Трима цивилни граждани бяха ранени при нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна на територията на руската гранична Белгородска област.
Атаката е причинила сериозни материални щети по местната инфраструктура и превозни средства в региона.
Регионалните служби за спешна помощ съобщават, че състоянието на пострадалите е различно, като един от тях е получил изключително тежки наранявания. Лекарите са диагностицирали травматична ампутация на ръката на една от жертвите, която е настанена в болница в критично състояние с голяма загуба на кръв. На другите двама ранени се оказва необходимата медицинска и хирургична помощ.
По информация на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, операцията в граничните райони е била насочена срещу военни обекти на Руската федерация, включително центрове за управление на безпилотни летателни апарати в района на населеното място Крисаново.
Руските местни канали в Телеграм и аварийните екипи на място потвърждават, че вследствие на ударите са възникнали локални пожари и частични прекъсвания в комуналните мрежи на засегнатите селища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #7, #9
19:03 11.07.2026
2 ЗИЛ 117
19:03 11.07.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #8, #10
19:03 11.07.2026
4 ЗИЛ 117
19:03 11.07.2026
5 ЗИЛ 117
19:04 11.07.2026
6 ескалация
19:04 11.07.2026
7 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Кастро беше много умен и кадърен. За това от по негово време до ден днешен паста за зъби и месо в Куба се дава само на родилки и болни. Където е стъпил болшевишки руски крак има само глад смърт и разруха. Същото е и в Северна Корея.
19:13 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха-ха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
19:29 11.07.2026
10 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
19:30 11.07.2026
11 Владимир Путин, президент
19:30 11.07.2026