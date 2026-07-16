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Подготовката в Гърция за изтребителите F-35 напредва, първите самолети се очакват до 2028 г.

Подготовката в Гърция за изтребителите F-35 напредва, първите самолети се очакват до 2028 г.

16 Юли, 2026 19:12 651 6

  • f-35-
  • ф-35-
  • гърция-
  • изтребители-
  • андравида

Според изданието програмата се изпълнява безпроблемно и остава в рамките на предвидения график

Подготовката в Гърция за изтребителите F-35 напредва, първите самолети се очакват до 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката на авиобаза „Андравида“ в Гърция за пристигането на изтребители F-35 напредва, като се очаква първите самолети да пристигнат в страната до 2028 г., съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информиран източник, предаде БТА.

Според изданието програмата се изпълнява безпроблемно и остава в рамките на предвидения график. Очаква се предстоящите инфраструктурни проекти да превърнат базата в способна да приема изтребители от пето поколение.

Според информацията на „Катимерини“ представители на Съвместния програмен офис за F-35 на правителството на САЩ в момента провеждат срещи с представители на четири големи гръцки строителни групи. След като преминат изискваните от американската страна проверки за сигурност, компаниите ще могат да участват в тръжната процедура за инфраструктурните проекти в базата.

Не се очаква стойността на инфраструктурата за сигурност, складови съоръжения, помощни сгради и модернизация на летището да надхвърли 500 млн. евро. Ако не възникнат забавяния, свързани с възражения или съдебни обжалвания, работите трябва да приключат преди 2028 г., посочва изданието.

Официални представители са заявили, че четири самолета ще бъдат доставени през 2027 г., но ще останат в САЩ за около година, докато пилотите и техническият персонал на гръцките военновъздушни сили преминават обучение.

Началото на модернизацията в "Андравида" ще съвпадне с процеса по извеждане от експлоатация на самолетите F-4 Фантом II, които са на въоръжение в гръцките военновъздушни сили повече от 50 години.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 3 Отговор
    Първия полет Гърция - Москва е за 2030г 👈

    19:16 16.07.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    А стига...толкова късно,те да не са ги поръчали през 2027 год...защото нашите сбъркани в главите ТРОЛейбуси искаха за половин година и да са на линия...чертежите.....много загубен Свят тъпче тази хубава планета Земя..

    19:20 16.07.2026

  • 3 А БОКО ПРЕДПЛАТИ

    1 4 Отговор
    Бангиите на старо дето даже и не летят.

    Коментиран от #4

    19:22 16.07.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А БОКО ПРЕДПЛАТИ":

    Ами има боко пари - плаща предварително.Ти като отидеш да договаряш самолети,няма да правиш така.

    19:28 16.07.2026

  • 5 ф 19 ллок 70 с почвечето изрядни части

    1 1 Отговор
    Да им продадем нашите.Ретрото винаги е на мода..

    19:45 16.07.2026

  • 6 Жорко

    1 1 Отговор
    А нашите паметници? Чудесата на света,оле,оле

    19:49 16.07.2026

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