Псковска област въвежда ограничения при зареждането с гориво заради недостиг на бензин и дизел

От 10 юли в Псковска област влизат в сила нови ограничения при зареждането на гориво, съобщава "Псковская правда". Мерките предвиждат автомобилите да бъдат обслужвани на бензиностанциите според регистрационните си номера, а бензинът АИ-92 да се продава само в определен часови диапазон, предава News.bg.

Губернаторът на областта Михаил Ведерников обяви, че ограниченията ще започнат да се прилагат от петък. В четните дни с гориво ще могат да се зареждат автомобили, чиито регистрационни номера започват с цифрите 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетните дни ще бъдат обслужвани превозните средства с номера, започващи с 1, 3, 5, 7 или 9.

Освен това продажбата на бензин АИ-92 ще бъде ограничена до часовете между 14:00 и 24:00 часа.

Мерките са част от действията на руските регионални власти за справяне с кризата при доставките на бензин и дизелово гориво, възникнала след зачестилите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни предприятия.

Темата беше обсъдена и на заседание на руското правителство в сряда, на което президентът Владимир Путин разгледа ситуацията с горивния сектор. По време на срещата вицепремиерът Александър Новак съобщи, че Русия въвежда забрана за износ на дизелово гориво. Забраната за износ на руски бензин беше наложена още през април.

В изказването си Путин заяви, че според Москва украинските атаки срещу нефтопреработвателните заводи целят да нанесат икономически щети на страната и да създадат обществено напрежение.

„Напълно очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Но най-важното е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас разбираме, че тази задача е невъзможна“, заяви руският президент.