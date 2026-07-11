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Криза в Алмерия: Евакуираха над 1400 души заради огъня

Криза в Алмерия: Евакуираха над 1400 души заради огъня

11 Юли, 2026 04:31, обновена 11 Юли, 2026 04:35 524 0

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Силни ветрове и 40-градусови жеги усложняват овладяването на стихията; сред жертвите има и чужди туристи

Криза в Алмерия: Евакуираха над 1400 души заради огъня - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо 500 пожарникари, спасители и военнослужещи продължават тежката борба с неконтролируемия горски пожар, отнел живота на 12 души в южната испанска провинция Алмерия (автономна област Андалусия).

По данни на испанската обществена телевизия RTVE, до момента над 1400 души са били спешно евакуирани от домовете си и близките къмпинги. Местните служби за спешна помощ 112 предупреждават, че овладяването на огъня остава изключително трудно, а в неизвестност продължават да бъдат над 20 души.

Пожарът избухна в района на община Лос Гаярдос и бързо обхвана хълмистата гориста местност, насочвайки се към съседното селище Бедар. Трагедията се разигра, след като група местни жители и туристи пренебрегнаха инструкциите за евакуация на службите за извънредни ситуации. Хората са се опитали да избягат от района с автомобилите си, но са били застигнати от огнената стена директно на пътя. По първоначална информация сред загиналите при бедствието има и четирима британски граждани, а четирима от ранените са в критично състояние с тежки изгаряния и са транспортирани с хеликоптер до болница в Севиля.

„Ситуацията е ужасяваща. Пожарът се разпространява с изключителна скорост, подхранван от силни и постоянно сменящи посоката си ветрове и температури около 40 градуса“, заяви регионалният министър на извънредните ситуации Антонио Санс пред испанската агенция EFE. Председателят на Хунтата на Андалусия Хуанма Морено определи събитията като "майсторска трагедия" и допълни, че релефът и вятърът правят гасенето изключително сложно.

Официалното разследване за причините все още продължава. Първоначалните хипотези сочеха към скъсан високоволтов електропровод, паднал в изсъхнала канавка. Енергийната компания Endesa обаче категорично отрича това, заявявайки пред испанските медии, че по посочения кабел не е имало напрежение и той не е тяхна собственост.

Испанският премиер Педро Санчес изрази огромно сътресение и дълбоки съболезнования към семействата на засегнатите. Южна Европа в момента преживява изключително интензивно лято с рекордни горещини, които изсушиха растителността и превърнаха горите в леснозапалим барут. Настоящият пожар в Алмерия вече се превърна в най-смъртоносния за Испания от десетилетия насам.


Испания
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