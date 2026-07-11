Русия удари град Суми: Петима загинали и 30 ранени

Руските сили нанесоха мощен удар с управляеми авиационни бомби по северния украински град Суми.
Вследствие на атаката броят на загиналите достигна петима души, сред които и 13-годишно момиче. Ранените са най-малко 30, като петима от тях се намират в критично състояние в болница.
Пораженията в града са мащабни. Местните власти информират, че една от бомбите е паднала в непосредствена близост до оживена спирка на градския транспорт и пътно платно. Сериозно е засегната гражданската инфраструктура, включително 14 многоетажни жилищни сгради, медицинско заведение, две учебни институции, ресторант, бензиностанция и пътнически микробус.
Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърдиха, че спасителните екипи са евакуирали над 140 души от засегнатите блокове. На място продължават да работят психолози и аварийни служби, а гражданите са призовани да останат в убежищата поради опасност от последващи удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха 🤣
Коментиран от #6, #12
18:57 11.07.2026
2 Володимир Зеленски, президент
Москва я чака тежка нощ !!!
Еще не вечер таваришчи, еще не вечер 👆
Коментиран от #10
18:58 11.07.2026
3 Без име
Коментиран от #11, #14
18:59 11.07.2026
4 И Киев е Руски
18:59 11.07.2026
5 Вие се шегувате
19:00 11.07.2026
6 павела митова
До коментар #1 от "хаха 🤣":ще ,ще урсуспията е договорила 120 000 сенегалци след войната да облагородят останалите укропки и да населят територията с качествени роби
Коментиран от #19
19:01 11.07.2026
7 ЗИЛ 117
19:01 11.07.2026
8 Бай той Толстой
19:02 11.07.2026
9 И Киев е Руски
19:03 11.07.2026
10 Щом руската авиация вече
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":ви бомби през деня значи никакво правило не ви е останало. Прибирай се зельо в бункера или си ги изнася и с влака някъде на запад където няма да те стигнат но там ще се самоотровиш с любезното съдействие на твоите покровители
Коментиран от #16, #22
19:03 11.07.2026
11 Нормално
До коментар #3 от "Без име":Обикновено всички росиянски "открития" са крадени.
Коментиран от #15
19:03 11.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Демократ
19:05 11.07.2026
14 Хм Хм
До коментар #3 от "Без име":Много е важно да разбереш, че AI не си измисля, а сканира публичното пространство - статии, публикации и на тази база прави заключение. Предполага се, че алгоритъмът изключва пропагандистки сайтове и това може да причина за твоя случай.
19:05 11.07.2026
15 Без име
До коментар #11 от "Нормално":За толкова ти стига.
19:05 11.07.2026
16 3654
До коментар #10 от "Щом руската авиация вече":Варвари другарю.Това са руzките колхозници..
19:07 11.07.2026
17 име
19:08 11.07.2026
18 Хубави новини, радост за очите и ушите
19:09 11.07.2026
19 хаха 🤣
До коментар #6 от "павела митова":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
19:10 11.07.2026
20 Хгресд
19:10 11.07.2026
21 Съдията
19:10 11.07.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Щом руската авиация вече":От Историята знаем че всеки опит за руско величие всегда завършва с купони за хляб и празни туби бензин 👆
19:11 11.07.2026
23 Град Козлодуй
19:12 11.07.2026