Новини
Свят »
Русия »
Ракети над Киев, атаки срещу петролни бази в Ростов
  Тема: Украйна

Ракети над Киев, атаки срещу петролни бази в Ростов

11 Юли, 2026 07:24, обновена 11 Юли, 2026 07:38 1 399 24

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • щети-
  • пострадали

Ожесточени нощни удари между Русия и Украйна

Ракети над Киев, атаки срещу петролни бази в Ростов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните часове въздушната война между Русия и Украйна ескалира с масирани удари по цивилни и логистични обекти.

Рано тази сутрин в Киев избухнаха най-малко пет мощни експлозии, предизвикани от руски балистични ракети, изстреляни от Брянска област. Кметът на украинската столица Витали Кличко съобщи за щети в Днепровския район.

Още новини от Украйна

Местната военна администрация потвърди за възникнали пожари в офис сгради в Соломянския и Святошинския район, като към момента няма данни за загинали. Съобщава се за шестима ранени в столицата.

Вчерашните руски удари с управляеми бомби над Краматорск и Запорожие обаче отнеха живота на петима цивилни.

В отговор украинските сили за безпилотни системи нанесоха мащабни удари с дронове дълбоко в руска територия, насочени основно към енергийната инфраструктура.

Местните управителни органи в Ростовска област потвърдиха за експлозии и тежки пожари в петролен терминал в пристанищния град Таганрог, както и в нефтено депо в град Азов.

Поразена е и нефтената рафинерия „Илски“ в Краснодарския край. Според украинското командване, атаките са част от стратегия за прекъсване на горивните доставки на противника.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В Киев за три дни

    20 28 Отговор
    Пет години началото на три-дневната операция, Русия атакува целенасочено цивилни! Въпреки това пак губят на фронта!

    Коментиран от #8, #14, #16

    07:33 11.07.2026

  • 4 ТАСС

    18 28 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    Путин изкрещя Сега ще видят те!
    И изкопа още 2 етажа надолу в БУНКЕРА.

    07:36 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    14 14 Отговор
    без тройка "Орешник" по Лвов, няма да стане....

    Коментиран от #12

    07:38 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Урсула , Руте и Кая

    20 11 Отговор

    До коментар #3 от "В Киев за три дни":

    Моля , напомняй ни отколко време не можем да сложим Русия ! Фалираме , и пак не успяваме .

    07:39 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А горивните доставки в Украйна

    12 6 Отговор
    за фронта, как са според украинското командване? Част от стратегиятат им е може би е, че едната страна ще пресъхне първа?:) Коя ли ще е?

    "Според украинското командване, атаките са част от стратегия за прекъсване на горивните доставки на противника."

    07:43 11.07.2026

  • 11 Класикът от Кремъл

    15 17 Отговор
    Пета година мята ракети в тридневната специална военна операция, убеждава крепостните селяни как ей сега ще спечелят, мобилизира ги за трети път, уж е най богатата нация на ресурси, оно нема бендзин и народа се трепе по колонките, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    07:44 11.07.2026

  • 12 Това кога ще се случи?

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    07:49 11.07.2026

  • 13 Прав си за второто

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    Войната на изтощение отдавна не е срещу Украйна. На нея няма какво поче да и се изтощава а и държава от това вече не става.
    Победа само срещу Украйна не решава основните проблеми на Русия. Мераклиите също трябва добре да си научат урока и да не си помислят да опитват повече.

    07:50 11.07.2026

  • 14 Ти мани че целенасочено

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "В Киев за три дни":

    само по цивилни се целят със стотици дронове, планиращи бомби и хиперзвукови ракети, ами и само по двама трима уцелват ... включително дете
    Срам!
    Пък разни натовци казват че уж Русия била вече Първата Военна Сила в Света.
    А Зеленски и Натаняху с по една ракета къде-къде повече хора избиват. А те са от друго тесто.

    08:01 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "В Киев за три дни":

    Като гледаме бандерите как са готови на преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас::)),се чудим какво ли щеше да е ако печелеха:)))Те и финландците така ги победили,само дето върнали на Русия цяла Карелия и няколко по малки области:))

    08:14 11.07.2026

  • 17 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Бункерното с ботокса пак е фулирал памперса под миндера в мазето.

    Коментиран от #18

    08:14 11.07.2026

  • 18 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    така е, кабаева няма кой да е гледа!

    08:15 11.07.2026

  • 19 Новини от бункера

    2 1 Отговор
    Вече почти 50 кораба от руския сенчест флот са били поразени от украинските далекобойни дронове в последните 120 часа. Това става ясно от съобщение на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, който е командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия.
    През днешния ден украинските далекобойни безпилотни системи са ударили още 14 кораба, свързани с руския сенчест флот - 10 от тях са танкери, 1 е товарен кораб, 1 е влекач и 1 ферибот. Така за последните 5 денонощия ударените от украинските дронове руски кораби станаха 48!
    Отделно Мадяр посочва, че в Крим са ударени 5 ел. подстанции. А при украинската въздушна атака от изминалата нощ срещу пристанището в Таганрог продължава да гори петролен терминал - губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар каза след инспекция на място, че ще трябват няколко дни, за да се угаси пожарът.
    Мониторинговият канал Drone Bomber предупреди, че вече за тази нощ са изстреляни над 270 украински дрона, насочващи се към цели в Русия, вероятно има "порция" към Татарстан, където се намира икономическата зона "Алабуга" - там се сглобяват руските еквиваленти на иранския далекобоен дрон-камикадзе "Шахед".

    Коментиран от #24

    08:15 11.07.2026

  • 20 Топчията

    1 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:19 11.07.2026

  • 21 Свободен

    0 0 Отговор
    Започвам да се притеснявам, че пожарите в Русия ще се отразят на глобалното затопляне!
    Светът не беше виждал такива облаци от дим!
    А руснаците станаха първите в историята хора, върху които е падал дъжд от нефтени деривати!😂

    08:20 11.07.2026

  • 22 Новини от бункера

    0 0 Отговор
    Московийката хем остана без рафинерии и горива, хем не може да изнася нефт, понеже остана без танкери!

    Двойно изцеждане!

    08:20 11.07.2026

  • 23 Дара

    1 0 Отговор
    Банга Ранга 🔥🔥🔥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    08:21 11.07.2026

  • 24 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Новини от бункера":

    Мръсотишти на укрите нямат край. Първо не се предадоха за три дни. После си върнаха половината освободена територия. Трето започнаха систематично да унищожават НПЗ. Сега унищожават танкерите.

    Не ми се мисли, какво ще последва - удари по електро и топлостанции, а знаем руската зима - милиони братушки ще мръзнат и умират от студ в панелките си.

    Трябва ди помогним на братушките си. Да им дадем Нефтохшм Бургас затова че са ни освободили и да им пратим държавните си резерви.

    08:25 11.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания