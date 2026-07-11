Ракети над Киев, атаки срещу петролни бази в Ростов

През последните часове въздушната война между Русия и Украйна ескалира с масирани удари по цивилни и логистични обекти.

Рано тази сутрин в Киев избухнаха най-малко пет мощни експлозии, предизвикани от руски балистични ракети, изстреляни от Брянска област. Кметът на украинската столица Витали Кличко съобщи за щети в Днепровския район.

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Местната военна администрация потвърди за възникнали пожари в офис сгради в Соломянския и Святошинския район, като към момента няма данни за загинали. Съобщава се за шестима ранени в столицата.

Вчерашните руски удари с управляеми бомби над Краматорск и Запорожие обаче отнеха живота на петима цивилни.

В отговор украинските сили за безпилотни системи нанесоха мащабни удари с дронове дълбоко в руска територия, насочени основно към енергийната инфраструктура.

Местните управителни органи в Ростовска област потвърдиха за експлозии и тежки пожари в петролен терминал в пристанищния град Таганрог, както и в нефтено депо в град Азов.

Поразена е и нефтената рафинерия „Илски“ в Краснодарския край. Според украинското командване, атаките са част от стратегия за прекъсване на горивните доставки на противника.