Русия удари град Суми: Петима загинали и 30 ранени

Руските сили нанесоха мощен удар с управляеми авиационни бомби по северния украински град Суми.

Вследствие на атаката броят на загиналите достигна петима души, сред които и 13-годишно момиче. Ранените са най-малко 30, като петима от тях се намират в критично състояние в болница.

Пораженията в града са мащабни. Местните власти информират, че една от бомбите е паднала в непосредствена близост до оживена спирка на градския транспорт и пътно платно. Сериозно е засегната гражданската инфраструктура, включително 14 многоетажни жилищни сгради, медицинско заведение, две учебни институции, ресторант, бензиностанция и пътнически микробус.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърдиха, че спасителните екипи са евакуирали над 140 души от засегнатите блокове. На място продължават да работят психолози и аварийни служби, а гражданите са призовани да останат в убежищата поради опасност от последващи удари.