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Ще има ли Breturn: готов ли е ЕС да приеме обратно Великобритания

Ще има ли Breturn: готов ли е ЕС да приеме обратно Великобритания

25 Юни, 2026 14:25 1 301 16

  • брекзит-
  • великобритания-
  • ес-
  • киър стармър

Няколко страни смятат, че ЕС се справя по-добре след раздялата с Лондон и не им липсват споровете, които тровеха блока

Ще има ли Breturn: готов ли е ЕС да приеме обратно Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще има ли Breturn след Brexit (игра на думи с глаголите exit и return, които означават "излизам" и "връщам се")? Десет години след референдума за напускане на Европейския съюз Обединеното кралство съжалява, но 27-те държави членки не изглеждат готови в скоро време да го приемат обратно в редиците си, пише БТА, цитирайки АФП.

През последните месеци проучванията показват, че ясно изразено мнозинство от британците е убедено, че излизането от ЕС след референдума на 23 юни 2016 г. е било грешка.

Този обратен завой подтикна анализаторите да измислят нови понятия, вдъхновени от Брекзит, за да опишат обратния феномен – хипотетичното връщане на Великобритания в ЕС: Bregret, Breturn, Breunion (игра на думи от regret – съжаление; reunion – повторно обединение).

Отвъд играта на думи това е причина и за разгорещени политически дебати във Великобритания за стратегията, която да бъде следвана.

Най-сериозният съперник на премиера в оставка Киър Стармър в Лейбъристката партия и вероятен нов лидер на Обединеното кралство – Анди Бърнам, смята, че напускането на ЕС е било грешка, и каза, че се надява някой ден страната му да се върне в европейското семейство. Въпреки това той не се ангажира с евентуална кандидатура или срок.

Вариант, който беше изключен от досегашния премиер, който бе доволен от работата си в затоплянето на отношенията с 27-те страни от ЕС.

Не е ясно и дали Съюзът ще приеме обратно Великобритания. АФП интервюира шестима европейски дипломати, всеки от които каза, че страната му би била отворена за това, но само при условие че британците са готови да направят отстъпки, в което повечето от тях се съмняват. "Те не са готови да приемат ограниченията, свързани с членството в ЕС", каза един от тях.

Никой не бърза да започне разговора

Двадесет и седемте държави членки също изобщо не бързат да започнат този разговор. Няколко страни смятат, че ЕС се справя по-добре след раздялата с Лондон и не им липсват споровете, които тровеха блока, докато Великобритания все още беше член.

"По-лесно" е, откакто Лондон напусна, защото "вече не губим време в преговори за изключения по всеки въпрос", каза друг дипломат.

Въпреки десетилетията членство в Европейската общност и впоследствие в ЕС Лондон така и не се присъедини към еврото или Шенгенската зона и договаряше отстъпка за приноса си в бюджета на Евросъюза всеки път още от управлението на Маргарет Тачър (прочутата "британска отстъпка").

Цялото това поведение изглеждаше в очите на останалите членове на Съюза като явна липса на ангажираност. За друг дипломат обаче напускането на Великобритания има едно последствие, предизвикващо съжаление – спада на качеството в езика на Шекспир в официалните документи на ЕС.

Други, от друга страна, пазят много скъпи спомени.

ЕС се промени

Себастиан – експерт в мозъчния тръст "Чатъм хаус", посочи, че след Брекзит страните, лобиращи за икономически либерализъм или проатлантическа политика са загубили влиятелен противовес на суверенистките амбиции на Франция.

Освободен от Великобритания, през последните години ЕС се впусна в търсене на "стратегическа автономия" и открита подкрепа за "европейски преференции" в определени сектори.

"Великобритания не осъзнава колко много се промени Европейският съюз през последните 10 години", каза експертът.

Въпреки че ковид кризата, Доналд Тръмп и войната в Украйна допринесоха за тази промяна, напускането на Великобритания подтикна Европа да се самореформира така, че да няма опасност да загуби и други членове, каза трети дипломат.

С известен успех – повечето популистки и крайнодесени движения вече не агитират за напускане на ЕС, а за промяната му отвътре. Британците и европейците щяха да имат възможност да оценят състоянието на новите си отношения на среща на върха, насрочена за 22 юли в Брюксел, която впоследствие след оставката на премиера Киър Стармър бе отложена.

След напрежението от последните месеци във връзка с военната промишленост, удвояването на митата на ЕС върху стоманата и подкрепата за марката "Произведено в Европа", се предвиждаше да бъдат сключени няколко споразумения.

Това обаче вероятно щяха да бъдат малки стъпки (като например мерки за насърчаване на мобилността на младежите или търговията с хранителни продукти). Далеч от грандиозното помирение, за което мечтаят някои от другата страна на Ламанша.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 8 Отговор
    по скоро ще има русификешьн

    14:27 25.06.2026

  • 2 Само питам

    16 5 Отговор
    А нас ще ни питат ли ? Отново преливане от пусто в празно.Гулю,гулю,гулю...

    14:28 25.06.2026

  • 3 закон на мърфи

    10 10 Отговор
    англосаксите са гадняри с демокрация,но руzофилите са гадняри без демокрация!

    14:29 25.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    6 11 Отговор
    Може, но трябва да си платят "такса вход", която в техният случай ще е голяма. Това "Иди ми, дойди ми", струва пари. Да са мислили навремето, а не да се връзват на глупостите на тъпака Фараж. Орбан и Фицо се оказаха далеч по-прагматични. Въртяха номера, както сега нашият Мунчо, но и насила трудно ще ги изритат от ЕС, русофилите мазни, долни.

    14:30 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Под управлението на Короната ЕС ще просперира а наследници на Аспарух ще могат да работят във фермите в УК без работни визи за истински пари,а не за замразените Мунчови 630€ на месец.

    Коментиран от #10, #11

    14:35 25.06.2026

  • 7 Ами

    3 6 Отговор
    Всеки е добре дошъл в потъващият кораб :)

    14:37 25.06.2026

  • 8 Цвете

    7 3 Отговор
    ВИНАГИ СА ДОБРЕ ДОШЛИ. УСПЕХ И ДОСКОРО. 🎉🎉🎉

    14:37 25.06.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    5 2 Отговор
    Има грешка,има и прошка,Лондон е нужен на ЕС...а и сега при евентуално влизане в Блока ще бъде без големите привилегии които имаха британците....

    14:37 25.06.2026

  • 10 Дългият

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Недей да плачеш на чужд гроб...

    14:38 25.06.2026

  • 11 Миролюб Войнов, историк

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    "...наследници на Аспарух..."

    Така, така...за което Спасибо !
    А наследниците на Иванушка дypaчок винаги са добре дошли на китното българско черноморие с таратор за руснаци от 9 евро, шкембе-чорба 18 евро и салата Морски дарове 160 евро 300гр порцията. Добро пожаловали, щот другаде по света не ще ви пуснат ☝️

    14:42 25.06.2026

  • 12 Великобритания е постигнала всичко с

    2 2 Отговор
    Използването на кораби по целия свят в европа само с войни се намесвала

    14:42 25.06.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    5 2 Отговор
    "вече не агитират за напускане на ЕС"

    ПРОСТО ЕС ВЕЧЕ Е СИЛНО ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ

    И НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА МРЪДНЕ.

    14:45 25.06.2026

  • 14 мнение

    2 5 Отговор
    ЕС е комунистическа подлога на "бившия" СССР. Явно и британците паднаха. Тръмп спасява каквото може. Ние играем ролята на всички от Източния блок, на троянски кон на Запад. Всяка бг партия е креатура на КГБ.

    14:46 25.06.2026

  • 15 Анонимен

    2 1 Отговор
    В UK върви скандал за това как се извършват въпросните "проучвания". От липса на опция "не" до питане на конкретни лица от определени кръгове, а не случайна извадка.

    14:48 25.06.2026

  • 16 Вътю Т.Панчев

    0 0 Отговор
    Първо да приемат еврото и да върнат всички имигранти по родните им места

    14:59 25.06.2026

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