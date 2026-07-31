Може ли Испания да бъде изключена от Шенген? Не, това не е възможно

Италия предизвика сериозен дебат вчера, след като обяви, че иска да затвори временно Шенгенското пространство за Испания, след като десетки хиляди мигранти навлязоха от Мароко в граничещия с тази страна испански анклав Сеута и така де факто се озоваха в Шенгенската зона за свободно движение.

Но възможно ли е изобщо Испания да бъде изключена от Шенген. Някои европейски правителства и политически сили подкрепиха идеята, но това всъщност не е възможно.

Какво представлява Шенгенското пространство?

То е едно от най-конкретните постижения на Европейския съюз – зона за свободно движение, в която граничният контрол за пътуващите е премахнат.

Това пространство се изгражда постепенно. Началото е дадено през 1985 г. Но първото реално премахване на граничния контрол влиза в сила през 1995 г. между Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Португалия.

На практика в рамките на тази зона както гражданите на ЕС, така и гражданите на трети държави могат да пътуват свободно, без да бъдат подлагани на проверки по вътрешните граници.

В момента Шенген включва 29 държави: всички страни членки на ЕС (с изключение на Кипър и Ирландия), както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Може ли държава да бъде изключена от Шенгенската зона?

Вчера Италия поиска Испания да бъде временно отстранена от Шенген, осъждайки „шокиращите кадри“ на мигранти, пристигащи от Мароко в испанския анклав Сеута. Испания определи предложението като демагогско и в знак на протест извика италианския посланик. Днес обаче Финландия и Дания го подкрепиха.

Финландският министър на вътрешните работи заяви, че „държавите, които не изпълняват задължението си да защитават външната граница, не могат да бъдат членове на Шенген“.

Датската премиерка Мете Фредериксен каза, че ЕС трябва да обмисли временното отстраняване на Испания от Шенгенското пространство, след като през последните дни хиляди мигранти незаконно навлязоха в испанския анклав Сеута от Мароко. „От само себе си се разбира, че ЕС трябва незабавно да предприеме всички необходими мерки и да разгледа всички възможности, включително временното преустановяване на сътрудничеството по Шенген. Неконтролираната миграция представлява заплаха за Европа и за Дания“, се казва в изявление на Фредериксен, изпратено до Франс прес. Определяйки кадрите от Сеута като „шокиращи“, Фредериксен посочи, че вече е разговаряла с италианската си колежка Джорджа Мелони, която именно вчера първа предложи Испания да бъде суспендирана от Шенгенското пространство. „Събираме европейски лидери, за да обсъдим ситуацията“, добави Фредериксен.

Подобна мярка обаче не е предвидена в европейското законодателство.

„Шенгенската система не съдържа такава разпоредба. Една държава не може едностранно да изключи друга“, обяснява пред Франс прес Мари-Лор Базилиен-Генш, професор по право в университета „Лион 3“.

Какво всъщност е възможно?

Макар изключването на държава от Шенген да не е възможно, всяка държава членка може временно и по изключение да възстанови граничния контрол. Условията за това са подробно описани в Шенгенския кодекс. Подобни проверки могат да бъдат въведени при „сериозна заплаха за вътрешната сигурност или обществения ред“. Сред посочените примери са тероризмът, организираната престъпност и извънредни ситуации в областта на общественото здраве, като пандемията от Ковид-19. Споменават се също и „внезапни, мащабни и нерегламентирани движения на граждани на трети държави между държавите членки“, когато те могат да застрашат нормалното функциониране на пространството без вътрешен граничен контрол.

В тази връзка френският президент Еманюел Макрон е поискал от министъра на вътрешните работи на Франция да „засили контрола по границата с Испания“, според неговото обкръжение.

„Но между Италия и Испания няма вътрешна граница по сушата, а още по-малко между Испания и Финландия“, подчертава Мари-Лор Базилиен-Генш.

Каква е позицията на Брюксел?

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи кадрите от Сеута като „неприемливи“. Но италианското предложение бе категорично отхвърлено в Брюксел. Фон дер Лайен заяви, че ЕК е в контакт с Мароко с цел разрешаване на миграционната криза в анклава Сеута.

Европейски представител, потърсен за коментар от Франс прес, заяви, че ЕК „разбира тревогите на някои правителства“, но подчерта, че основният приоритет е „укрепването на сигурността по външните граници“ на ЕС.

ЕС също така подчертава, че настоящата криза засяга конкретно испанския анклав Сеута, разположен на африканския континент. За да се достигне до европейския континент, са необходими допълнителни проверки, а до момента не е установено движение на мигранти към останалата част от Европа.

„Сега не говорим за хора, които кацат в Испания и просто се разхождат до Франция“, коментира европейският представител, пожелал анонимност.