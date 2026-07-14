Бившата британска министърка Ан Уидекъм е била убита при „целенасочена атака“

Бившият британски депутат и участничка в риалити шоу Ан Уидекъм е била убита при „целенасочено нападение“, а мотивът все още се изяснява, съобщи звеното за борба с тероризма на британската полиция, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Двайсет и осем годишният мъж, арестуван по подозрение в убийство и терористични престъпления, остава в ареста, но разследването продължава.
„Ясно е, че това е било целенасочено нападение“, заяви пред репортери Лорънс Тейлър, шеф на Националната антитерористична полиция. „Все още се опитваме да установим мащаба на планирането и подготовката на нападението, както и мотивите, които стоят зад тази атака.“
Смъртта на седемдесет и осем годишната Уидекъм, бивш член на парламента, разтърси политическия живот във Великобритания, в който тя беше влиятелна фигура в продължение на десетилетия.
Отделът за борба с тероризма пое разследването вчера, след като бяха открити нови доказателства. Полицията на графствата Девън и Корнуол първоначално предполагаше, че при убийството не става дума за тероризъм, и добави, че нищо не показва, че е било политически мотивирано.
Властите посочиха, че Уидекъм вероятно е била нападната в сряда следобед. Тя не се е явила същия следобед на насрочено телевизионно интервю и е била намерена мъртва на следващия ден в своя дом в село в югозападната част на Англия.
Полицията не разкри причината за смъртта и посочи само, че по тялото ѝ е имало „тежки наранявания“.
Заподозреният беше арестуван в Северна Англия по подозрение в убийство. След откриването на нови доказателства срещу него бяха повдигнати и подозрения за подготовка, извършване или подбуждане към терористични действия. Името му не е оповестено, тъй като срещу него все още не са повдигнати обвинения.
Убийството разпали отново дебатите за мерките за охраната на политиците, които бяха затегнати през последното десетилетие след две убийства на народни представители през този период.
През 2016 г. депутатката от Лейбъристката партия Джо Кокс беше простреляна и намушкана от крайнодесен екстремист, а консерваторът Дейвид Амес беше намушкан през 2021 г. от нападател, вдъхновен от терористичната групировка „Ислямска държава“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дали
Коментиран от #2, #6, #14, #19
22:23 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Докато чакат Путин да 0мре
Коментиран от #9
22:27 14.07.2026
4 М да
22:27 14.07.2026
5 Охраната
22:27 14.07.2026
6 име
До коментар #1 от "Дали":Явно увъртат, мажат и замазват, че да не кажат директно, че убиеца е някъв незаконен мигрант, ама с общинско жилище и на помощи.
22:27 14.07.2026
7 Ххх
22:28 14.07.2026
8 Робот
22:28 14.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Докато чакат Путин да 0мре":Путин трябва да умре последен/ успешно проваля РФ
Коментиран от #10, #11
22:31 14.07.2026
10 Маца
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Даже и след теб ще 0мре.
22:33 14.07.2026
11 А ти
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що пак си на кютук с водка бе, русофоб?
Коментиран от #15
22:33 14.07.2026
12 Хи хи
22:34 14.07.2026
13 Хмм
22:40 14.07.2026
14 за него не знам
До коментар #1 от "Дали":ма таа на живо по-голема мумия от колкото на умрело сигурно
22:51 14.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "А ти":искаш ли да узнаеш що наистина ме изгониха от РФ?
Коментиран от #16, #24
22:52 14.07.2026
16 Знаем бе Фъшлив ....ЖенаТи
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":те изрита.
Коментиран от #18
22:54 14.07.2026
17 Исторически парк
22:55 14.07.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "Знаем бе Фъшлив ....ЖенаТи":мне...щото обърсах 2 шамара на бакшиша ВИ-прекара ме със сметката
Коментиран от #20
22:58 14.07.2026
19 Българин
До коментар #1 от "Дали":В Британските медии писаха, че е украинец пребиваващ в страната от една година...Така, че не е камилар!
Коментиран от #25
23:00 14.07.2026
20 Гого
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ванко, като деца те биех редовно, не ме карай от София да идвам до Варна!
Коментиран от #21
23:02 14.07.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Гого":гледай мача там-не се занимавай с котараци..
Коментиран от #23
23:04 14.07.2026
22 Няколко века
23:08 14.07.2026
23 Гого
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С тия нови правила направо намразих Футбола! Чашата преля Рижия като натисна ФИФА да отменят червения картон!
23:12 14.07.2026
24 Знам
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бе! Като всеки дървар от Коми - за алкохолизъм!
23:17 14.07.2026
25 Още
До коментар #19 от "Българин":По зле! Украинец стана по долу и от камилар! Те и във Варна убиха хора!
23:19 14.07.2026
26 Скоро
23:31 14.07.2026