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Бившата британска министърка Ан Уидекъм е била убита при „целенасочена атака“

Бившата британска министърка Ан Уидекъм е била убита при „целенасочена атака“

14 Юли, 2026 22:20 1 733 26

  • ан уидекъм-
  • великобритания-
  • убийство

Отделът за борба с тероризма пое разследването вчера, след като бяха открити нови доказателства

Бившата британска министърка Ан Уидекъм е била убита при „целенасочена атака“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият британски депутат и участничка в риалити шоу Ан Уидекъм е била убита при „целенасочено нападение“, а мотивът все още се изяснява, съобщи звеното за борба с тероризма на британската полиция, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Двайсет и осем годишният мъж, арестуван по подозрение в убийство и терористични престъпления, остава в ареста, но разследването продължава.

„Ясно е, че това е било целенасочено нападение“, заяви пред репортери Лорънс Тейлър, шеф на Националната антитерористична полиция. „Все още се опитваме да установим мащаба на планирането и подготовката на нападението, както и мотивите, които стоят зад тази атака.“

Смъртта на седемдесет и осем годишната Уидекъм, бивш член на парламента, разтърси политическия живот във Великобритания, в който тя беше влиятелна фигура в продължение на десетилетия.

Отделът за борба с тероризма пое разследването вчера, след като бяха открити нови доказателства. Полицията на графствата Девън и Корнуол първоначално предполагаше, че при убийството не става дума за тероризъм, и добави, че нищо не показва, че е било политически мотивирано.

Властите посочиха, че Уидекъм вероятно е била нападната в сряда следобед. Тя не се е явила същия следобед на насрочено телевизионно интервю и е била намерена мъртва на следващия ден в своя дом в село в югозападната част на Англия.

Полицията не разкри причината за смъртта и посочи само, че по тялото ѝ е имало „тежки наранявания“.

Заподозреният беше арестуван в Северна Англия по подозрение в убийство. След откриването на нови доказателства срещу него бяха повдигнати и подозрения за подготовка, извършване или подбуждане към терористични действия. Името му не е оповестено, тъй като срещу него все още не са повдигнати обвинения.

Убийството разпали отново дебатите за мерките за охраната на политиците, които бяха затегнати през последното десетилетие след две убийства на народни представители през този период.

През 2016 г. депутатката от Лейбъристката партия Джо Кокс беше простреляна и намушкана от крайнодесен екстремист, а консерваторът Дейвид Амес беше намушкан през 2021 г. от нападател, вдъхновен от терористичната групировка „Ислямска държава“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дали

    18 0 Отговор
    Няма да бъде голем смех, ако убиеца излезе тъп и неграмотен камилар?!

    Коментиран от #2, #6, #14, #19

    22:23 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Докато чакат Путин да 0мре

    19 2 Отговор
    и тази ки Линдзи го изпревариха.

    Коментиран от #9

    22:27 14.07.2026

  • 4 М да

    9 0 Отговор
    100 процента е такъв .

    22:27 14.07.2026

  • 5 Охраната

    8 3 Отговор
    от техното НСо й е била снета по отпаднала необходимост. Кой се интересува от презряла бабка?

    22:27 14.07.2026

  • 6 име

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дали":

    Явно увъртат, мажат и замазват, че да не кажат директно, че убиеца е някъв незаконен мигрант, ама с общинско жилище и на помощи.

    22:27 14.07.2026

  • 7 Ххх

    8 0 Отговор
    Иранците не спят!

    22:28 14.07.2026

  • 8 Робот

    9 2 Отговор
    Ами Рижавия..??? Кога..? Чакам..

    22:28 14.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Докато чакат Путин да 0мре":

    Путин трябва да умре последен/ успешно проваля РФ

    Коментиран от #10, #11

    22:31 14.07.2026

  • 10 Маца

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Даже и след теб ще 0мре.

    22:33 14.07.2026

  • 11 А ти

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що пак си на кютук с водка бе, русофоб?

    Коментиран от #15

    22:33 14.07.2026

  • 12 Хи хи

    6 1 Отговор
    Дългата ръка на Путин......

    22:34 14.07.2026

  • 13 Хмм

    14 0 Отговор
    щом не пишат, че е бял британец, ясно

    22:40 14.07.2026

  • 14 за него не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дали":

    ма таа на живо по-голема мумия от колкото на умрело сигурно

    22:51 14.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "А ти":

    искаш ли да узнаеш що наистина ме изгониха от РФ?

    Коментиран от #16, #24

    22:52 14.07.2026

  • 16 Знаем бе Фъшлив ....ЖенаТи

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    те изрита.

    Коментиран от #18

    22:54 14.07.2026

  • 17 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Хирурзите вече тепат министри по домовете им 😏 очаквам скоро и некой генерал да очистят 😎

    22:55 14.07.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Знаем бе Фъшлив ....ЖенаТи":

    мне...щото обърсах 2 шамара на бакшиша ВИ-прекара ме със сметката

    Коментиран от #20

    22:58 14.07.2026

  • 19 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дали":

    В Британските медии писаха, че е украинец пребиваващ в страната от една година...Така, че не е камилар!

    Коментиран от #25

    23:00 14.07.2026

  • 20 Гого

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ванко, като деца те биех редовно, не ме карай от София да идвам до Варна!

    Коментиран от #21

    23:02 14.07.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гого":

    гледай мача там-не се занимавай с котараци..

    Коментиран от #23

    23:04 14.07.2026

  • 22 Няколко века

    4 0 Отговор
    Клаха и тероризираха по колониите си по цял свят. Сега ще им го връщат на тяхна територия. Всичко се връща.

    23:08 14.07.2026

  • 23 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С тия нови правила направо намразих Футбола! Чашата преля Рижия като натисна ФИФА да отменят червения картон!

    23:12 14.07.2026

  • 24 Знам

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бе! Като всеки дървар от Коми - за алкохолизъм!

    23:17 14.07.2026

  • 25 Още

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    По зле! Украинец стана по долу и от камилар! Те и във Варна убиха хора!

    23:19 14.07.2026

  • 26 Скоро

    0 0 Отговор
    И у нас!

    23:31 14.07.2026

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