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Стармър подписва схемата на ЕС за заем за Украйна
  Тема: Украйна

Стармър подписва схемата на ЕС за заем за Украйна

11 Юли, 2026 04:28, обновена 11 Юли, 2026 04:30 554 3

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  • заем

Обединеното кралство се включва финансово в европейския механизъм, британско оръжие ще се доставя с европейски средства

Стармър подписва схемата на ЕС за заем за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър-председател Киър Стармър се подготвя да подпише официално присъединяването на Обединеното кралство към мащабната схема на Европейския съюз за отбранителен заем за Украйна.

Както съобщава авторитетният британски вестник The Times, позовавайки се на източници от Даунинг стрийт, ходът е част от стратегията на новия британски премиер за фундаментален "рестарт" на отношенията между Лондон и Брюксел в сферата на сигурността и външната политика.

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Схемата на ЕС, която бе финализирана по-рано и е на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г., има за цел да покрие критичните нужди на Киев в областта на отбраната и държавния бюджет. Преговорите за британското участие бяха започнати по-рано тази година между Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Съгласно постигнатото споразумение, Великобритания ще направи директен финансов принос към бюджета на ЕС, за да покрие част от разходите по обслужването на заема. В замяна Брюксел се съгласи на ключова отстъпка: британската военна индустрия да бъде изцяло включена в програмата. Това означава, че Украйна ще може да закупува оръжия и боеприпаси директно от британски производители, финансирани с европейски средства. Без това споразумение трети страни извън ЕС могат да получават максимум 35% от стойността на договорите без специално одобрение.

Официалните детайли по пакта ще бъдат обявени в понеделник в Париж, където ще се проведе среща на т.нар. „коалиция на желаещите“ – дипломатически формат, воден от Обединеното кралство и Франция, посветен на дългосрочните гаранции за сигурност за Украйна.

Символичен знак за затоплянето на отношенията е и фактът, че Киър Стармър ще остане във френската столица по покана на президента Еманюел Макрон, за да присъства като официален гост на честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Анализатори определят външната политика като един от най-големите успехи на Стармър от началото на неговото управление.


Великобритания
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  • 1 Последните издихания

    7 0 Отговор
    На един позорно отиваш си премиер. Продължава да набутва страната са в схеми със съмнителна полза за данъкоплатците.

    04:45 11.07.2026

  • 2 ЕТО КАК СТОВАРВАТ ВСИЧКО НА НАШ ГРЪБ

    5 0 Отговор
    И ТОЯ ЛАЙНОБРИТ ЩЕ НИ ПРОДАВА ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА, НИЕ ЩЕ МУ ГО ПЛАЩАМЕ.
    И ТОЯ СЕ ИЗТАРЕКАТИ ! ГЛУПАЦИТЕ ЕВРОДАНИКОПЛАТЦИТЕ СИ ТРАЯТ , СПИНКАТ , БЕ ОМАЯНИ ИМУНИЗИРАНИ ОТ УРСУЛАНТИТЕ ДА СПИНКАТ !!
    ДА МУ МИСЛЯТ СПЯЩИТЕ!

    05:04 11.07.2026

  • 3 Този боклук

    4 0 Отговор
    какъв точно се явява в тумора €С?

    05:10 11.07.2026

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