Ракети над Киев, атаки срещу петролни бази в Ростов

През последните часове въздушната война между Русия и Украйна ескалира с масирани удари по цивилни и логистични обекти.
Рано тази сутрин в Киев избухнаха най-малко пет мощни експлозии, предизвикани от руски балистични ракети, изстреляни от Брянска област. Кметът на украинската столица Витали Кличко съобщи за щети в Днепровския район.
Местната военна администрация потвърди за възникнали пожари в офис сгради в Соломянския и Святошинския район, като към момента няма данни за загинали. Съобщава се за шестима ранени в столицата.
Вчерашните руски удари с управляеми бомби над Краматорск и Запорожие обаче отнеха живота на петима цивилни.
В отговор украинските сили за безпилотни системи нанесоха мащабни удари с дронове дълбоко в руска територия, насочени основно към енергийната инфраструктура.
Местните управителни органи в Ростовска област потвърдиха за експлозии и тежки пожари в петролен терминал в пристанищния град Таганрог, както и в нефтено депо в град Азов.
Поразена е и нефтената рафинерия „Илски“ в Краснодарския край. Според украинското командване, атаките са част от стратегия за прекъсване на горивните доставки на противника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 В Киев за три дни
Коментиран от #8, #14, #16
07:33 11.07.2026
4 ТАСС
До коментар #2 от "И кво ?":Путин изкрещя Сега ще видят те!
И изкопа още 2 етажа надолу в БУНКЕРА.
07:36 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хихи
Коментиран от #12
07:38 11.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Урсула , Руте и Кая
До коментар #3 от "В Киев за три дни":Моля , напомняй ни отколко време не можем да сложим Русия ! Фалираме , и пак не успяваме .
07:39 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А горивните доставки в Украйна
"Според украинското командване, атаките са част от стратегия за прекъсване на горивните доставки на противника."
07:43 11.07.2026
11 Класикът от Кремъл
07:44 11.07.2026
12 Това кога ще се случи?
До коментар #6 от "хихи":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
07:49 11.07.2026
13 Прав си за второто
До коментар #2 от "И кво ?":Войната на изтощение отдавна не е срещу Украйна. На нея няма какво поче да и се изтощава а и държава от това вече не става.
Победа само срещу Украйна не решава основните проблеми на Русия. Мераклиите също трябва добре да си научат урока и да не си помислят да опитват повече.
07:50 11.07.2026
14 Ти мани че целенасочено
До коментар #3 от "В Киев за три дни":само по цивилни се целят със стотици дронове, планиращи бомби и хиперзвукови ракети, ами и само по двама трима уцелват ... включително дете
Срам!
Пък разни натовци казват че уж Русия била вече Първата Военна Сила в Света.
А Зеленски и Натаняху с по една ракета къде-къде повече хора избиват. А те са от друго тесто.
08:01 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
До коментар #3 от "В Киев за три дни":Като гледаме бандерите как са готови на преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас::)),се чудим какво ли щеше да е ако печелеха:)))Те и финландците така ги победили,само дето върнали на Русия цяла Карелия и няколко по малки области:))
08:14 11.07.2026
17 Атина Палада
Коментиран от #18
08:14 11.07.2026
18 Ами
До коментар #17 от "Атина Палада":така е, кабаева няма кой да е гледа!
08:15 11.07.2026
19 Новини от бункера
През днешния ден украинските далекобойни безпилотни системи са ударили още 14 кораба, свързани с руския сенчест флот - 10 от тях са танкери, 1 е товарен кораб, 1 е влекач и 1 ферибот. Така за последните 5 денонощия ударените от украинските дронове руски кораби станаха 48!
Отделно Мадяр посочва, че в Крим са ударени 5 ел. подстанции. А при украинската въздушна атака от изминалата нощ срещу пристанището в Таганрог продължава да гори петролен терминал - губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар каза след инспекция на място, че ще трябват няколко дни, за да се угаси пожарът.
Мониторинговият канал Drone Bomber предупреди, че вече за тази нощ са изстреляни над 270 украински дрона, насочващи се към цели в Русия, вероятно има "порция" към Татарстан, където се намира икономическата зона "Алабуга" - там се сглобяват руските еквиваленти на иранския далекобоен дрон-камикадзе "Шахед".
Коментиран от #24
08:15 11.07.2026
20 Топчията
08:19 11.07.2026
21 Свободен
Светът не беше виждал такива облаци от дим!
А руснаците станаха първите в историята хора, върху които е падал дъжд от нефтени деривати!😂
08:20 11.07.2026
22 Новини от бункера
Двойно изцеждане!
08:20 11.07.2026
23 Дара
08:21 11.07.2026
24 Русофил
До коментар #19 от "Новини от бункера":Мръсотишти на укрите нямат край. Първо не се предадоха за три дни. После си върнаха половината освободена територия. Трето започнаха систематично да унищожават НПЗ. Сега унищожават танкерите.
Не ми се мисли, какво ще последва - удари по електро и топлостанции, а знаем руската зима - милиони братушки ще мръзнат и умират от студ в панелките си.
Трябва ди помогним на братушките си. Да им дадем Нефтохшм Бургас затова че са ни освободили и да им пратим държавните си резерви.
08:25 11.07.2026