Атака с дронове в Ставрополския край: Пожар в промишлен обект и паднали отломки в областния център

При среднощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е възникнал пожар на територията на промишлен обект в Шпаковски район на Ставрополския край.

Инцидентът е регистриран в хутор Вязники, съобщи в личния си канал в социалната мрежа Max ръководителят на региона Владимир Владимиров.

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Към мястото незабавно са насочени огнеборци, които извършват гасителни действия. По предварителни данни на местните власти, в резултат на удара няма ранени или загинали. От заемания пост уверяват, че няма заплаха за живота или здравето на гражданите, както и риск огънят да се прехвърли към близките жилищни постройки.

Инцидент и в самия град Ставропол

Успоредно с удара по промишлената зона, падане на части от свален или компрометиран дрон е регистрирано и в административния център на региона – град Ставропол. Органите на реда и гражданска защита съобщават, че отломките са паднали в района на улица „Коломийцева“.

На градската локация няма отчетени разрушения на инфраструктурата и няма пострадали граждани. Районът е отцепен и се разчиства от пристигналите аварийни екипи.

Рискът за региона остава в сила

Въпреки овладяването на първоначалните локации на ударите, опасността от нови нападения с дронове в Ставрополския край остава активна. Системите за противовъздушна отбрана и дежурните структури са в състояние на повишена бойна готовност. Властите призовават местното население да запази самообладание и да следва стриктно указанията за безопасност на Министерството на извънредните ситуации.