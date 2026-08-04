Италия слага край на произвола с прескъпите плажове

Италианските власти искат да сложат край на нелегалното строителство в различни части на страната. В Остия край Рим редица частни плажове междувременно са затворени. Насред сезона две от комерсиалните плажни съоръжения се събарят - за да се отворят на тяхно място обществени плажове, които да са достъпни за всички и безплатни.

Целта е сегашният безплатен плаж с дължина 1,2 км да се увеличи до 6,5 км. И вместо 70 частни плажа в бъдеще в Остия да има само 35, информира АРД.

Както другаде в Европа, крайбрежието и в Италия е държавна собственост. И по закон трябва да е достъпно за всекиго и безплатно. Само че над половината от плажовете са дадени под аренда, отбелязва германската обществена медия.

Два шезлонга и чадър за 40 евро на ден

По дължината на италианското средиземноморско крайбрежие от 7500 км има хиляди частни плажове, които дават чадърите и шезлонгите под наем. Техният брой се изчислява на около 7300, като може и да са много повече. Преобладаващата част от тях са семейни фирми.

В момента средната цена за два шезлонга и чадър е 40 евро дневно, но в някои региони на Тоскана може и да е много по-скъпо, пише АРД.

А земята често е дадена под наем не съвсем законно и на изключително ниска цена. Концесията струва средно 8200 евро годишно. А средният годишен оборот, пресметнат от Центъра за европейска политика, възлиза на 260 000 евро. Поне.

Огради и стени препречват достъпа

Сега властите искат да попречат на това до морето да бъде допускан само този, който си плаща. На редица места са издигнати стени и огради, които възпират курортистите и будят недоволство. Затова в региони като Лигурия и Апулия има планове за затваряне на частните плажове.

Новият подход на италианските власти произтича и от директива на ЕС от 2006 година, чието приложение досега бе отлагано от Рим. Тя предвижда държавните концесии за плажовете периодически да се обновяват, тъй като става дума за държавна собственост. Италия ще сложи началото през 2027 година, информира АРД.