Путин се готви за ескалация на войната въпреки усилията на Тръмп за мир

Руският президент Владимир Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Украйна и вместо това вероятно ще засили военните действия през следващите месеци. Това твърдят трима източници, близки до Кремъл, цитирани от Ройтерс.

Според тях последните украински атаки с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища са затвърдили убеждението на Путин, че войната трябва да продължи, а не да бъде прекратена чрез преговори.

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Източници: Кремъл е избрал пътя на ескалацията

Двама от събеседниците на Ройтерс, пожелали анонимност, заявяват, че според тях Кремъл се подготвя за ново изостряне на конфликта, който вече навлиза в петата си година.

Един от тях, който по думите му редовно се среща с руския президент, оценява вероятността за ескалация през следващите месеци като "много висока".

Информацията идва дни след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него Путин желае войната да приключи и че мирното решение е "по-близо, отколкото хората осъзнават".

Миналата седмица Тръмп проведе отделни телефонни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, а по-късно двамата държавни глави разговаряха и на срещата на върха на НАТО. След срещата Зеленски заяви, че са обсъдили идеи за приближаване на мира.

Белият дом не е коментирал публикацията на Ройтерс.

Донбас остава основната цел

Един от източниците твърди, че Путин е заел твърда позиция и не възнамерява да се отказва от основната си стратегическа цел - овладяването на останалата част от Донбас, въпреки че руското настъпление в района се е забавило през тази година.

Според същия източник руският президент наскоро е отхвърлил предложение на свои съветници за компромис, основан на прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта.

Друг източник допълва, че Путин е убеден, че руските сили в крайна сметка ще успеят да превземат целия Донбас.

През юни руският президент публично отхвърли и предложението на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща и прекратяване на огъня.

Кремъл: Русия е готова за мир, но ще продължи операцията

В отговор на въпрос на Ройтерс говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава готова за мирно уреждане на конфликта, но разполага с достатъчно възможности да продължи военните действия.

„Русия е готова за мирно разрешение, но разполага с достатъчно възможности да действа самостоятелно и да продължи специалната военна операция“, заяви Песков.

От кабинета на украинския президент също коментираха информацията, като високопоставен представител посочи, че според разузнавателните оценки на Киев Путин се подготвя за разширяване на военните действия, а не за мирни преговори.

По думите му украинското разузнаване допуска възможността Русия да предприеме нови операции както на украинска територия, така и срещу други европейски държави.

Анализатори предупреждават за риск от разширяване на конфликта

Според някои западни военни анализатори Русия може да се нуждае от нова задължителна мобилизация, ако иска да постигне целта си да овладее целия Донбас. Подобна мярка обаче остава политически чувствителна в Русия и досега Путин избягва да я предприеме.

Междувременно руски военни експерти все по-често обсъждат публично възможността за удари срещу европейски цели, включително бази на НАТО в балтийските държави.

Подобен сценарий би увеличил риска от пряка конфронтация между Русия и НАТО и би поставил на изпитание принципа на колективната отбрана на Алианса.

Според Джак Уотлинг от Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI) в Лондон Москва вероятно няма интерес от пълномащабна война с НАТО, но може да използва ограничени атаки, за да предизвика разногласия сред съюзниците.

Той посочва като пример неотдавнашния руски удар с дрон на територията на Румъния и отбелязва, че подобни действия могат да бъдат използвани за тестване на реакцията на Алианса.

„Руснаците няма да се стремят към война с НАТО. Но това би могло да се използва, за да се раздели НАТО по въпроса как да реагира“, коментира Уотлинг.

Според него евентуално изостряне на напрежението със западния военен съюз би могло да даде и вътрешнополитическо оправдание на Кремъл за въвеждането на нова мобилизация.