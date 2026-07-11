Трима цивилни граждани бяха ранени при нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна на територията на руската гранична Белгородска област.

Атаката е причинила сериозни материални щети по местната инфраструктура и превозни средства в региона.

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Регионалните служби за спешна помощ съобщават, че състоянието на пострадалите е различно, като един от тях е получил изключително тежки наранявания. Лекарите са диагностицирали травматична ампутация на ръката на една от жертвите, която е настанена в болница в критично състояние с голяма загуба на кръв. На другите двама ранени се оказва необходимата медицинска и хирургична помощ.

По информация на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, операцията в граничните райони е била насочена срещу военни обекти на Руската федерация, включително центрове за управление на безпилотни летателни апарати в района на населеното място Крисаново.

Руските местни канали в Телеграм и аварийните екипи на място потвърждават, че вследствие на ударите са възникнали локални пожари и частични прекъсвания в комуналните мрежи на засегнатите селища.