Подготовката в Гърция за изтребителите F-35 напредва, първите самолети се очакват до 2028 г.

Подготовката на авиобаза „Андравида“ в Гърция за пристигането на изтребители F-35 напредва, като се очаква първите самолети да пристигнат в страната до 2028 г., съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информиран източник, предаде БТА.
Според изданието програмата се изпълнява безпроблемно и остава в рамките на предвидения график. Очаква се предстоящите инфраструктурни проекти да превърнат базата в способна да приема изтребители от пето поколение.
Според информацията на „Катимерини“ представители на Съвместния програмен офис за F-35 на правителството на САЩ в момента провеждат срещи с представители на четири големи гръцки строителни групи. След като преминат изискваните от американската страна проверки за сигурност, компаниите ще могат да участват в тръжната процедура за инфраструктурните проекти в базата.
Не се очаква стойността на инфраструктурата за сигурност, складови съоръжения, помощни сгради и модернизация на летището да надхвърли 500 млн. евро. Ако не възникнат забавяния, свързани с възражения или съдебни обжалвания, работите трябва да приключат преди 2028 г., посочва изданието.
Официални представители са заявили, че четири самолета ще бъдат доставени през 2027 г., но ще останат в САЩ за около година, докато пилотите и техническият персонал на гръцките военновъздушни сили преминават обучение.
Началото на модернизацията в "Андравида" ще съвпадне с процеса по извеждане от експлоатация на самолетите F-4 Фантом II, които са на въоръжение в гръцките военновъздушни сили повече от 50 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миролюб Войнов, пилот ВВС
19:16 16.07.2026
2 Кривоверен алкаш
19:20 16.07.2026
3 А БОКО ПРЕДПЛАТИ
Коментиран от #4
19:22 16.07.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "А БОКО ПРЕДПЛАТИ":Ами има боко пари - плаща предварително.Ти като отидеш да договаряш самолети,няма да правиш така.
19:28 16.07.2026
5 ф 19 ллок 70 с почвечето изрядни части
19:45 16.07.2026
6 Жорко
19:49 16.07.2026