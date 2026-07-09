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Израел е предприел „тайни и открити действия“, за да не бъдат предоставени изтребители F-35 на Турция

Израел е предприел „тайни и открити действия“, за да не бъдат предоставени изтребители F-35 на Турция

9 Юли, 2026 14:08 935 17

  • f-35-
  • израел-
  • турция-
  • безалел смотрич-
  • доналд тръмп

Анонсът на Тръмп за завръщането на Турция в програмата за F-35 по време на срещата предизвика реакция както на Израел, така и на съседна Гърция

Израел е предприел „тайни и открити действия“, за да не бъдат предоставени изтребители F-35 на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на финансите от крайната десница Безалел Смотрич заяви, че са предприели „както открити, така и задкулисни действия“, за да не бъдат предоставени изтребителите F-35 на Турция, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Агенцията цитира интервю на министъра за израелския вестник „Йедиот Ахронот“, в което той заявява, че те са против предоставянето на F-35 на Турция от страна на на САЩ, както и че полагат усилия да го предотвратят.

Смотрич е съобщил, че са провели интензивни преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и че „работят много усилено както открито, така и по неофициален път“, за да попречат на продажбата на F-35 на Турция, като е добавил: „На Ердоган не трябва да се позволява достъп до оръжия, които ще променят правилата на играта.“

Агенцията цитира и други думи на Смотрич където той заявява: „Ердоган е много опасен човек. В настоящото си състояние Турция представлява много сериозна заплаха за Израел“.

„По време на 36-та среща на държавните и правителствени ръководители на НАТО изявленията на американския президент Доналд Тръмп, които дадоха зелена светлина към завръщането на Турция в програмата за F-35, бяха посрещнати с тревога от правителството в Тел Авив“, припомня агенцията.

„Израелският премиер Нетаняху изрази тази своя загриженост в интервюта за американската преса, а външният министър Гидеон Саар също заяви, че са категорично против това и че САЩ трябва да защитят „качественото военно превъзходство“ на Израел в региона“ добавя тя.

Анонсът на Тръмп за завръщането на Турция в програмата за F-35 по време на срещата предизвика реакция както на Израел, така и на съседна Гърция.

Президентът на Турция Ердоган отвърна на израелската и гръцката критика с думите: „И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    16 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    14:09 09.07.2026

  • 2 Чфутите ги е страх от Турция

    20 2 Отговор
    Знаят, че както ги спаси през 16век, така може и да ги унищожи. Ф35 няма нищо общо

    Коментиран от #13

    14:16 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    16 1 Отговор
    Бойко даде пари, като за Ф-35, а купи едномоторен ф-16 еквивалент на МиГ-21.

    Коментиран от #7, #16

    14:18 09.07.2026

  • 5 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    Ердоган е умен политик, той знае кое, кога и как. Ще си купи самолети.
    Поне беше умен, много остаря, вече и говоренето му е тежко.

    14:18 09.07.2026

  • 6 Омбре

    10 2 Отговор
    Какво означава че ще се промени играта? Че леко няма да ви се позволява тоя геноцид на който сме свидетели и че няма нито една санкция срещу вас. Не пакет,една единствена или поне аз не знам за такава. Как пък всяка държава е заплаха за вас, след като вие нападате, или ако и други имат същото оръжие ще се замислите.

    14:19 09.07.2026

  • 7 Я пък тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Какво му е на Ф -16?
    Вярно нашия не лети, вярно три пъти ремонт му правиха, че нещо май е счупен, вярно втора употреба е, но каква само.

    14:21 09.07.2026

  • 8 Страх ги е да не са въоражени със най

    3 2 Отговор
    Доброто в света

    Коментиран от #15

    14:22 09.07.2026

  • 9 Наблюдател

    6 1 Отговор
    С други думи мръсни номера.

    14:24 09.07.2026

  • 10 Дедо-космонавт

    5 1 Отговор
    Фъ-35 не стаа за нищо, еле па Ф-16 хептен не стаа...Тия консерви не моат да фърчат колко една гугутка бе...а немат и задна скорост!!!

    14:26 09.07.2026

  • 11 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Малко омесихме истини и лъжи май. F16 не са аналог на МиГ21, но от друга страна ги купихме на цената, която Полша плати за много по-модерния стелт F35.

    14:27 09.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    След Иран (ако успеят ) е Турция

    14:28 09.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чфутите ги е страх от Турция":

    Точно ,живееха си мирно в Палестина , а идиотите дори не искат да разберат защо това племе е гонено отвсякъде ,

    14:29 09.07.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    И тази война се задава. Познайте на чия страна ще е ЕС.

    Коментиран от #17

    14:33 09.07.2026

  • 15 Па точно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Страх ги е да не са въоражени със най":

    това ли е най-доброто :)))))) Не, мерси!

    14:34 09.07.2026

  • 16 Нещо не си

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    схванал добре! МиГ - 21 ОЩЕ ЛЕТИ!!!
    За разлика от немощните деФект-16 :)))

    14:36 09.07.2026

  • 17 Няма да е скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Но към такава война върви положението.
    Страхът у някои за разпад на Нато обаче слага спирачка.

    15:03 09.07.2026