Псковска област въвежда ограничения при зареждането с гориво заради недостиг на бензин и дизел

От 10 юли в Псковска област влизат в сила нови ограничения при зареждането на гориво, съобщава "Псковская правда". Мерките предвиждат автомобилите да бъдат обслужвани на бензиностанциите според регистрационните си номера, а бензинът АИ-92 да се продава само в определен часови диапазон, предава News.bg.
Губернаторът на областта Михаил Ведерников обяви, че ограниченията ще започнат да се прилагат от петък. В четните дни с гориво ще могат да се зареждат автомобили, чиито регистрационни номера започват с цифрите 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетните дни ще бъдат обслужвани превозните средства с номера, започващи с 1, 3, 5, 7 или 9.
Освен това продажбата на бензин АИ-92 ще бъде ограничена до часовете между 14:00 и 24:00 часа.
Мерките са част от действията на руските регионални власти за справяне с кризата при доставките на бензин и дизелово гориво, възникнала след зачестилите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни предприятия.
Темата беше обсъдена и на заседание на руското правителство в сряда, на което президентът Владимир Путин разгледа ситуацията с горивния сектор. По време на срещата вицепремиерът Александър Новак съобщи, че Русия въвежда забрана за износ на дизелово гориво. Забраната за износ на руски бензин беше наложена още през април.
В изказването си Путин заяви, че според Москва украинските атаки срещу нефтопреработвателните заводи целят да нанесат икономически щети на страната и да създадат обществено напрежение.
„Напълно очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Но най-важното е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас разбираме, че тази задача е невъзможна“, заяви руският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #13, #39
07:15 09.07.2026
2 Европеец
Коментиран от #20, #23
07:15 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:30 09.07.2026
6 Абе
07:33 09.07.2026
7 Путян
07:37 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От Москва до Туансе
Коментиран от #58
07:38 09.07.2026
10 Заглавието заблуждава
Освен това след като няма ограничение по колко литра да наливат, логичното е мярката, че е за да няма опашки.
А часовото ограничение е защото се зарежда бензиностанцията с по малки количества, за да няма много бензиновози по пътя, защото не може на много цистерни да се осигури защита от дроновете.
А някой знае ли защо няма опашки за вензин в Украйна?
Коментиран от #17
07:39 09.07.2026
11 Мъдрецът
Коментиран от #14
07:40 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха ха
До коментар #1 от "Абе":Стигна до 30- 35 000 ушанки на месец при Кабзон и докара Проссия на купони и дефицит. Это хорошо, очень хорошо
07:44 09.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спаружен Орешник
07:45 09.07.2026
16 До глупава кАпейка
До коментар #14 от "Глупака":Защото го има.Репортажи от Киев, Одеса,Хасково..... по улиците колите се движат и по бензиностанциите няма опашки.
07:49 09.07.2026
17 Хм Хм
До коментар #10 от "Заглавието заблуждава":"А някой знае ли защо няма опашки за вензин в Украйна?"
Молодец! Сега ще кажеш, че няма бензиностанции, но ще сбъркаш.
"Изградени бяха изцяло нови логистични вериги през Полша, Румъния, Молдова и Словакия. Горивото влиза в страната от различни европейски депа, което прави снабдяването гъвкаво и трудно за прекъсване от вражески удари."
Има гориво колкото искаш - за автомобили, генератори, комбайни и разбира се за война.
Мъка, мъкаааа!
07:51 09.07.2026
18 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
07:52 09.07.2026
19 Мъдрецът
До коментар #14 от "Глупака":А ти глyпако що се дразниш като вадя истината на показ? Заблуждаването на руския народ не спомага за решаването на руския проблем! Аз помагам на руснаците, като бичувам руската действителност!
07:53 09.07.2026
20 Мусорчик
До коментар #2 от "Европеец":Путин е жаловит, защото му е жал, че това са му възможностите.
В момента, в който ги натиснат малко по-силно Димата започва за изпепелява всичко, сега и Песков размахва ЯО. Жалка картина.
07:54 09.07.2026
21 Ако Руската федерация
Но някъв русофил ми обясни, че руснаците бълха ги ухапала. Всички НПЗ работели. Бензин имало.
И за Русия не било проблем да дадат милиони жертви, за да победят.
Коментиран от #28, #59
07:59 09.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Съжалявам
До коментар #2 от "Европеец":На български се казва "жалък". Путин е жалък. Путин е жалко старче.
Коментиран от #55, #61
08:01 09.07.2026
24 По Факти
До коментар #8 от "По материали от чуждестранният печат":Това не е вярно. Въобще не страдат, а се чувстват отлично с намалени мисловни възможности.
08:03 09.07.2026
25 Чипишефффф
08:04 09.07.2026
26 Мухахаха
Коментиран от #31, #32
08:06 09.07.2026
27 Свободен
Смяташ с проста формула цифрите от номера и разбираш кога ще заредиш бензин!
Т.е. - никога!
Копейки, целувайте ръка, че сте в Европа и покрай нас живеете като бел.и хора!
Коментиран от #30
08:08 09.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
08:10 09.07.2026
30 Аве келяв
До коментар #27 от "Свободен":Я се замисли кое ти е свободното
08:14 09.07.2026
31 Имаш ли отговори
До коментар #26 от "Мухахаха":Към е тоя фашизъм?
Кои са тия жълтопаветни?
Кой е молил да го спасяват?
08:16 09.07.2026
32 Мудрец
До коментар #26 от "Мухахаха":Истина! Русия ще спаси света от фaшизма, като капитyлира и се разформирова! И без туй тази федерация вече е изфъшкана лимонада и възможностите и за вегетиране все повече намаляват!
Коментиран от #44
08:16 09.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путата
08:20 09.07.2026
35 Атина Палада
08:22 09.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Артилерист
Коментиран от #41
08:23 09.07.2026
38 Русофилскина братюшка
08:23 09.07.2026
39 Украйна
До коментар #1 от "Абе":са защитава, тя не е "стигнала" никъде защото не напада никого. Украйна си е вкъщи. Докато Русия е агресорът и стигна до... купони за бензин
Коментиран от #62
08:23 09.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ха ха
До коментар #37 от "Артилерист":Tи нали обясняваше февруари 2022ра, че войната приключва за 48 часа, защото там има само една армия?
С кой се бие тая армия до сега? Щеше да правите парад в Киев на 9ти 2022, а после в Берлин.
08:25 09.07.2026
42 Дедушка
08:25 09.07.2026
43 А нещо
Коментиран от #57
08:26 09.07.2026
44 Тъпец
До коментар #32 от "Мудрец":Надяй се ще ще ще
08:27 09.07.2026
45 Те в Украйна щото имат много бензиностан
08:27 09.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вацев
08:29 09.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хаха
08:30 09.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Eконт
Коментиран от #63
08:32 09.07.2026
54 Мъдрецът
08:33 09.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Весел Патиланец
08:37 09.07.2026
57 Ахъм
До коментар #43 от "А нещо":Има, Крим ваш, нали? Ама се разбягаха нещо, не им се стои там.
08:37 09.07.2026
58 Мишел
До коментар #9 от "От Москва до Туансе":От 65 руски завода , 64 работят и продават горива. Един е в ремонт още седмица.
В Украйна от 13 НПЗ, от над 3 години не работи нито един.
08:42 09.07.2026
59 Прав си
До коментар #21 от "Ако Руската федерация":Слаба работа, за 2025 са изкарали само 300 злато, а в СССР вадеха по 500. Чер, червен хайвер хапват, сьомга ама омръзва. Няма ги онези ти ми ти български домати. Дървесина имат малко, паладий малко, никел, ценни суровини, селското стопанство малко го завършиха 150 милиона тона зърна.. Абе слаба работа.
08:42 09.07.2026
60 Деревня от дърво и с дупки в дворовете
08:44 09.07.2026
61 Нс български се казва
До коментар #23 от "Съжалявам":милостив..
08:49 09.07.2026
62 Мишел
До коментар #39 от "Украйна":Всъщност войната започна в 2012г.с нахлуването на украинската армия в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни републики към РФ за извършване на геноцид .
Коментиран от #66
08:50 09.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 смях в залата
08:51 09.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хахаха
До коментар #62 от "Мишел":Измишльотко, ти бил ли си роден тогава, голям си фантазьор
08:53 09.07.2026
67 Димо
"Струва си да се повтори – за всякакви там киневи, галямини и други, които се опитват да наложат идеята, че има някаква морална симетрия между Русия и Украйна – че фактите са други.
Украйна не нанася умишлени удари по руска гражданска инфраструктура. Не съм запознат с нито един случай, в който Украйна умишлено да е атакувала граждански обекти. Ако реши, Украйна би могла да зарови Москва в трупове; тя притежава огромен капацитет да убива руснаци – особено като се има предвид, че руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху защитата на диктатора.
Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.
Следователно, всеки глас от Русия, който се опитва да размие това очевидно разграничение, обективно служи на интересите на Путин. Когато, при тотална фашистка диктатура, някой от вътрешността на страната се опитва да приравни агресора с жертвата, човек трябва да схване една очевидна истина: ако човек в Русия може да прави подобни изявления и да остане на свобода, то е защото това отговаря на нечий дневен ред. По дефиниция, диктатура
08:53 09.07.2026
68 Тодар Живков
08:53 09.07.2026