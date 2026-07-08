Украински дронове поразиха петролна инфраструктура в Русия на над 1500 километра от границата

Украински дронове са нанесли удари по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, намираща се на повече от 1500 километра от границата между Русия и Украйна. Това съобщи Службата за сигурност на Украйна, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
По данни на украинската служба атакуваното съоръжение е част от транспортната система „Транснефт-Урал“ и има годишен капацитет от около 2 милиона тона петролни продукти.
Силите за специални операции на украинските въоръжени сили са нанесли удари и по два нефтопреработвателни завода в Нижнекамск, в руската република Татарстан. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от командването на украинските специални сили.
Според съобщението атаките са били извършени през нощта срещу сряда, като са били поразени нефтопреработвателният комплекс „ТАНЕКО“ и заводът „ТАИФ-НК“. Украинската страна твърди, че няколко дрона успешно са достигнали целите си.
„ТАНЕКО“ е сред най-големите и модерни нефтопреработвателни предприятия в Русия, като заводът разполага с висока степен на преработка на суров петрол. „ТАИФ-НК“ е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск с капацитет до 8,5 милиона тона суров петрол годишно.
Украинската агенция съобщава още, че през нощта дронове са поразили девет танкера, свързвани с руския т.нар. „сенчест флот“.
Отделно се съобщава за пожар на Керченския полуостров в Крим, който е засегнал голяма електроразпределителна подстанция. Според мониторинговата група „Кримски вятър“, цитирана от Укринформ, информацията е потвърдена чрез сателитни снимки.
Съобщава се, че град Керч е останал без електрозахранване. Жители са съобщили и за експлозии в Керч, района на Бахчисарай, около топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.
Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И какво
Коментиран от #3, #5, #52, #81
14:49 08.07.2026
2 Ясно е че не е
14:50 08.07.2026
3 Сила
До коментар #1 от "И какво":Не знам , в Украйна нямат проблем с бензина ...
Коментиран от #6, #9, #15, #17, #83
14:51 08.07.2026
4 Гориил
14:51 08.07.2026
5 Укрите си го търсят
До коментар #1 от "И какво":Позволиха на англосаккците да ги смачкат в коствен и преносен смисъл. Англосаксите не милеят за Покрайна, използват ги за пушечно месо. Само Путин ги жали ...засега.
Коментиран от #54
14:52 08.07.2026
6 И какво
До коментар #3 от "Сила":Да бягат тогава, докато нямат проблем!
14:53 08.07.2026
7 пръц
Коментиран от #10, #14, #25, #28, #36
14:54 08.07.2026
8 Баце ЕООД
Коментиран от #12, #19, #33
14:55 08.07.2026
9 име
До коментар #3 от "Сила":В украйна нямат проблеми с бензина щото нямат бензиностанции и автомобили
Коментиран от #55
14:57 08.07.2026
10 ха ха ха
До коментар #7 от "пръц":И аз мога да ти дам точните координати. Има ги ба гугъл мапс. Смешник.
Коментиран от #13, #91
14:57 08.07.2026
11 Ехо
14:58 08.07.2026
12 тайа е
До коментар #8 от "Баце ЕООД":И на всеки етаж имаше танк, че дори и ф16. вЕрвай ми.
Коментиран от #22, #24
14:58 08.07.2026
13 Ох завалията
До коментар #10 от "ха ха ха":Стряляй с координати от Гугъл мапс по стратегически обекти, с гаранция ще улучиш.
Коментиран от #21
14:59 08.07.2026
14 оня с коня
До коментар #7 от "пръц":Украйна няма спътници,но се свързва с Руските чрез хакери.
14:59 08.07.2026
15 Ахаха
До коментар #3 от "Сила":Няма бензин, няма проблем.. Сумска област не е останала нито една бензиностанция...
14:59 08.07.2026
16 аре рушляци
Коментиран от #68
15:00 08.07.2026
17 Абе
До коментар #3 от "Сила":Ти кат ги пишеш тия глупости, вярваш ли си?
15:00 08.07.2026
18 Еми да чакат още и още
Коментиран от #71
15:00 08.07.2026
19 Поредна руска лъжа
До коментар #8 от "Баце ЕООД":Няма никакви потвърдени доказателства или официални данни за взривен склад с боеприпаси с обеднен уран в Киев.Твърденията за „експлозия на уранови снаряди“ са част от периодично повтаряща се руска дезинформационна кампания, целяща да предизвика паника сред населението.
Веднага след удара проруски канали в Telegram (включително изявления на бившия компрометиран украински депутат Игор Мосийчук) разпространиха твърдението, че в склада са се съхранявали касетъчни боеприпаси и снаряди с обеднен уран. Тези публикации бързо бяха преведени и разпространени от сайтове за фалшиви новини с твърдения, че жителите на Киев „дишат уран“.3. Защо твърдението е невярно?Липса на източник: Нито една независима международна организация или украинска институция за радиационен контрол не е съобщила за промяна в радиационния фон.Естество на боеприпасите: Боеприпасите с обеднен уран (предоставени на Украйна от Великобритания и САЩ за танковете Challenger 2 и Abrams) са бронебойни подкалибрени снаряди. Те не се съхраняват в общи граждански или логистични складове в предградията, а директно във военните поделения на фронтовата линия.
Коментиран от #26, #27, #30
15:01 08.07.2026
20 Соломон
15:01 08.07.2026
21 естествено
До коментар #13 от "Ох завалията":Ама за това трябва акъл. А ти в тоалетната ходиш с ГПС.
15:01 08.07.2026
22 Баце ЕООД
До коментар #12 от "тайа е":Няма нужда да ти вярвам, то е ясно че говориш пълни брътвежи, а чичо ти сам мои си набави информация.. И то на 4 езика
15:01 08.07.2026
23 Без име
15:02 08.07.2026
24 Сила
До коментар #12 от "тайа е":И в Киев бабите не редят в мазето касетки с буркани а складират касетъчни бомби !!!
Тъй да знайш , една копейка го каза по телевизията !!! Вервай ми ...
15:02 08.07.2026
25 Гориил
До коментар #7 от "пръц":Бих препратил въпроса ви към Англия, която е загубила инстинкта си за самосъхранение. Към днешна дата всички производствени мощности за оръжия, дронове, ракети и боеприпаси, създадени от Лондон в Украйна, са унищожени на 90 процента (предимно в Киев, Очаков, Николаев и Одеса). На мястото на цеховете има планини от димящи развалини и повредено оборудване. Пожари бушуват в продължение на два или три дни. Щетите възлизат на десетки милиарди евро.
Коментиран от #44, #85
15:02 08.07.2026
26 Кьорав снимки не гледа
До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":"Международните" организации и лаборатории не намериха, но Тулси Габард им ги показа.
Коментиран от #48
15:03 08.07.2026
27 Соломон
До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":То няма нужда и от такива боеприпаси.Те се използват основно за пробиване на броня.А такава вече няма
15:04 08.07.2026
28 Хахахаха
До коментар #7 от "пръц":Същите спътници ползва и раша, сме шо!
15:05 08.07.2026
29 Новичок
15:07 08.07.2026
30 Ахаха
До коментар #19 от "Поредна руска лъжа":Да е, Киев не гори. Хич... Мдам, ти вярваш ли си?!
15:07 08.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мдаааам
15:11 08.07.2026
35 ПЪЛНИ Глупости
15:11 08.07.2026
36 Мунчо
До коментар #7 от "пръц":Братята американци помагат.
15:11 08.07.2026
37 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Само дето, снимката отгоре е от 18 Март 2025г когато руските сили удрят украинската рафинерия на AES Group около Мерефа, регион Краков в отговор на терористичните украински удари миналата година.
Продължавайте да си мечтаете за някакви измислени украински победи, мечтите са безплатни.
Приятен следобед на всички нормални хора!
Коментиран от #41
15:12 08.07.2026
38 малко истински факти
Коментиран от #39
15:13 08.07.2026
39 Нищо не ти се разбира, бе дедо
До коментар #38 от "малко истински факти":Кога успя да се натаралянкаш?
Пак си обърнал цяла бутилка пърцуца.
15:15 08.07.2026
40 1000 рубли за литър бензин
15:15 08.07.2026
41 Хахахаха
До коментар #37 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":В, сега са ударени руските.
15:16 08.07.2026
42 Кой сега е агресора
15:17 08.07.2026
43 Баце ЕООД
До коментар #33 от "Руската пропаганда има за цел":Айде и Самсунг - Украйна замина.. Утре с кеф ще ти слушам риданията.
15:17 08.07.2026
44 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #25 от "Гориил":Горилеее лъжеш като дърт ромлянин !!Това че ти се иска , и се събуждаш мокър от пoлюцияTa не значи че е истина !Проверката отнема 3 секунди !!
15:17 08.07.2026
45 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #33 от "Руската пропаганда има за цел":Съгласен съм.
15:18 08.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 отекчен
15:18 08.07.2026
48 Какво е показала Тълси Габард?
До коментар #26 от "Кьорав снимки не гледа":Дай инфо.
15:18 08.07.2026
49 Я пък тоя
А сега удариха два петролни обекта рес един дрон.
Браво !😂
15:19 08.07.2026
50 хи хи
15:19 08.07.2026
51 РУСИЯ Е БЕНЗИНОСТАНЦИЯ БЕЗ БЕНЗИН
15:19 08.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Боко
Решението е 🍄🟫🍄🟫🍄🟫🍄🟫🔥🔥🔥🔥🔥🔥👌
15:19 08.07.2026
54 Путин
До коментар #5 от "Укрите си го търсят":Сорос ми нареди да се правя на луд.
15:20 08.07.2026
55 Купейка
До коментар #9 от "име":Тези бензиностанции с теб в стаята ли са сега?
Коментиран от #59
15:21 08.07.2026
56 Атина Палада
Коментиран от #64
15:22 08.07.2026
57 ТИР
15:22 08.07.2026
58 ЯКО АБАСРАЛИС.
15:23 08.07.2026
59 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #55 от "Купейка":После се пита.
15:23 08.07.2026
60 Я пък тоя
До коментар #52 от "ФАКТ":Не останаха украинци за да си правят майтап, какво остана се чуди как да оцелее.
15:23 08.07.2026
61 КВО ДОЖИВЯХ?
15:25 08.07.2026
62 НАСКО
15:25 08.07.2026
63 анонимен
Коментиран от #90
15:27 08.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пловдив
15:27 08.07.2026
66 оня с коня
15:30 08.07.2026
67 Баце ЕООД
15:30 08.07.2026
68 Наистина ,,резил"... :
До коментар #16 от "аре рушляци":,,Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена."
15:32 08.07.2026
69 Маринов
15:36 08.07.2026
70 Някой
15:36 08.07.2026
71 Путин
До коментар #18 от "Еми да чакат още и още":може само да плаши гаргите. Той много добре знае, че Москва и Ленинград също могат да осветят луната и бункера няма да го спаси. :)
15:37 08.07.2026
72 анонимен
Коментиран от #74, #76
15:38 08.07.2026
73 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #77
15:38 08.07.2026
74 Мда
До коментар #72 от "анонимен":Киев за два дня.
Мдаам.
Коментиран от #75
15:39 08.07.2026
75 Абе
До коментар #74 от "Мда":Тоя Марк Мили не го ли уволниха заради тази си реплика? Я провери къде работи и как го пенсионираха набързо
15:43 08.07.2026
76 Това са само думи
До коментар #72 от "анонимен":Има информация че те продават оборудване за дронове на уркаинците и са двуличници. Освен това те искат Русия да се бие със САЩ заради тях но това няма как да стане.
15:44 08.07.2026
77 Лопатата има два края
До коментар #73 от "Удри копейката с лопатЕто!":Най на края. Единия с който се копае а другия е дръжката демек хурката.
Коментиран от #80
15:46 08.07.2026
78 Механик
15:47 08.07.2026
79 Математиката казва
Започва недостиг на храни заради дефицита на гориво.
Коментиран от #84, #88
15:48 08.07.2026
80 Както и мотиката
До коментар #77 от "Лопатата има два края":Украйна да внимава да не настъпи втори път мотиката.
15:49 08.07.2026
81 Хоби
До коментар #1 от "И какво":То Украйна има много половинки. Типично копейкинско матемарическо мислене :)
15:51 08.07.2026
82 Слава
15:54 08.07.2026
83 Омбре
До коментар #3 от "Сила":Изобщо,само дето половината бензиностанции са помляни.
15:54 08.07.2026
84 Това е....
До коментар #79 от "Математиката казва":Прекрасно!
Коментиран от #89
15:55 08.07.2026
85 Мусорчик
До коментар #25 от "Гориил":Специално за най-големия лъжец:
"Няма никакви официални или независими потвърждения, че 90% от производствените мощности за оръжия, създадени от Обединеното кралство в Украйна, са били унищожени. Това твърдение съвпада с разпространяваните масирани дезинформационни наративи и пропагандни съобщения, целящи да преувеличат ефективността на руските ракетни удари и да деморализират съюзниците на Киев."
15:55 08.07.2026
86 В УКРАЙНА ИМАТ ЛИ СИ МОЧА И АЛЬОША
15:56 08.07.2026
87 Фори
15:58 08.07.2026
88 Историята казва!
До коментар #79 от "Математиката казва":Русия помни много по-тежки и трудни дни и пак се е изправяла на крака!
Като например хитлеристката обсада на ,,Ленинград"...!
Така,че споко,да не се гътнеш от много притеснение за бъдещето на Русия...
15:59 08.07.2026
89 Ех....
До коментар #84 от "Това е....":...мечтиии...😂😂😂!
16:00 08.07.2026
90 Роко Сифреди
До коментар #63 от "анонимен":Пич, само ти ли не схващаш, че за световната сцена Русия има нула процента значение?
16:00 08.07.2026
91 САРМАТ
До коментар #10 от "ха ха ха":НЯКОЙ ДА СИ ЧУЛ ДА ВЗИМА СЕМЕ ОТ ЗЕЛЕНА ТИКВА?
16:01 08.07.2026
92 Иван 1
16:02 08.07.2026