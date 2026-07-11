Героят на Испания: Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб

Микел Мерино се превърна в герой за Испания при победата с 2:1 над Белгия в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Халфът се разписа в 88-ата минута и донесе успеха на своя тим. Той стори същото с попадение в добавеното време в предишния мач с Португалия.

„Как да съм? Все още не мога да повярвам. Да го направя още веднъж… Мислех, че нямаше да се случи отново дълго време, но ето, че се повтори. Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб. Супер щастлив съм. Съмнявам се, че това ще се случи отново, но дано, да видим какво ще стане. Остават ни два мача, за да станем световни шампиони. Дано да успеем да го постигнем. Представянето ни на Мондиала е нещо социално, което обединява цялата страна. Това, че нося толкова радост, е гордост за мен. Мачът с Франция ще бъде оспорван. В полуфиналите обаче не можем да очакваме друго нещо – там има само елитни отбори. Ще влезем в двубоя с глад и желание“