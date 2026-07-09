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Псковска област въвежда ограничения при зареждането с гориво заради недостиг на бензин и дизел

Псковска област въвежда ограничения при зареждането с гориво заради недостиг на бензин и дизел

9 Юли, 2026 07:10 1 133 68

  • русия-
  • псковска област-
  • недостиг-
  • бензин-
  • дизел

Автомобилите ще бъдат обслужвани според регистрационните си номера, а продажбата на бензин АИ-92 ще бъде ограничена до следобедните и вечерните часове

Псковска област въвежда ограничения при зареждането с гориво заради недостиг на бензин и дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От 10 юли в Псковска област влизат в сила нови ограничения при зареждането на гориво, съобщава "Псковская правда". Мерките предвиждат автомобилите да бъдат обслужвани на бензиностанциите според регистрационните си номера, а бензинът АИ-92 да се продава само в определен часови диапазон, предава News.bg.

Губернаторът на областта Михаил Ведерников обяви, че ограниченията ще започнат да се прилагат от петък. В четните дни с гориво ще могат да се зареждат автомобили, чиито регистрационни номера започват с цифрите 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетните дни ще бъдат обслужвани превозните средства с номера, започващи с 1, 3, 5, 7 или 9.

Освен това продажбата на бензин АИ-92 ще бъде ограничена до часовете между 14:00 и 24:00 часа.

Мерките са част от действията на руските регионални власти за справяне с кризата при доставките на бензин и дизелово гориво, възникнала след зачестилите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни предприятия.

Темата беше обсъдена и на заседание на руското правителство в сряда, на което президентът Владимир Путин разгледа ситуацията с горивния сектор. По време на срещата вицепремиерът Александър Новак съобщи, че Русия въвежда забрана за износ на дизелово гориво. Забраната за износ на руски бензин беше наложена още през април.

В изказването си Путин заяви, че според Москва украинските атаки срещу нефтопреработвателните заводи целят да нанесат икономически щети на страната и да създадат обществено напрежение.

„Напълно очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Но най-важното е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас разбираме, че тази задача е невъзможна“, заяви руският президент.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    14 24 Отговор
    Зеленски докъде стигна? Трябва да е вече до кривата круша!

    Коментиран от #13, #39

    07:15 09.07.2026

  • 2 Европеец

    12 18 Отговор
    Заглавието е вярно и причината е по либералния и жаловит Путин....

    Коментиран от #20, #23

    07:15 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    13 6 Отговор
    Да събират сено за конете!

    07:30 09.07.2026

  • 6 Абе

    8 7 Отговор
    Чака бункерният гризач в Константиновка.

    07:33 09.07.2026

  • 7 Путян

    8 5 Отговор
    Гориво отрицателно ще има в изобилие

    07:37 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От Москва до Туансе

    7 6 Отговор
    Нет еН Пе Зе.

    Коментиран от #58

    07:38 09.07.2026

  • 10 Заглавието заблуждава

    9 10 Отговор
    Става въпрос само за бензина, а не за дизела. Дори в самата статия така пише.
    Освен това след като няма ограничение по колко литра да наливат, логичното е мярката, че е за да няма опашки.
    А часовото ограничение е защото се зарежда бензиностанцията с по малки количества, за да няма много бензиновози по пътя, защото не може на много цистерни да се осигури защита от дроновете.

    А някой знае ли защо няма опашки за вензин в Украйна?

    Коментиран от #17

    07:39 09.07.2026

  • 11 Мъдрецът

    15 7 Отговор
    Четни, нечетни, все тая щом опашките си стоят! Кoнчината на бензина е близо! А смешката с разединението на обществото? Всички са недоволни от държавата, но не са израсли още oвчия етап от развитието си! Скоро Зеленски ще ги покачи всички солидарно по мaгаретата!

    Коментиран от #14

    07:40 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Стигна до 30- 35 000 ушанки на месец при Кабзон и докара Проссия на купони и дефицит. Это хорошо, очень хорошо

    07:44 09.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спаружен Орешник

    6 6 Отговор
    До последният нефтозавод!

    07:45 09.07.2026

  • 16 До глупава кАпейка

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Глупака":

    Защото го има.Репортажи от Киев, Одеса,Хасково..... по улиците колите се движат и по бензиностанциите няма опашки.

    07:49 09.07.2026

  • 17 Хм Хм

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Заглавието заблуждава":

    "А някой знае ли защо няма опашки за вензин в Украйна?"

    Молодец! Сега ще кажеш, че няма бензиностанции, но ще сбъркаш.
    "Изградени бяха изцяло нови логистични вериги през Полша, Румъния, Молдова и Словакия. Горивото влиза в страната от различни европейски депа, което прави снабдяването гъвкаво и трудно за прекъсване от вражески удари."
    Има гориво колкото искаш - за автомобили, генератори, комбайни и разбира се за война.
    Мъка, мъкаааа!

    07:51 09.07.2026

  • 18 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 5 Отговор
    Джуджака затъна до шията само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.

    07:52 09.07.2026

  • 19 Мъдрецът

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Глупака":

    А ти глyпако що се дразниш като вадя истината на показ? Заблуждаването на руския народ не спомага за решаването на руския проблем! Аз помагам на руснаците, като бичувам руската действителност!

    07:53 09.07.2026

  • 20 Мусорчик

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Путин е жаловит, защото му е жал, че това са му възможностите.
    В момента, в който ги натиснат малко по-силно Димата започва за изпепелява всичко, сега и Песков размахва ЯО. Жалка картина.

    07:54 09.07.2026

  • 21 Ако Руската федерация

    11 5 Отговор
    беше в Сахара и на пясък дефицит щяха да имат.

    Но някъв русофил ми обясни, че руснаците бълха ги ухапала. Всички НПЗ работели. Бензин имало.
    И за Русия не било проблем да дадат милиони жертви, за да победят.

    Коментиран от #28, #59

    07:59 09.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Съжалявам

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    На български се казва "жалък". Путин е жалък. Путин е жалко старче.

    Коментиран от #55, #61

    08:01 09.07.2026

  • 24 По Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "По материали от чуждестранният печат":

    Това не е вярно. Въобще не страдат, а се чувстват отлично с намалени мисловни възможности.

    08:03 09.07.2026

  • 25 Чипишефффф

    2 4 Отговор
    Изтече у канала

    08:04 09.07.2026

  • 26 Мухахаха

    6 10 Отговор
    Големи напъни на жълтопаветната измет Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #31, #32

    08:06 09.07.2026

  • 27 Свободен

    6 6 Отговор
    По-добре е да въведат синус и косинус за изчисляване на дата за зареждане!
    Смяташ с проста формула цифрите от номера и разбираш кога ще заредиш бензин!
    Т.е. - никога!
    Копейки, целувайте ръка, че сте в Европа и покрай нас живеете като бел.и хора!

    Коментиран от #30

    08:08 09.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 10 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    08:10 09.07.2026

  • 30 Аве келяв

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Свободен":

    Я се замисли кое ти е свободното

    08:14 09.07.2026

  • 31 Имаш ли отговори

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Мухахаха":

    Към е тоя фашизъм?
    Кои са тия жълтопаветни?
    Кой е молил да го спасяват?

    08:16 09.07.2026

  • 32 Мудрец

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Мухахаха":

    Истина! Русия ще спаси света от фaшизма, като капитyлира и се разформирова! И без туй тази федерация вече е изфъшкана лимонада и възможностите и за вегетиране все повече намаляват!

    Коментиран от #44

    08:16 09.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путата

    4 5 Отговор
    Риснаци, ако деньги нету, събирайте бутилки и ще имате за насъщния, и отгоре!

    08:20 09.07.2026

  • 35 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Чорапа ще внася ли евтини горива от РФ?

    08:22 09.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Артилерист

    7 5 Отговор
    Западните пропагандисти нямат друга дъвка и разтягат локума за дроновите атаки на Киев. Даже в Анкара са стигнали до абсурдния бравузъм, че украинците променили хода на войната и Русия минала в отбрана. Но най-интересното в Анкара са подигравките на Тръмп към настъпателните ентусиазма на г6-водещите войната срещу Русия чрез украинците...

    Коментиран от #41

    08:23 09.07.2026

  • 38 Русофилскина братюшка

    4 7 Отговор
    На братушките Орешника се оказа пълен акТаш, а сега с горящите им НПЗ и ПВОто им излизе cливa миpизливa като президента им.

    08:23 09.07.2026

  • 39 Украйна

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    са защитава, тя не е "стигнала" никъде защото не напада никого. Украйна си е вкъщи. Докато Русия е агресорът и стигна до... купони за бензин

    Коментиран от #62

    08:23 09.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха

    7 5 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Tи нали обясняваше февруари 2022ра, че войната приключва за 48 часа, защото там има само една армия?

    С кой се бие тая армия до сега? Щеше да правите парад в Киев на 9ти 2022, а после в Берлин.

    08:25 09.07.2026

  • 42 Дедушка

    8 7 Отговор
    Ребята, я мислим дека руската каручка взе да поскърцува!

    08:25 09.07.2026

  • 43 А нещо

    5 2 Отговор
    за фронта няма ли?! Или това не е важно!

    Коментиран от #57

    08:26 09.07.2026

  • 44 Тъпец

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мудрец":

    Надяй се ще ще ще

    08:27 09.07.2026

  • 45 Те в Украйна щото имат много бензиностан

    4 4 Отговор
    Имате още половин година,после общувайте руските гащи.

    08:27 09.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вацев

    9 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:29 09.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хаха

    5 4 Отговор
    Смахнати тролове копейкаджий, ще пиете газ.

    08:30 09.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Eконт

    6 4 Отговор
    От днес приемаме пратки на туби с бензин или дизел до братска Русия

    Коментиран от #63

    08:32 09.07.2026

  • 54 Мъдрецът

    4 5 Отговор
    А путата виждали ли сте го с масквича в очередь на опашката, или той е богоизбран и не е човек от народа?

    08:33 09.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Весел Патиланец

    2 4 Отговор
    Да не се виждат много опашките - що? Срам ли ви е от движухата!?!?!

    08:37 09.07.2026

  • 57 Ахъм

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "А нещо":

    Има, Крим ваш, нали? Ама се разбягаха нещо, не им се стои там.

    08:37 09.07.2026

  • 58 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "От Москва до Туансе":

    От 65 руски завода , 64 работят и продават горива. Един е в ремонт още седмица.
    В Украйна от 13 НПЗ, от над 3 години не работи нито един.

    08:42 09.07.2026

  • 59 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ако Руската федерация":

    Слаба работа, за 2025 са изкарали само 300 злато, а в СССР вадеха по 500. Чер, червен хайвер хапват, сьомга ама омръзва. Няма ги онези ти ми ти български домати. Дървесина имат малко, паладий малко, никел, ценни суровини, селското стопанство малко го завършиха 150 милиона тона зърна.. Абе слаба работа.

    08:42 09.07.2026

  • 60 Деревня от дърво и с дупки в дворовете

    3 2 Отговор
    Напред към социализъма и купонити! Руснаците ще ядат на четно и нечетно число!

    08:44 09.07.2026

  • 61 Нс български се казва

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Съжалявам":

    милостив..

    08:49 09.07.2026

  • 62 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Украйна":

    Всъщност войната започна в 2012г.с нахлуването на украинската армия в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни републики към РФ за извършване на геноцид .

    Коментиран от #66

    08:50 09.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 смях в залата

    0 0 Отговор
    Каквото сам си направиш друг никой не може да ти го направи

    08:51 09.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Измишльотко, ти бил ли си роден тогава, голям си фантазьор

    08:53 09.07.2026

  • 67 Димо

    2 0 Отговор
    Световният шампион по шахмат Гари Каспаров:

    "Струва си да се повтори – за всякакви там киневи, галямини и други, които се опитват да наложат идеята, че има някаква морална симетрия между Русия и Украйна – че фактите са други.

    Украйна не нанася умишлени удари по руска гражданска инфраструктура. Не съм запознат с нито един случай, в който Украйна умишлено да е атакувала граждански обекти. Ако реши, Украйна би могла да зарови Москва в трупове; тя притежава огромен капацитет да убива руснаци – особено като се има предвид, че руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху защитата на диктатора.

    Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.

    Следователно, всеки глас от Русия, който се опитва да размие това очевидно разграничение, обективно служи на интересите на Путин. Когато, при тотална фашистка диктатура, някой от вътрешността на страната се опитва да приравни агресора с жертвата, човек трябва да схване една очевидна истина: ако човек в Русия може да прави подобни изявления и да остане на свобода, то е защото това отговаря на нечий дневен ред. По дефиниция, диктатура

    08:53 09.07.2026

  • 68 Тодар Живков

    0 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    08:53 09.07.2026

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