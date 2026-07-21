Израелската армия е започнала програмата за "пилотните зони" в Южен Ливан

Израелската армия започна да координира операциите си с ливанските въоръжени сили и американската армия в така наречените пилотни зони в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на армията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Пилотните зони са ивици територия в Южен Ливан, в които действа договореното с посредничеството на САЩ споразумение между Израел и Ливан, включващо разоръжаване на “Хизбула”, изтегляне на израелските сили и разполагане на ливански военни.

“В съответствие с указанията на (израелското) политическо ръководство пилотната програма “Безопасна зона”, започна в понеделник, в Южен Ливан в сътрудничество с американски военнослужещи (СЕНТКОМ, Централното военно командване на САЩ) и въоръжените сили на Ливан. В рамките на тази пилотна програма група от Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ), армията на САЩ и въоръжените сили на Ливан осъществяват координиране и планиране за по-нататъшната реализация на споразумението”, се добавя в изявлението, цитирано от ТАСС.

Израелската армия не съобщи повече подробности за процеса на изтегляне на своите части, но предупреди, че “Силите за отбрана на Израел ще реагират остро на всяко нарушение на примирието.

Рамковото споразумение между Израел и Ливан беше подписано на 26 юни след пет кръга консултации, проведени във Вашингтон с посредничеството на САЩ. Съгласно договореното ливанските въоръжени сили трябва постепенно да възстановят “ефективния суверенен контрол над цялата територия на страната”, а Израел да изтегли войските си от окупираните райони.