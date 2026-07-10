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Путин се готви за ескалация на войната въпреки усилията на Тръмп за мир
  Тема: Украйна

Путин се готви за ескалация на войната въпреки усилията на Тръмп за мир

10 Юли, 2026 08:54 1 910 91

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  • мир

Според близки до Кремъл събеседници руският президент не е склонен на компромис и остава фокусиран върху превземането на Донбас

Путин се готви за ескалация на войната въпреки усилията на Тръмп за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Украйна и вместо това вероятно ще засили военните действия през следващите месеци. Това твърдят трима източници, близки до Кремъл, цитирани от Ройтерс.

Според тях последните украински атаки с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища са затвърдили убеждението на Путин, че войната трябва да продължи, а не да бъде прекратена чрез преговори.

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Източници: Кремъл е избрал пътя на ескалацията

Двама от събеседниците на Ройтерс, пожелали анонимност, заявяват, че според тях Кремъл се подготвя за ново изостряне на конфликта, който вече навлиза в петата си година.

Един от тях, който по думите му редовно се среща с руския президент, оценява вероятността за ескалация през следващите месеци като "много висока".

Информацията идва дни след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него Путин желае войната да приключи и че мирното решение е "по-близо, отколкото хората осъзнават".

Миналата седмица Тръмп проведе отделни телефонни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, а по-късно двамата държавни глави разговаряха и на срещата на върха на НАТО. След срещата Зеленски заяви, че са обсъдили идеи за приближаване на мира.

Белият дом не е коментирал публикацията на Ройтерс.

Донбас остава основната цел

Един от източниците твърди, че Путин е заел твърда позиция и не възнамерява да се отказва от основната си стратегическа цел - овладяването на останалата част от Донбас, въпреки че руското настъпление в района се е забавило през тази година.

Според същия източник руският президент наскоро е отхвърлил предложение на свои съветници за компромис, основан на прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта.

Друг източник допълва, че Путин е убеден, че руските сили в крайна сметка ще успеят да превземат целия Донбас.

През юни руският президент публично отхвърли и предложението на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща и прекратяване на огъня.

Кремъл: Русия е готова за мир, но ще продължи операцията

В отговор на въпрос на Ройтерс говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава готова за мирно уреждане на конфликта, но разполага с достатъчно възможности да продължи военните действия.

„Русия е готова за мирно разрешение, но разполага с достатъчно възможности да действа самостоятелно и да продължи специалната военна операция“, заяви Песков.

От кабинета на украинския президент също коментираха информацията, като високопоставен представител посочи, че според разузнавателните оценки на Киев Путин се подготвя за разширяване на военните действия, а не за мирни преговори.

По думите му украинското разузнаване допуска възможността Русия да предприеме нови операции както на украинска територия, така и срещу други европейски държави.

Анализатори предупреждават за риск от разширяване на конфликта

Според някои западни военни анализатори Русия може да се нуждае от нова задължителна мобилизация, ако иска да постигне целта си да овладее целия Донбас. Подобна мярка обаче остава политически чувствителна в Русия и досега Путин избягва да я предприеме.

Междувременно руски военни експерти все по-често обсъждат публично възможността за удари срещу европейски цели, включително бази на НАТО в балтийските държави.

Подобен сценарий би увеличил риска от пряка конфронтация между Русия и НАТО и би поставил на изпитание принципа на колективната отбрана на Алианса.

Според Джак Уотлинг от Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI) в Лондон Москва вероятно няма интерес от пълномащабна война с НАТО, но може да използва ограничени атаки, за да предизвика разногласия сред съюзниците.

Той посочва като пример неотдавнашния руски удар с дрон на територията на Румъния и отбелязва, че подобни действия могат да бъдат използвани за тестване на реакцията на Алианса.

„Руснаците няма да се стремят към война с НАТО. Но това би могло да се използва, за да се раздели НАТО по въпроса как да реагира“, коментира Уотлинг.

Според него евентуално изостряне на напрежението със западния военен съюз би могло да даде и вътрешнополитическо оправдание на Кремъл за въвеждането на нова мобилизация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо

    57 5 Отговор
    Усилия на Тръмп за мир!?

    Коментиран от #11, #43, #77

    08:56 10.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    52 19 Отговор
    Еврюгуювити, подкрепящи нацистчето зеленски искат да победят Русия и поради тази причина ще продължават да хвърлят украински деца в огъня.

    Коментиран от #30

    08:57 10.07.2026

  • 3 Орк

    48 7 Отговор
    За мирни усилията на трамп сме информирани добре

    08:58 10.07.2026

  • 4 Объркано Атлантиче

    45 14 Отговор
    Днес се навършват 83 години от Волинското клане в Полша. Фактите по него всеки може да си прочете. Тази година обаче то е във фокуса на (отново) неочаквания обрат в отношенията между Полша и Украйна. Полските евродепутати говориха в Брюксел по случая и демонстративно скъсаха флага на УПА. И моментално се озоваха в "Миротворец". Заедно с говорителя на Навроцки. Скандалът няма да затихне, духът е изпуснат от бутилката, той засилва клатенето на ЕС. ЕНП излезе с декларация все пак - Ако Украйна не се откаже от Бандера, няма да влезе в ЕС. Което какво означава? - ДЕНАЦИФИКАЦИЯ на Украйна. Добро утро!

    4 години и половина ЕС си запушва ушите и си затваря очите за руската СВО, чиято цел е ДЕНАЦИФИКАЦИЯ на Украйна!?!?! Дойдохте ли на позицията на Русия, полски и европейски русофоби? Невероятно е как Животът разкрива не само скритото, но и подмолното, изкривеното, лъжите, тъмното. Хайде сега да видя как ЕС ще ДЕНАЦИФИЦИРА Украйна заради Полша! В Полша има паметник на Волинското клане, на който е изобразено полски бебе, набучено на тризъбеца, който е украински герб. Скандално е, но е факт, който Сорос не можа да изтрие от полската памет. Европа няма да може да потуши този скандал. Русия само това чака - Да обясни на Полша за какво е всичко.

    Коментиран от #85

    08:58 10.07.2026

  • 5 честен ционист

    21 18 Отговор
    Щом Рейнметал не ще да чуе повече за завода, значи разширяването на Руския мир ще дойде и на Южное направление.

    Коментиран от #10

    08:58 10.07.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    24 10 Отговор
    Сороската под.лога Доналд ескалира войната в Близкия Изток

    09:01 10.07.2026

  • 7 !!!?

    25 29 Отговор
    Путлер няма друг изход...така беше и с Хитлер !!!?

    Коментиран от #29, #58, #65

    09:02 10.07.2026

  • 8 Хахахаха

    35 8 Отговор
    По смехотворно заглавие не бях чел
    Човекът който и във футбола почна да се бърка човекът който възобнови конфликта в ормуз

    Правел усилия за мир
    Жалко е да си подлога

    09:03 10.07.2026

  • 9 Един

    16 30 Отговор
    Путлер иска спешно да завърши войната, но при неговие условия. Заради това готви ескалация, за да притисне Украйна и западните сили, така че да приемат условията му. Но...сметките му май пак ще излязат криви.

    09:04 10.07.2026

  • 10 Копейкин Костя

    13 18 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Грешка си. Не Рейнметал , а Радьев и ЗКПЧ-тата около него не щат, оти Митрофанова ще им дърпа ушите!

    09:05 10.07.2026

  • 11 Европеец

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Христо":

    Няма защо "великолепни и прекрасни" усилия на Тръмп да сложи край на войната....та остава да очакваме края на войната да дойде от либералния Путин, но това може да стане само, ако той остави либерализма и започне да воюва като хората за Победа...

    09:05 10.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    26 6 Отговор
    Какъв мир иска Тръмп? Като с Иран?
    Защо не пишете за мобилизацията в Украйна и как се дигат на протест срещу тях?

    09:06 10.07.2026

  • 14 Тодор Правешки

    5 18 Отговор

    До коментар #12 от "Лиз ач евроатлантик":

    Ти обясни как Матушката ти от 80 години все се бори за мир. И в Унгария, и в Чехословакия, и в Афганистан и т.н.

    Коментиран от #57

    09:08 10.07.2026

  • 15 Каменната ера

    7 20 Отговор
    Когато на ден ти потопявят средно по 8 кораба,разрушават ти по 2 рафинерии,фабрики и предприятия,даваш по 35 000 жертви на месец ,превземаш за половин година две села и една кравеферма значи си много затънал.
    Даже Сталин като се видя на зор във Финландия сключи мир.
    Тоя т.пак върна страната си 50 години назад.

    Коментиран от #53

    09:08 10.07.2026

  • 16 Бимбашията

    5 11 Отговор
    Лесно се ескалира от бункера. Хаяско е заврял калното си д.упе на дълбоко и само праща мужиците напред, а на семействата им ги връщат в найлонови чували.

    09:10 10.07.2026

  • 17 А УРСУЛА И КАЯ ЗНАЯТ ЛИ ЧЕ

    14 2 Отговор
    Всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие - трети закон на Нютон......МАЙ "ЗАПАДНИТЕ" АМОРТЕСОРИ ....ИЗПУСКАТ.......!

    09:10 10.07.2026

  • 18 Монбас

    11 1 Отговор
    Путин никога не е казвал, че ще спре след превземането на Донбас. Задължително трябва да сложи проруско правителство в Киев. Лвов може да се отцепи, все тая, но без Киев никакъв донбас няма да донесе победа на Рассия.

    09:10 10.07.2026

  • 19 Морски

    15 4 Отговор
    Кремъл е избрал пътя на ескалацията така ли?Ония там натовците заедно с Тръмп какво правят а?Ако не беше Путин а някой като Сталин сега нямаше да пишете глупости щото нямаше да ва има

    09:11 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всички разбраха,

    7 13 Отговор
    че ако Путин спре войната сега, това би означавало загуба за него и опасност за живота и властта му в Кемъл.

    Само Тръмп не разбра и наш Радев не разбраха и продължават да дрънкат за мир.

    Истината е, че мирът минава през засилена подкрепа за Украйна, така че Путин да разбере, че не може да победи и да започне да търси други решения!

    " Миротворци " като Тръмп и Радев само окуражават Путин да продължи войната.
    А ако Путин мисли, че може да превземе Донбас, той мисли че може да разшири бойните действия- например към Прибалтика или Молдова.

    Коментиран от #26, #36

    09:12 10.07.2026

  • 22 Северодвинск

    12 4 Отговор
    Русия има ословия, след като не ги приемат значи не желаят мир. Зеленото джудже да тича към Кремъл да подписва капитулация и мир ще има.

    09:13 10.07.2026

  • 23 а стига бе

    17 1 Отговор
    Чичо бил искал МИР ?!
    Ти да видиш . И колко силно чичо иска мир ?
    Колкото в Иран ли ?
    Колко пари и оръжие наляха в Украйна?!
    И защо не спират тогава , ами сега и лицензи ?!

    09:13 10.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Реалист

    4 15 Отговор
    Той Путлер друг избор няма...иначе трабва да се вкара в землянката в Подмосковието и да си тегли куршума сам.

    09:14 10.07.2026

  • 26 Морски

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всички разбраха,":

    Със сигурност ще я разширят до толкова руснаците че твоето местообитание да попадне в тези граници

    09:15 10.07.2026

  • 27 Някой

    11 2 Отговор
    Хи-хи!
    Нали Русия не фалирала, бе останала без оръжие, без горива? Лак тогава ще прави ескалация? Ескалацията не яжли прави Украйна?

    09:16 10.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    ТръНп и мир, че и усилия в едно изречение🤔

    09:16 10.07.2026

  • 29 Така е

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Туба с дефицитен бензин и.. край на мъките монголски
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #45

    09:16 10.07.2026

  • 30 дядо дръмпир

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Путин използва бедните руснаци като "лабораторни плъхове" в жестоки отровни експерименти....

    Коментиран от #44

    09:17 10.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Без война Русия не може

    6 10 Отговор
    да съществува, априори!

    Коментиран от #47, #69

    09:17 10.07.2026

  • 33 Хм...

    10 2 Отговор
    В склада във Вишневое вторичните детонации гърмяха три дни. Праведната пропаганда истеряса тотално, явно е изгоряло нещо прекалено важно. После имаше още два подобни взрива в Киев, а в Суми всички бензиностанции са на пепел.
    Крайно време е Путин да се събуди, че на всички вече им омръзнаха лигавщините му за братския у краински народ.

    09:18 10.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Статия пусната тихо в полунощ❗

    "Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)"
    🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #46

    09:19 10.07.2026

  • 35 Змията хапе

    0 0 Отговор
    Най-много преди да й махнат главата

    09:21 10.07.2026

  • 36 Орк

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всички разбраха,":

    Той не мисли че може да превземе донбас. Той го практически превзел.

    09:21 10.07.2026

  • 37 Сериозно ли ?

    11 2 Отговор
    Американците, които организираха преврата Майдан и одобрително гледаха как нацистите от Десен сектор и Азов репресираха и избиваха цивилни рускоезични , сега искали ... мир ? 😜 Ти да видиш . Късно е либе за китка !

    09:23 10.07.2026

  • 38 Хахаха

    4 9 Отговор
    Копейките не се усещат как са се превърнали част от престъпление срещу човечеството, а това, че са национални предатели си го знаем. Но като падне Путин ще се разбягат, като въшки

    09:23 10.07.2026

  • 39 Хи хи

    9 2 Отговор
    Аз таз работа хич, ама хич не гъ вервам !! Русия е фалирала, има 20 пакета санкции срещу нея, ракетите свършиха останаха само лопати с чипове, и никъде, повтарям никъде няма грам бендзин !!

    09:24 10.07.2026

  • 40 къхоуй

    8 1 Отговор
    Тромпета се усилил за МИР??? Абе вие съвсем превъртяхте играта бре лъжци. Нали америка запали войната в Украйна и запали и Русия. Владимир Путин само ви каза не. Само това- НЕ. Няма да ви даде да ограбите Русия. За какъв точно мир се бори Тромпета??? Лъжци. Само най глупавите още ви четат лъжите и ви вярват. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно. Всички Западни пръдльовци и лъжци сте обречени. Спрете да лъжете иначе няма да ви се случат хубави неща, мИрси.

    09:24 10.07.2026

  • 41 Довърши ги

    4 3 Отговор
    дядя Вова, довърши ги !

    09:25 10.07.2026

  • 42 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    4 6 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    В КИЕВ за 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
    Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
    Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда!
    Ееееедехееее.... Истинска Движуха...
    И само 2 Милиона и 200 К монголья Фира..а у йло пе ДАЛА от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    Ееееедехееее

    09:25 10.07.2026

  • 43 ФАКТ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Христо":

    Сорос забрани на джуджето да ескалира. И то наду памперса.

    09:26 10.07.2026

  • 44 верно е

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "дядо дръмпир":

    Особено такива плъшоци като тебе.

    Коментиран от #49

    09:26 10.07.2026

  • 45 Орк

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Май че липса на мозък мъка татарска

    Коментиран от #51

    09:26 10.07.2026

  • 46 Хахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Еййй,заспал съм бил и съм изпуснал тази информаация от радиоточката от руското посолство. Дано Митрофанова не ми дърпа ушите

    Коментиран от #50

    09:26 10.07.2026

  • 47 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Без война Русия не може":

    А САЩ може ли?

    09:28 10.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха":

    ХА ХО, още не си се събудил❗
    Ама то ПО ПЕЙКИТЕ будни няма❗
    Най-отдолу пише У...йна , а не ТАСС ❗

    09:30 10.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ъхъ....

    3 3 Отговор
    Тъй де,.. Монголо- Татарска! То и първото име на москаль е такова:
    УЛ УС МУХ ША (мокс ель,..московия)!
    Ееееедехееее

    09:33 10.07.2026

  • 53 АБВ

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Каменната ера":

    "Когато на ден ти потопявят средно по 8 кораба,разрушават ти по 2 рафинерии,фабрики и предприятия,даваш по 35 000 жертви на месец ,превземаш за половин година две села и една кравеферма значи си много затънал.
    Даже Сталин като се видя на зор във Финландия сключи мир.
    Тоя т.пак върна страната си 50 години назад."

    Пет реда, десет глупости ! Талант !

    Коментиран от #74

    09:34 10.07.2026

  • 54 Българин

    8 1 Отговор
    Въпреки усилията на Тръмп за мир ха-ха-ха тия ги разправяйте на баба си от Бусманци!

    09:36 10.07.2026

  • 55 Найс трай

    4 3 Отговор
    Точно обратното е(Путин иска мир Тръмп ескалира) но ние(тези с мозък) сме свикнали и веднага обръщаме верностната стойност на твърденията изложени в атлантическите медии така излиза че и атлантическите медии са обективни просто трябва да обърнеш верностната стойност на твърденията им.

    09:37 10.07.2026

  • 56 Моряка

    4 3 Отговор
    Крайно време беше Путин да спре да си играе на стражари и апаши и да опука тези неофашисти,да си вземе всичко руско,Полша да си вземе Галиция,да я разоре и да я засее с картофи,Унгария - своето,за Румъния и Словакия- по някое кюшенце.Но за да настъпи дълъг мир,два Поейдона трябва да промият Великобритания най после от лицето на Земята.

    09:38 10.07.2026

  • 57 АБВ

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тодор Правешки":

    "Ти обясни как Матушката ти от 80 години все се бори за мир. И в Унгария, и в Чехословакия, и в Афганистан и т.н."

    А ти ми обясни как САЩ от 80 години все се бори за мир:
    Иран 1953 г.
    Гватемала 1954 г.
    Конго 1960 г.
    Виетнам 1963 г.
    Бразилия 1964 г.
    Индонезия 1965 г.
    Чили 1973 г.
    Грендада 1983 г.
    Панама 1989 г.
    Афганистан 2001 г.
    Ирак 2003 г.
    Хаити 2004 г.
    Венецуела 2026 г.
    Това са само малка част от ВОЕННИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ на САЩ. Организираните и платени от тях преврати са много повече.
    Някакво сравнение ?
    САЩ СА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ АГРЕСОР СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА !!!

    Коментиран от #61, #73

    09:39 10.07.2026

  • 58 Не се кахъри толкоз..

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Щом 10-20 години война не е проблем за ЕС, кво да се направи?

    09:39 10.07.2026

  • 59 Механик

    4 3 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:39 10.07.2026

  • 60 Нито Покровск, нито Константиновка,

    3 4 Отговор
    нито Мирноград, Купянск, Торецк, Суми, Гуляйполе и т.н. са " освободени " от рашистите.

    Кремълски партенки.
    Путин трябва да представя някакви " успехи ", инак дори колхозниците ще започнат да се питат за какво е цялата дандания.

    А ако колхозниците започнат да е питат, Путин може да поиска ескалация, за да скрие провала си.

    Тук точно тези, които говорят за " мир " в настоящия момент, само окуражават Путин.

    Коментиран от #75, #81

    09:40 10.07.2026

  • 61 Чиниш ми се

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    Закоравял минедчия.

    09:41 10.07.2026

  • 62 ?????

    4 2 Отговор
    Уф.
    А тва че оня ден Рубио и Тръмп директно говориха че те усилват ескалацията не е от значение.
    Важното е че Путин се готви за ескалация - а дано ама нада ли.
    Сигурно въпреки че пак го излъгаха се надява на някакви непублични договорки.
    Иран показа как се прави но за тва трябваше да дойдат младите вълци на власт.

    09:42 10.07.2026

  • 63 Маринов

    4 3 Отговор
    Ели, какви ги пишеш? Зеленият, т.е. Англия ескалира бомбене в дълбочина на Русия, а ти пишеш Путин. Имали нещо, за което Путин да не е виновен? Може би и за това, че не срива Киев и мостовете на Днепър. За това, че не стартира тактическите бомби. И че не срива тотално тази Константинова заради малцината жители, които са там.
    Аз лично мисля, че с Путин тази вече необявена война ще зацикли. На Русия й трябва нов титуляр - Сталин 2. И нов подход - в Русия и на територията на УССР. Иначе след пет години ще има ядрена война.

    09:42 10.07.2026

  • 64 666

    3 2 Отговор
    Никакъв Мир на тъпите европейци докато не им свършат парите. Вика че има пожар а продължава да сипват бензин в огъня.

    09:42 10.07.2026

  • 65 Няма страшно

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Хитлер беше полезен идиот на финансовия капитал.
    Русия събори Хитлер, ще се справи и със всеки негов наследник. Жалко за ЕС.

    09:42 10.07.2026

  • 66 ОБЕКТИВЕН

    3 2 Отговор
    Пак пропаганда, пак мокри сънища, пак липса на връзка с действителността. Донбас е едно на ръка. Путин каза, че след Донбас ще си върне и Новорусия!!! Украйна ще бъде отрязана от Черно море. Слушайте какво казва Путин, не Палантир.

    Коментиран от #71

    09:45 10.07.2026

  • 67 1001

    3 0 Отговор
    Ще направят каквото са решили и никой не може да ги спре!

    09:46 10.07.2026

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #72

    09:47 10.07.2026

  • 69 Гого

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Без война Русия не може":

    А САЩ може ли?

    09:48 10.07.2026

  • 70 5 милиона българи

    3 1 Отговор
    Човекът който се бори за мира каза че ислямска република Япония е изстрела 111 ракети срещу самолетоносача на САЩ, които отбранявал в САЩ само че в близкия изток. И той се бори за мир в Украйна????????????

    09:48 10.07.2026

  • 71 Ще ще ще ще ще

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "ОБЕКТИВЕН":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ 🤣🤣🤣.А 1,4 милиона ватенки на тор в Донбас.

    09:49 10.07.2026

  • 72 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не ни искат ........

    09:49 10.07.2026

  • 73 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    Има за цел глупака.
    Изработи за 2 банички 🤣😂.

    09:50 10.07.2026

  • 74 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "АБВ":

    Добре,колега,много елегантно наричаш глупака талант,но ние разбрахме.Даже Соянчу,ако се напреегне малко повече,може да разбере.

    09:50 10.07.2026

  • 75 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Нито Покровск, нито Константиновка,":

    Съгласен съм.

    09:51 10.07.2026

  • 76 Тити на Кака

    0 2 Отговор
    Ескалацията на военните действия в момента е в ход, но това минава незабелязано за проникновените анализатори от пропаганден тип.

    09:53 10.07.2026

  • 77 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Христо":

    Тръмп е бизнесмен ,той ше унищожи дълбоката държава в сащ виновна за всички войни,откраднаха му изборите,но той иска мир...помниш ли ги тия приказки ?това са думите на всяка копейка до преди година.с гласовете на копейките в сащ Тръмп стана два пъти президент и с техните многократно повтаряни лъжи.сегс защо ревеш?

    09:54 10.07.2026

  • 78 Чуденка

    3 1 Отговор
    Тръмп прави всичко възможно, но Путин не искал да спре войната :-)))) Колко пари отделиха другарчетата отвън океана за майданче 1 и майданче 2? Колко пари бяха отделили за Крим? С какви бисквитки ги черпеха 2014-та? И защо от тогава до 2022-а никой нищо не каза за геноцидът, извършван от Порошенко и Зеленски? Защо вместо тази война да беше приключила още няколко седмици след нейното завършване, тя продължи? Какво каза на Зеленски БоДжо? До последния украинец! И толкова години наливане на пари, наливане на пари, наливане на пари. Гроси не смее да каже кой обстрелва АЕЦ, а Европа точи зъби и нокти за реванш. Но иначе Путин е виновен.

    Коментиран от #89

    09:55 10.07.2026

  • 79 Какви са усилията на Тръмп за мир?

    2 1 Отговор
    По дълбоки удари на Укра в Русия
    Производство на Патриот в Украйна

    09:55 10.07.2026

  • 80 Бойко

    1 1 Отговор
    Тръмп и мир?! Ха-ха-ха че той не прави разлика между Япония и Иран, бърка зеленски с Путин!

    09:55 10.07.2026

  • 81 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Нито Покровск, нито Константиновка,":

    Глупак укропомак

    09:57 10.07.2026

  • 82 Омбре

    1 2 Отговор
    Какво означава нова мобилизация, след като досега не е имало такава, за разлика от на укрите, на които им загубих броя на мобилизациите. Аман.

    09:57 10.07.2026

  • 83 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Путин вместо да се готви за ескалация, да вземе пример от миротвореца Тръмп, да си изстрелва ракетите и да говори за мир. Може да му дадат една нобелова награда накрая.

    09:58 10.07.2026

  • 84 Механик

    0 2 Отговор
    Ма как ескалация бе? Нали руснаците нямат ракети, войници, кокоши яйца, краве масло, бензин, а Курск е под контрола на Украина?
    Оня ден един тука писа, че Украина пИчели категорично, па то сега ...ескалация.
    Ма няма такова нещо бе.

    Коментиран от #87

    09:58 10.07.2026

  • 85 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Объркано Атлантиче":

    Браво за коментара. Казва всичко.

    10:00 10.07.2026

  • 86 Олга

    0 2 Отговор
    Кога ще спрат да употребяват някакви фърчащи неизвестни източници дискредитиращи професионалното им принадлежност, след което всякаква информация губи смисъл.Тя не е достоверна.От серия : някаква жена била казала.

    10:00 10.07.2026

  • 87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Механик":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    10:00 10.07.2026

  • 88 Лоло

    1 0 Отговор
    Путин между другото има и хитри идеи. Опразва затворите от престъпниците и ги праща в месомелачката на войната. Хем се отървава от престъпността хем няма да ги издържа. Също така и с маргинали отишли доброволно срещу 130 хиляди евро. След войната Русия ще бъде пречистена от престъпност и маргинали. От тази гледна точка е хитър. Но от друга съсипва икономиката на страната вече 5 години, включително и загуби на рафинерии, въоръжение и тнт.

    10:01 10.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Чуденка":

    Тръмп е бизнесмен той ще спре войната откраднаха му изборите...помниш ли ги тия твои думи а?

    10:02 10.07.2026

  • 90 Рамбо

    2 0 Отговор
    Плешивото нищожество ще се нареди да Хитлер и Сталин в Ада и ще свърши като тях.

    10:03 10.07.2026

  • 91 Най- добрата оценка

    0 0 Отговор
    на " успеха " на Путин я дадоха кримчани, които не спира да бягат от путинския рай в Крим!

    10:04 10.07.2026

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