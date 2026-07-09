Израел е предприел „тайни и открити действия“, за да не бъдат предоставени изтребители F-35 на Турция

Израелският министър на финансите от крайната десница Безалел Смотрич заяви, че са предприели „както открити, така и задкулисни действия“, за да не бъдат предоставени изтребителите F-35 на Турция, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.
Агенцията цитира интервю на министъра за израелския вестник „Йедиот Ахронот“, в което той заявява, че те са против предоставянето на F-35 на Турция от страна на на САЩ, както и че полагат усилия да го предотвратят.
Смотрич е съобщил, че са провели интензивни преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и че „работят много усилено както открито, така и по неофициален път“, за да попречат на продажбата на F-35 на Турция, като е добавил: „На Ердоган не трябва да се позволява достъп до оръжия, които ще променят правилата на играта.“
Агенцията цитира и други думи на Смотрич където той заявява: „Ердоган е много опасен човек. В настоящото си състояние Турция представлява много сериозна заплаха за Израел“.
„По време на 36-та среща на държавните и правителствени ръководители на НАТО изявленията на американския президент Доналд Тръмп, които дадоха зелена светлина към завръщането на Турция в програмата за F-35, бяха посрещнати с тревога от правителството в Тел Авив“, припомня агенцията.
„Израелският премиер Нетаняху изрази тази своя загриженост в интервюта за американската преса, а външният министър Гидеон Саар също заяви, че са категорично против това и че САЩ трябва да защитят „качественото военно превъзходство“ на Израел в региона“ добавя тя.
Анонсът на Тръмп за завръщането на Турция в програмата за F-35 по време на срещата предизвика реакция както на Израел, така и на съседна Гърция.
Президентът на Турция Ердоган отвърна на израелската и гръцката критика с думите: „И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
14:09 09.07.2026
2 Чфутите ги е страх от Турция
Коментиран от #13
14:16 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
Коментиран от #7, #16
14:18 09.07.2026
5 Я пък тоя
Поне беше умен, много остаря, вече и говоренето му е тежко.
14:18 09.07.2026
6 Омбре
14:19 09.07.2026
7 Я пък тоя
До коментар #4 от "Хаха":Какво му е на Ф -16?
Вярно нашия не лети, вярно три пъти ремонт му правиха, че нещо май е счупен, вярно втора употреба е, но каква само.
14:21 09.07.2026
8 Страх ги е да не са въоражени със най
Коментиран от #15
14:22 09.07.2026
9 Наблюдател
14:24 09.07.2026
10 Дедо-космонавт
14:26 09.07.2026
11 Наблюдател
14:27 09.07.2026
12 Kaлпазанин
14:28 09.07.2026
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Чфутите ги е страх от Турция":Точно ,живееха си мирно в Палестина , а идиотите дори не искат да разберат защо това племе е гонено отвсякъде ,
14:29 09.07.2026
14 Анонимен
Коментиран от #17
14:33 09.07.2026
15 Па точно
До коментар #8 от "Страх ги е да не са въоражени със най":това ли е най-доброто :)))))) Не, мерси!
14:34 09.07.2026
16 Нещо не си
До коментар #4 от "Хаха":схванал добре! МиГ - 21 ОЩЕ ЛЕТИ!!!
За разлика от немощните деФект-16 :)))
14:36 09.07.2026
17 Няма да е скоро
До коментар #14 от "Анонимен":Но към такава война върви положението.
Страхът у някои за разпад на Нато обаче слага спирачка.
15:03 09.07.2026