Путин се готви за ескалация на войната въпреки усилията на Тръмп за мир

Руският президент Владимир Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Украйна и вместо това вероятно ще засили военните действия през следващите месеци. Това твърдят трима източници, близки до Кремъл, цитирани от Ройтерс.
Според тях последните украински атаки с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища са затвърдили убеждението на Путин, че войната трябва да продължи, а не да бъде прекратена чрез преговори.
Източници: Кремъл е избрал пътя на ескалацията
Двама от събеседниците на Ройтерс, пожелали анонимност, заявяват, че според тях Кремъл се подготвя за ново изостряне на конфликта, който вече навлиза в петата си година.
Един от тях, който по думите му редовно се среща с руския президент, оценява вероятността за ескалация през следващите месеци като "много висока".
Информацията идва дни след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него Путин желае войната да приключи и че мирното решение е "по-близо, отколкото хората осъзнават".
Миналата седмица Тръмп проведе отделни телефонни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, а по-късно двамата държавни глави разговаряха и на срещата на върха на НАТО. След срещата Зеленски заяви, че са обсъдили идеи за приближаване на мира.
Белият дом не е коментирал публикацията на Ройтерс.
Донбас остава основната цел
Един от източниците твърди, че Путин е заел твърда позиция и не възнамерява да се отказва от основната си стратегическа цел - овладяването на останалата част от Донбас, въпреки че руското настъпление в района се е забавило през тази година.
Според същия източник руският президент наскоро е отхвърлил предложение на свои съветници за компромис, основан на прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта.
Друг източник допълва, че Путин е убеден, че руските сили в крайна сметка ще успеят да превземат целия Донбас.
През юни руският президент публично отхвърли и предложението на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща и прекратяване на огъня.
Кремъл: Русия е готова за мир, но ще продължи операцията
В отговор на въпрос на Ройтерс говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава готова за мирно уреждане на конфликта, но разполага с достатъчно възможности да продължи военните действия.
„Русия е готова за мирно разрешение, но разполага с достатъчно възможности да действа самостоятелно и да продължи специалната военна операция“, заяви Песков.
От кабинета на украинския президент също коментираха информацията, като високопоставен представител посочи, че според разузнавателните оценки на Киев Путин се подготвя за разширяване на военните действия, а не за мирни преговори.
По думите му украинското разузнаване допуска възможността Русия да предприеме нови операции както на украинска територия, така и срещу други европейски държави.
Анализатори предупреждават за риск от разширяване на конфликта
Според някои западни военни анализатори Русия може да се нуждае от нова задължителна мобилизация, ако иска да постигне целта си да овладее целия Донбас. Подобна мярка обаче остава политически чувствителна в Русия и досега Путин избягва да я предприеме.
Междувременно руски военни експерти все по-често обсъждат публично възможността за удари срещу европейски цели, включително бази на НАТО в балтийските държави.
Подобен сценарий би увеличил риска от пряка конфронтация между Русия и НАТО и би поставил на изпитание принципа на колективната отбрана на Алианса.
Според Джак Уотлинг от Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI) в Лондон Москва вероятно няма интерес от пълномащабна война с НАТО, но може да използва ограничени атаки, за да предизвика разногласия сред съюзниците.
Той посочва като пример неотдавнашния руски удар с дрон на територията на Румъния и отбелязва, че подобни действия могат да бъдат използвани за тестване на реакцията на Алианса.
„Руснаците няма да се стремят към война с НАТО. Но това би могло да се използва, за да се раздели НАТО по въпроса как да реагира“, коментира Уотлинг.
Според него евентуално изостряне на напрежението със западния военен съюз би могло да даде и вътрешнополитическо оправдание на Кремъл за въвеждането на нова мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо
Коментиран от #11, #43, #77
08:56 10.07.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #30
08:57 10.07.2026
3 Орк
08:58 10.07.2026
4 Объркано Атлантиче
4 години и половина ЕС си запушва ушите и си затваря очите за руската СВО, чиято цел е ДЕНАЦИФИКАЦИЯ на Украйна!?!?! Дойдохте ли на позицията на Русия, полски и европейски русофоби? Невероятно е как Животът разкрива не само скритото, но и подмолното, изкривеното, лъжите, тъмното. Хайде сега да видя как ЕС ще ДЕНАЦИФИЦИРА Украйна заради Полша! В Полша има паметник на Волинското клане, на който е изобразено полски бебе, набучено на тризъбеца, който е украински герб. Скандално е, но е факт, който Сорос не можа да изтрие от полската памет. Европа няма да може да потуши този скандал. Русия само това чака - Да обясни на Полша за какво е всичко.
Коментиран от #85
08:58 10.07.2026
5 честен ционист
Коментиран от #10
08:58 10.07.2026
6 Бесен - Язовец
09:01 10.07.2026
7 !!!?
Коментиран от #29, #58, #65
09:02 10.07.2026
8 Хахахаха
Човекът който и във футбола почна да се бърка човекът който възобнови конфликта в ормуз
Правел усилия за мир
Жалко е да си подлога
09:03 10.07.2026
9 Един
09:04 10.07.2026
10 Копейкин Костя
До коментар #5 от "честен ционист":Грешка си. Не Рейнметал , а Радьев и ЗКПЧ-тата около него не щат, оти Митрофанова ще им дърпа ушите!
09:05 10.07.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Христо":Няма защо "великолепни и прекрасни" усилия на Тръмп да сложи край на войната....та остава да очакваме края на войната да дойде от либералния Путин, но това може да стане само, ако той остави либерализма и започне да воюва като хората за Победа...
09:05 10.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
Защо не пишете за мобилизацията в Украйна и как се дигат на протест срещу тях?
09:06 10.07.2026
14 Тодор Правешки
До коментар #12 от "Лиз ач евроатлантик":Ти обясни как Матушката ти от 80 години все се бори за мир. И в Унгария, и в Чехословакия, и в Афганистан и т.н.
Коментиран от #57
09:08 10.07.2026
15 Каменната ера
Даже Сталин като се видя на зор във Финландия сключи мир.
Тоя т.пак върна страната си 50 години назад.
Коментиран от #53
09:08 10.07.2026
16 Бимбашията
09:10 10.07.2026
17 А УРСУЛА И КАЯ ЗНАЯТ ЛИ ЧЕ
09:10 10.07.2026
18 Монбас
09:10 10.07.2026
19 Морски
09:11 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Всички разбраха,
Само Тръмп не разбра и наш Радев не разбраха и продължават да дрънкат за мир.
Истината е, че мирът минава през засилена подкрепа за Украйна, така че Путин да разбере, че не може да победи и да започне да търси други решения!
" Миротворци " като Тръмп и Радев само окуражават Путин да продължи войната.
А ако Путин мисли, че може да превземе Донбас, той мисли че може да разшири бойните действия- например към Прибалтика или Молдова.
Коментиран от #26, #36
09:12 10.07.2026
22 Северодвинск
09:13 10.07.2026
23 а стига бе
Ти да видиш . И колко силно чичо иска мир ?
Колкото в Иран ли ?
Колко пари и оръжие наляха в Украйна?!
И защо не спират тогава , ами сега и лицензи ?!
09:13 10.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Реалист
09:14 10.07.2026
26 Морски
До коментар #21 от "Всички разбраха,":Със сигурност ще я разширят до толкова руснаците че твоето местообитание да попадне в тези граници
09:15 10.07.2026
27 Някой
Нали Русия не фалирала, бе останала без оръжие, без горива? Лак тогава ще прави ескалация? Ескалацията не яжли прави Украйна?
09:16 10.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:16 10.07.2026
29 Така е
До коментар #7 от "!!!?":Туба с дефицитен бензин и.. край на мъките монголски
АааааааХахахаха
Коментиран от #45
09:16 10.07.2026
30 дядо дръмпир
До коментар #2 от "Вашето мнение":Путин използва бедните руснаци като "лабораторни плъхове" в жестоки отровни експерименти....
Коментиран от #44
09:17 10.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Без война Русия не може
Коментиран от #47, #69
09:17 10.07.2026
33 Хм...
Крайно време е Путин да се събуди, че на всички вече им омръзнаха лигавщините му за братския у краински народ.
09:18 10.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)"
🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #46
09:19 10.07.2026
35 Змията хапе
09:21 10.07.2026
36 Орк
До коментар #21 от "Всички разбраха,":Той не мисли че може да превземе донбас. Той го практически превзел.
09:21 10.07.2026
37 Сериозно ли ?
09:23 10.07.2026
38 Хахаха
09:23 10.07.2026
39 Хи хи
09:24 10.07.2026
40 къхоуй
09:24 10.07.2026
41 Довърши ги
09:25 10.07.2026
42 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
В КИЕВ за 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда!
Ееееедехееее.... Истинска Движуха...
И само 2 Милиона и 200 К монголья Фира..а у йло пе ДАЛА от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
Ееееедехееее
09:25 10.07.2026
43 ФАКТ
До коментар #1 от "Христо":Сорос забрани на джуджето да ескалира. И то наду памперса.
09:26 10.07.2026
44 верно е
До коментар #30 от "дядо дръмпир":Особено такива плъшоци като тебе.
Коментиран от #49
09:26 10.07.2026
45 Орк
До коментар #29 от "Така е":Май че липса на мозък мъка татарска
Коментиран от #51
09:26 10.07.2026
46 Хахаха
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Еййй,заспал съм бил и съм изпуснал тази информаация от радиоточката от руското посолство. Дано Митрофанова не ми дърпа ушите
Коментиран от #50
09:26 10.07.2026
47 провинциалист
До коментар #32 от "Без война Русия не може":А САЩ може ли?
09:28 10.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Хахаха":ХА ХО, още не си се събудил❗
Ама то ПО ПЕЙКИТЕ будни няма❗
Най-отдолу пише У...йна , а не ТАСС ❗
09:30 10.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ъхъ....
УЛ УС МУХ ША (мокс ель,..московия)!
Ееееедехееее
09:33 10.07.2026
53 АБВ
До коментар #15 от "Каменната ера":"Когато на ден ти потопявят средно по 8 кораба,разрушават ти по 2 рафинерии,фабрики и предприятия,даваш по 35 000 жертви на месец ,превземаш за половин година две села и една кравеферма значи си много затънал.
Даже Сталин като се видя на зор във Финландия сключи мир.
Тоя т.пак върна страната си 50 години назад."
Пет реда, десет глупости ! Талант !
Коментиран от #74
09:34 10.07.2026
54 Българин
09:36 10.07.2026
55 Найс трай
09:37 10.07.2026
56 Моряка
09:38 10.07.2026
57 АБВ
До коментар #14 от "Тодор Правешки":"Ти обясни как Матушката ти от 80 години все се бори за мир. И в Унгария, и в Чехословакия, и в Афганистан и т.н."
А ти ми обясни как САЩ от 80 години все се бори за мир:
Иран 1953 г.
Гватемала 1954 г.
Конго 1960 г.
Виетнам 1963 г.
Бразилия 1964 г.
Индонезия 1965 г.
Чили 1973 г.
Грендада 1983 г.
Панама 1989 г.
Афганистан 2001 г.
Ирак 2003 г.
Хаити 2004 г.
Венецуела 2026 г.
Това са само малка част от ВОЕННИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ на САЩ. Организираните и платени от тях преврати са много повече.
Някакво сравнение ?
САЩ СА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ АГРЕСОР СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА !!!
Коментиран от #61, #73
09:39 10.07.2026
58 Не се кахъри толкоз..
До коментар #7 от "!!!?":Щом 10-20 години война не е проблем за ЕС, кво да се направи?
09:39 10.07.2026
59 Механик
09:39 10.07.2026
60 Нито Покровск, нито Константиновка,
Кремълски партенки.
Путин трябва да представя някакви " успехи ", инак дори колхозниците ще започнат да се питат за какво е цялата дандания.
А ако колхозниците започнат да е питат, Путин може да поиска ескалация, за да скрие провала си.
Тук точно тези, които говорят за " мир " в настоящия момент, само окуражават Путин.
Коментиран от #75, #81
09:40 10.07.2026
61 Чиниш ми се
До коментар #57 от "АБВ":Закоравял минедчия.
09:41 10.07.2026
62 ?????
А тва че оня ден Рубио и Тръмп директно говориха че те усилват ескалацията не е от значение.
Важното е че Путин се готви за ескалация - а дано ама нада ли.
Сигурно въпреки че пак го излъгаха се надява на някакви непублични договорки.
Иран показа как се прави но за тва трябваше да дойдат младите вълци на власт.
09:42 10.07.2026
63 Маринов
Аз лично мисля, че с Путин тази вече необявена война ще зацикли. На Русия й трябва нов титуляр - Сталин 2. И нов подход - в Русия и на територията на УССР. Иначе след пет години ще има ядрена война.
09:42 10.07.2026
64 666
09:42 10.07.2026
65 Няма страшно
До коментар #7 от "!!!?":Хитлер беше полезен идиот на финансовия капитал.
Русия събори Хитлер, ще се справи и със всеки негов наследник. Жалко за ЕС.
09:42 10.07.2026
66 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #71
09:45 10.07.2026
67 1001
09:46 10.07.2026
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #72
09:47 10.07.2026
69 Гого
До коментар #32 от "Без война Русия не може":А САЩ може ли?
09:48 10.07.2026
70 5 милиона българи
09:48 10.07.2026
71 Ще ще ще ще ще
До коментар #66 от "ОБЕКТИВЕН":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ 🤣🤣🤣.А 1,4 милиона ватенки на тор в Донбас.
09:49 10.07.2026
72 Защото
До коментар #68 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не ни искат ........
09:49 10.07.2026
73 Руската пропаганда
До коментар #57 от "АБВ":Има за цел глупака.
Изработи за 2 банички 🤣😂.
09:50 10.07.2026
74 Моряка
До коментар #53 от "АБВ":Добре,колега,много елегантно наричаш глупака талант,но ние разбрахме.Даже Соянчу,ако се напреегне малко повече,може да разбере.
09:50 10.07.2026
75 АБВ
До коментар #60 от "Нито Покровск, нито Константиновка,":Съгласен съм.
09:51 10.07.2026
76 Тити на Кака
09:53 10.07.2026
77 стоян георгиев
До коментар #1 от "Христо":Тръмп е бизнесмен ,той ше унищожи дълбоката държава в сащ виновна за всички войни,откраднаха му изборите,но той иска мир...помниш ли ги тия приказки ?това са думите на всяка копейка до преди година.с гласовете на копейките в сащ Тръмп стана два пъти президент и с техните многократно повтаряни лъжи.сегс защо ревеш?
09:54 10.07.2026
78 Чуденка
Коментиран от #89
09:55 10.07.2026
79 Какви са усилията на Тръмп за мир?
Производство на Патриот в Украйна
09:55 10.07.2026
80 Бойко
09:55 10.07.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Нито Покровск, нито Константиновка,":Глупак укропомак
09:57 10.07.2026
82 Омбре
09:57 10.07.2026
83 Наблюдател
09:58 10.07.2026
84 Механик
Оня ден един тука писа, че Украина пИчели категорично, па то сега ...ескалация.
Ма няма такова нещо бе.
Коментиран от #87
09:58 10.07.2026
85 Омбре
До коментар #4 от "Объркано Атлантиче":Браво за коментара. Казва всичко.
10:00 10.07.2026
86 Олга
10:00 10.07.2026
87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #84 от "Механик":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
10:00 10.07.2026
88 Лоло
10:01 10.07.2026
89 стоян георгиев
До коментар #78 от "Чуденка":Тръмп е бизнесмен той ще спре войната откраднаха му изборите...помниш ли ги тия твои думи а?
10:02 10.07.2026
90 Рамбо
10:03 10.07.2026
91 Най- добрата оценка
10:04 10.07.2026