Израел е предприел „тайни и открити действия“, за да не бъдат предоставени изтребители F-35 на Турция

Израелският министър на финансите от крайната десница Безалел Смотрич заяви, че са предприели „както открити, така и задкулисни действия“, за да не бъдат предоставени изтребителите F-35 на Турция, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Агенцията цитира интервю на министъра за израелския вестник „Йедиот Ахронот“, в което той заявява, че те са против предоставянето на F-35 на Турция от страна на на САЩ, както и че полагат усилия да го предотвратят.

Смотрич е съобщил, че са провели интензивни преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и че „работят много усилено както открито, така и по неофициален път“, за да попречат на продажбата на F-35 на Турция, като е добавил: „На Ердоган не трябва да се позволява достъп до оръжия, които ще променят правилата на играта.“

Агенцията цитира и други думи на Смотрич където той заявява: „Ердоган е много опасен човек. В настоящото си състояние Турция представлява много сериозна заплаха за Израел“.

„По време на 36-та среща на държавните и правителствени ръководители на НАТО изявленията на американския президент Доналд Тръмп, които дадоха зелена светлина към завръщането на Турция в програмата за F-35, бяха посрещнати с тревога от правителството в Тел Авив“, припомня агенцията.

„Израелският премиер Нетаняху изрази тази своя загриженост в интервюта за американската преса, а външният министър Гидеон Саар също заяви, че са категорично против това и че САЩ трябва да защитят „качественото военно превъзходство“ на Израел в региона“ добавя тя.

Анонсът на Тръмп за завръщането на Турция в програмата за F-35 по време на срещата предизвика реакция както на Израел, така и на съседна Гърция.

Президентът на Турция Ердоган отвърна на израелската и гръцката критика с думите: „И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това“.