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Великобритания се отказва от плановете за нови разрушители и се фокусира върху кораби за безпилотни системи

Великобритания се отказва от плановете за нови разрушители и се фокусира върху кораби за безпилотни системи

29 Юни, 2026 11:20 856 12

  • великобритания-
  • дронове-
  • кораби-
  • отбрана-
  • дан джарвис

Тези кораби ще осигурят на нашите военни моряци хибридни съдове, проектирани за нарастващите заплахи, обяви Лондон

Великобритания се отказва от плановете за нови разрушители и се фокусира върху кораби за безпилотни системи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще се откаже от плановете си за замяна на остаряващите разрушители (ескадрени миноносци) и вместо това ще купи най-малко шест "бойни кораба с общо предназначение" (Common Combat Vessels, CCV), които ще служат като командни центрове за безпилотни системи, съобщи вчера Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Шестте разрушителя тип 45 (Type 45) на Кралския флот трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2038 г., а първоначалните планове предвиждаха те да бъдат заменени с ново поколение кораби от тип 83 (Type 83).

Съгласно дългоочаквания План за инвестиции в отбраната обаче тези бойни кораби ще бъдат заменени с хибридни бойни кораби с общо предназначение (CCV) - стъпка, отразяваща тенденцията към водене на военни действия с дронове и по-гъвкави фронтови способности.

Тези кораби ще осигурят на нашите военни моряци хибридни съдове, проектирани за нарастващите заплахи, с които се сблъскваме, отбеляза в изявление министърът на отбраната Дан Джарвис.

"Разработени с участието на изключителни британски новатори, тези кораби ще бъдат произведени във Великобритания, което ще доведе до разкриване на работни места в цялата страна и ще осигури на Кралския флот способности, съобразени със съвременната война", каза министърът.

Министерството уточни, че CCV ще координират безпилотни системи във въздуха, на сушата и под вода. Очаква се доставките да започнат в първите години от следващото десетилетие, а след влизането им в експлоатация корабите ще действат съвместно с фрегати с екипаж, както и с други планирани автономни съдове.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хариър

    11 2 Отговор
    Няма кинти май?

    11:22 29.06.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Накратко:

    От ВЕЛИКОбритания, владетелка на моретата стана ДРЕБНОбритания, нямаща пари за постройката на един кораб....

    Sic transit gloria mundi!

    11:32 29.06.2026

  • 3 Сатана Z

    0 3 Отговор
    God Save the King Чарлз Три и Юнион Джак

    11:37 29.06.2026

  • 4 име

    5 0 Отговор
    "...ще осигури на Кралския флот способности, съобразени със съвременната война"

    Островните poдocмеcители са най-агресивното племе на земята. 187 от 193 страни-членки на ООН са били подложени на тя ната военна агресия. И явно нямат намерение да се кротнат.

    Коментиран от #5

    11:38 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    6 0 Отговор
    Безпилотните им системи не са ли укрите или те бяха безмозъчните 😂

    11:46 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    3 0 Отговор
    Шшш, модеpacчето, за кво махна пети коментар? Що така се засегна? Човека си го каза много вярно - пакитата и индийците ще ги оправят. До 20г острова безвъзвратно ще е техен.

    Коментиран от #11

    11:51 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дудов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Явно има цuгaнсko б.итанска жилка nеgеpатoрa.Всичко британско му е мило

    11:54 29.06.2026

  • 12 Смотаняху

    4 0 Отговор
    Англосаксонците са най- омразното племе след евреите мисля.

    11:59 29.06.2026

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