Герой в последните минути: Мерино влиза в историята на Испания

Микел Мерино записа уникално постижение, превръщайки се в първия испански футболист, който отбелязва два гола на световно първенство след 80-ата минута. Така халфът на Испания официално влезе в историята на Ла Фурия.

В четвъртфинала срещу Белгия (2:1) Мерино се появи като резерва в 86-ата минута и само две минути по-късно донесе победата с прецизен удар. Това бе вторият му късен гол на турнира.

В предишния мач срещу Португалия (1:0) 30-годишният халф отново влезе от пейката – този път в 85-ата минута – и се разписа в първата минута на добавеното време. Два мача, два решаващи гола, и всичко това след 80-ата минута.

2 - @mikelmerino1 es el primer jugador que marca dos goles que significan la victoria para #España 🇪🇸 en el #Mundial a partir del minuto 80.



Lo hizo ante #Portugal en la ronda anterior y ante #Bélgica 🇧🇪 hoy.



Héroe. pic.twitter.com/1fjb5YZM3u — OptaJose (@OptaJose) July 10, 2026