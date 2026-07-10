Бивша британска министърка е открита мъртва с тежки наранявания

Британската полиция съобщи днес, че е започнала разследване за убийство във връзка със смъртта на Ан Уидекъм - бивша депутатка, която е била открита мъртва в дома си в Югозападна Англия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Седемдесет и осем годишната Уидекъм, която е била и министър по въпросите на затворите, е била намерена вчера в Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, с тежки наранявания, според изявление на полицията на графствата Девън и Корнуол.
BBC предаде, че полицията е арестувала 26-годишен мъж във връзка с разследването. Той е заподозрян в убийство.
Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че обстоятелствата около смъртта на бившата консерваторка „са изключително притеснителни“.
Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.
Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността, отбелязва АП.
Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванчо
20:17 10.07.2026
2 Ето
20:28 10.07.2026
3 Евгени от Алфапласт
20:29 10.07.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #10
20:31 10.07.2026
5 тъмен британец
20:32 10.07.2026
6 Някой я счита за враг
20:33 10.07.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🕌🕌🕌🥳🤣👍
Коментиран от #9
20:35 10.07.2026
8 Скоро
20:35 10.07.2026
9 Не бе
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":Племенник и е.
20:36 10.07.2026
10 Милен
До коментар #4 от "Сатана Z":Е па чети по-внимателно, пише че е противник на увеличаването на правата на ЛГБТнещо си, тъй че някой гейзер може да е намесен в случая, освен ако не е Путин.
20:38 10.07.2026
11 Тероризъм от Българи
Коментиран от #17
20:47 10.07.2026
12 Мдаа
Мдаа
Педофилски истории.
20:52 10.07.2026
13 Кой си ти
Евала ингелизиииии
Коментиран от #24
21:00 10.07.2026
14 Eми всичко е
Коментиран от #16
21:05 10.07.2026
15 Иван
21:14 10.07.2026
16 Иван
До коментар #14 от "Eми всичко е":Това не е проблем за глобалистите и сатанистите. Важното е да не е православна християнка.
21:16 10.07.2026
17 Малко
До коментар #11 от "Тероризъм от Българи":вероятно да не е Путин !!!
21:19 10.07.2026
18 Абе,
21:30 10.07.2026
19 спомен
21:34 10.07.2026
20 Един
21:36 10.07.2026
21 Ритуално самоубийство
21:41 10.07.2026
22 Бай той Толстой
21:43 10.07.2026
23 САМО ПИТАМ
21:44 10.07.2026
24 АБЕ , НЕ БЕ........
До коментар #13 от "Кой си ти":ШИ БАНА ОТ МАХМУД ...........
21:46 10.07.2026
25 Механик
Какво е това "Седемдесет и осем годишната Уидекъм, която е била и министър .."
Последно, на колко години е министъра???
М?
21:47 10.07.2026