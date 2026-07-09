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Атака с дронове в Ставрополския край: Пожар в промишлен обект и паднали отломки в областния център
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Ставрополския край: Пожар в промишлен обект и паднали отломки в областния център

9 Юли, 2026 05:39, обновена 9 Юли, 2026 05:55 1 029 15

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Губернаторът Владимир Владимиров съобщи, че няма пострадали хора и няма опасност за жилищните сгради

Атака с дронове в Ставрополския край: Пожар в промишлен обект и паднали отломки в областния център - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При среднощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е възникнал пожар на територията на промишлен обект в Шпаковски район на Ставрополския край.

Инцидентът е регистриран в хутор Вязники, съобщи в личния си канал в социалната мрежа Max ръководителят на региона Владимир Владимиров.

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Към мястото незабавно са насочени огнеборци, които извършват гасителни действия. По предварителни данни на местните власти, в резултат на удара няма ранени или загинали. От заемания пост уверяват, че няма заплаха за живота или здравето на гражданите, както и риск огънят да се прехвърли към близките жилищни постройки.

Инцидент и в самия град Ставропол

Успоредно с удара по промишлената зона, падане на части от свален или компрометиран дрон е регистрирано и в административния център на региона – град Ставропол. Органите на реда и гражданска защита съобщават, че отломките са паднали в района на улица „Коломийцева“.

На градската локация няма отчетени разрушения на инфраструктурата и няма пострадали граждани. Районът е отцепен и се разчиства от пристигналите аварийни екипи.

Рискът за региона остава в сила

Въпреки овладяването на първоначалните локации на ударите, опасността от нови нападения с дронове в Ставрополския край остава активна. Системите за противовъздушна отбрана и дежурните структури са в състояние на повишена бойна готовност. Властите призовават местното население да запази самообладание и да следва стриктно указанията за безопасност на Министерството на извънредните ситуации.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 12 Отговор
    Никаква западна помощ и нови оръжия няма да променят с нищо хода на войната 👆😆

    Коментиран от #13

    05:58 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сланина

    9 6 Отговор
    На фронта стопена сланина
    В Русия хляб и сланина

    06:00 09.07.2026

  • 4 Влодимир Педофилович Путин

    18 6 Отговор
    Всичко е по план, Планът е Унищожение на Руската нация

    06:01 09.07.2026

  • 5 Руснак без крак...

    16 7 Отговор
    Рассия - страната на падащите отломки и несъществуващи пабеди !!! Все xopoшо, все xopoшо.....😆😆😆

    Коментиран от #10

    06:01 09.07.2026

  • 6 Спаружен Орешник

    14 5 Отговор
    До последеният нефтозавод!

    06:04 09.07.2026

  • 7 Руска цигулка

    13 5 Отговор
    Свирим си из европа по бардаците и хич не не пука
    Пада по някое евро
    Пък Русия дано бъде освободена от Великият лидер Зеленски и стане наш Президент

    06:04 09.07.2026

  • 8 Путин се закани и обеща

    10 5 Отговор
    Че Жив Руснак няма да има!!

    06:06 09.07.2026

  • 9 Грозната Бункерна Истина е че

    12 6 Отговор
    Русия губи тази война

    06:08 09.07.2026

  • 10 Защото

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    Украина е Рассия .

    06:08 09.07.2026

  • 11 Миролюб Войнов, историк

    7 6 Отговор
    Някога Петър I-ви и Руската империя 25-години воюваха с могъща Швеция. Днес Путин и фашистка Русия 5-години не могат воюват и победят най-бедната, изпаднала страна !!!
    Факт 👈

    06:09 09.07.2026

  • 12 В.В.Сополин

    7 5 Отговор
    Джуджака все повече затъва.

    06:15 09.07.2026

  • 13 Соломон

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Прав си .Тя Украйна сама се справя вече.И освен това не и е нужно разрешение от никой

    06:16 09.07.2026

  • 14 Мишел

    3 5 Отговор
    Снимката е от Киев.

    06:27 09.07.2026

  • 15 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:19 09.07.2026

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