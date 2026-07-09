Атака с дронове в Ставрополския край: Пожар в промишлен обект и паднали отломки в областния център

При среднощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е възникнал пожар на територията на промишлен обект в Шпаковски район на Ставрополския край.
Инцидентът е регистриран в хутор Вязники, съобщи в личния си канал в социалната мрежа Max ръководителят на региона Владимир Владимиров.
Към мястото незабавно са насочени огнеборци, които извършват гасителни действия. По предварителни данни на местните власти, в резултат на удара няма ранени или загинали. От заемания пост уверяват, че няма заплаха за живота или здравето на гражданите, както и риск огънят да се прехвърли към близките жилищни постройки.
Инцидент и в самия град Ставропол
Успоредно с удара по промишлената зона, падане на части от свален или компрометиран дрон е регистрирано и в административния център на региона – град Ставропол. Органите на реда и гражданска защита съобщават, че отломките са паднали в района на улица „Коломийцева“.
На градската локация няма отчетени разрушения на инфраструктурата и няма пострадали граждани. Районът е отцепен и се разчиства от пристигналите аварийни екипи.
Рискът за региона остава в сила
Въпреки овладяването на първоначалните локации на ударите, опасността от нови нападения с дронове в Ставрополския край остава активна. Системите за противовъздушна отбрана и дежурните структури са в състояние на повишена бойна готовност. Властите призовават местното население да запази самообладание и да следва стриктно указанията за безопасност на Министерството на извънредните ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #13
05:58 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сланина
В Русия хляб и сланина
06:00 09.07.2026
4 Влодимир Педофилович Путин
06:01 09.07.2026
5 Руснак без крак...
Коментиран от #10
06:01 09.07.2026
6 Спаружен Орешник
06:04 09.07.2026
7 Руска цигулка
Пада по някое евро
Пък Русия дано бъде освободена от Великият лидер Зеленски и стане наш Президент
06:04 09.07.2026
8 Путин се закани и обеща
06:06 09.07.2026
9 Грозната Бункерна Истина е че
06:08 09.07.2026
10 Защото
До коментар #5 от "Руснак без крак...":Украина е Рассия .
06:08 09.07.2026
11 Миролюб Войнов, историк
Факт 👈
06:09 09.07.2026
12 В.В.Сополин
06:15 09.07.2026
13 Соломон
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Прав си .Тя Украйна сама се справя вече.И освен това не и е нужно разрешение от никой
06:16 09.07.2026
14 Мишел
06:27 09.07.2026
15 Хе хе...
Найс, а?
07:19 09.07.2026