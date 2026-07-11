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Герой в последните минути: Мерино влиза в историята на Испания

Герой в последните минути: Мерино влиза в историята на Испания

11 Юли, 2026 09:59 1 164 3

  • микел мерино-
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  • мондиал 2026-
  • белгия

Два гола след 80-ата минута – рекорд, който поставя Микел Мерино сред легендите на Ла Фурия

Герой в последните минути: Мерино влиза в историята на Испания - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Микел Мерино записа уникално постижение, превръщайки се в първия испански футболист, който отбелязва два гола на световно първенство след 80-ата минута. Така халфът на Испания официално влезе в историята на Ла Фурия.

В четвъртфинала срещу Белгия (2:1) Мерино се появи като резерва в 86-ата минута и само две минути по-късно донесе победата с прецизен удар. Това бе вторият му късен гол на турнира.

В предишния мач срещу Португалия (1:0) 30-годишният халф отново влезе от пейката – този път в 85-ата минута – и се разписа в първата минута на добавеното време. Два мача, два решаващи гола, и всичко това след 80-ата минута.


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  • 1 Бравос

    6 4 Отговор
    Докат ви крадат. Зяпайте !

    10:24 11.07.2026

  • 2 Велчов

    4 2 Отговор
    Финал преди Финала ще е Франция и Испания... Другият полуфинал е пълнеж.

    11:10 11.07.2026

  • 3 Финалът трябваше да е Испания - Франция.

    6 1 Отговор
    Жалко!

    11:25 11.07.2026

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