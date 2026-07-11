Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Трима ранени при украински удар в Белгород
  Тема: Украйна

Трима ранени при украински удар в Белгород

11 Юли, 2026 18:58, обновена 11 Юли, 2026 19:00 610 11

  • белгород-
  • ранени-
  • русия-
  • украйна

На една от жертвите е извършена тежка спешна ампутация на ръката след атаката.

Трима ранени при украински удар в Белгород - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима цивилни граждани бяха ранени при нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна на територията на руската гранична Белгородска област.

Атаката е причинила сериозни материални щети по местната инфраструктура и превозни средства в региона.

Още новини от Украйна

Регионалните служби за спешна помощ съобщават, че състоянието на пострадалите е различно, като един от тях е получил изключително тежки наранявания. Лекарите са диагностицирали травматична ампутация на ръката на една от жертвите, която е настанена в болница в критично състояние с голяма загуба на кръв. На другите двама ранени се оказва необходимата медицинска и хирургична помощ.

По информация на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, операцията в граничните райони е била насочена срещу военни обекти на Руската федерация, включително центрове за управление на безпилотни летателни апарати в района на населеното място Крисаново.

Руските местни канали в Телеграм и аварийните екипи на място потвърждават, че вследствие на ударите са възникнали локални пожари и частични прекъсвания в комуналните мрежи на засегнатите селища.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    2 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #7, #9

    19:03 11.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    2 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    19:03 11.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    1 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8, #10

    19:03 11.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    1 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:03 11.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    0 4 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    19:04 11.07.2026

  • 6 ескалация

    5 0 Отговор
    Москва удря Суми, Киев отговаря по Белгород и после обратно.

    19:04 11.07.2026

  • 7 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Кастро беше много умен и кадърен. За това от по негово време до ден днешен паста за зъби и месо в Куба се дава само на родилки и болни. Където е стъпил болшевишки руски крак има само глад смърт и разруха. Същото е и в Северна Корея.

    19:13 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    19:29 11.07.2026

  • 10 Ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:30 11.07.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Белгород и Москва трябва да се заличат от лицето на Земята 👆

    19:30 11.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания