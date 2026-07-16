Нетаняху няма да пътува до САЩ, над 100 демократи подкрепиха предложение за прекратяване на военната помощ за Израел

Бенямин Нетаняху няма да пътува до САЩ следващата седмица, тъй като погребението на американския сенатор Линдзи Греъм е отложено за края на месеца, съобщиха днес от кабинета на израелския премиер, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Междувременно над 100 депутати от Демократическата партия в Камарата на представителите на САЩ гласуваха в подкрепа на прекратяването на отпускането на военна помощ за милиарди долари на Израел през следващата финансова година.

Предложението не беше прието, но получи значително по-голяма подкрепа в сравнение със сходни инициативи през последните години. Вотът беше възприет до голяма степен като символичен.

Предложената поправка от републиканския представител Томас Маси за премахване на военна помощ за Израел в размер на около 3,3 милиарда долара не беше приета, тъй като при гласуването вчера вечерта имаше 314 гласа „против“ срещу 104 „за“.

Маси беше единственият републиканец, подкрепил поправката, докато широката опозиция от страна на републиканците гарантира нейното отхвърляне.

Предложението беше част от обсъжданията в Камарата относно финансирането на Държавния департамент на САЩ и агенциите за национална сигурност.

От общо 215 демократи в Камарата, 103 гласуваха в подкрепа на поправката, а 10 се въздържаха, което означава, че почти половината от фракцията е подкрепила прекратяването на военната помощ за Израел.

Това гласуване подчерта нарастващите различия в Демократическата партия по отношение на политиката на САЩ спрямо Израел. Докато ръководството на Демократическата партия продължава да подкрепя военната помощ за Израел, прогресивното крило на партията все по-често настоява тя да бъде прекратена, като посочва войната в ивицата Газа като основен аргумент.

Войната в Газа беше предизвикана от атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската ислямистка групировка „Хамас“ и други екстремистки организации. Конфликтът приключи с примирие две години по-късно.