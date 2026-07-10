Бивша британска министърка е открита мъртва с тежки наранявания

Британската полиция съобщи днес, че е започнала разследване за убийство във връзка със смъртта на Ан Уидекъм - бивша депутатка, която е била открита мъртва в дома си в Югозападна Англия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Седемдесет и осем годишната Уидекъм, която е била и министър по въпросите на затворите, е била намерена вчера в Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, с тежки наранявания, според изявление на полицията на графствата Девън и Корнуол.

BBC предаде, че полицията е арестувала 26-годишен мъж във връзка с разследването. Той е заподозрян в убийство.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че обстоятелствата около смъртта на бившата консерваторка „са изключително притеснителни“.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността, отбелязва АП.

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната“.