове-
  • петролна инфраструктура-
  • русия-
  • граница

Атакувани са обекти в Башкортостан и Татарстан, включително два големи нефтопреработвателни завода

Украински дронове поразиха петролна инфраструктура в Русия на над 1500 километра от границата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са нанесли удари по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, намираща се на повече от 1500 километра от границата между Русия и Украйна. Това съобщи Службата за сигурност на Украйна, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По данни на украинската служба атакуваното съоръжение е част от транспортната система „Транснефт-Урал“ и има годишен капацитет от около 2 милиона тона петролни продукти.

Силите за специални операции на украинските въоръжени сили са нанесли удари и по два нефтопреработвателни завода в Нижнекамск, в руската република Татарстан. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от командването на украинските специални сили.

Според съобщението атаките са били извършени през нощта срещу сряда, като са били поразени нефтопреработвателният комплекс „ТАНЕКО“ и заводът „ТАИФ-НК“. Украинската страна твърди, че няколко дрона успешно са достигнали целите си.

„ТАНЕКО“ е сред най-големите и модерни нефтопреработвателни предприятия в Русия, като заводът разполага с висока степен на преработка на суров петрол. „ТАИФ-НК“ е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск с капацитет до 8,5 милиона тона суров петрол годишно.

Украинската агенция съобщава още, че през нощта дронове са поразили девет танкера, свързвани с руския т.нар. „сенчест флот“.

Отделно се съобщава за пожар на Керченския полуостров в Крим, който е засегнал голяма електроразпределителна подстанция. Според мониторинговата група „Кримски вятър“, цитирана от Укринформ, информацията е потвърдена чрез сателитни снимки.

Съобщава се, че град Керч е останал без електрозахранване. Жители са съобщили и за експлозии в Керч, района на Бахчисарай, около топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.

Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво

    47 32 Отговор
    След всяка "велика" перемога на укрите, Русия смачква половин Украйна и от това държава никога няма да стане, там и най-големите ентусиасти ще избягат.

    Коментиран от #3, #5, #52, #81

    14:49 08.07.2026

  • 2 Ясно е че не е

    37 22 Отговор
    Украйна. Не лъжете.

    14:50 08.07.2026

  • 3 Сила

    30 34 Отговор

    До коментар #1 от "И какво":

    Не знам , в Украйна нямат проблем с бензина ...

    Коментиран от #6, #9, #15, #17, #83

    14:51 08.07.2026

  • 4 Гориил

    38 29 Отговор
    Можете да продължите с тази идиотия, създавайки недостиг на петрол на световните пазари и унищожавайки перспективите за растеж и развитие на европейските икономики. Бумерангът ще се върне срещу вас, а Москва със сигурност ще ви удари в черния дроб и бъбреците.

    14:51 08.07.2026

  • 5 Укрите си го търсят

    39 24 Отговор

    До коментар #1 от "И какво":

    Позволиха на англосаккците да ги смачкат в коствен и преносен смисъл. Англосаксите не милеят за Покрайна, използват ги за пушечно месо. Само Путин ги жали ...засега.

    Коментиран от #54

    14:52 08.07.2026

  • 6 И какво

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Да бягат тогава, докато нямат проблем!

    14:53 08.07.2026

  • 7 пръц

    34 20 Отговор
    Много ми е интересно украинските дронове как достигат до цели на хиляди километри от окрайнината. По какъв начин им се дават точните координати на целите защото това може да стане само чрез спътници, а поне аз не знам зеленски да има такива

    Коментиран от #10, #14, #25, #28, #36

    14:54 08.07.2026

  • 8 Баце ЕООД

    35 21 Отговор
    В Киев яко изгърмя цял жилищен квартал, щото умниците са го използвали за склад на боеприпаси с обеднен уран.. Вие тука хвалите фашистите... Слабо

    Коментиран от #12, #19, #33

    14:55 08.07.2026

  • 9 име

    30 21 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    В украйна нямат проблеми с бензина щото нямат бензиностанции и автомобили

    Коментиран от #55

    14:57 08.07.2026

  • 10 ха ха ха

    18 25 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    И аз мога да ти дам точните координати. Има ги ба гугъл мапс. Смешник.

    Коментиран от #13, #91

    14:57 08.07.2026

  • 11 Ехо

    23 10 Отговор
    А с киевските складове и заводи какво стана!?

    14:58 08.07.2026

  • 12 тайа е

    16 14 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    И на всеки етаж имаше танк, че дори и ф16. вЕрвай ми.

    Коментиран от #22, #24

    14:58 08.07.2026

  • 13 Ох завалията

    23 7 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    Стряляй с координати от Гугъл мапс по стратегически обекти, с гаранция ще улучиш.

    Коментиран от #21

    14:59 08.07.2026

  • 14 оня с коня

    11 18 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Украйна няма спътници,но се свързва с Руските чрез хакери.

    14:59 08.07.2026

  • 15 Ахаха

    23 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Няма бензин, няма проблем.. Сумска област не е останала нито една бензиностанция...

    14:59 08.07.2026

  • 16 аре рушляци

    16 15 Отговор
    Бързо на опашките за бенз. "Сахара остана без пясък". Баааа си резила

    Коментиран от #68

    15:00 08.07.2026

  • 17 Абе

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Ти кат ги пишеш тия глупости, вярваш ли си?

    15:00 08.07.2026

  • 18 Еми да чакат още и още

    13 12 Отговор
    скоро дроновете на фашистите ще влязат и в спалнята на Путин... Защо дремят още? За какво имат тази ядрена триада? Правят ултиматум 24 часа и ако ФАЩ и западналите още се офлянгват, не се отказват да бият по Русия.... Много слънца ще огреят земята, та чак на Луната ще има отражения!

    Коментиран от #71

    15:00 08.07.2026

  • 19 Поредна руска лъжа

    13 25 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    Няма никакви потвърдени доказателства или официални данни за взривен склад с боеприпаси с обеднен уран в Киев.Твърденията за „експлозия на уранови снаряди“ са част от периодично повтаряща се руска дезинформационна кампания, целяща да предизвика паника сред населението.
    Веднага след удара проруски канали в Telegram (включително изявления на бившия компрометиран украински депутат Игор Мосийчук) разпространиха твърдението, че в склада са се съхранявали касетъчни боеприпаси и снаряди с обеднен уран. Тези публикации бързо бяха преведени и разпространени от сайтове за фалшиви новини с твърдения, че жителите на Киев „дишат уран“.3. Защо твърдението е невярно?Липса на източник: Нито една независима международна организация или украинска институция за радиационен контрол не е съобщила за промяна в радиационния фон.Естество на боеприпасите: Боеприпасите с обеднен уран (предоставени на Украйна от Великобритания и САЩ за танковете Challenger 2 и Abrams) са бронебойни подкалибрени снаряди. Те не се съхраняват в общи граждански или логистични складове в предградията, а директно във военните поделения на фронтовата линия.

    Коментиран от #26, #27, #30

    15:01 08.07.2026

  • 20 Соломон

    14 12 Отговор
    Само за три дни поразените кораби в Азовско море са общо 21 бр.19 танкера с гориво 1бр кораб за насипни товари и 1бр ферибот.В Крим гориво няма но ако го има е по 380 рубли.Начерно за руснаци които искат да избягат от Крим минава 1000 рубли

    15:01 08.07.2026

  • 21 естествено

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ох завалията":

    Ама за това трябва акъл. А ти в тоалетната ходиш с ГПС.

    15:01 08.07.2026

  • 22 Баце ЕООД

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "тайа е":

    Няма нужда да ти вярвам, то е ясно че говориш пълни брътвежи, а чичо ти сам мои си набави информация.. И то на 4 езика

    15:01 08.07.2026

  • 23 Без име

    13 5 Отговор
    Във Вишневое светят.

    15:02 08.07.2026

  • 24 Сила

    16 10 Отговор

    До коментар #12 от "тайа е":

    И в Киев бабите не редят в мазето касетки с буркани а складират касетъчни бомби !!!
    Тъй да знайш , една копейка го каза по телевизията !!! Вервай ми ...

    15:02 08.07.2026

  • 25 Гориил

    17 11 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Бих препратил въпроса ви към Англия, която е загубила инстинкта си за самосъхранение. Към днешна дата всички производствени мощности за оръжия, дронове, ракети и боеприпаси, създадени от Лондон в Украйна, са унищожени на 90 процента (предимно в Киев, Очаков, Николаев и Одеса). На мястото на цеховете има планини от димящи развалини и повредено оборудване. Пожари бушуват в продължение на два или три дни. Щетите възлизат на десетки милиарди евро.

    Коментиран от #44, #85

    15:02 08.07.2026

  • 26 Кьорав снимки не гледа

    17 7 Отговор

    До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":

    "Международните" организации и лаборатории не намериха, но Тулси Габард им ги показа.

    Коментиран от #48

    15:03 08.07.2026

  • 27 Соломон

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":

    То няма нужда и от такива боеприпаси.Те се използват основно за пробиване на броня.А такава вече няма

    15:04 08.07.2026

  • 28 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Същите спътници ползва и раша, сме шо!

    15:05 08.07.2026

  • 29 Новичок

    5 4 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    15:07 08.07.2026

  • 30 Ахаха

    11 8 Отговор

    До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":

    Да е, Киев не гори. Хич... Мдам, ти вярваш ли си?!

    15:07 08.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мдаааам

    10 6 Отговор
    Е сега, утре, в други ден.. Като почнат да реват хором "много ни бият, дайте пари град Хикс Игрек няма стратегическо значение" нали ви знаем целия репертоар

    15:11 08.07.2026

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    2 9 Отговор
    Суууххх сух варел !За пиждин и поклониците ! Сух варел .празен !

    15:11 08.07.2026

  • 36 Мунчо

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Братята американци помагат.

    15:11 08.07.2026

  • 37 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    17 8 Отговор
    Гледам, събрани са достатъчно коментари от редовните впиянчени русофобни oлигoфpени.

    Само дето, снимката отгоре е от 18 Март 2025г когато руските сили удрят украинската рафинерия на AES Group около Мерефа, регион Краков в отговор на терористичните украински удари миналата година.

    Продължавайте да си мечтаете за някакви измислени украински победи, мечтите са безплатни.

    Приятен следобед на всички нормални хора!

    Коментиран от #41

    15:12 08.07.2026

  • 38 малко истински факти

    8 13 Отговор
    Прекрасно , ватницитевече пият от собственото си лекарство в по големи дози от украинците , та на добре вървят нещата , щом кремълскияклоун вече се моли на турците да го спасяват .

    Коментиран от #39

    15:13 08.07.2026

  • 39 Нищо не ти се разбира, бе дедо

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "малко истински факти":

    Кога успя да се натаралянкаш?
    Пак си обърнал цяла бутилка пърцуца.

    15:15 08.07.2026

  • 40 1000 рубли за литър бензин

    6 10 Отговор
    Закривай кочината!

    15:15 08.07.2026

  • 41 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    В, сега са ударени руските.

    15:16 08.07.2026

  • 42 Кой сега е агресора

    5 5 Отговор
    уркаинските дронове или петролните рафинерии една в Башкортостан и две в Татарстан , щото пък тия републики сигурно могат нещо да направят на уркаинските дронове и да спре агресията на агресора.

    15:17 08.07.2026

  • 43 Баце ЕООД

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "Руската пропаганда има за цел":

    Айде и Самсунг - Украйна замина.. Утре с кеф ще ти слушам риданията.

    15:17 08.07.2026

  • 44 ПЪЛНИ Глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Горилеее лъжеш като дърт ромлянин !!Това че ти се иска , и се събуждаш мокър от пoлюцияTa не значи че е истина !Проверката отнема 3 секунди !!

    15:17 08.07.2026

  • 45 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Руската пропаганда има за цел":

    Съгласен съм.

    15:18 08.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 отекчен

    7 4 Отговор
    голяма гордос за дупедавателния ессср и никой да не смее да каже че това е целенасочен терор!!! замислено и извършено от подли и умствено ограничени мижитурки

    15:18 08.07.2026

  • 48 Какво е показала Тълси Габард?

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кьорав снимки не гледа":

    Дай инфо.

    15:18 08.07.2026

  • 49 Я пък тоя

    7 9 Отговор
    Снайперист уби двама руснака с един истрел на 1500 метра разстояние.
    А сега удариха два петролни обекта рес един дрон.
    Браво !😂

    15:19 08.07.2026

  • 50 хи хи

    9 12 Отговор
    Руцколуците вече официално се молят на Ердоган , да кажел на украинците да не поразяват руцката инфраструктура и енергийни обекти . До там се докара масковската бензиностанция с ракетки , че вече вий на свършек.

    15:19 08.07.2026

  • 51 РУСИЯ Е БЕНЗИНОСТАНЦИЯ БЕЗ БЕНЗИН

    9 9 Отговор
    ДАНО НЕ УДАРЯТ И НАШИЯ НЕФТОХИМ, ЧЕ МАЙ И ТОЙ Е РУСКИ.

    15:19 08.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Боко

    4 4 Отговор
    Лепилари🤮💩👌
    Решението е 🍄‍🟫🍄‍🟫🍄‍🟫🍄‍🟫🔥🔥🔥🔥🔥🔥👌

    15:19 08.07.2026

  • 54 Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Укрите си го търсят":

    Сорос ми нареди да се правя на луд.

    15:20 08.07.2026

  • 55 Купейка

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Тези бензиностанции с теб в стаята ли са сега?

    Коментиран от #59

    15:21 08.07.2026

  • 56 Атина Палада

    5 9 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #64

    15:22 08.07.2026

  • 57 ТИР

    6 1 Отговор
    Важно е уточнението с чия помощ и с чий дронове и насочване стават атаките , защото все още наемната войска си върви на запад и не се знае дали ще се потърси сметка на колектива ако някой каже - За Родину....

    15:22 08.07.2026

  • 58 ЯКО АБАСРАЛИС.

    5 10 Отговор
    МНОГО ПЛАЧАТ В МАСКВА ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ? СВО ЗА 3 ДНИ? ТИЯ МОГАТ ЛИ ДА СМЯТАТ?

    15:23 08.07.2026

  • 59 Копейката се удря с бордюр у главата

    7 6 Отговор

    До коментар #55 от "Купейка":

    После се пита.

    15:23 08.07.2026

  • 60 Я пък тоя

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "ФАКТ":

    Не останаха украинци за да си правят майтап, какво остана се чуди как да оцелее.

    15:23 08.07.2026

  • 61 КВО ДОЖИВЯХ?

    8 11 Отговор
    РУСИЯ МОЛИ ТУРЦИЯ, ДА ПОМОЛИ УКРАЙНА ДА НЕ Я БИЕ С ДРОНЧЕТА?

    15:25 08.07.2026

  • 62 НАСКО

    11 1 Отговор
    Аз не мога да разбера! Руснаците мазохисти ли са!? Защо го траят още този цирей!?

    15:25 08.07.2026

  • 63 анонимен

    5 2 Отговор
    Крайно време е да се спре информацията за всеки дрон попаднал тук и там. Войната скоро няма да приключи, поради страха на САЩ от засилване портньорството между Русия и Китай. САЩ водят тиха война срещу Китай , за това са набезите срещу Венецуели и Иран.Смятат, че така отслабват икономическата мощ на Китай. Няма да спрат и войната в Украйна, защото така ангажират Русия. Ако успеят да вкарат и ЕС в тази война ще учелят джак пот.

    Коментиран от #90

    15:27 08.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пловдив

    2 2 Отговор
    И една Марто, завиваше станиола.

    15:27 08.07.2026

  • 66 оня с коня

    2 3 Отговор
    Русия свърши парите за ПВО - ракети,което развързва ръцете на Украйна да удря на воля всякакви Рафинерии,Заводи всякакви,Предприятия със стратег значение в Икономиката.Безскруполните Управляващи обаче са му намерили Цаката- пращат Камионетките на Военна полиция и останалите без работа Работници се Мобилизират "на място" с логичното обяснение че като истински Глави на семейства следва да осигурят Финансиране на близките си,а това може да стане единствено с отлични Фронтови заплати.

    15:30 08.07.2026

  • 67 Баце ЕООД

    9 4 Отговор
    Мдаааам, Киев яко утече.. Сумска област също ще замине.. Изобщо от тая територия повече държава няма да стане

    15:30 08.07.2026

  • 68 Наистина ,,резил"... :

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "аре рушляци":

    ,,Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена."

    15:32 08.07.2026

  • 69 Маринов

    5 4 Отговор
    Нито дроновете са украински, нито окраинци атакуват с тях. Дроновете са чужди (най вече английски, евентуално сглобени китове в Окраина. Целеуказване и водене се осъществява от английски "съветници" и спътници, също и чрез Старлинк. Това е НАТО в необявена война с Русия. И Путин си трае, няма отговори нито в Киев, нито покрай Лондон. Както върви, скоро ще го издухат военното крило и руския народ. Заради един флирт с Тръмп, от който не излезе нищо маса разходи и жертви. Време му е да си ходи, както искат противниците му и тук във форума. И да идва Сталин 2. Ами той е зад ъгъла.

    15:36 08.07.2026

  • 70 Някой

    2 2 Отговор
    Струва ми се, че скоро на Казахстан ще му стане горещо.

    15:36 08.07.2026

  • 71 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Еми да чакат още и още":

    може само да плаши гаргите. Той много добре знае, че Москва и Ленинград също могат да осветят луната и бункера няма да го спаси. :)

    15:37 08.07.2026

  • 72 анонимен

    5 3 Отговор
    Само ще повторя думите на Ван И преди време, изнервен от въпросите на недоразумението Кая Калас, Китай не може да позволи Русия да загуби. Вие си правете изводите.

    Коментиран от #74, #76

    15:38 08.07.2026

  • 73 Удри копейката с лопатЕто!

    4 4 Отговор
    До поссиране!

    Коментиран от #77

    15:38 08.07.2026

  • 74 Мда

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "анонимен":

    Киев за два дня.
    Мдаам.

    Коментиран от #75

    15:39 08.07.2026

  • 75 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мда":

    Тоя Марк Мили не го ли уволниха заради тази си реплика? Я провери къде работи и как го пенсионираха набързо

    15:43 08.07.2026

  • 76 Това са само думи

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "анонимен":

    Има информация че те продават оборудване за дронове на уркаинците и са двуличници. Освен това те искат Русия да се бие със САЩ заради тях но това няма как да стане.

    15:44 08.07.2026

  • 77 Лопатата има два края

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Най на края. Единия с който се копае а другия е дръжката демек хурката.

    Коментиран от #80

    15:46 08.07.2026

  • 78 Механик

    1 0 Отговор
    Ууудриии!

    15:47 08.07.2026

  • 79 Математиката казва

    3 5 Отговор
    Русия ще се срине внезапно.
    Започва недостиг на храни заради дефицита на гориво.

    Коментиран от #84, #88

    15:48 08.07.2026

  • 80 Както и мотиката

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Лопатата има два края":

    Украйна да внимава да не настъпи втори път мотиката.

    15:49 08.07.2026

  • 81 Хоби

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И какво":

    То Украйна има много половинки. Типично копейкинско матемарическо мислене :)

    15:51 08.07.2026

  • 82 Слава

    3 3 Отговор
    Браво на Украина ,някой заблуден дрон да гътне бункера на куция плашок,ходи като обработен в сибирските затвори

    15:54 08.07.2026

  • 83 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Изобщо,само дето половината бензиностанции са помляни.

    15:54 08.07.2026

  • 84 Това е....

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Математиката казва":

    Прекрасно!

    Коментиран от #89

    15:55 08.07.2026

  • 85 Мусорчик

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Специално за най-големия лъжец:
    "Няма никакви официални или независими потвърждения, че 90% от производствените мощности за оръжия, създадени от Обединеното кралство в Украйна, са били унищожени. Това твърдение съвпада с разпространяваните масирани дезинформационни наративи и пропагандни съобщения, целящи да преувеличат ефективността на руските ракетни удари и да деморализират съюзниците на Киев."

    15:55 08.07.2026

  • 86 В УКРАЙНА ИМАТ ЛИ СИ МОЧА И АЛЬОША

    1 1 Отговор
    РУСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ ВСЕ НЕ СЛУЧВАТ НА ОСВОБОДЕНИ?

    15:56 08.07.2026

  • 87 Фори

    0 0 Отговор
    Дрона не предизвиква разрушения , Той е като по силна пиратка каза Путин.Така че само хабят барута украйнците

    15:58 08.07.2026

  • 88 Историята казва!

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Математиката казва":

    Русия помни много по-тежки и трудни дни и пак се е изправяла на крака!
    Като например хитлеристката обсада на ,,Ленинград"...!
    Така,че споко,да не се гътнеш от много притеснение за бъдещето на Русия...

    15:59 08.07.2026

  • 89 Ех....

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Това е....":

    ...мечтиии...😂😂😂!

    16:00 08.07.2026

  • 90 Роко Сифреди

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "анонимен":

    Пич, само ти ли не схващаш, че за световната сцена Русия има нула процента значение?

    16:00 08.07.2026

  • 91 САРМАТ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    НЯКОЙ ДА СИ ЧУЛ ДА ВЗИМА СЕМЕ ОТ ЗЕЛЕНА ТИКВА?

    16:01 08.07.2026

  • 92 Иван 1

    1 0 Отговор
    От къде ги копаете тези неща,а от украининформ и Дойче зеле.

    16:02 08.07.2026

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