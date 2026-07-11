САЩ изключват сделка без изнасяне на урана от Иран

Администрацията на президента Доналд Тръмп изрази сериозен скептицизъм относно постигането на трайно ядрено споразумение с Иран, информират източници от Белия дом, цитирани от световните агенции.

Според официални американски представители, всяка окончателна сделка ще изисква от Техеран изцяло да предаде контрола върху своя запас от силно обогатен уран и той да бъде изнесен извън страната. Вашингтон подчертава, че запазва всички военни опции, ако дипломатическите усилия се провалят.

Песимизмът в САЩ се засили след подновените сблъсъци и атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток през последната седмица. САЩ вече наложиха нови санкции срещу ирански финансови мрежи и отново ограничиха износа на петрол. Според временното споразумение от юни, двете страни имат общо 60 дни да договорят постоянен пакт, но различията по отношение на ядрения капацитет на Иран остават огромни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио да продължат интензивните преговори с Иран за намиране на изход от кризата, предава американският телевизионен канал CBS.

Въпреки че по-рано през седмицата Тръмп обяви в социалните мрежи, че временното примирие с Техеран е официално приключило заради атаките срещу танкери в Близкия изток, Белият дом не се отказва от дипломатическия канал.

През последните часове регионални посредници, сред които делегации от Катар и Оман, провеждат совалки за съживяване на диалога. Източници от Вашингтон разкриват, че Джей Ди Ванс е поел водеща роля в координирането на преговорите, докато Марко Рубио остава скептичен към намеренията на Иран, но следва стриктно инструкциите на президента за постигане на максимално изгодни за САЩ условия. Основното искане на американската администрация в момента е Иран публично да гарантира безопасното корабоплаване в Ормузкия проток.