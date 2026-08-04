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Италия слага край на произвола с прескъпите плажове

Италия слага край на произвола с прескъпите плажове

4 Август, 2026 19:51 1 400 15

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Предвижда се редица частни плажове да бъдат затворени и да станат безплатни

Италия слага край на произвола с прескъпите плажове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Италианските власти искат да сложат край на нелегалното строителство в различни части на страната. В Остия край Рим редица частни плажове междувременно са затворени. Насред сезона две от комерсиалните плажни съоръжения се събарят - за да се отворят на тяхно място обществени плажове, които да са достъпни за всички и безплатни.

Целта е сегашният безплатен плаж с дължина 1,2 км да се увеличи до 6,5 км. И вместо 70 частни плажа в бъдеще в Остия да има само 35, информира АРД.

Както другаде в Европа, крайбрежието и в Италия е държавна собственост. И по закон трябва да е достъпно за всекиго и безплатно. Само че над половината от плажовете са дадени под аренда, отбелязва германската обществена медия.

Два шезлонга и чадър за 40 евро на ден

По дължината на италианското средиземноморско крайбрежие от 7500 км има хиляди частни плажове, които дават чадърите и шезлонгите под наем. Техният брой се изчислява на около 7300, като може и да са много повече. Преобладаващата част от тях са семейни фирми.

В момента средната цена за два шезлонга и чадър е 40 евро дневно, но в някои региони на Тоскана може и да е много по-скъпо, пише АРД.

А земята често е дадена под наем не съвсем законно и на изключително ниска цена. Концесията струва средно 8200 евро годишно. А средният годишен оборот, пресметнат от Центъра за европейска политика, възлиза на 260 000 евро. Поне.

Огради и стени препречват достъпа

Сега властите искат да попречат на това до морето да бъде допускан само този, който си плаща. На редица места са издигнати стени и огради, които възпират курортистите и будят недоволство. Затова в региони като Лигурия и Апулия има планове за затваряне на частните плажове.

Новият подход на италианските власти произтича и от директива на ЕС от 2006 година, чието приложение досега бе отлагано от Рим. Тя предвижда държавните концесии за плажовете периодически да се обновяват, тъй като става дума за държавна собственост. Италия ще сложи началото през 2027 година, информира АРД.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    Ти да видиш .,и там имало нелегално строителство

    19:53 04.08.2026

  • 2 Овчар

    9 7 Отговор
    Само Дойче веле могат да те убедят че да ближеш захар през стъкло е сладко..!

    19:53 04.08.2026

  • 3 Яшар

    3 2 Отговор
    Генерал Максимус е от остия май ша се радва

    19:55 04.08.2026

  • 4 мдааа

    7 2 Отговор
    Гърция също е тръгнала по лошия път на мафиозите, като на някои плажове искат пати и само за достъп, отделно режат глави за чадъри и шезлонги!

    Коментиран от #13

    20:01 04.08.2026

  • 5 И още нещо

    7 2 Отговор
    Много плажове в Италия влизат тръби и мирише на WC.
    Юни месец бях в Сан Ремо и плажа под Казиното близко до руската църква сутринта в 8ч.се носеше зловоние.Видях една голяма тръба влизаща в морето.
    Странно, но италийските се къпеха.Англичаните мърмореха и бяха недоволни.Чадъри и шезлонг 2 бр 50€, отделно между камъните спокойно се разхождаха едри плъхове.

    Коментиран от #9

    20:08 04.08.2026

  • 6 Сатана Z

    4 4 Отговор
    В Италия се плаща на всяка крачка и докато стигнеш до плажа си олекнал с цифра, та ти е все тая колко ще ти вземат жабарите за да лежиш на пясъка.

    Коментиран от #14

    20:08 04.08.2026

  • 7 Тъп Украинец

    7 2 Отговор
    И в Бг трябва да отнемат на мутрите тази благина

    20:18 04.08.2026

  • 8 Ддд

    5 2 Отговор
    В Италия няма област Апуля, има Пулия. На Адриатическото крайбрежие две легла и чадър 20/25 евро на ден. Разбира се, има и за 40 ,има и шатри за по няколко стотин на ден. С това заглавие ще каже човек, че от утре чадърите и шезлонгите ще са без пари. Има за всеки джоб, като навсякъде по света. Голяма новина, няма що

    20:19 04.08.2026

  • 9 Дудов

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "И още нещо":

    То пък по Бг плажовете е рай 🤮🤮🤮

    20:20 04.08.2026

  • 10 морски

    6 1 Отговор
    В Италия скъпото е 40 евро за комплект .При нас на плаж който не е нищо особено 25 евро , ама шалтетата отделно .Изобщо не искам да споменавам , малко по хубавите плажове , където дерат с 60 евро за коплект .Италия е държава , а тук е мутра до мутра , макар,че и в нашата конституция е записано , че морето е изключителна държавна собственост .

    20:21 04.08.2026

  • 11 турист

    6 1 Отговор
    Никой не може да бие Албена , вземат пари за вход в курорта .

    20:24 04.08.2026

  • 12 Ами днес в Италия,

    5 0 Отговор
    утре в други страни, в БГ никога.

    20:35 04.08.2026

  • 13 Ами плажовете в Иран са евтини

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "мдааа":

    Кой те прати в Гърция!
    Ей ти го де е и Крим.

    20:36 04.08.2026

  • 14 Плажувай в Крим бре!

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    На една крачка ти е.

    20:37 04.08.2026

  • 15 Справедлив

    3 0 Отговор
    Долу държавния рекет от народното море

    20:47 04.08.2026

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