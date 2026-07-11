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Русия удари град Суми: Петима загинали и 30 ранени
  Тема: Украйна

Русия удари град Суми: Петима загинали и 30 ранени

11 Юли, 2026 18:52, обновена 11 Юли, 2026 18:54 639 23

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Три управляеми авиобомби нанесоха тежки поражения по гъсто населени цивилни зони в украинския град

Русия удари град Суми: Петима загинали и 30 ранени - 1
Снимка: ОГА на Суми
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха мощен удар с управляеми авиационни бомби по северния украински град Суми.

Вследствие на атаката броят на загиналите достигна петима души, сред които и 13-годишно момиче. Ранените са най-малко 30, като петима от тях се намират в критично състояние в болница.

Пораженията в града са мащабни. Местните власти информират, че една от бомбите е паднала в непосредствена близост до оживена спирка на градския транспорт и пътно платно. Сериозно е засегната гражданската инфраструктура, включително 14 многоетажни жилищни сгради, медицинско заведение, две учебни институции, ресторант, бензиностанция и пътнически микробус.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърдиха, че спасителните екипи са евакуирали над 140 души от засегнатите блокове. На място продължават да работят психолози и аварийни служби, а гражданите са призовани да останат в убежищата поради опасност от последващи удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха 🤣

    8 17 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #6, #12

    18:57 11.07.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    7 14 Отговор
    Спокойно....
    Москва я чака тежка нощ !!!
    Еще не вечер таваришчи, еще не вечер 👆

    Коментиран от #10

    18:58 11.07.2026

  • 3 Без име

    9 8 Отговор
    Итересен факт. Попитах ChatGPT за откритие на една руска академичка, той отхвърли откритието като ненаучно. След малко го попитах за същото откритие, но написах, че е на украинска академичка. Потвърди го, похвали я.

    Коментиран от #11, #14

    18:59 11.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 4 Отговор
    Много малко

    18:59 11.07.2026

  • 5 Вие се шегувате

    12 4 Отговор
    За да хвърля авио бомби Русия трябва да има самолет а Денис чу и марийчето казаха че те на руската федерация вече свършиха. А и кой ще даде заповед за този удар след като Путин се спомена вече два-три пъти. Смешници

    19:00 11.07.2026

  • 6 павела митова

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха 🤣":

    ще ,ще урсуспията е договорила 120 000 сенегалци след войната да облагородят останалите укропки и да населят територията с качествени роби

    Коментиран от #19

    19:01 11.07.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    10 4 Отговор
    Забрави ли сте да напишите детска градина и болница. Няма да ви платя заради тези пропуски

    19:01 11.07.2026

  • 8 Бай той Толстой

    10 5 Отговор
    Почнаха ги!🥰🥰🥰

    19:02 11.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    10 4 Отговор
    украинската армия е принудена да защитава територия, за която, честно казано, просто няма човешка сила.“ При това, в ситуация, в която, въпреки мащабното използване на безпилотни летателни апарати от двете страни във въоръжения конфликт, руските въоръжени сили поддържат и уверено използват значителното си огнево предимство. Очевидно е, че в такава ситуация украинските въоръжени сили не могат да избегнат тежки загуби и факта, че бойната им ефективност е обречена (!) постепенно да се приближи до нула. Трябва ли да обяснявам как ще завърши тази история за украинските въоръжени сили

    19:03 11.07.2026

  • 10 Щом руската авиация вече

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    ви бомби през деня значи никакво правило не ви е останало. Прибирай се зельо в бункера или си ги изнася и с влака някъде на запад където няма да те стигнат но там ще се самоотровиш с любезното съдействие на твоите покровители

    Коментиран от #16, #22

    19:03 11.07.2026

  • 11 Нормално

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Обикновено всички росиянски "открития" са крадени.

    Коментиран от #15

    19:03 11.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Демократ

    4 3 Отговор
    Дрончето пдрски шамар ФАБ як тупъник.

    19:05 11.07.2026

  • 14 Хм Хм

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Много е важно да разбереш, че AI не си измисля, а сканира публичното пространство - статии, публикации и на тази база прави заключение. Предполага се, че алгоритъмът изключва пропагандистки сайтове и това може да причина за твоя случай.

    19:05 11.07.2026

  • 15 Без име

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Нормално":

    За толкова ти стига.

    19:05 11.07.2026

  • 16 3654

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Щом руската авиация вече":

    Варвари другарю.Това са руzките колхозници..

    19:07 11.07.2026

  • 17 име

    4 2 Отговор
    Бандерите що държат още цивилни в Суми, ри положение че руснаците са 15км и ги думкат с малките дронове с оптични влакна?!

    19:08 11.07.2026

  • 18 Хубави новини, радост за очите и ушите

    5 2 Отговор
    Ненормалния Зелен наркоман утре пак ще реве за погиналите натовци

    19:09 11.07.2026

  • 19 хаха 🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "павела митова":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    19:10 11.07.2026

  • 20 Хгресд

    2 2 Отговор
    Докато не се избият стотина милиона раззияни няма да има мир на тоя свят

    19:10 11.07.2026

  • 21 Съдията

    4 1 Отговор
    Абе нещо много гърмят тези сапьорски лопатки. Сигурно са с чипове от крадени украински перални. А отдолу ги насочват руски агенти с антени от стари "Веф"- ове. Мъка, мъка либерастка.😂

    19:10 11.07.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Щом руската авиация вече":

    От Историята знаем че всеки опит за руско величие всегда завършва с купони за хляб и празни туби бензин 👆

    19:11 11.07.2026

  • 23 Град Козлодуй

    0 2 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:12 11.07.2026

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