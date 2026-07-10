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Бивша британска министърка е открита мъртва с тежки наранявания

Бивша британска министърка е открита мъртва с тежки наранявания

10 Юли, 2026 20:06 2 061 25

  • великобритания-
  • ан уидекъм-
  • убийство

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка"

Бивша британска министърка е открита мъртва с тежки наранявания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската полиция съобщи днес, че е започнала разследване за убийство във връзка със смъртта на Ан Уидекъм - бивша депутатка, която е била открита мъртва в дома си в Югозападна Англия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Седемдесет и осем годишната Уидекъм, която е била и министър по въпросите на затворите, е била намерена вчера в Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, с тежки наранявания, според изявление на полицията на графствата Девън и Корнуол.

BBC предаде, че полицията е арестувала 26-годишен мъж във връзка с разследването. Той е заподозрян в убийство.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че обстоятелствата около смъртта на бившата консерваторка „са изключително притеснителни“.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността, отбелязва АП.

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо

    8 1 Отговор
    И ето на министърката много ми харесва

    20:17 10.07.2026

  • 2 Ето

    8 3 Отговор
    Почнаха да се самоизбиват

    20:28 10.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    21 0 Отговор
    Принципно, екстра ще е и за баце да прочетем такава новина.

    20:29 10.07.2026

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Няма логика в написаното относно защита на правата ЛГБТ общността от покойната ,която е била член на Реформирай УК.Те се противопоставят на всички политики и искат да премахната закона за разнообразието от 2010.Явно мисирката пак не е чела това ,за което и плаща Милен

    Коментиран от #10

    20:31 10.07.2026

  • 5 тъмен британец

    18 1 Отговор
    Извършителят дали не е роднина на Шабана Махмуд?

    20:32 10.07.2026

  • 6 Някой я счита за враг

    14 2 Отговор
    Значи я е нападнал или хомосексуален маниак, или мигрант, който иска да доведе във Великобритания 15-членното си семейство, но да работи само той като хигиенист някъде, а останалите да си живуркат на соц.помощи.

    20:33 10.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 1 Отговор
    Убита от брачед на Шабана Махмуд !?
    🦧🦍🕌🕌🕌🥳🤣👍

    Коментиран от #9

    20:35 10.07.2026

  • 8 Скоро

    10 0 Отговор
    Ще има още много такива новини в нашата хубава Европа...

    20:35 10.07.2026

  • 9 Не бе

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Племенник и е.

    20:36 10.07.2026

  • 10 Милен

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Е па чети по-внимателно, пише че е противник на увеличаването на правата на ЛГБТнещо си, тъй че някой гейзер може да е намесен в случая, освен ако не е Путин.

    20:38 10.07.2026

  • 11 Тероризъм от Българи

    3 2 Отговор
    Пернишки Терористи ме изтезават зверски! Мирослав Германов град Базел Швейцария

    Коментиран от #17

    20:47 10.07.2026

  • 12 Мдаа

    2 2 Отговор
    Британска копейка.
    Мдаа
    Педофилски истории.

    20:52 10.07.2026

  • 13 Кой си ти

    5 2 Отговор
    Шабана Махмуд ??????
    Евала ингелизиииии

    Коментиран от #24

    21:00 10.07.2026

  • 14 Eми всичко е

    5 2 Отговор
    Ясно. "...министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд.." Няма смисъл от повече въпроси...

    Коментиран от #16

    21:05 10.07.2026

  • 15 Иван

    1 2 Отговор
    По въпроса относно Майдана и юдео-нацистката хунта???

    21:14 10.07.2026

  • 16 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Eми всичко е":

    Това не е проблем за глобалистите и сатанистите. Важното е да не е православна християнка.

    21:16 10.07.2026

  • 17 Малко

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тероризъм от Българи":

    вероятно да не е Путин !!!

    21:19 10.07.2026

  • 18 Абе,

    2 0 Отговор
    пак ли Путин ?!

    21:30 10.07.2026

  • 19 спомен

    3 0 Отговор
    дай Боже на всеки депутат

    21:34 10.07.2026

  • 20 Един

    2 0 Отговор
    сухоземен ихтиозавър по-малко.......

    21:36 10.07.2026

  • 21 Ритуално самоубийство

    1 0 Отговор
    В чест на краля и за победа в Укрия.

    21:41 10.07.2026

  • 22 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Някой пакистански юнак я е утрепал

    21:43 10.07.2026

  • 23 САМО ПИТАМ

    1 0 Отговор
    ........УКРАИНЕЦ ЛИ Е...........?

    21:44 10.07.2026

  • 24 АБЕ , НЕ БЕ........

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой си ти":

    ШИ БАНА ОТ МАХМУД ...........

    21:46 10.07.2026

  • 25 Механик

    0 0 Отговор
    Моля ви се, научете тоя английски! Биете се в гърдите, че сте натовци, а с английския сте точно така "добре" както и с българския. Но определено само с гугъл преводач няма да станат нещата.
    Какво е това "Седемдесет и осем годишната Уидекъм, която е била и министър .."
    Последно, на колко години е министъра???
    М?

    21:47 10.07.2026

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