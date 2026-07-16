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Нетаняху няма да пътува до САЩ, над 100 демократи подкрепиха предложение за прекратяване на военната помощ за Израел

Нетаняху няма да пътува до САЩ, над 100 демократи подкрепиха предложение за прекратяване на военната помощ за Израел

16 Юли, 2026 15:40 1 479 9

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • линдзи греъм

Предложението беше част от обсъжданията в Камарата относно финансирането на Държавния департамент на САЩ и агенциите за национална сигурност

Нетаняху няма да пътува до САЩ, над 100 демократи подкрепиха предложение за прекратяване на военната помощ за Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бенямин Нетаняху няма да пътува до САЩ следващата седмица, тъй като погребението на американския сенатор Линдзи Греъм е отложено за края на месеца, съобщиха днес от кабинета на израелския премиер, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Междувременно над 100 депутати от Демократическата партия в Камарата на представителите на САЩ гласуваха в подкрепа на прекратяването на отпускането на военна помощ за милиарди долари на Израел през следващата финансова година.

Предложението не беше прието, но получи значително по-голяма подкрепа в сравнение със сходни инициативи през последните години. Вотът беше възприет до голяма степен като символичен.

Предложената поправка от републиканския представител Томас Маси за премахване на военна помощ за Израел в размер на около 3,3 милиарда долара не беше приета, тъй като при гласуването вчера вечерта имаше 314 гласа „против“ срещу 104 „за“.

Маси беше единственият републиканец, подкрепил поправката, докато широката опозиция от страна на републиканците гарантира нейното отхвърляне.

Предложението беше част от обсъжданията в Камарата относно финансирането на Държавния департамент на САЩ и агенциите за национална сигурност.

От общо 215 демократи в Камарата, 103 гласуваха в подкрепа на поправката, а 10 се въздържаха, което означава, че почти половината от фракцията е подкрепила прекратяването на военната помощ за Израел.

Това гласуване подчерта нарастващите различия в Демократическата партия по отношение на политиката на САЩ спрямо Израел. Докато ръководството на Демократическата партия продължава да подкрепя военната помощ за Израел, прогресивното крило на партията все по-често настоява тя да бъде прекратена, като посочва войната в ивицата Газа като основен аргумент.

Войната в Газа беше предизвикана от атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската ислямистка групировка „Хамас“ и други екстремистки организации. Конфликтът приключи с примирие две години по-късно.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    21 1 Отговор
    Ако всичко около смъртта на тоя с ЖЕНСКОТО име е така както го казват, защо ще го погребват след две седмици??? М? Ша го чакат да възкръсва ли? Ми немой да възкръсне понеже е на ситна каша. Нещо от сорта на русенско варено, ама по-рядко.

    Коментиран от #6

    15:44 16.07.2026

  • 2 Кокото

    8 1 Отговор
    разбрахме за Петрохан - толкова и за Линдзи...

    15:58 16.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор
    Няма ли кой да подкрепи Духът by Анкоридж !!!
    Никой ли ?

    15:59 16.07.2026

  • 4 пръц

    10 0 Отговор
    И кВо мошетата от обора са против шефа си от Израел.

    16:02 16.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    2/3 от говедата подкрепят исрахел ,убийствата им и несправедливоста по света .и как да има мир на света

    16:15 16.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Чух че бил изпепелен от кинжал ,та ще погребват май снимка в ковчега само

    16:20 16.07.2026

  • 7 Наблюдател

    6 0 Отговор
    В Щатите властта е в капитала. А капиталът е до голяма степен в ръцете на евреи. Президентът е като манекен на витрина, работата му е да изобразява. Няма друго обяснение за зависимостта на САЩ от Израел. Все едно Германия да е зависима от Люксембург.

    16:22 16.07.2026

  • 8 оня с коня

    2 5 Отговор
    За разлика от Амер. Конгрес в Руската "Дума" всичко живо "като един" подкрепя Путин ЗА ВСИЧКО,защото иначе...няма да е Живо.

    16:23 16.07.2026

  • 9 Другари

    0 0 Отговор
    Истината се знае само от Тръмпи,Путин и китаеца Си. А Урсулката ви сложи 12 звезди на знамето в тяхна прослава и много политици се навеждат за да не ги последва участа на Алексей Петров и сега американеца. А те идват за да ви посипят с червен прашец както много скали по Витоша са червени.

    16:47 16.07.2026