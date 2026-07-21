Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израелската армия е започнала програмата за "пилотните зони" в Южен Ливан

Израелската армия е започнала програмата за "пилотните зони" в Южен Ливан

21 Юли, 2026 08:04 933 9

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • сащ

Пилотните зони са ивици територия в Южен Ливан, в които действа договореното с посредничеството на САЩ споразумение между Израел и Ливан

Израелската армия е започнала програмата за "пилотните зони" в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия започна да координира операциите си с ливанските въоръжени сили и американската армия в така наречените пилотни зони в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на армията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Пилотните зони са ивици територия в Южен Ливан, в които действа договореното с посредничеството на САЩ споразумение между Израел и Ливан, включващо разоръжаване на “Хизбула”, изтегляне на израелските сили и разполагане на ливански военни.

“В съответствие с указанията на (израелското) политическо ръководство пилотната програма “Безопасна зона”, започна в понеделник, в Южен Ливан в сътрудничество с американски военнослужещи (СЕНТКОМ, Централното военно командване на САЩ) и въоръжените сили на Ливан. В рамките на тази пилотна програма група от Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ), армията на САЩ и въоръжените сили на Ливан осъществяват координиране и планиране за по-нататъшната реализация на споразумението”, се добавя в изявлението, цитирано от ТАСС.

Израелската армия не съобщи повече подробности за процеса на изтегляне на своите части, но предупреди, че “Силите за отбрана на Израел ще реагират остро на всяко нарушение на примирието.

Рамковото споразумение между Израел и Ливан беше подписано на 26 юни след пет кръга консултации, проведени във Вашингтон с посредничеството на САЩ. Съгласно договореното ливанските въоръжени сили трябва постепенно да възстановят “ефективния суверенен контрол над цялата територия на страната”, а Израел да изтегли войските си от окупираните райони.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел са

    8 4 Отговор
    Терористи

    08:11 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тук Нетаняху го обяснява

    4 4 Отговор
    Черното е старата граница м/у Ливан и Израел. Жълтото е зоната за сигурност, заета от Израел миналата година. В нея няма войници на Хизбула, но друзките села си функционират пълноценно. Червеното са пилотните зони за сигурност. Там израелската страна изтласква бойците на Хизбула и след това въвежда ливанската армия. Като се изчистят две зони се минава към следващите. Прави се така, защото ливанската армия е неспособна да се справи сама с разоръжаването на Хизбула.

    08:21 21.07.2026

  • 4 Смотаняху

    10 6 Отговор
    Евреите са най - голямото зло на човечеството 🇮🇱💩

    Коментиран от #7

    08:27 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Само млатене по камиларите и чалмосаните им копейки!

    08:40 21.07.2026

  • 7 Сатана Z

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Смотаняху":

    путлеро и той евреи ма

    08:41 21.07.2026

  • 8 както много пъти коментирхме-

    2 1 Отговор
    Ливан отдавна искат да се отърват от палестинскте терористи от Хисбула, но трябваше да се съобразяват с диктарорите С. Хюсеин, Асад- най- вече, напоследък - с иранските молли.

    Всеки път, когато Израел окупирваше Южен Ливан и прогонваше Хисбула от там, Ливан се молеше на израелската армия да не си тръгва.

    Днес, двете държави най после ще е отърват от Хисбула.

    Въпросът е КЪДЕ ще отидат Хисбула. Никъде не ги искат. Нито в Ирак, нито в Йордания, нито в Египет.
    Единствено в Иран, но там са безплезни.

    10:43 21.07.2026

  • 9 Полека лека

    2 0 Отговор
    Близкият Изток се изчиства от диктаторите, ерго и от тероризма.

    Остана само Иран.

    10:46 21.07.2026